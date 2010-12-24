В двух шагах от черной дыры 

В ДВУХ ШАГАХ ОТ ЧЁРНОЙ ДЫРЫ

Пернатых не обманешь! И не только в год Петуха. Они конъюнктуру чувствуют тонко: при малейшем дискомфорте – фьють! – и полетели туда, где лучше. Вот и нас мудрая железная остроклювая «птица» понесла после новогодних праздников в тёплые края – прямиком на… север. Парадокс – в Северной столице было на 30 с хвостиком градусов теплее, чем в родной Белокаменной…

Дорогу – ясное дело – лучше коротать с помощью «всемирной паутины». По традиции начал с просмотра спортивных новостей. Первый заход, естественно, на «Велолайв». Далее везде, как объявляют в электричках. Случайно нарвался на заметку о якобы завершённом строительстве многострадальной «Зенит-Арены» – ближайшего географического соседа велодрома «Локосфинкс», куда мы собственно и направлялись. Копнул глубже: оказывается, стоимость футбольного стадиона столько раз менялась в сторону удорожания, что уже превысила миллиард (!) долларов. Это если верить словам высокопоставленного чиновника, ибо независимые эксперты склоняются к затянутым в эту «чёрную дыру» за долгие годы строительства полутора миллиардам «зеленью». Такой вот феномен – никто не виновен!

От велоспорта до футбола - миллиард световых лет

Грешным делом подумалось: десятую долю, пускай даже сотую, из этих астрономических средств направить бы в велоспорт, какую отдачу можно было бы иметь! Худо-бедно, но российские велогонщики даже при нынешнем, далеко не самом щедром, финансировании олимпийские медали привозят регулярно, а наших футболистов последний раз видели на пьедестале Игр в прошлом тысячелетии – в далёком 1988 году. Отмечу, что победу тогда одержала сборная СССР, а российские представители «ногомяча» на Олимпиаду десятилетиями даже отобраться не в состоянии! Неужели кто-то всерьёз думает, что новая «золотая» арена способна ситуацию каким-то боком изменить? Ох, сомневаюсь. Впрочем, и приближающийся чемпионат мира по футболу в нашей стране, тоже потребовавший космических затрат, боюсь, в плане развития отечественного «вида спорта номер один», как он сам себя называет, ничегошеньки не даст. И олимпийские медали в ближайшем будущем будут нашим кудесникам мяча только сниться (по крайней мере на 12 января сего года сборная России занимала в рейтинге ФИФА почётное 56-е место)...

Для сравнения хочу напомнить читателям сайта, что в 1996 году Великобритания зело оконфузилась на Олимпиаде в Атланте, заняв в неофициальном зачёте аж 36-е место. Из 15 медалей лишь одна была высшей пробы. Причём не в велоспорте, как можно было бы подумать с колокольни сегодняшних дней, а, кажется, в гребле. Светлые английские головы почесали тогда затылки и пришли к выводу: положение дел надо срочно исправлять, причём на государственном уровне. Был принят ряд программ, одна из которых, естественно, была специально посвящена велоспорту как третьему виду по числу разыгрываемых олимпийских наград (сейчас на летних Играх вручается 18 комплектов медалей, хотя это число, на мой взгляд, в перспективе может и вырасти, а там, глядишь, и зимние Олимпиады украсит зажигательный, искромётный велокросс!).

Прошло 20 лет, и на Играх в Рио спортсмены из Великобритании в общекомандном зачёте уже вторые! На их счету 67 наград (27 золотых, 23 серебряные и 17 бронзовых). Вклад велогонов весом и значим – шесть раз в их честь играл гимн страны и поднимался «Юнион Джек». Поневоле задумаешься: а не от слова ли «велик» островное государство стало именоваться «Великобританией»?!

Шутки шутками, но не пора ли и нам хороший опыт перенять? Чтоб англичан перегонять…

Этот вопрос скорее всего просто повиснет в воздухе, ведь в многочисленной семье отечественных видов спорта велосипед – не родной брат, а пасынок. Судите сами: российские легкоатлеты, отлучённые от Игр в Рио, получили заметную компенсацию. Для оказавшихся не у дел после известного доклада мистера Макларена наших паралимпийцев организовали специальные старты, дав этим мужественным людям подзаработать на родине. Зато, как выяснилось, оказавшимся без вины виноватыми велосипедистам никакой компенсации даже не предусматривалось. Слетали в Бразилию вхолостую, получили удар по самолюбию – и ладно. Дело житейское, как говаривал один персонаж с моторчиком, и это, замечу, был не дерни.

