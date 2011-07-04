Том Дюмулин об опыте в беге и изменениях в питании профессиональных велогонщиков

Том Дюмулин: «В последние годы уровень пелотона поднялся благодаря правильному подходу к питанию»

Том Дюмулин завершил карьеру в велоспорте 15 августа прошлого года с 22 победами, в том числе с победой на Джиро д’Италия-2017, с двумя серебряными олимпийскими медалями в разделке, с подиумом Тур де Франс и Джиро.

Он продолжает поддерживать хорошую физическую форму и недавно в Амстердаме впервые попробовал себя в полумарафоне, который пробежал н за 1:10.04. Пока 32-летний Том Дюмулин не собирается связывать своё будущее с бегом, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

Том Дюмулин: «Марафон в будущем? Может быть, но спешить некуда. Я просто любитель. Пробежал, потому что мне нравится. И очень доволен временем, которое показал. Быстрее бежать точно не мог. Я выложился полностью. Стоит приколоть номер, и во мне проявляется высококлассный спортсмен.

Мне было тяжело, особенно на пяти последних километрах. Но этот опыт мне понравился. Думаю, у меня есть талант к бегу. Хотя два дня подряд, как настоящие бегуны, бегать не смогу. Если тренируюсь в беге на 20 километров, потом мне надо как следует отдыхать и восстанавливаться. Иногда даже несколько дней.

Велоспорт не сильно воздействует на мышцы и суставы, а в беге они при каждом шаге получают нагрузку. После тяжелого горного этапа на Гранд-туре я уставал, но потом мышцы не болели. Здесь же, в понедельник после бега мне было больно».

В подкасте “In Het Wiel” Том Дюмулин вспомнил об ошибках в своей карьере профессионального велогонщика, связанных с диетой и изменении подхода к питанию в современном пелотоне.

Том Дюмулин: «В начале моей карьеры в профессиональном велоспорте ценилось умение есть как можно меньше перед тренировкой. Чем меньше ешь, тем ты легче. Таким образом, я учил тело сжигать жир. Считалось, чем меньше углеводов даёшь телу, тем эффективнее тело их использует. Потом все, один за другим, выпадали из-за голода. Кто последним чувствовал голод, становился победителем дня.

В 2015 году составлял диету по ощущениям. Потом отлично проехал Вуэльту Испании, поэтому продолжил придерживаться своей диеты. Единственная проблема заключалась в том, что я не употреблял достаточного количества жиров. В результате в последние годы карьеры я уже не мог выдавать прежнюю мощность. Тест показал, что уровень тестостерона у меня был как у маленькой девочки.

Фактически, такой подход к еде был полностью развенчан. Чем больше сжигаешь углеводов в течение определённого периода времени, тем больше выигрываешь. Так что, на самом деле, всё оказалось совершенно наоборот, чем изначально думали многие, включая меня.

В последние годы уровень пелотона невообразимо поднялся, и этому есть лишь одно объяснение - питание. В 2015 году команда Jumbo-Visma всё ещё тренировалась на пустой желудок, тогда итогом этого стала худшая весенняя кампания. Но в какой-то момент они первыми стали употреблять как можно больше углеводов перед тренировкой».