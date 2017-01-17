Железные кони, вам тесно в загоне

«Никто не обнимет необъятного». Бессмертный афоризм мудрейшего Козьмы Пруткова я вспомнил не случайно – 16 чемпионских титулов разыгрывалось на велотреке «Локосфинкс» в третий день соревнований. Так что соблюсти давнюю хорошую традицию «Велолайва» – дать слово каждому из обладателей золотой медали – не было никакой физической возможности. Может быть, в следующий раз наверстаю. Если интерес к описанию трековых гонок окончательно не угаснет, то за мной точно не пропадёт!

Утро началось со скретча. Первое «золото» на 40 кругах разыграли юниоры. 15-летний Слава Полозов птицей выпорхнул из «стаи». И даже такие орлы, как Глеб Сырица и Савва Новиков, его не достали. Эта питерская троица и поднялась на пьедестал.

Вячеслав Полозов

- Труженик, пахарь. Старательный парень. Если научится каждый раз так грамотно читать гонку, как сегодня, вырастет в большого мастера. Всё от него самого зависит, – сказал о победителе его наставник Олег Вакуленко.

У андеров гонка на 60 кругов прошла не столь гладко – одно падение, другое… Победу одержал, реабилитировавшись за свою относительную вчерашнюю неудачу, Александр Смирнов («Локомотив», Санкт-Петербург). Упорный москвич Евгений Тихонин закатился на серебряную ступень пьедестала. «Бронза» досталась еще одному питерскому гонщику Сергею Мальневу.

Александр Смирнов

Те же 60 «витков» накручивали и мужчины. Всё решилось на двух последних кругах. Будь на треке коллеги с телевидения, какой сюжет могли бы они сварганить! Представьте себе: в голове пелотона летит квартет из питерского «Локо» («номера вагонов с головы состава», ибо выстроились парни строго по номерам – от единицы до четвёрки). «Паровоз» идёт ходко. Дело сделано? Отнюдь! Ведь в засаде куча ковбоев, имеющих собственные виды на драгоценные металлы, по слухам, перевозимые в этом поезде, и умеющих вовремя выстрелить. Среди этих «стрелков» – Владислав Куликов. Но быть хотел богатым и Алексей Курбатов! Однако всех хитрей и быстрей оказался в итоге Ростовцев Сергей.

Михаил и Сергей Ростовцевы

Хеппи-энд у этого вестерна таков: «золотой запас» увезёт в Тулу ковбой и плейбой Серёжа. Москву порадует «серебришком» Влад (вот Собянин будет рад!). А «медные деньги» поделит между Воронежем и Белокаменной Лёша. Тонкий ход: двойной зачёт – двойной почёт!

Женский скретч на 10 км выиграла москвичка Евгения Романюта, оставив за спиной землячку Анастасию Чулкову и Александру Чекину (Санкт-Петербург – Петродворцовый район).

Анастасия Чулкова, Евгения Романюта и Александра Чекина

Про победительницу гонки на 30 кругов среди юниорок тоже скажу в рифму, ведь Мехтиева Гюнель мчалась быстро, как газель. Второй и третьей стали Маша Петухова (Тульская область) и Саша Шадрина (Санкт-Петербург – Удмуртия).

Затем начались гиты на 1 км с хода.

Первенство России в юниорском разряде выиграл москвич Павел Перчук – 57,665. Он был заметно быстрее Романа Гаранина из Тулы – 59,708 и своего земляка Дмитрия Саляхутдинова – 59,750.

У андеров победил Филипп Грубый из Подмосковья - 59,861. «Серебро» у Александра Комина из Самары - 1:00,624. «Бронза» на груди Романа Гаврилова (Санкт-Петербург, «Олимпийские надежды») - 1:02,976.

Николай Журкин

Чемпионом страны среди мужчин стал Николай Журкин (Тульская область) - 58,517. Степан Григорян (Москва) получил серебряную награду - 58,593. У Вадима Каднова из Сестрорецка – «бронза» (1:00,905).

Между прочим, Стёпа Григорян признался нам с Владом Богомоловым, что ночью ходил к иордани, трижды окунулся в крещенскую купель.

Женский гит покорился Татьяне Киселёвой (Тульская область – Московская область) – 1:06,091. Вице-чемпионкой страны стала Александра Гончарова из Сестрорецка - 1:06,098. Петербурженка Софья Чепурова показала «бронзовый» результат - 1:06,677.

Александра Гончарова, Татьяна Киселёва и Софья Чепурова

У девушек 19-22 победу одержала Анастасия Яковенко (Санкт-Петербург – Петродворцовый район) – 1:06,413. Татьяна Калашеева (Республика Удмуртия – Санкт-Петербург) удостоена серебряной медали - 1:08,416. «Бронза» досталась Наталье Студеникиной (Сестрорецк – Воронежская область) - 1:09,727.