Добавьте сюда многолетние проблемы с использованием велосипедистами для тренировок федеральных трасс. Вспомните, что разговоры о передаче одного из олимпийских объектов Сочи под велотрек (он на юге России нужен как воздух!) так и остались разговорами. Ох, как бы окончательно не поглотила наш любимый вид спорта какая-нибудь очередная «чёрная дыра»…

ПОПУЛЯРНО ГОВОРЯ

В нынешнем году зимние трековые чемпионаты России стартовали в Питере на пару недель раньше обычного. Это продиктовано международным календарём, ведь заключительные этапы Кубка мира пройдут далече, аж за океаном: 17 – 19 февраля в Кали (Колумбия) и 24 – 26 февраля в Лос-Анджелесе (США). Мировой чемпионат с 12 по 16 апреля примет китайский Гонконг.

Тренер посоветовал голову включить

Перед совещанием судейской коллегии с представителями команд кулуарно обсудил с рядом тренеров итоги недавних выборов президента ФВСР. Бывалый и тёртый народ перемены оценил положительно, хотя особых чудес не ждёт: «Если Вячеслав Екимов не даст велоспорту просесть ещё ниже, уже хорошо. А если новых спонсоров подтянет, вообще шоколад!»

Кто-то даже классика остроумно переиначил: «В «АРЕТИ» прошлого далеко не уедешь!» Вообще-то в оригинале у великого пролетарского писателя фигурировало слово «никуда», а не «далеко» (я всё-таки своё первое образование как-никак на филфаке МГУ получал), но суть не в этом. Пьеса-то «На дне» называется, а это, согласитесь, символично, потому что безо всяких «джипиэсных глонассов» довольно точно указывает нынешнее положение российского велоспорта на фоне футбольных «чёрных дыр», засасывающих один миллион рублей за другим, словно пылесос рассыпавшееся на кухне из дырявого пакета пшено.

И совсем не важно, как я убеждён, – «ИТЕРА» или «АРЕТИ» многие годы тащила на себе нелегкое финансовое бремя. Дело не в названии компании (не люблю я всякие там новомодные «ребрэндинги»). Игорь Макаров – честь ему и хвала! – вложил в наш велоспорт баснословные безо всяких преувеличений средства. Другой вопрос, насколько эффективно они были потрачены.

Хорошо помню, как специально обученные люди возили толпы моих коллег «вахтовым методом» на гранд-туры с участием тогда еще российской «Катюши». Но лишь единицы более-менее грамотно эти гонки освещали, большинство ударялось в «развесистую клюкву» и «стремительный домкрат». Над подобными опусами гонщики даже не смеялись, а ржали во весь голос. В итоге вместо задуманной ПОПУЛЯРИЗАЦИИ велоспорта удалось реализовать только первые четыре буквы этого звучного слова. Кстати, именно тогда у «Катюши» возникали проблемы с получением лицензии Мирового тура. Наплыв ангажированных «туристов-журналистов» из России не остался незамеченным даже в международных веловерхах. Хотя, казалось бы, какое до этого дело большим и важным чиновникам – визиты российских репортёров не из их карманов оплачивались...

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Как стремителен российский велоспорт! Всё в нём меняется с калейдоскопической быстротой. Не верите? Сейчас докажу!

С первого шага на треке мы встречали старых знакомых, но уже в новой ипостаси. Вот молодая мама Александра Гончарова, выступающая ныне не за Москву, как все привыкли, а за Сестрорецк.

- Саша, здравствуйте! Как сынишка?

- Иван растёт, уже семь кило весит.

- Да уж, здоровенный мужик! «Кольнаго» себе ещё не требует?

- Нет, пока только соску!

- Как настрой на чемпионат?

- Трудно будет, я ведь всего два месяца тренируюсь…

Александра Гончарова

Вадим Журавлёв совсем недавно переквалифицировался в байкеры и представляет на этих стартах «Олимпийские надежды». Молодец – сумел пройти отбор даже на чужих шатунах («помнят ноги-то!»).

