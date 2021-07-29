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Петер Саган и Паскаль Акерман объявили об уходе из велокоманды Bora-hansgrohe

Велокоманда Bora – hansgrohe подтвердила, что Петер Саган и Паскаль Акерман не будут продлевать контракты

 

 

  Велокоманда Bora – hansgrohe подтвердила, что 31-летний словацкий велогонщик Петер Саган и 27-летний немецкий велогонщик Паскаль Акерман, выступавшие в команде с 2017 года, не будут продлевать контракты.

 

Петер Саган и Паскаль Акерман объявили об уходе из велокоманды Bora-hansgrohe

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Трёхкратный чемпион мира Петер Саган за время выступления в команде принёс ей 29 побед, в том числе выигрывал этапы Тур де Франс и Джиро д’Италия, одержал победу на классике Монументе – Париж-Рубэ-2018 .

 

  Паскаль Акерман принёс команде 35 побед, в том числе на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, Тиррено-Адриатико, Туре Польши, выиграл зелёную майку лучшего в очковой классификации Джиро д’Италия.

 

До 1 августа гонщики и команды не могут объявлять о подписании новых контрактов, но имеют право рассказать об уходе из команды.

 

В пресс-релизе команды BORA – hansgrohe говорится, что уход Сагана и Акермана приведёт к значительным изменениям в стратегии команды.

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Во-первых, хотел бы отметить, что оба гонщика были важной частью нашей команды, с ними мы смогли отпраздновать множество успехов. За это благодарен. Причины, по которым сейчас наши пути расходятся, разные.

 

  Что касается Петера, мы вели переговоры до последнего. Конечно, я не могу раскрывать детали, но обе стороны конструктивно работали над решением и хотели вместе работать в будущем. Однако, наша команда развивается, мы нацелены продолжать это развитие. У нас уже принято несколько стратегических решений. В итоге Петер посчитал, что у него есть другие варианты, которые больше совпадают с его идеями. Я всецело уважаю его за это. Тем не менее, очень жаль, потому что Петер – часть нашей успешной истории, он внёс огромный вклад в наше развитие. Что касается нас, мы в Bora-hansgrohe всегда будем ему за это благодарны.

 

Паскаль тоже получил от нас предложение. Он стал профессионалом в нашей команде, думаю, мы тоже внесли большой вклад в то, что он  вырос в одного из лучших спринтеров пелотона. Мы бы хотели продолжать работать с Паскалем, но он решил, что ему пора попробовать что-то новое. Изменение темпа иногда тоже очень важно. Я понимаю его, но предпочёл бы, чтобы он оставался с нами в ближайшие годы.

 

  Уверен, что следующие годы для Bora-hansgrohe будут потрясающими, потому что у нас начинаются перемены. Мы постоянно заново оцениваем свою работу, потому что кто не движется вперёд, пятится назад. В прошлом году по разным причинам мы не достигли всех целей, но у нас очень высокие критерии. Поэтому мы уже начали реорганизацию ради будущего. В ближайшие недели раскроем больше.

 

  Хочу пожелать Петеру и Паскалю всего самого лучшего в их спортивном будущем, но прежде всего мы постараемся добиться в этом году вместе ещё одной или двух побед для Bora-hansgrohe».

 

  Петер Саган: «Сегодня хотел бы объявить, что в моей профессиональной карьере замкнулся круг, и что я не буду продлевать контракт с Bora-hansgrohe. Хочу выразить признательность Ральфу Денку, Вилли Брукбауэру, команде спонсоров, всем товарищам по команде и персоналу Bora-hansgrohe за поддержку и веру в меня в течение этих пяти сезонов. Мы многого добились и даже в трудные времена были вместе. Мы не просто товарищи по команде, а часть большой семьи.

 

  Не сомневаюсь, что пять сезонов, которые я провёл в Bora-hansgrohe были одними из самых продуктивных в моей карьере, с этим временем у меня связаны самые памятные моменты. Здесь я стал первым гонщиком, три года подряд выигравшим чемпионат мира. Здесь был удостоен чести победить на Париж-Рубэ.  В цветах Bora-hansgrohe одержал сотую профессиональную победу, выиграл рекордную седьмую зелёную майку Тур де Франс и первую в карьере цикламеновую Джиро д’Италия.

 

  Однако, после долгих и всесторонних обсуждений с моим личным менеджментом и по взаимному соглашению с Bora-hansrohe мы решили, что лучшим вариантом будет завершить главу в этой команде и начать новую. Изменения – часть жизни и роста.

 

Уверен, Bora-hansgrohe  продолжил добиваться успехов. Желаю им всего наилучшего в предстоящих сезонах».

 

  Паскаль Акерман: «Очень благодарен команде за время, которое здесь провёл. Это были самые созидательные годы моей ещё недолгой карьеры профессионального гонщика. Особенно благодарен за то, что команда предоставила мне возможность развиться в спринтера-капитана. Были сложные моменты. Навсегда запомнил Джиро д’Италия-2019, где выиграл цикламеновую майку. Ещё нельзя забыть победу на классике «Eschborn-Frankfurt».

 

  Однако время карьеры профессионального велогонщика ограничено. Мне бы хотелось продолжать набираться опыта, развивать себя. Поэтому решил пойти другим путём. Это решение далось нелегко. Хочу поблагодарить всю команду, особенно моих товарищей, которые всегда верили в меня. Желаю всем всего самого лучшего».

