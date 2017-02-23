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Том Боонен стартует на "Курне-Брюссель-Курне" несмотря на падение

Том Боонен стартует на Курне-Брюссель-Курне несмотря на падения на Омлоп Хет Ниусблад-2017

 

 

  Том Боонен (Tom Boonen), завершающий в этом году карьеру, впервые за 15 стартов Омлоп Хет Ниусблад (Omloop Het Nieuwsblad) не финишировал на этой классике, упустив последний шанс побороться за победу.

 

  36-летний гонщик команды Quick Step Floors упал перед началом сектора брусчатки Haaghoek, но с помощью товарищей по команде вернулся в пелотон несмотря на то, что ударил правый локоть и колено. Ещё один завал блокировал Тома Боонена незадолго до прохождения Тайенберга. Он вернулся в гонку и начал догонять пелотон, но другие команды в этот момент увеличили скорость, и Том Боонен предпочёл сойти с гонки за 50 км до финиша.

Несмотря на ушибы бельгийский гонщик завтра выйдет на старт классики Курне-Брюссель-Курне (Kuurne-Brussels-Kuurne), в которой трижды одерживал победу (2007, 2009 и 2014).

 

 

  Том Боонен: «Я разочарован завалами. Они произошли из-за неопытности молодых гонщиков и нервозности в гонке. Сегодня нам не повезло. Весь день пришлось быть в положении догоняющих.

 

Во время первого завала я ехал на третьей позиции и обернулся, чтобы проверить, все ли благополучно прошли переезд. И тут гонщик впереди меня внезапно вильнул влево, зацепив моё переднее колесо. В мгновение ока я оказался на земле.

 

Второй раз за 62 км до финиша я попал во второй завал, но, к счастью, не упал. Но другие гонщики приземлились на мой велосипед, разломав его на куски. Пока получил новый, прошло много времени, и на тот момент отставание от лидеров составляло уже минуту. Я ехал на колесе Тони Мартина. И вдруг мимо начали пролетать технички команд, создав опасную ситуацию. Мне интересно, почему я должен беспокоиться и рисковать.

 

У меня несколько синяков на правой стороне тела, немного болит, но настрой у меня хороший, потому что после падения я смог продолжать гонку. Надеюсь, ничего серьёзного. Я больше разочарован фактом, что не смог быть в центре событий на Тайенберге. Завтра будет новый день и новая гонка, посмотрим, как буду себя чувствовать, и как всё получится».

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Теги к статье: Том Боонен Tom Boonen Quick-Step Floors Омлоп Хет Ниусблад Omloop Het Nieuwsblad

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Комментарии

  • velodoctor
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (23)
    velodoctor-Фото
    Наш Слава Кузнецов сошел на этой гонке в самом начале. Пока даже не говорят почему.
  • jerzyk
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (23)
    jerzyk-Фото

    Уже никто не болеет за Катюшу?
    Заметил в протоколе, что лучший из Катюши был 57-м. Перед ним в списке четверо из Астаны. ?????? Как там трансферная политика и прочее у катюши? Никто не комментирует. Или это уже не наши? Как бы за Закарина - да, а за остальных - нет? Кстати, видел Кристофа с Боненом во время завала, а в протоколе его нет, даже среди сошедших?

  • Anton73
    Новый инцидент с дисковыми тор ... (22)
    Anton73-Фото

    Цитата: KUZMACHOK
    Не люблю ошибки такие...

    Вы, вообще, о чём? Я тоже не люблю ошибки и уважаю правила русского языка...

  • KUZMACHOK
    Новый инцидент с дисковыми тор ... (22)
    KUZMACHOK-Фото

    Почему раскарячится? Не на фэт-байках же ехали...



    Конечно, РАСКАРЯЧИТЬСЯ. Не люблю ошибки такие....

  • EL-Fenomeno
    Грег Ван Авермат: «Победа на О ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Последние 30 км. раскатали/разделили на трех, так сказать) и даже на сантиметр не подпустили преследователей.
    Олимпийский чемпион начинает по чемпионски, но я уверен он отдал бы эту победу взамен виктории на королевской Фландрии...будем ждать)

  • Александра
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    Александра-Фото

    Цитата: marketbk
    что при определенных условиях...

    Это разговор на тему "если бы да кабы". В данных (определенных) условиях Кошта был первый, следовательно, лучший.

    Ильнур - второй, тоже молодец.

  • EL-Fenomeno
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ильнур молодец, Кошта тем более, но я бы отметил Дюмолина. 3-е место и итоговый подиум ("бронзовая" медлаь) фактически обеспечен.

    Завтра жду финишной зарубы между Киттелем и Кавэндишем (с верой в победу британца)

    Цитата: Адриен
    Сложилось впечатление, что у бигов - Кинтаны, Контадора, Нибали, Ару - была своя, отдельная "война". Больше старались пасти друг друга,  а не преследовать убежавших.

    Первая репетиция будущих баталий на гранд-турах

  • EL-Fenomeno
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    ПОДИУМная тройка то что надо. Понятно что большинство было и будет за Сагана, но черт возьми, любой из трех достоин победы. Саган отыграет(ся) на "большой" Фландрии, хотя будет ООчень интересно посмотреть если дуэль между ГВА и ПС повторится и там, ну а елси к ним примкнет ещё и Ванмарке (а вдруг?) это будет втройне замечательно.
    P.S.

    Слова Сагана после гонки (дословно и предельно ясно): "I didn't have the legs to beat Van Avermaet"


    Кстати, Евроспорт гонку показывали LIVE ? Ибо я её только в 9 вечера смотрел в повторе

  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    velodoctor-Фото
    Я понял ваши сообщения, но я не согласен с ними. Уезжать надо было на 11% и держать темп до финиша в случае Зака. Но для такого надо быть Фрумом.
  • marketbk
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    marketbk-Фото
    Ага, и давайте будем идти по пути меньшего сопротивления? Вы видно так и не поняли все мои сообщения до этого. Смысл их в том, что при определенных условиях Закарин может мог бы быть и первым!
    Ух! Как трудно общаться с такими людьми)))

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