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Том Дюмулин, Бауке Моллема, Наиро Кинтана, Альберто Контадор о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017

 Том Дюмулин, Бауке Моллема, Альберто Контадор, Наиро Кинтана, Винченцо Нибали о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017

 

 

 3-й королевский этап Тура Абу-Даби-2017 с финишем в подъём Джебель-Хафит позволил лучшим горнякам пелотона протестировать себя и своих соперников. В самом начале подъёма первым попробовал атаковать Наиро Кинтана (Movistar), который затем ещё несколько раз ускорялся, но не уехал от группы и финишировал 10-м. Том Дюмулин (Sunweb) атаковал и в одиночку пытался добрать уехавших ранее Руя Кошту (UAE Team Emirates) Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin), в итоге финишировав 3-м. Бауке Моллема (Trek-Segafredo) пересёк финишную черту 4-м, а Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors) замкнул 5-ку сильнейших и надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

 

 Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

 

  Том Дюмулин (Sunweb): «Было трудно догнать Руя Кошту и Ильнура Закарина, потому что на подъёме был сильный ветер. Конечно, я бы хотел взять победу. Но нет ничего хуже, когда вперёд уехали двое. Мне пришлось в одиночку сражаться с ветром.

 

  Нога шла хорошо, но чтобы выиграть, нужно немного больше удачи и расчёт. Двое впереди всё сделали идеально. Как только я атаковал, я по сути поехал разделку. Чтобы выиграть, на последнем секторе где-то за километр до финиша надо сидеть на колесе, в противном случае ничего сделать невозможно. Но всё в порядке. Последние пару недель я много тренировался на подъёмах в Южной Африке. В прошлом это всегда приносило свои плоды».

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Ветер увеличивал напряжение, ребята весь день тянули и удерживали Альберто и меня впереди. Результат в итоге не великолепный, но мы надеялись, что Альберто и я поборемся за победу. На таком подъёме играет роль тактика, потому что был сильный встречный ветер, и все следили друг за другом. Ранняя атака Кошты и Закарина была довольно неожиданной, но они поступили правильно, потому что позади них преследование не было организованным.

 

  За 3 или 4 км до финиша я атаковал и попробовал закрыть просвет, в начале я подобрался довольно близко, но на последних двух километрах приблизиться не смог. Я всё время ехал в одиночку, позади Альберто закрывал атаки Кинтаны и остальных».

 

 Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я решился приехать на эту гонку в последнюю минуту. Мы решили, что она необходима, чтобы набрать гоночные километры. Мы планировали, что после Андалусии и перед Париж-Ниццей я поеду в тренировочный лагерь, но потом мы решили приехать на гонку, чтобы набрать скорость в ногах. Единственным лидером на эту гонку в нашей команде был Бауке.

 

  Movistar контролировали гонку, я следил за Наиро, как наиболее опасным соперником. Мне надо было за ним следить, потому что тогда Бауке мог разыграть свою карту. В конце оказалось, что двое атаковавших уехали вперёд и были уже вне досягаемости, потому что никто не контролировал преследование. И Бауке воспользовался возможностью.

 

  Обычно мне нравится атаковать. Однако, на этом этапе мы выбрали лучший вариант ведения гонки, всё разыграли верно. Обычная стратегия тут не подходила. Я не привык сидеть на колесе, но на этом этапе пришлось так сделать».   

 

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Мы не смогли побороться за победу. В конце осталось не так много сил, потому что я и сам атаковал, и отвечал на атаки соперников. Так много гонщиков следили за мной, что было трудно создать какой-нибудь просвет. Плюс, пока за мной следили одни, другие уехали в решающий отрыв. Но я очень доволен, как меня защищала команда. Все прилагали силы, чтобы уберечь меня от неприятностей, это даёт мне уверенность на будущее».

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Ноги отвечали хорошо. Я впервые встретился на гонке с такими соперниками как Альберто и Кинтана, я всё время их контролировал».

