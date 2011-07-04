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Том Дюмулин об опыте в беге и изменениях в питании профессиональных велогонщиков

Том Дюмулин: «В последние годы уровень пелотона поднялся благодаря правильному подходу к питанию»

 

 

Том Дюмулин завершил карьеру в велоспорте 15 августа прошлого года с 22 победами, в том числе с победой на Джиро д’Италия-2017, с двумя серебряными олимпийскими медалями в разделке, с подиумом Тур де Франс и Джиро.

 

Том Дюмулин об опыте в беге и изменениях в питании профессиональных велогонщиков

 

 

 Он продолжает поддерживать хорошую физическую форму и недавно в Амстердаме впервые попробовал себя в полумарафоне, который пробежал н за 1:10.04. Пока 32-летний Том Дюмулин не собирается связывать своё будущее с бегом, о чём рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

 

 

 

Том Дюмулин: «Марафон в будущем? Может быть, но спешить некуда. Я просто любитель. Пробежал, потому что мне нравится. И очень доволен временем, которое показал. Быстрее бежать точно не мог. Я выложился полностью. Стоит приколоть номер, и во мне проявляется высококлассный спортсмен.

 

Мне было тяжело, особенно на пяти последних километрах. Но этот опыт мне понравился. Думаю, у меня есть талант к бегу. Хотя два дня подряд, как настоящие бегуны, бегать не смогу. Если тренируюсь в беге на 20 километров, потом мне надо как следует отдыхать и восстанавливаться. Иногда даже несколько дней.

 

Велоспорт не сильно воздействует на мышцы и суставы, а в беге они при каждом шаге получают нагрузку. После тяжелого горного этапа на Гранд-туре я уставал, но потом мышцы не болели. Здесь же, в понедельник после бега мне было больно».

 

В подкасте “In Het Wiel Том Дюмулин вспомнил об ошибках в своей карьере профессионального велогонщика, связанных с диетой и изменении подхода к питанию в современном пелотоне.

 

Том Дюмулин: «В начале моей карьеры в профессиональном велоспорте ценилось умение есть как можно меньше перед тренировкой. Чем меньше ешь, тем ты легче. Таким образом, я учил тело сжигать жир.  Считалось, чем меньше углеводов даёшь телу, тем эффективнее тело их использует. Потом все, один за другим, выпадали из-за голода. Кто последним чувствовал голод,  становился победителем дня.

 

 В 2015 году составлял диету по ощущениям. Потом отлично проехал Вуэльту Испании, поэтому продолжил придерживаться своей диеты. Единственная проблема заключалась в том, что я не употреблял достаточного количества жиров. В результате в последние годы карьеры я уже не мог выдавать прежнюю мощность. Тест показал, что уровень тестостерона у меня был как у маленькой девочки.

 

Фактически, такой подход к еде был полностью развенчан. Чем больше сжигаешь углеводов в течение определённого периода времени, тем больше выигрываешь. Так что, на самом деле, всё оказалось совершенно наоборот, чем изначально думали многие, включая меня.

 

В последние годы уровень пелотона невообразимо поднялся, и этому есть лишь одно объяснение - питание. В 2015 году команда Jumbo-Visma всё ещё тренировалась на пустой желудок, тогда итогом этого стала худшая весенняя кампания. Но в какой-то момент они первыми стали употреблять как можно больше углеводов перед тренировкой».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Jumbo-Visma

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  1. DIM

    Сегодня, 11:19 | Регистрация: 13.10.2012

    Оливье-салат, картошка - вот моя диета, крошка)

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:02 | Регистрация: 4.07.2011

    О, Том в бег пошёл!!!

