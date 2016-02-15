Кто не читает «Велолайв», не испытает в жизни кайф!

Не изобрету велосипед, если скажу, что трековый чемпионат России стартовал в Питере именно 17 января не случайно, а по целому ряду весьма уважительных причин. Ведь по народному календарю сегодня – Зосима-пчельник, а вряд ли найдётся человек, не согласный с тем, что гонцы летают по полотну трека, аки пчёлки. Но и это ещё не всё: по традиции в день Зосимы испокон веков было принято… гнать чертей. А это, согласитесь, уже прямая обязанность тренеров – не подсвистишь, не покричишь, не подгонишь, разве эти черти хороший результат покажут?! И, наконец, нынче день рождения портала «Велолайв». А кто, если не он, на всём русскоязычном пространстве больше всех пишет о треке? Так что как раз «паркетчики» раньше остальных убедились в правдивости нашего задорного девиза, который я, пользуясь случаем, вынес в заголовок.

Первым, кто поздравил спецкоров «Велолайва» с семилетием, был Владимир Саксин, один из наставников молодых питерских спринтеров. И пошло-поехало! Не скрою, было приятно слышать столько тёплых слов в адрес нашего сайта...

"Ну-ка, черти, поднажмите!"

Программа первого соревновательного дня на питерском велодроме «Локосфинкс» включала в себя два таких разноплановых вида, как гит на 250 м с места и командная гонка преследования на 4 км. Как говорится, и спринтеры сыты, и темповики целы. Да и зрителям плюс: какое-никакое, а разнообразие. К слову, медали гонщикам тоже выдавались разные, ибо первые состязались в рамках чемпионата и первенства страны, а вторые – в статусе всероссийских соревнований.

Мужская элита в утренней квалификации командной «преследки» продемонстрировала не самую лучшую скатанность, следовательно, не самые выдающиеся секунды. Лучше других смотрелся первый состав «Локомотива», в котором половина «вагончиков» помимо Питера представляла Удмуртию (Сергей Шилов и Дмитрий Соколов), а вторая половина – Адыгею (Александр Евтушенко и Мамыр Сташ). Этот квартет показал 4:05,136. У ближайших преследователей ребята выиграли больше двух секунд.

Не исключаю, что этому способствовала группа поддержки из столицы Адыгеи Майкопа, увеличившаяся в целых два раза – к маме Саши Евтушенко на трибуне добавился старший брат Мамыра Сташа Насып. Явно на счастье, ведь с адыгейского слово «насып» так и переводится – «счастье»!

На какие секунды был готов этот новый квартет в потенциале, мы пока не узнаем, ибо вечерние финалы в мужской элите было решено не проводить. К сожалению, в женской элите победитель определился ещё до старта, ибо в заявке значилась… лишь одна команда. О показанном результате я лучше умолчу. Ясно одно – с женским темпом нужно срочно что-то делать. Иначе отстанем от мировых лидеров не на годы – навсегда…

Я слишком люблю велоспорт, чтобы капать из пипетки дёготь в большую бочку первосортного мёда, но вместе с тем обязан оставаться объективным. В общем, ещё на стадии изучения стартовых протоколов бросилась мне в глаза одна неприятная вещь. Или, на молодёжном сленге, «печалька»: почти все лидеры российского спринта из Москвы и Санкт-Петербурга зимний чемпионат страны дружно проигнорировали. Хорошо, что хотя бы Тула эту странную инициативу не поддержала. И если неучастие в питерских стартах наших немногочисленных олимпийцев я как-то могу понять, то массовое «дезертирство» с поля боя менее титулованных гонцов точно не приветствую. Подчёркиваю: никого не хочу обидеть, но зачем низводить чемпионат страны до первенства поселковой водокачки?! А вдруг случайно журналисты на велодром забредут, о чём будут писать, что популяризировать? У нас что, от детишек, рвущихся в велосекции, отбою нет? Типа «фирма Форда в рекламе не нуждается»? Ну, извините, наболело!

Когда идут догоны, кончаются патроны

У юниоров в гите весь пьедестал заняли туляки. «Золотые» секунды – 17,850 – показал Дмитрий Нестеров. «Серебряный» результат (18,118) у Даниила Комкова. Бронзовым призёром российского первенства стал Данила Бурлаков – 18,334.

«Велолайв» свои традиции чтёт! Одна из них – чемпион имеет право на «тронную речь». Первым слово получил Дмитрий Нестеров.

Интервью с Дмитрием Нестеровым

- Дима, вы нарушаете все вековые устои! Как на Руси было заведено? Сначала старший брат женится, затем средний и только потом младший. А вы, юниор, секунды показываете более стремительные, чем элита, крутые мужики. Ну, не наглость ли?

- Вовсе нет! Что я, зря тренируюсь, что ли? Закон природы: на смену старшим приходит новое поколение.

- Легендарному лётчику Петру Нестерову вы, часом, не родственник?

- Нет.

