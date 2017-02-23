Том Боонен стартует на "Курне-Брюссель-Курне" несмотря на падение

Том Боонен стартует на Курне-Брюссель-Курне несмотря на падения на Омлоп Хет Ниусблад-2017

Том Боонен (Tom Boonen), завершающий в этом году карьеру, впервые за 15 стартов Омлоп Хет Ниусблад (Omloop Het Nieuwsblad) не финишировал на этой классике, упустив последний шанс побороться за победу.

36-летний гонщик команды Quick Step Floors упал перед началом сектора брусчатки Haaghoek, но с помощью товарищей по команде вернулся в пелотон несмотря на то, что ударил правый локоть и колено. Ещё один завал блокировал Тома Боонена незадолго до прохождения Тайенберга. Он вернулся в гонку и начал догонять пелотон, но другие команды в этот момент увеличили скорость, и Том Боонен предпочёл сойти с гонки за 50 км до финиша.

Несмотря на ушибы бельгийский гонщик завтра выйдет на старт классики Курне-Брюссель-Курне (Kuurne-Brussels-Kuurne), в которой трижды одерживал победу (2007, 2009 и 2014).

Том Боонен: «Я разочарован завалами. Они произошли из-за неопытности молодых гонщиков и нервозности в гонке. Сегодня нам не повезло. Весь день пришлось быть в положении догоняющих.

Во время первого завала я ехал на третьей позиции и обернулся, чтобы проверить, все ли благополучно прошли переезд. И тут гонщик впереди меня внезапно вильнул влево, зацепив моё переднее колесо. В мгновение ока я оказался на земле.

Второй раз за 62 км до финиша я попал во второй завал, но, к счастью, не упал. Но другие гонщики приземлились на мой велосипед, разломав его на куски. Пока получил новый, прошло много времени, и на тот момент отставание от лидеров составляло уже минуту. Я ехал на колесе Тони Мартина. И вдруг мимо начали пролетать технички команд, создав опасную ситуацию. Мне интересно, почему я должен беспокоиться и рисковать.

У меня несколько синяков на правой стороне тела, немного болит, но настрой у меня хороший, потому что после падения я смог продолжать гонку. Надеюсь, ничего серьёзного. Я больше разочарован фактом, что не смог быть в центре событий на Тайенберге. Завтра будет новый день и новая гонка, посмотрим, как буду себя чувствовать, и как всё получится».