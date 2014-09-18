Том Дюмулин, Бауке Моллема, Наиро Кинтана, Альберто Контадор о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017

Том Дюмулин, Бауке Моллема, Альберто Контадор, Наиро Кинтана, Винченцо Нибали о 3-м этапе Тура Абу-Даби-2017

3-й королевский этап Тура Абу-Даби-2017 с финишем в подъём Джебель-Хафит позволил лучшим горнякам пелотона протестировать себя и своих соперников. В самом начале подъёма первым попробовал атаковать Наиро Кинтана (Movistar), который затем ещё несколько раз ускорялся, но не уехал от группы и финишировал 10-м. Том Дюмулин (Sunweb) атаковал и в одиночку пытался добрать уехавших ранее Руя Кошту (UAE Team Emirates) Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin), в итоге финишировав 3-м. Бауке Моллема (Trek-Segafredo) пересёк финишную черту 4-м, а Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors) замкнул 5-ку сильнейших и надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Том Дюмулин (Sunweb): «Было трудно догнать Руя Кошту и Ильнура Закарина, потому что на подъёме был сильный ветер. Конечно, я бы хотел взять победу. Но нет ничего хуже, когда вперёд уехали двое. Мне пришлось в одиночку сражаться с ветром.

Нога шла хорошо, но чтобы выиграть, нужно немного больше удачи и расчёт. Двое впереди всё сделали идеально. Как только я атаковал, я по сути поехал разделку. Чтобы выиграть, на последнем секторе где-то за километр до финиша надо сидеть на колесе, в противном случае ничего сделать невозможно. Но всё в порядке. Последние пару недель я много тренировался на подъёмах в Южной Африке. В прошлом это всегда приносило свои плоды».

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Бауке Моллема (Trek-Segafredo): «Ветер увеличивал напряжение, ребята весь день тянули и удерживали Альберто и меня впереди. Результат в итоге не великолепный, но мы надеялись, что Альберто и я поборемся за победу. На таком подъёме играет роль тактика, потому что был сильный встречный ветер, и все следили друг за другом. Ранняя атака Кошты и Закарина была довольно неожиданной, но они поступили правильно, потому что позади них преследование не было организованным.

За 3 или 4 км до финиша я атаковал и попробовал закрыть просвет, в начале я подобрался довольно близко, но на последних двух километрах приблизиться не смог. Я всё время ехал в одиночку, позади Альберто закрывал атаки Кинтаны и остальных».

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я решился приехать на эту гонку в последнюю минуту. Мы решили, что она необходима, чтобы набрать гоночные километры. Мы планировали, что после Андалусии и перед Париж-Ниццей я поеду в тренировочный лагерь, но потом мы решили приехать на гонку, чтобы набрать скорость в ногах. Единственным лидером на эту гонку в нашей команде был Бауке.

Movistar контролировали гонку, я следил за Наиро, как наиболее опасным соперником. Мне надо было за ним следить, потому что тогда Бауке мог разыграть свою карту. В конце оказалось, что двое атаковавших уехали вперёд и были уже вне досягаемости, потому что никто не контролировал преследование. И Бауке воспользовался возможностью.

Обычно мне нравится атаковать. Однако, на этом этапе мы выбрали лучший вариант ведения гонки, всё разыграли верно. Обычная стратегия тут не подходила. Я не привык сидеть на колесе, но на этом этапе пришлось так сделать».

Photo credits: ANSA - Peri / Bazzi

Наиро Кинтана (Movistar): «Мы не смогли побороться за победу. В конце осталось не так много сил, потому что я и сам атаковал, и отвечал на атаки соперников. Так много гонщиков следили за мной, что было трудно создать какой-нибудь просвет. Плюс, пока за мной следили одни, другие уехали в решающий отрыв. Но я очень доволен, как меня защищала команда. Все прилагали силы, чтобы уберечь меня от неприятностей, это даёт мне уверенность на будущее».

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Ноги отвечали хорошо. Я впервые встретился на гонке с такими соперниками как Альберто и Кинтана, я всё время их контролировал».