В соседнем боксе «станочничал» Леонид Краснов. Надоела ему пресная жизнь «на гражданке» и решил известный велогон в большой спорт вернуться – подписал контракт с румынской Tusnad Cycling Team.

Сменил команду и Александр Евтушенко – сразу после Нового года он стал питерским «железнодорожником». Поддержать сына из солнечной Адыгеи прилетела его мама Лариса Владимировна.

- Первый раз на треке, - призналась она. – Хочу на Сашу посмотреть и на Лёшу Курбатова, мы с его мамой постоянно переписываемся. Вы, кстати, не знаете, кто такая Аврора? Она такие проникновенные комментарии на «Велолайве» пишет, зачитаешься! Особенно в «Олимпийской галерее». Классная рубрика, все интервью отличные просто…

Мамыр Сташ теперь тоже защищает цвета «Локомотива». Лично я за этих талантливых парней рад.

– Что, Мамыр, пошёл по накатанной земляком колее?

- Можно и так сказать.

Мамыр Сташ

В форме «Локо» отныне и Евгений Зверков.

- Джон, вы ведь в прошедшем сезоне в Италии выступали?

- Да.

- И как сурового челябинского мужика Питер принял?

- Нормально. Я ведь по молодости тут за Сестрорецк гонялся, так что можно считать, что вернулся на вторую родину.

Евгений Зверков

Леонид Краснов

Приятно было после небольшого перерыва увидеть на «паркете» бывшего питерского «железнодорожника» Сергея Мосина. Как думаете, за какой город сейчас гоняется человек с такой «трёхлинейно-винтовочной» фамилией? Вы абсолютно правы – за Тулу!

Перемены в жизни и у опытного Виталия Попкова, которого любители спорта помнят по победам в украинской команде ISD. Сейчас он выступает за Республику Крым.

А Иван Балыкин, тоже хорошо известный читателям нашего сайта, представляет на этом чемпионате России Татарстан.

Вернулся в Москву участник Олимпиады-2016 Алексей Курбатов. Снова газует за родное МГФСО.

Илья Городничев по кинопримеру Ивана Васильевича поменял профессию. Он теперь тренер в Московской области, привёз на невские брега восьмерых своих воспитанников.

Алексей Курбатов

Виталий Попков

Иван Балыкин

Илья Городничев

Александр Сотник

Нельзя обойти вниманием и Александра Сотника, дебютировавшего на этих соревнованиях в качестве главного судьи.

Журналисты любят свои материалы «закольцовывать» (в репортажах о трековой круговерти, считаю, вообще сам Бог велел!). Так вот, мне даже голову ломать не пришлось, как в этой главе оказаться в тренде, ибо вскоре на треке появилась еще одна молодая мама – Екатерина Белоусова, личный тренер Карины Касеновой, со своей двухмесячной красавицей-дочкой. Александра Александровна изволили мирно почивать в колясочке. Карина смотрела на это чудо с такой нежностью, что я не выдержал и в шутку выпалил: «Хватит любоваться, своих надо иметь!» Гонщица и её наставница среагировали по-спринтерски и в унисон: «Рано ещё!» На самом деле я с ними солидарен – всему своё время…

«ОЛИМПИЙСКАЯ ГАЛЕРЕЯ» – ЭТО ВАМ НЕ ЛОТЕРЕЯ!

Сергей Шилов сосредоточенно готовился к старту.

- Серёжа, вы в курсе, что по количеству кликов лидируете в «Олимпийской галерее»?

- Ого, да я, получается, звезда! – засмеялся он.

- Конечно, – включился я в игру. – Зря, что ли, вы под первым номером выступаете! Разве вам не сообщили, что теперь номера раздают не произвольно, а согласно рейтингу «Велолайва»? И учтите, что Кирилл Свешников вам в спину дышит!

Навстречу (и тоже с улыбкой) – Евгения Романюта.

- Женя, вся российская велообщественность в предвкушении мэдисона, где вы будете выступать вместе с Ольгой Забелинской. Кстати, когда ваша напарница сюда приезжает?

- По идее завтра. Но я с ней ещё не созванивалась.

- Успеете скататься?

- Конечно, а вы что, в нас сомневаетесь?!

- Да нисколько!

