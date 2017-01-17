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Хочешь быть крутым? Крути!

Хочешь быть крутым? Крути!


   Пройдут века, а хит группы Queen «Мы – чемпионы!», обливаясь шампанским, будут петь всё новые и новые победители самых разных спортивных соревнований. Вид спорта тут особой роли даже не играет. Однако мне очень трудно себе представить, чтобы, к примеру, какая-то новая сверхталантливая рок-группа вдруг навсегда вошла в историю, выдав шедевр под названием «Мы – победители первенства мира среди юниоров возрастной категории 19-22». Не тот ритм, не тот слог, не то звучание, вы не находите?


  К чему я клоню? По моему глубокому убеждению, не дело делить золотых медалистов по возрастному цензу на «чемпионов» и «победителей первенства». Нет, я не призываю в одночасье переделать горы документов. Пусть в официальных бумагах для спортивных чиновников на всех уровнях эта градация присутствует (раз уж без неё никак не обойтись), но коллег призываю на западный манер называть атлетов, стоящих на высшей ступени пьедестала, одним красивым словом – «чемпион». Как и мировые и европейские старты юниоров и андеров именовать «чемпионатами», а не какими-то малопонятными «первенствами». За рубежом прекрасно одним словом обходятся, и это всех устраивает.


  И для юных гонцов эта поправочка тоже стимул, между прочим!  И действенный, уж поверьте. Идея проста: да, пока среди мелочи пузатой, но я – лучший, я – ЧЕМПИОН!


  Иначе мы только путаем лишней терминологией читателя (зрителя, слушателя) и глушим на корню и без того не слишком живой интерес к велоспорту.

 

Хочешь быть крутым? Крути!

 Ольга Гончарова, Татьяна Киселёва и Екатерина Королёва

Хочешь быть крутым? Крути!

 Дарья Егорова и Ксения Цымбалюк

Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 


  Возьмём заключительный день российского трекового чемпионата в Питере. В какой-то момент число зрителей на главной трибуне сравнялось с количеством посетивших велодром олимпийских чемпионов 1980 года, а их, раскрою секрет, было двое – Александр Краснов и Сергей Сухорученков. Всё понятно – команды разъезжаются, кто-то уже в пути, но почему больше никому не интересны такие сумасшедшие и высокоинтеллектуальные виды, как мэдисон и кейрин?! Опять «особенный российский путь» – если за бугром на такие шоу билеты по 20 евро и выше, то нам и даром не надо? И это при том, что в гонках чемпионата страны принимает участие и берёт медали лидер отечественного велоспорта Ольга Забелинская. Чудны дела твои, Господи!


  А жизнь текла своим чередом. У выхода из гостиницы встретили Мамыра Сташа и Сашу Евтушенко: «Мы сегодня не гоняемся, нас зубы лечить послали».  Правильно, у спортсменов и космонавтов здоровье на первом плане…Да и перед завтрашним отлётом в Колумбию на соперников зуб наточить – святое дело.


  А так как, если вы помните, общаемся мы с Мамыром исключительно в рифму, финал разговора звучал так:
  - В Боготу?
  - Уже невмоготу!


  На велотренажёре в гордом одиночестве снова крутил педали Артём Самоленков, восстанавливающийся после травмы. Час утром, час вечером… Хочешь быть крутым? Крути!


  Подвижник питерского велодвижения Инна Максимова, как и обещала в своём комментарии нашим читателям, выбралась-таки на трибуну «Локосфинкса» поболеть-покричать. За пацанской «круговертью» мы наблюдали вместе, по ходу обсуждая проблемы российского велоспорта. Их немало, но ведь и гонка продолжительная!

 

Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 


  Мэдисон у юниоров (120 кругов, 12 «летучих» финишей) выиграл питерский дуэт Савва Новиков – Иван Герасимов (Ване много медалей нужно – не драться же его младшим братьям за одну-единственную!). Средняя скорость победителей – 51,60 км/ч. Золотой «багаж» лучшей пары – 62 очка.


  До «серебра» дорвались настырные москвичи Дмитрий Саляхутдинов и Евгений Змиевский (28 баллов). Питерские гренадеры Лев Гонов и Глеб Сырица – третьи (26 пунктов). Но эти талантливые мальчишки свой потенциал в данной гонке до конца явно не раскрыли.


  Молодой, но требовательный тренер из Сестрорецка Данил Комков при встрече выпалил:
  - Видели, как мои последний финиш вырезали?! Болезни нас здорово подкосили, вот только к последнему дню первенства чуть-чуть отходим. Эх, ещё бы пару гоночных дней!


  В мужском мэдисоне на 200 кругов с 20 финишами безраздельно властвовал питерский «Локомотив». Победителями всероссийских соревнований стали ребята с удмуртскими корнями – Сергей Шилов и Дмитрий Соколов. Их суммарный «заработок» – 154 очка. Те же пять кругов преимущества и в активе серебряных призёров Сергея Мальнева и Александра Смирнова, набравших 131 балл. 96 накопленных пунктов принесли «бронзу» москвичам Илье Кавуну и Евгению Тихонину.

