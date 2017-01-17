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Эстебан Чавес, Натан Хаас, Джей МакКарти о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

Эстебан Чавес, Натан Хаас, Джей МакКарти и Горка Исагирре о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

   5-й этап Тура Даун Андер-2017 с финишем на Вилланге дал возможность Ричи Порту (BMC) укрепить свою позицию в качестве лидера генеральной классификации, Эстебану Чавесу (Orica-Scott) подняться на второе место, а Натану Хаасу (Dimension Data) замкнуть тройку лидеров общего зачёта.

За спиной атаковавшего и уехавшего от соперников на Вилланге Ричи Порта шла борьба за попадание в тройку сильнейших.

 

  Испанский гонщик команды Movistar Горка Исагирре (Gorka Izagirre), получивший травму во время завала на 3-м этапе, не сумел удержаться с соперниками на Вилланге, он потерял 2-е место в генеральной классификации, откатившись в общем зачёте на 28-ю позицию.

 

   Австралийский гонщик команды Dimension Data Натан Хаас (Nathan Haas) сумел последовательно обойти на Вилланге всех своих соперников, финишировав вторым, что позволило ему благодаря бонусным секундам подняться на третье место в генеральной классификации.

 

  Колумбийский гонщик команды Orica-Scott Эстебан  Чавес  (Esteban Chaves), который на 5-м этапе финишировал 3-м, поднялся на второе место в общем зачёте, где он проигрывает Ричи Порту 48 секунд.

 

  Джей МакКарти (Jay McCarthy), австралийский гонщик команды Bora-Hansgrohe финишировал 5-м, и потерял место в тройке сильнейших общего зачёта, спустившись на 4-ю позицию.

 

Натан Хаас о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

 

  «Я так рад. Когда пересекал финиш, потерял счёт тому, сколько гонщиков впереди меня. Я оглядывался на ребят, и не понимал, каким заехал, хотя знал, что я опередил тех, кого должен был обойти. На последнем километре у меня был момент, когда чувствовал себя совсем плохо и думал, что больше не смогу.

 

  Иногда ты не сгораешь, потому что огонь, горящий внутри тебя. Сильнее. Сегодня я не мог поверить, что у меня получилось. Несколько лет назад на этой гонке я боролся за общий зачёт, и совершил ошибку, выпав из группы лидеров. Но сегодня я подумал, что совершаю ещё большую ошибку, позволив себе атаковать.

 

  В межсезонье я много занимался плаванием и делал упражнения на дыхание. Я просто вытащил это из памяти и начал глубоко дышать. Потом стал задавать себе вопросы и давать на них положительный ответ:

- У тебя получится?

- Да, да, да.

 

 Я начал использовать других гонщиков, чтобы подвигаться вперёд шаг за шагом, потом, наконец, увидел, как поехал Улисси. Последние несколько лет он был сильнее меня в этом типе гонок. Я не мог позволить сегодня упустить шанс.

 

  Конечно, Порт находится в другой лиге, и я снимаю перед ним шляпу. Чтобы опередить его, надо было предпринять чудовищные усилия, но я всё равно горжусь собой и ребятами из команды.

 

  Мы приехали сюда с молодым составом, многие никогда раньше не выступали вместе, но за обедом мы почувствовали объединяющий нас настрой, энергию, нашли наш способ ведения гонки, мы всё время смеялись. А когда приятно просто быть вместе, когда любишь гонки, это помогает найти дополнительные резервы, когда мучаешься во время гонки.

 

Для меня это победа».

 

 

Эстебан Чавес о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

 

Эстебан Чавес, Натан Хаас, Джей МакКарти о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

  Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

 

  «Мне было очень тяжело, особенно при прохождении подъёмов, но в то же время гонка была красивой. По обочинам дороги огромное количество болельщиков, как на Тур де Франс, а на последних трёх километрах их количество увеличилось вдвое.

 

  Команда очень много работала для меня, весь день защищала от ветра, ребята привозили  мне бачки, делали всё, чтобы я находился в самой удобной позиции. Мы попытались разбить группу вместе со Sky на ветру, перед вторым прохождением подъёма, но попытка была не слишком сильной, поэтому все начали подъём вместе.

 

  Ричи, как и в прошлые годы, уехал за километр до финиша. Это было впечатляюще, поздравляю его. Мы просто боролись за подиум.

Мы ехали очень быстро, и когда Ричи атаковал в первый раз, я сумел сесть за ним. Он подождал секунд 10 и атаковал снова. Тогда я уже не смог за ним поехать.

 

  Сейчас я иду вторым в общем зачёте, и счастлив, что сезон начал, будучи в такой форме. Идёт третья неделя января, это гонка Мирового тура, и жаловаться не  на что, всё хорошо».

 

 

Джей МакКарти о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

 

  «Просто финишировать на подиуме после такого этапа как сегодня – это трудная задача. Ребята ехали отлично, мы были спокойны на первых 110 км гонки. К первому прохождению подъёма подошли на хорошей позиции, не нервничали. Когда приближались к финалу, был небольшой боковой ветер, но рядом со мной был Петер, благодаря которому я не терял присутствия духа. И к финальному прохождению подъёма мы подошли на хороших позициях.

