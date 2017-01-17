Индивидуалам – медалей навалом!

Программа второго соревновательного дня чемпионата России, проходящего на питерском велотреке «Локосфинкс», при беглом просмотре кому-то могла показаться несбалансированной: слишком много времени она уделяла гонкам преследования и считанные минуты – командному спринту. Категорически не согласен! Баланс идеальный, причём сразу по трём позициям. Во-первых, расписание политкорректно учитывало как интересы «индивидуальных предпринимателей», так и представителей «артельного труда». Во-вторых, в очередной раз дало показать себя во всей красе как темповикам, так и спринтерам. В-третьих, снова предоставило возможность кому-то стать чемпионом России, а кому-то – победителем всероссийских соревнований. Как там у классика? «Все работы хороши, выбирай на вкус!»

Победители в командном спринте

Победитель в индивидуальной гонке преследования у андеров

Кирилл Лий, Сергей Исаев и Аркадий Сапожников

Возможно, подтвердись информация, размещённая на сайте ФВСР, о том, что в питерских стартах «примут участие более 100 спортсменов из различных регионов нашей страны», программа выглядела бы иначе. Но на самом-то деле на Крестовский остров высадился велодесант из 251 гонщика!

Многие, думаю, со мной согласятся, что культовый ужастик Родригеса (не такого крутого, как Пурито, но тоже человека талантливого) «От заката до рассвета» держит зрителей в напряжении с первой до последней минуты. Если бы я снимал кино о сегодняшнем дне чемпионата, тоже назвал бы его красиво – «До рассвета и после заката». А что, ведь первый старт был дан в 9.00, а последний – затемно…

Между прочим, интриги тоже хватало! Может, эта картина на «Оскар» и не потянула бы, но с «Викингом» точно за лидерство в прокате потягалась, ведь ярких звёзд у нас явно больше! Я пока веду речь только о действующих спортсменах, а ведь на трибунах можно было увидеть и легендарных гонщиков прошлых лет во главе с трёхкратным олимпиоником Вячеславом Екимовым – в Северной столице в эти дни проходят заседания Президиума ФВСР. Замечу, что руководители отечественного велоспорта числились в зрителях лишь рано утром и поздно вечером, настолько обширной и животрепещущей была у них повестка дня.

Победительницей первенства страны среди юниорок в индивидуальном преследовании на 2 км стала Дарья Малькова (Санкт-Петербург) – 2:29,129. Тулячка Ангелина Антипова удостоилась «серебра» – 2:31,268. В «бронзовом» финале отличилась Анастасия Цымбалюк (Санкт-Петербург – Удмуртия) - 2:30,398. В шаге от пьедестала остановилась Гюнель Мехтиева из Сестрорецка - 2:31,647.

Говорят чемпионы: Дарья Малькова.

Дарья Малькова

- Когда я стартовала в финале, то не была уверена в своей победе. И действительно, на первом километре я проигрывала достаточно много – Ангелина почти мне в спину вышла. Ведь и в квалификации мне удалось показать лучший результат только за счёт быстрого последнего круга. В общем, перед стартом был сильный мандраж…

- Главное – он вам не помешал показать «золотые» секунды. У вас ведь будет возможность на этом чемпионате еще не раз отличиться, вы же все гонки поедете?

- Думаю, да.

- Вот и славно! Тогда ещё поговорим. Надеюсь, повод будет достойным.

В юниорском разряде «золото» красиво выиграл Иван Смирнов («Локомотив», Санкт-Петербург) – 3:16,149. Этими стремительными секундами он сумел порадовать даже всегда взыскательного и строгого Александра Кузнецова. В главном финале Ваня опередил своего товарища Глеба Сырицу, показавшего на трёхкилометровой дистанции 3:25,494.

Глеб Сырица

Чисто питерским был и спор за третье место, где Лев Гонов (3:22,745) взял верх над Саввой Новиковым (3:26,257).

Лев Гонов

Говорят чемпионы: Иван Смирнов.

Иван Смирнов

- Очень рад и доволен. Результат неплохой, можно от него оттолкнуться, чтобы идти ещё дальше и выше.

- Целиком с вами согласен, отличный результат. А что такой «супербизон» в самом хорошем смысле слова был вашим соперником по финалу, это вдохновляло или страшило?

- Знаете, Александр Анатольевич учит нас абстрагироваться от всего лишнего, уходить в себя, не обращая внимания на тех, с кем в данный момент соревнуешься. Вот я и старался сохранять олимпийское спокойствие… Кажется, получилось.

- Это факт, на пять с плюсом!

Среди андеров отличился Дмитрий Страхов из питерского «Локомотива» – 4:31,333. На вторую ступень пьедестала поднялся Евгений Тихонин из Москвы – 4:36,161. Его земляк Илья Кавун стал третьим – 4:29,804. Доли секунды уступил москвичу Александр Смирнов из Санкт-Петербурга – 4:29,848.

Евгений Тихонин

Илья Кавун

Говорят чемпионы: Дмитрий Страхов.

Дмитрий Страхов

- Знаете, этой золотой медали я очень рад, что-то давненько их не было. И вот победа! Надеюсь, так пойдёт на протяжении всего сезона.

- Вы сегодня в гордом одиночестве, группы поддержки нет на трибуне?

