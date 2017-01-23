Калеб Юэн – победитель четырёх этапов Тура Даун Андер-2017

Калеб Юэн – победитель всех спринтерских этапов Тура Даун Андер-2017

22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Калеб Юэн (Caleb Ewan) начал свой третий сезон в профессионалах, но на его счету уже 23 победы. В этом сезоне собрал коллекцию из всех спринтерских этапов Тура Даун Андер-2017, завершив её очередным победным спуртом. Трижды Калеб Юэн обошёл в спринтах Тура Даун Андер-2017 действующего чемпиона мира Петера Сагана.

Все шесть этапов Тура Даун Андер-2017 выиграли австралийские гонщики - Калеб Юэн - спринтерские, а победитель гонки Ричи Порт (BMC) - этапы с финишем в подъём.

Впереди у молодого австралийца новые цели – он собирается дебютировать на итальянской классике-монументе велоспорта Милан-Сан-Ремо.

Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

Photo: @kirstybaxter79

Калеб Юэн о 6-м этапе Тура Даун Андер-2017

«В начале этой недели я пошутил, сказав своей девушке, что поеду за четырьмя этапами, но на самом деле не думал, что такое возможно. Но я каждый день чувствовал себя отлично, на тех этапах, команда поддерживала меня на 100%, и я очень им благодарен.

Чем больше я выигрывал, тем больше чувствовал прессинг. Необычно, когда настолько удачлив, что выигрываешь все спринты на одной гонке. Мне казалось, что из-за того, что вся удача ушла в победы, что что-то пойдёт не так, меня закроют в коробочку или ещё что. Могло случиться всякое, но я просто концентрировался на мысли о той радости, с которой снова пересеку линию финиша первым.

Теперь мои результаты дают мне огромную уверенность перед гонками в Европе, думаю, спринтеру это необходимо. В середине прошлого сезона я чувствовал, что мне не хватает уверенности, я часто вёл себя нерешительно, в результате чего меня запирали в коробочку, и я не мог открыть свой спринт. Здесь же я убедился, что можно сделать, когда уверен в своих силах. Я успокоился, сумел, когда необходимо, выбраться и начать спурт».