У подножия я увидел, что несколько ребят, которые находились позади меня в общем зачёте, едут с трудом, поэтому я не стал отвечать на атаку Ричи Порта на последнем километре. Я знал, что такое ускорение может отнять у меня слишком много сил. Поэтому я держался рядом с Чавесом, и мы догнали Энао.

 

За 1,5 км до финиша мы с Энао притёрлись колёсами, мне пришлось остановиться и набирать скорость заново. И в этот момент нас обошли Хаас и Улисси. Я сделал всё, что мог, но мне не хватило секунд, чтобы удержать место на подиуме. Я немного разочарован, но отдал всё, что было в моих силах».

 

  Горка Исагирре о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

 

  «Боль от травмы в итоге меня победила. Я был в порядке вчера, но и этап вчера не был настолько тяжёлым. Уже после первого прохождения Вилланги я понял, что мне будет трудно. Я пытался держаться, но когда пошли атаки, это оказалось выше моих сил. Мне досадно терять подиум, но такова гонка».

 

Тур Даун Андер-2017. Результаты 5 этапа

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Теги к статье: Эстебан Чавес Esteban Chaves Orica-Scott Натан Хаас Джей МакКарти Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Лариса Евтушенко
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Лариса Евтушенко-Фото

    В первые попав на велотрек и посмотрев ЧР -я была очарована увиденным!!!!!эмоции зашкаливали!!!!Во первых от того что увидела своего сына на пъедестале !!А во вторых -познакомилась с прекрасными людьми -Н Парилиным и В Богомоловым!!!!хочу выразить благодарность им за чудесные  статьи и фото !!!!!!!!Утром просыпалась и скорее на Велолайв --читать очередной репортаж !!!Такое впечатление что они вообще не спали---весь день на треке -а ночью печатали статью!!!!!!и это на протяжении всего ЧР!!!!!!!настоящие профи своего дела!!!!!!Я уже дома в Адыгеи!!!!хочу поздравить всех работников Велолайва с 7 ми летием Вашего сайта!!!!!не было возможности во время это сделать !!!Успехов !!!удачи Вам!!!!!Жду  нетерпением очередного репортажа с велогонок!!!!!!!очень хочется чтобы велоспорт ценили и уважали в России!!!!!Всем велогонщикам желаю побед в новом сезоне!!!!

  • Eufemiano Fuentes
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (4)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не рано-ли в форму вошел....Риччи уже давно должен брать ГТ или вкатываться на подиум...

  • ungvar
    Приглашения на Вуэльту Каталон ... (3)
    ungvar-Фото

    Впервые вижу бразильскую команду на европейской гонке.

  • bob.velo17
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    bob.velo17-Фото

    Проведена большая работаюр Репортажи Николая блестящие Сразу видно человек в теме Фото Влада выше всяких похвал Продолжать в том же духе  Борис Б

  • Plotnik
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Plotnik-Фото

    Спасибо неутомимым журналистам за их титанический труд , осиленный не смотря на хворь.Всегда приятно смотреть на фотографии Влада , уже сами собой представляющие маленкий рассказ. И , конечно же "боевые" репортажи Николая Парилина , развёрнутые по всем правилам стратегии и тактики современного велоспорта не могут оставить равнодушным даже случайно зашедшего на страничку Велолайва дилетанта!Ещё раз хочу сказать СПАСИБО Вам за ваш профессионализм!

  • Евгений77
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Евгений77-Фото
    Отличная мысль по поводу разделения на чемпионов и победителей первенств!! Абсолютно с вами согласен!
  • Avrora
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Avrora-Фото

    Можно ли найти какие-нибудь другие слова в адрес наших замечательных журналиств, кроме слов восхищения и благодарности! Мало того, что они каждый день, вернее вечер, дарили всем любителям велотрека великолепные остроумные репортажи с соревнований  "по горячим следам". При этом, Николай и Влад, оказывается, серьезно болели, но самоотверженно и честно работали "на полную катушку". Хочется надеяться, что поддержка тех упомянутых в статье неравнодушных людей, настоящих и надёжных друзей, "которые, словно Чип и Дейл, мигом поспешили на помощь", помогла нашим любимым журналистам выздороветь как можно скорее!!!

  • Pinkerton
    Тур Даун Андер-2017. Результат ... (4)
    Pinkerton-Фото

    Рад за Ричи, молодец! Наконец-то ему удача улыбнулась. Также пожелаю ему побед на ГТ!

  • velodoctor
    Приглашения на Вуэльту Каталон ... (3)
    velodoctor-Фото

    Если учесть что Цатевич там этап финальный выиграл в том году, могли б и пригласить. 

  • Arsink
    Хочешь быть крутым? Крути! (8)
    Arsink-Фото
    Очередная благодарность за статью и изобилие моих фото, большущие спасибо!

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3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
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