 

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 


   Но особенно хороша была женская гонка на 120 кругов, судьбу которой решил последний финиш. Первые чемпионки России в мэдисоне Диана Климова (Тюменская область – Тульская область) и Мария Аверина (Тульская область) в очередной раз продемонстрировали свою силу и доказали, что являются главными претендентами на поездку на чемпионат мира. Девчонки взяли девять (!) финишей и на трёх «промежутках» были вторыми. «Золотая» сумма – 59 очков. Москвички Гульназ Бадыкова и Галина Стрельцова, несмотря на круг дистанционного преимущества, остались вторыми – 58 баллов. Титулованные Ольга Забелинская и Евгения Романюта финишировали третьими с 22 очками.


  Юниорки выясняли отношения на 80 кругах. Статус фаворита подтвердила пара из питерского «Локо» Мария Новолодская и Александра Шадрина – 38 баллов. Дуэт из Сестрорецка Дана Яковенко и Гюнель Мехтиева получил «серебро» - 21 очко. Две Анастасии – Лукашенко и Печерских – из Санкт-Петербурга стали третьими (14 пунктов).


  Завершал программу непредсказуемый кейрин. В мужском финале пятерке туляков противостоял единственный представитель Питера Кирилл Лий. Но разве с «оружейниками» сладишь!


  Победил Алексей Носов, опередивший Александра Дубченко и Михаила Дмитриева.


  Тула не знала равных и у прекрасного пола. Первой на финише была Татьяна Киселёва, а компанию на подиуме ей составили Екатерина Королёва и Ольга Гончарова.


   Два слова о сверхъестественном. Вчера вечером спецкор «Велолайва» помог настроиться на нынешнюю сложную и принципиальную гонку Маше Авериной и Диане Климовой (фотодокумент прилагается). Итог – красивая победа!

 

Хочешь быть крутым? Крути!

 Мария Аверина, Николай Парилин и Диана Климова


  Перед решающим заездом в кейрине Лёша Носов (они с Сашей Дубченко нарезали круги вокруг теннисных кортов) при каждой встрече приветствовал меня такой кричалкой: «Велолайв». Точка. Ком. Та-та-та-та, та-та!» Вы не забыли, кто затем в главном финале победил?


   Вот то-то! Гонщики, дружите с «Велолайвом», любите его и читайте!


   Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец по моей просьбе дал краткую характеристику завершившимся стартам. Был по-спринтерски чёток и краток: «Мы живы! Мы работаем!»

 


   В заключение считаю своим долгом рассказать следующую историю. Вирус, безжалостно косивший, как пулемёт, без разбору гонцов и тренеров, москвичей и питерцев, туляков и крымчан, под конец первого соревновательного блока достал и нас. Зараза первосортная – температуру мигом даёт под сорок. А через три дня – второй чемпионат, главный. Читатель ждёт, какое ему дело до наших проблем. Короче, надо быть во всеоружии, а как за такой короткий срок оклематься? Медицина бессильна, впору очередной фильм снимать из серии «Миссия невыполнима».

Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 Хочешь быть крутым? Крути!

 


   К нашему счастью, вдруг выяснилось, что у «Велолайва» на треке много настоящих и надёжных друзей, которые, словно Чип и Дейл, мигом поспешили на помощь. Тренер «Локомотива» Олег Вакуленко, тоже подвергшийся нападению бацилл, только чуть пораньше, поделился проверенными лекарствами. Механик питерских лицеистов Михаил Ступин выделил нам электрочайник. Метрдотель ресторана, где питаются спортсмены, большой почитатель спринта Александр Суворов поддержал наши слабеющие организмы ударными дозами витаминов. Тульская гонщица Мария Аверина (увы, и её не миновала чаша сия!) не пожалела для нас корень имбиря. Петербурженка Анастасия Яковенко щедро делилась вкусностями собственной выпечки. Огромное спасибо этим неравнодушным людям, без которых наши репортажи не увидели бы свет.


   Единственное, что мне по причине этой дурацкой болезни пока не удалось, – это взять интервью у президента ФВСР Вячеслава Екимова. Надеюсь, этот пробел будет восполнен чуть позже, по возвращении в Москву. Я в должниках подолгу ходить не люблю…



Николай ПАРИЛИН
Фото Влад БОГОМОЛОВ

 

В двух шагах от черной дыры

Кто не читает «Велолайв», не испытает в жизни кайф!

Индивидуалам – медалей навалом!

Железные кони, вам тесно в загоне

Хочешь быть крутым? Крути!

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Теги к статье: велоспорт велоспорт России Чемпионат России по велоспорту на треке велоспорт-трек

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