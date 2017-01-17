Эстебан Чавес, Натан Хаас, Джей МакКарти о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

Эстебан Чавес, Натан Хаас, Джей МакКарти и Горка Исагирре о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

5-й этап Тура Даун Андер-2017 с финишем на Вилланге дал возможность Ричи Порту (BMC) укрепить свою позицию в качестве лидера генеральной классификации, Эстебану Чавесу (Orica-Scott) подняться на второе место, а Натану Хаасу (Dimension Data) замкнуть тройку лидеров общего зачёта.

За спиной атаковавшего и уехавшего от соперников на Вилланге Ричи Порта шла борьба за попадание в тройку сильнейших.

Испанский гонщик команды Movistar Горка Исагирре (Gorka Izagirre), получивший травму во время завала на 3-м этапе, не сумел удержаться с соперниками на Вилланге, он потерял 2-е место в генеральной классификации, откатившись в общем зачёте на 28-ю позицию.

Австралийский гонщик команды Dimension Data Натан Хаас (Nathan Haas) сумел последовательно обойти на Вилланге всех своих соперников, финишировав вторым, что позволило ему благодаря бонусным секундам подняться на третье место в генеральной классификации.

Колумбийский гонщик команды Orica-Scott Эстебан Чавес (Esteban Chaves), который на 5-м этапе финишировал 3-м, поднялся на второе место в общем зачёте, где он проигрывает Ричи Порту 48 секунд.

Джей МакКарти (Jay McCarthy), австралийский гонщик команды Bora-Hansgrohe финишировал 5-м, и потерял место в тройке сильнейших общего зачёта, спустившись на 4-ю позицию.

Натан Хаас о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

«Я так рад. Когда пересекал финиш, потерял счёт тому, сколько гонщиков впереди меня. Я оглядывался на ребят, и не понимал, каким заехал, хотя знал, что я опередил тех, кого должен был обойти. На последнем километре у меня был момент, когда чувствовал себя совсем плохо и думал, что больше не смогу.

Иногда ты не сгораешь, потому что огонь, горящий внутри тебя. Сильнее. Сегодня я не мог поверить, что у меня получилось. Несколько лет назад на этой гонке я боролся за общий зачёт, и совершил ошибку, выпав из группы лидеров. Но сегодня я подумал, что совершаю ещё большую ошибку, позволив себе атаковать.

В межсезонье я много занимался плаванием и делал упражнения на дыхание. Я просто вытащил это из памяти и начал глубоко дышать. Потом стал задавать себе вопросы и давать на них положительный ответ:

- У тебя получится?

- Да, да, да.

Я начал использовать других гонщиков, чтобы подвигаться вперёд шаг за шагом, потом, наконец, увидел, как поехал Улисси. Последние несколько лет он был сильнее меня в этом типе гонок. Я не мог позволить сегодня упустить шанс.

Конечно, Порт находится в другой лиге, и я снимаю перед ним шляпу. Чтобы опередить его, надо было предпринять чудовищные усилия, но я всё равно горжусь собой и ребятами из команды.

Мы приехали сюда с молодым составом, многие никогда раньше не выступали вместе, но за обедом мы почувствовали объединяющий нас настрой, энергию, нашли наш способ ведения гонки, мы всё время смеялись. А когда приятно просто быть вместе, когда любишь гонки, это помогает найти дополнительные резервы, когда мучаешься во время гонки.

Для меня это победа».

Эстебан Чавес о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

Photo © Tim De Waele/TDWsport.com

«Мне было очень тяжело, особенно при прохождении подъёмов, но в то же время гонка была красивой. По обочинам дороги огромное количество болельщиков, как на Тур де Франс, а на последних трёх километрах их количество увеличилось вдвое.

Команда очень много работала для меня, весь день защищала от ветра, ребята привозили мне бачки, делали всё, чтобы я находился в самой удобной позиции. Мы попытались разбить группу вместе со Sky на ветру, перед вторым прохождением подъёма, но попытка была не слишком сильной, поэтому все начали подъём вместе.

Ричи, как и в прошлые годы, уехал за километр до финиша. Это было впечатляюще, поздравляю его. Мы просто боролись за подиум.

Мы ехали очень быстро, и когда Ричи атаковал в первый раз, я сумел сесть за ним. Он подождал секунд 10 и атаковал снова. Тогда я уже не смог за ним поехать.

Сейчас я иду вторым в общем зачёте, и счастлив, что сезон начал, будучи в такой форме. Идёт третья неделя января, это гонка Мирового тура, и жаловаться не на что, всё хорошо».

Джей МакКарти о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

«Просто финишировать на подиуме после такого этапа как сегодня – это трудная задача. Ребята ехали отлично, мы были спокойны на первых 110 км гонки. К первому прохождению подъёма подошли на хорошей позиции, не нервничали. Когда приближались к финалу, был небольшой боковой ветер, но рядом со мной был Петер, благодаря которому я не терял присутствия духа. И к финальному прохождению подъёма мы подошли на хороших позициях.

У подножия я увидел, что несколько ребят, которые находились позади меня в общем зачёте, едут с трудом, поэтому я не стал отвечать на атаку Ричи Порта на последнем километре. Я знал, что такое ускорение может отнять у меня слишком много сил. Поэтому я держался рядом с Чавесом, и мы догнали Энао.

За 1,5 км до финиша мы с Энао притёрлись колёсами, мне пришлось остановиться и набирать скорость заново. И в этот момент нас обошли Хаас и Улисси. Я сделал всё, что мог, но мне не хватило секунд, чтобы удержать место на подиуме. Я немного разочарован, но отдал всё, что было в моих силах».

Горка Исагирре о 5-м этапе Тура Даун Андер-2017

«Боль от травмы в итоге меня победила. Я был в порядке вчера, но и этап вчера не был настолько тяжёлым. Уже после первого прохождения Вилланги я понял, что мне будет трудно. Я пытался держаться, но когда пошли атаки, это оказалось выше моих сил. Мне досадно терять подиум, но такова гонка».