 

 

Результаты 3-го этапа Тура Абу-Даби-2017

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Теги к статье: Том Дюмулин Бауке Моллема Альберто Контадор Наиро Кинтана Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 13:27 | Регистрация: 18.09.2014

    Обычно мне нравится атаковать. Однако, на этом этапе мы выбрали лучший вариант ведения гонки, всё разыграли верно. Обычная стратегия тут не подходила. Я не привык сидеть на колесе, но на этом этапе пришлось так сделать

    Мы  тоже не привыкли видеть такого острожного Альберто, он обычно расчетлив, но от атаки, а не от обороны. Но это было люботытно. Казалось, что у Кинтаны, Контадора и Нибали своя дискотека, вариант игры в гляделки.

     

    Мы не смогли побороться за победу. В конце осталось не так много сил, потому что я и сам атаковал, и отвечал на атаки соперников.

    Атакующий старик Кинтаныч - нечастое зрелища для болельщиков. Мне понравилось.)

    Что касается Тома, то с той самой памятной Вуэльты за него опросто невозможно не болеть. И все время, когда он начинает ехать на генерал, не покидает ощущение странности происходящего: не похож он на горовосходителя, как ни крути, словно гадкий утенок среди стаи. Оперится ли в лебедя?)

    В целом я не ожидала, что за этим уж точно не самым ярким подъемом будет так интересно наблюдать. И, да, Фрума не хватало.

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Комментарии

  • Александра
    Том Дюмулин, Бауке Моллема, На ... (1)
    Александра-Фото

    Обычно мне нравится атаковать. Однако, на этом этапе мы выбрали лучший вариант ведения гонки, всё разыграли верно. Обычная стратегия тут не подходила. Я не привык сидеть на колесе, но на этом этапе пришлось так сделать

    Мы  тоже не привыкли видеть такого острожного Альберто, он обычно расчетлив, но от атаки, а не от обороны. Но это было люботытно. Казалось, что у Кинтаны, Контадора и Нибали своя дискотека, вариант игры в гляделки.

     

    Мы не смогли побороться за победу. В конце осталось не так много сил, потому что я и сам атаковал, и отвечал на атаки соперников.

    Атакующий старик Кинтаныч - нечастое зрелища для болельщиков. Мне понравилось.)

    Что касается Тома, то с той самой памятной Вуэльты за него опросто невозможно не болеть. И все время, когда он начинает ехать на генерал, не покидает ощущение странности происходящего: не похож он на горовосходителя, как ни крути, словно гадкий утенок среди стаи. Оперится ли в лебедя?)

    В целом я не ожидала, что за этим уж точно не самым ярким подъемом будет так интересно наблюдать. И, да, Фрума не хватало.

  • veloliveuser
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    veloliveuser-Фото
    ну чемпионом мира-то он стал совсем в другом ключе.
    Воклёр тоже частенькл внаглую колесничал, а порою и атаковал вопреки этому.
    все определяет тактика конкретной ситуации.
  • MSG
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    MSG-Фото
    Ну или хотя бы не попадаться на стероидах по юниорам
  • rude_rider
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (26)
    rude_rider-Фото

    кароче до того как Саган начнет выигрывать он должен набрать кучу вторых мест

    это закономерность

     

    где нибудь его прорвет

    и будет вам революшен.

     

    реклама кстати  тупая))))

  • RusVelo
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    RusVelo-Фото
    Для этого нужно иметь соответвующие допинговые документы.
  • neso...
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (26)
    neso...-Фото

    Катюша после завала вся отрезалась и бросила-сезон только начинается.

  • neso...
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (26)
    neso...-Фото
    Саган конечно рас...гильдяй, но при этом очень яркий гоньщик.Такие и делают зрелищность гонок.Авермат очень расчетлив-для меня чересчур.Ну на вкус и цвет....А Питер это Питер и не надо его сравнивать ни с кем.
  • Андрон
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    Андрон-Фото
    Ну да, как то так.
  • neso...
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    neso...-Фото
    Возьмите во внимание что гора открытая и совсем горняков ветром сдувало.Кинтана кстати попробовал-но понял что долго не протянет.Отсюда и Кошты-Дюмоланы.А на счет Ильнура-уверен что команда с технички была идти до конца.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (37)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    у Ильнура есть кусок.но,по сравнению с куском Кошки у Ильнура куска нету)

    вот такой вот пердимонокль)

    не было у Татарина выхода..просто не было..если бы он не вез кошку-то неизвестно был бы вообще подиум.

    а так почетное второе место.

    все верно он сделал.

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