- «Адын, савсем адын!»

- А если бы кто-то с любовью за вас болел, результат был бы иным?

- Естественно! Ещё быстрее крутил бы.

У юниорок в категории 19-22 лучшие секунды на дистанции 3 км показала Мария Новолодская (Санкт-Петербург) – 3:42,350. Серебряная медаль российского первенства досталась Ксении Цымбалюк (Республика Удмуртия – Санкт-Петербург) – 3:47,331. «Бронза» в активе москвички Марии Абрамовой – 3:46,137.

Говорят чемпионы: Мария Новолодская.

Мария Новолодская

- Впечатления от победы? Я очень рада! Раньше я обычно стартовала на 2 км, получалось хорошо.

- Скромность, конечно, украшает спортсменок, но, по-моему, кто-то забыл добавить ключевую фразу – «лучше всех в мире»!

- Если не возражаете, я скажу не так громко: до сих пор у меня на двухкилометровке никто в России не выигрывал. А на 3 км я стартую только в четвёртый раз. И – не стану скрывать – конечно, я счастлива! Признаюсь, когда узнала, что еду в этой возрастной категории, поначалу расстроилась, так хотелось «свою» медаль взять на 2 км!

- А пришлось брать «чужую»!

- Получается, так. Тренер меня правильно настроил, я в свои силы поверила. Думаю, раз два километра хорошо еду, а тут всего один прибавляется, как-нибудь его дотерплю. Ну, о-очень хотелось получить медаль. И вот она!

Сергей Шилов

Владислав Куликов

У мужчин в гонке на 4 км закономерную победу одержал новоиспечённый питерский «железнодорожник» Александр Евтушенко – 4:19,524. Серебряная награда вручена Сергею Шилову (Санкт-Петербург – Удмуртия) – 4:26,820. Тройку призёров замкнул москвич Владислав Куликов – 4:26,918. «Деревянная» медаль – у Алексея Курбатова (Москва – Воронежская область), показавшего 4:30,167.

Говорят чемпионы: Александр Евтушенко.

Александр Евтушенко

Александр Евтушенко с мамой

- По ряду причин у меня в выступлениях был большой перерыв. Но я не сдавался и сейчас возвращаюсь в строй!

- Неплохое возвращение и хорошие секунды для середины января. И победа убедительная, хотя соперник по финалу был у вас не простой. Настроение поднимается?

- Ну, да! И вкус к победам где-то в глубине души снова пробуждается.

- Мама тоже счастлива?

- Конечно! Я очень стараюсь её как можно чаще радовать, много времени с ней провожу. Она ведь специально в Питер прилетела, чтобы сына поддержать.

- Впереди у вас групповая гонка, скретч и мэдисон?

- Да, всё по полной программе!

В женской элите золотую медаль завоевала москвичка Гульназ Бадыкова – 3:41,203. На втором месте – Александра Гончарова из Сестрорецка (3:47,903). В малом финале первенствовала Анастасия Яковенко (Санкт-Петербург – Петродворцовый район) – 3:42,449. Она сумела опередить трёхкратного призёра Олимпиад в шоссейных гонках Ольгу Забелинскую (Санкт-Петербург – Сестрорецк) – 3:44,364. Звезда российского велоспорта дала «Велолайву» эксклюзивное интервью, которое увидит свет вскоре после окончания чемпионата страны.

Ольга Забелинская

Ольга Забелинская с дочкой Эвелиной

Говорят чемпионы: Гульназ Бадыкова.

Гульназ Бадыкова

- Успеху рада. Это не мой коронный вид, я к этой дистанции специально не готовлюсь, поэтому очень довольна, что так проехала. Мой личный рекорд при хорошем самочувствии 3:38, а сегодня в квалификации я показала 3:39. Мой тренер тоже доволен.

- Вы несколько дней ходили с маской на лице – вас, как и многих, «догнал на вираже» безжалостный вирус. Иначе, уверен, результат мог бы стать ещё выше…

- Думаю, да. К сегодняшнему старту я подошла не в лучших кондициях, да и сейчас не слишком хорошо себя чувствую.

- Вы единственная из покорителей пьедестала, кому только что вручили не одну медаль, а целых две. Что это за симпатичный «кругляш» с логотипом UCI у вас на груди?

- Это «серебро» чемпионата Европы. Тогда медалисток было шестеро, а наград только пять. Обещали прислать попозже. Два года она меня искала. Я за это время успела новую заработать!

- А теперь, голубушка, расскажите-ка мне стишок – на табуретку или подиум можно не вставать, – который вы сочинили на треке в Крылатском, когда в Москве лютовали холода за тридцать.

- И в мороз, и в вьюгу мчимся мы по кругу!

- Вас ведь и в Крыму на сборе чуть раньше матушка-зима навещала?

- Было дело – и там попали в снегопад…

Всероссийские соревнования в «итальянке» у мужчин выиграло тульское трио в составе Михаила Дмитриева, Алексея Носова и Александра Дубченко – 44,547.

Александр Дубченко, Алексей Носов и Михаил Дмитриев

Наталия Антонова и Татьяна Киселёва

У женщин в командном спринте не было равных Наталии Антоновой (Санкт-Петербург – Сестрорецк) и Татьяне Киселёвой (Тульская область) – 33,725.

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