- А я подозреваю, что да. Только признаваться не хотите. Ибо такие бешеные скорости, как вы сегодня, можно показывать только при выходе из…

- … мёртвой петли!

- Ага, колемся потихоньку! Ладно, не настаиваю. Вы ведь честь Тулы защищаете, а в этом городе военную тайну точно хранить умеют.

Честно скажу, вы меня нынче порадовали.

- Да я всех порадовал!

- И впрямь наглец! И скромняга в придачу...

- Я имел в виду своих близких, тех людей, кто мне дорог, кто за меня болеет и переживает.

- Да всё я правильно понял. А непонятку включил для профилактики, чтобы один талантливый гонец нос не задрал.

Дмитрий Нестеров

У юниорок «двадцатку» разменяла только москвичка Полина Ващенко – 19,987. Компанию на подиуме ей составили две представительницы тульской школы спринта – Ксения Андреева (20,207) и Александра Дикая (20,541).

Очередное флеш-интервью – с Полиной Ващенко.

Интервью с Полиной Ващенко

- Поля, пока вас награждали, я вот что подумал – не хотите на одну букву свою фамилию удлинить?

- ?!

- Ну, чтобы люди, даже далёкие от велоспорта, а их в России, к сожалению, подавляющее большинство, точно знали, что гоняетесь вы «вааще»! Шучу, конечно, фамилия у вас и без того звучная. Вам ведь с ней хорошо катается?

- (смеётся) Да, совсем неплохо!

- Если вы заметили, мы с вами в Питере регулярно встречаемся на одном и том же месте – у ступени подиума под номером «1». Не против хорошую традицию продолжить? Соревнования только начались…

- Конечно, не против. Скажу по большому секрету, что потихоньку готовлю соперницам «атомную бомбу».

- Постараюсь этот миг не пропустить. И пусть трибуны в восхищении ещё не раз ахнут: «Ну, вааще!»

Полина Ващенко

В женской элите чемпионское звание уверенно завоевала Наталия Антонова из Сестрорецка – 19,117.

Интервью с Наталией Антоновой

- Наташа, признавайтесь, как вы докатились до такой жизни?

- Какой?!

- Такой: медальной, «золотой»!

- Старалась очень, вот и докатилась.

- Это я видел, а давайте-ка поговорим о деталях…

- Хотела показать 19,0. Но почему-то было как-то страшновато. Когда стартуешь на этапах Кубка мира, то там другой размах, а здесь с непривычки не всегда всё удаётся. Поэтому решила перестраховаться и не дёргать сразу. Тем не менее результатом довольна. Во-первых, зима. Во-вторых, только что со сбора, на треке всего пару дней сидим.

- И как там, на Кипре?

- Дождливенько. В среднем 12-14 градусов. Но подготовка была хорошей. Завтра – «итальянка», надеюсь, там секунды улучшим. В командной гонке настрой другой – ты ведь не только на себя работаешь.

- Хочу пожелать, чтобы этот 19-секундный рубеж вам всё-таки покорился. И как можно скорее!

- Спасибо. Очень не хотелось бы на нём застрять!

Наталия Антонова

Серебряной медалисткой стала Екатерина Роговая из Москвы – 19,584. Замкнула тройку призёров тулячка Татьяна Киселёва – 19,813.

В мужской когорте не было равных питерскому «железнодорожнику» Кириллу Лию – 17,878.

Интервью с Кириллом Лием

- Кирилл, давайте абстрагируемся от того, что кто-то сейчас в Майами, а кто-то в акклиматизационной яме. Золотая медаль есть золотая медаль. И через несколько минут она будет на вашей груди. Ваши ощущения…

- Круг с места – это моя коронная дистанция. Просто нужно было хорошо психологически настроиться. Вот и весь секрет!

- Я невольно стал свидетелем вашего разговора с наставником, Сан Санычем Толомановым. Сенсей Сенсеич, как я понял, не очень доволен прохождением второй половины…

- Полностью с ним согласен. Первая половина у меня на твердую «пятёрку», а вторая пока на «троечку». Не первый год пытаюсь решить эту проблему, но заметного прогресса пока нет. Уверен, с этой болячкой я всё равно справлюсь!

- А если с передачей поэкспериментировать? Вдруг ларчик просто открывается – надо всего-навсего её побольше поставить?

- Пожалуй, стоит попробовать за счёт большей передачи выдать вторую половинку, потому что первые полкруга у меня на любой передачке хорошие. Когда подберу ключики к заключительной половине, думаю, сумею прочно встать на стартовую лидерскую позицию в командном спринте.

- В масштабах России?

- Да. Для начала!

Кирилл Лий

«Серебро» чемпионата России в этом виде увезёт в Тулу Михаил Дмитриев – 18,032. Бронзовая награда досталась москвичу Антону Сидорову – 18,237.

Венчали первый день состязаний финалы в командных гонках преследования. И у юниоров, и у юниорок они завершились одинаково – догоном и победой питерского «Локомотива».





Потягушки

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