Среди юниорок отличилась Ангелина Антипова (Тульская область) - 1:07,081. Она опередила Елену Калугину (Курганская область) - 1:09,957 и Анжелику Герасимову из Подмосковья - 1:10,060.

Елена Калугина, Ангелина Антипова и Анжелика Герасимова

Днём визит на трек нанёс вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Это позволяет надеяться, что велоспорт не останется без пристального внимания с его стороны. Ведь, слава Богу, одним футболом спортивная жизнь в нашей стране не ограничивается…

Крымчанин Михаил Радионов был окружён двойной красотой – гулял в районе подиума с женой Оксаной и двухлетней дочуркой Эмилией. Естественно, им сразу была организована спонтанная фотосессия.

Михаил Радионов с дочерью Эмилией

- В велоспорт своё солнышко отдадите? – спросил я.

- Ни за что! – дружно закричали родители. – У неё ведь братья-близнецы есть, Максим и Даниил. Им в апреле исполнится восемь лет. Вот если они захотят свой футбол на велосипед променять, то пожалуйста!

Дневная программа плавно перетекла в вечернюю. Надо сказать, что гонки по очкам тоже удались на славу!

Виктор Манаков

Ольга Слюсарева с сыновьями

Вечерняя программа - групповые гонки по очкам

100 кругов накрутили юниоры 17-18 годов. Влас Шичкин пёр, как танк. Ничего удивительного, учитывая его номер – 34. Три круга преимущества и красивая цифирь в итоговой графе – 77.

Влас Шичкин

В коллекции Вячеслава Иванова 55 «серебряных» баллов. Иван Герасимов привезёт в подарок братьям бронзовую медаль, в его активе 53 очка. Все медалисты представляют питерский «Локомотив».

Ровно сотню кругов намотали и андеры. Александр Смирнов из Санкт-Петербурга решил записаться в «серийные убийцы» – к своей утренней победе добавил новую. Он «нарисовал» два круга и собрал «золотой урожай» из 55 очков. «Серебро» российского первенства досталось Илье Кавуну из Москвы, накопившему на 5 баллов меньше. «Бронзу» с 38 пунктами взял питерский «железнодорожник» Кирилл Бочков.

Очередной боевик выдали мужчины. Благо им на разборки выделяется 160 кругов – есть, где разгуляться.

«Железные кони», как им тесно в загоне. Атаки, погони, кто-то – в «мягком вагоне»…

Увы, на этом свой велорэп мне пришлось прервать – упал наработавшийся на утреннем «километре» Николай Журкин. В сердцах и «рысака» своего приласкал.

Мамыр Сташ и Александр Евтушенко

По новой я оседлал Пегаса уже после финиша этой ярчайшей гонки. Её главными героями стали Мамыр Сташ (101 очко, 4 круга в запасе!) и Александр Евтушенко (97 баллов и те же 4 «кружка»). Бронзовую медаль заработал третий представитель «Локо» Сергей Шилов (53 пункта, 2 круга преимущества).

С победителем мы спелись сразу:

- Удивил сегодня мир наш стремительный…

- Мамыр!

- Рядом гнал, как оглашенный…

- Александр Евтушенко!

В общем, если в олимпийскую программу действительно когда-либо войдёт велокросс на тандемах (гуляла в Интернете такая информация несколько лет назад), нас с Мамыром можно смело туда посылать. Видите, как мы быстро сработались?!

Олимпийский чемпион Александр Краснов познакомил меня ещё с одним золотым медалистом Игр, известным в прошлом конькобежцем-спринтером, а ныне министром спорта Вологодской области Сергеем Фокичевым. Через пять минут он дал старт женской гонке на 100 кругов. Символично, что в ней принимала участие трёхкратный призёр Олимпиад Ольга Забелинская. Она и стала чемпионкой России, набрав в итоге 43 очка. На два балла отстала Александра Гончарова, также представляющая Сестрорецк. Ксения Цымбалюк (Республика Удмуртия – Санкт-Петербург) взяла «бронзу», в её активе 28 пунктов.

Ольга Забелинская и Мария Абрамова

Анастасия Цымбалюк

Вдохновлённая успехом старшей сестры, юниорскую гонку на 80 кругов отлично провела Настя Цымбалюк (Санкт-Петербург – Удмуртия). Её «золотая» сумма – 35 очков. Серебряную награду первенства страны заслужила питерская гонщица Каринэ Минасян (30 баллов). Алёна Петченко из Сестрорецка замкнула тройку призёров с 20 очками.

В пятницу, в последний день соревнований, определятся победители в мэдисоне и кейрине.

Серафим Алексюк

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