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Михал Квятковски - двукратный победитель Страде Бьянке

Михал Квятковски побеждает на Страде Бьянке-2017 из одиночного отрыва

 

  Михал Квятковски стал двукратным победителем итальянской классики Страде Бьянке. 26-летний польский гонщик команды Sky атаковал из группы лидеров за 14.5 км до финиша и быстро набрал полуминутное преимущество, которое удержал до финального подъёма к финишной площади Пьяцца-дель-Кампо в Сиене. Михал Квятковски опередил ближайших преследователей Грега Ван Авермата (BMC), Тима Велленса (Lotto Soudal) и Зденека Штыбара (Quick Step Floors).

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

  Михал Квятковски: «Уверенность в победе пришла только, когда я достиг вершины последнего подъёма перед Пьяцца-дель-Кампо. Мой спортивный директор по радио сказал, что разрыв растёт, но не уточнил, на сколько я опережаю. Он подстёгивал меня продолжать удерживать скорость. Это было хорошо, потому что я хотел идти на пределе возможного. Я не стал праздновать перед финальным подъёмом, так как из-за мокрой дороги до самого финиша сохранялась опасность, я старался не терять концентрацию.

 

  Возможно, победа была важна для команды и болельщиков, но ещё важнее она была для меня самого. Я уже счастлив, как начал этот сезон, как проехал Вуэльту Валенсии и Вольту Альгарве. Сегодня для меня не стоял вопрос: всё или ничего.

 

  У меня был очень трудный прошлый год, я доволен тем, что сейчас снова с радостью еду на велосипеде.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari 

 

  Из прошлых выпусков я знал, что сектор Санте-Мария далеко от финиша. Когда Ван Авермат, Велленс и Штыбар увеличили скорость, они в итоге избавились от своих собственных товарищей по команде, но не от меня.

 

  После сектора Санте-Мария мы начали играть друг с другом, и я не чувствовал себя в этой группе комфортно, слаженной работы не получалось, поэтому я подумал, что лучшим вариантом будет поехать на собственной скорости.

 

  Думаю, я выбрал верный момент для того, чтобы уехать в одиночный отрыв.  Я шёл своим темпом, на своей скорости, и доехал до финиша. Поэтому я счастлив, что всё сработало.

 

  Прекрасно выиграть эту гонку дважды. И идея организаторов называть сектора именем трёхкратных победителей мне тоже нравится. Я пока не думал, какой сектор выбрал бы я, но я завидую Фабиану Канчелларе, который выбрал сектор Санте-Мария. Не знаю, получится ли у меня выиграть трижды, но я уже жду возвращения на эту гонку».

 

  Дарио Чиони, спортивный директор команды Sky: «Гонка раскололась за 100 км до финиша. Начались мощные атаки ребят из Lotto Soudal, и Квято поехал с этой группой. Но в гонке был завал, выбивший пару наших ребят. Диего пришлось менять велосипед, много наших гонщиков остались в группе, ехавшей в 30 секундах позади, потом был ещё один завал, где упал Джанни. Поэтому большинство наших гонщиков оказалось позади. На этой гонке нужна удача, но мы выиграли, и не можем жаловаться».

 

Результаты Страде Бьянке-2017

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Теги к статье: Михал Квятковски Страде Бьянке Strade Bianche классика гонка Мирового тура белые дороги

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