    1. Хорошее дело, скажу по секрету, сам несколько раз бежал и финишировал марафоны, Эстония -Ленинград бежал, даже с самим 2х кратным чемпионом СССР на десятке, энном селликом бегал 11 км вокруг озера Вильянди...а теперь стопы побаливают от кед и по асфальту -:(

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Том спец по диете, основанного из жизненного опыта. ..чтоб под кустики не бегать.)((

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 17:23 | Регистрация: 27.05.2017

    Тарелка спагетти перед 100+ это как Отче наш, с таким "багажом" и перекуса с собой особо не нужно.

    No war!
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Комментарии

  • nightbuster33
    Вадим Пронский продлевает конт ... (4)
    nightbuster33-Фото

     Продление контракта только на год, "для перспективного и подающего надежды на будущее",такое может быть вообще? Таких в команде много.Команда сама определяет, кому дать предпочтение по сроку продления контракта, о чем вы все узнаете после окончания формирования состава. А вы все продолжаете  выискивать среди них фаворитов будущих гонок. ГОД, чтобы рассеять надежды и разочарования в каждом из них и для руководства,и для самих гонщиков. При этом следует заметить; КОВИД затронул все команды пелетона, а не только Астану.

  • uran
    Том Дюмулин об опыте в беге и ... (4)
    uran-Фото
    Тарелка спагетти перед 100+ это как Отче наш, с таким "багажом" и перекуса с собой особо не нужно.
  • Astanaforever
    Том Дюмулин об опыте в беге и ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Том спец по диете, основанного из жизненного опыта. ..чтоб под кустики не бегать.)((
  • Astanaforever
    Вадим Пронский продлевает конт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Я в шоке от Ваших комментариев. Троллинг похожий на реальность. Тьфу тьфу..
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (83)
    s75-Фото

    Герайнт Томас еще на два года в Инеос. 

    Пока (официально) известно о 16 гонщиках с контрактами на сезон 2024 (или 15, если отпустят Плаппа).

  • Krakk
    Вадим Пронский продлевает конт ... (4)
    Krakk-Фото

    Цитата: BlAr
    В отсутствие топ-4 на Джиро-24 Вадим является главным фаворитом на ГК.
    Не смешно вообще ни разу. Вы бы маршрут хоть посмотрели, совершенно не под него. И ведь неслучайно продлил контракт именно после презентации, наверняка были переговоры с сильными командами, способными дать капитанство и обеспечить поддержку, но при таком профиле это потеряло смысл. А на маршруты остальных грантуров надежды нет изначально, тухлякожидается как данность. Вот так талантливейшие гонщики страдают от маршрутного произвола!

  • Krakk
    Сепп Кусс о Приможе Рогличе, п ... (8)
    Krakk-Фото

    Возможно сейчас, когда прошло время, Зепп отошел благодаря природной жизнерадостности, и действительно радуется победе, а сразу по окончанию Вуэльты, как и оба других лидера "Юмбо", был очень сильно рассержен на организаторов.

  • BlAr
    Вадим Пронский продлевает конт ... (4)
    BlAr-Фото
    В отсутствие топ-4 на Джиро-24 Вадим является главным фаворитом на ГК.
  • borgre36
    UAE Team Emirates - на 1-м мес ... (21)
    borgre36-Фото

    Гран туры это исклюсительно для горняков, худющих как воробушки. Велоспорт далеко не ограничевается Гран турами . Есть еще спринты, холмистые классики, разделки  и пр. у всех свои специалисты. Вот для меня квинтесенция велоспорта это равнинная разделка и тот ко ее выигрывает гонщик №1. Но, понятно, что он никогда не выиграет спринт у чистых спринтеров, после 6-и часовой езды, а уж тем более этап с горным профилем.   

  • motte
    Том Дюмулин об опыте в беге и ... (4)
    motte-Фото

    О, Том в бег пошёл!!!

    1. Хорошее дело, скажу по секрету, сам несколько раз бежал и финишировал марафоны, Эстония -Ленинград бежал, даже с самим 2х кратным чемпионом СССР на десятке, энном селликом бегал 11 км вокруг озера Вильянди...а теперь стопы побаливают от кед и по асфальту -:(

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