Евгения Романюта

Вечером во второй день состязаний Артём Самоленков упал в ходе гонки по очкам. Спустя мгновение на полотне уже был наш фотограф Влад Богомолов, чтобы убрать его велосипед буквально из-под колёс накатывавшегося на высокой скорости пелотона. Успел! И от журналистов, оказывается, велоспорту может быть польза. А Артёму пожелаем, чтобы ключица срасталась как можно быстрее.

Артём Самоленков

Я встретил гонщика уже на следующее утро, и рад сообщить читателям, что Артём в бодром расположении духа – врачи сказали, что перелом без смещения. Но о сроках возвращения в строй можно будет предметно говорить только после углублённого медицинского обследования (УМО).

Итак, в преддверии «большого» чемпионата страны в ходе «малого», «разогревочного», медали разыгрывались лишь в групповой многодневной гонке. Победитель в каждом из семи видов получал 12 очков. Спортсмены соревновались в гонке преследования, гитах на 250 м с хода и с места, гите на 1000 м с хода и – трижды – в групповых гонках по очкам.

Иван Герасимов со своей группой поддержки - мамой и братьями

К моему сожалению, в итоговое распределение мест вмешался форс-мажор: в пятницу лидеры питерского «Локомотива» Сергей Шилов, Дмитрий Соколов, Александр Евтушенко, Мамыр Сташ и Дмитрий Страхов проходили УМО и в двух заключительных видах программы участия не принимали. Так же как и приболевший Евгений Зверков.

Чемпионом России с 57 баллами стал москвич Виктор Манаков. На серебряную медаль наработал Алексей Курбатов (Москва – Воронежская область) – 51 пункт. «Бронза» – у Максима Пискунова (Краснодарский край – Тульская область), накопившего 37 очков.

В юниорской категории 19-22 первенствовал москвич Владислав Куликов, в активе которого 70 очков. «Серебро» – у Евгения Тихонина (Москва), набравшего 60 пунктов. Питерский «железнодорожник» Сергей Мальнев с 48 баллами стал бронзовым призёром.

У юниоров 17-18 уверенную победу одержал Глеб Сырица («Локомотив», Санкт-Петербург). Он выиграл все три гита и набрал в семи видах «золотую» сумму – 61. Компанию на подиуме ему составили одноклубники – Лев Гонов (54 балла) и Савва Новиков (47).

Женскую многодневную гонку с 66 очками выиграла москвичка Тамара Балаболина, намного опередившая своих землячек – Евгению Романюту (37 баллов) и Гульназ Бадыкову (32).

Давайте-ка девчонки, присядем перед стартом...

В андеровской категории «золото» российского первенства добыла Анастасия Яковенко (Санкт-Петербург – Петродворцовый район) – 41 очко. Второй стала Мария Новолодская (Санкт-Петербург) с 34 баллами. Третьей – Дарья Егорова (Удмуртия – Санкт-Петербург), в копилке которой 26 очков.

В споре юниорок на высшую ступень пьедестала поднялась Дарья Малькова (Санкт-Петербург) – 65 очков. «Серебро» у другой петербурженки Анастасии Лукашенко – 54 балла. Тулячка Ангелина Антипова поднялась на бронзовую ступень – 53 пункта.

Параллельно с семиборьем у темповиков в ранге всероссийских соревнований в омниуме состязались спринтеры. Здесь победитель определялся по сумме очков в четырёх дисциплинах – гитах на 250 м с хода и с места, гите на 750 м с хода и в гите на 500 м с места. В отсутствии лидеров сборной победы одержали: у мужчин – Вадим Каднов (Сестрорецк), у женщин – Софья Чепурова («Локомотив», Санкт-Петербург), у юниоров – Михаил Ростовцев (Тульская область), у юниорок – Анастасия Новикова (Республика Крым).

Сергей Шилов

Александр Евтушенко

Вадим Журавлёв

В завершившихся соревнованиях приняли участие 230 гонщиков. Факт отрадный хотя бы потому, что за год число спортсменов не уменьшилось (в феврале 2016-го подобный старт собрал, напомню, 228 человек).

В заключение немного «чертовщинки». Соревновательный блок завершился в пятницу, 13-го, то есть в самый канун старого Нового года. Как известно, в любом праздновании есть железное правило – «между первой и второй перерывчик небольшой». Следуя этой логике, через три дня спортсмены снова ринутся в бой за чемпионские медали. А мы за ними пристально понаблюдаем…

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