 

  Вилли Брукбауэр (Willi Bruckbauer), основатель и исполнительный директор компании Bora: «Такая маленькая команда как наша смогла подписать пять лет назад действующего чемпиона мира Петера Сагана. Сбылась не просто мечта, это стало сенсацией. Это подписание было лучшим для команды и спонсоров. Мы добились значительных спортивных успехов, вместе с Петером прожили ставшие незабываемыми моменты. Он вдохновлял всех нас, был великолепным послом для компании Bora. Но несмотря на большие успехи Петер никогда не менялся, он оставался скромным, дружелюбным и уважительным человеком. Петер – друг нашей компании и всегда им останется.

 

Паскаль стал профессионалом в 22 года, впечатлило, как быстро он превратился в лидера. Он оставался дружелюбным и открытым человеком, который всегда был дорогим гостем на наших мероприятиях, которого ценили наши партнёры. Как и Петер, он был идеальным послом «Bora».

 

Мне лично жаль, что они оба покидают команду. Но семья Bora говорит им большое спасибо и желает всего наилучшего в их будущем. Мы известны гостеприимством, это означает, что Петер и Саган всегда встретят у нас радушный приём».

 

  Ханс-Юрген Калмбах (Hans-Jürgen Kalmbach), председатель исполнительного комитета компании “Hansgrohe”: «От лица Hansgrohe Group хотел бы выразить искреннюю благодарность Паскалю Акерману и Петеру Сагану за их многочисленные спортивные успехи и незабываемые моменты. Оба они были важной частью впечатляющего прогресса профессиональной велокоманды Bora-hansgrohe. Мы желаем обоим гонщикам всего самого лучшего в их будущей карьере».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-hansgrohe Паскаль Акерман Pascal Ackermann

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Инна
    А разделка была вполне, по-моему. ...Жаль, что в велоспорте сотые считают. ...

    Не часто такое увидишь во время ITT, но это Олимпиада..)

    В велоспорте глупо сравнивать это соревнование с другими гонками

    Повторюсь, но это Рогличь конкретно об инд.гонке на время или же об Олимпиаде (как соревнованиях) в целом ??

  • RVL
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    RVL-Фото

    Конечно не должен. ( Тут смайл с суровым лицом)
    Пока фрум не падал- не сходил, Конта, пока не падал- не сходил...кто из бигов  сходил по малодушию?
    Шансы ещё есть не упасть и выиграть

  • Геродот
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    Геродот-Фото

    Цитата: BlAr
    На его месте генеральщика 90%, если не больше, сошли бы с последнего этапа Париж-Ниццы, или, по крайней мере, не упирались бы. И 90% сошли бы после финиша 3 этапа ТДФ

    Поэтому у 90% нет никаких шансов (даже призрачных) на победу в Туре, а тот кто претендует на генерал должен ли оглядываться на эти 90%?

  • BlAr
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    BlAr-Фото

    Цитата: Геродот
    Я еще раз заостряю внимание:"не сходить" - это не материальная,а моральная победа,которая в-будущем даст больший профит.Например,сошел он с этого Тура - и выиграл Олимпиаду,и проиграл следующий Тур."Не сошел" - проиграл Олимпиаду и выиграл следующий Тур.Это грубое упрощение... но надеюсь понятно) Сход - это тактическая победа и стратегическое поражение.Хотя это лишь мое индивидуальное видение ситуации и я его никому не навязываю.

     

    На его месте генеральщика 90%, если не больше, сошли бы с последнего этапа Париж-Ниццы, или, по крайней мере, не упирались бы. И 90% сошли бы после финиша 3 этапа ТДФ. Вы видели его фото перед стартом 4-го этапа? Он и так проехал слишком много, нужно было сходить раньше. 

    Не знаю, внимательно ли вы смотрите гонки. Мне думается, что нет. Роглич - один из самых непафосных и боевитых гонщиков в пелотоне, за что заслуживает отдельного уважения!

  • M-07
    Примож Роглич – олимпийский че ... (39)
    M-07-Фото
    Цитата: Геродот
    А Винокуров в 2007 сильно разбился и вышел на разделку весь в бинтах и победил.И вполне вероятно победил бы в генерале,если бы не...
    Как он победил бы в генерале, если после разделки проиграл более 20 минут и к моменту снятия проигрывал почти полчаса?
  • Earl57
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    Earl57-Фото
    А у Лефевра на этот счет другая точка зрения.
  • 1587
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    1587-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: 1587
    Ну заявите тогда Алмейду что ли! Да и Власова вроде заявили! Хочется его увидеть на фоне Погачара-Роглича-Берналя-Карапаса

    Кого и куда заявлять? Алмейду из заявки на Вуэльту убрали вскоре после того, как он отказался продлять контракт с квиками.
    Власова же заявили, несмотря на непродление отношений
  • Earl57
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    Earl57-Фото

    Однодневки то спринтерские. Что Ремко там делать? Ему же в отрыв надо уходить, чтобы выиграть. А времена, когда его спокойно отпускали, канули в лету...

    А на Туре Дании состав совсем слабенький, генеральщиков не предвидится. Волдтуровских команд мало, и те спринтеров спринтеров заявили вроде Груневегена и Педерсона.

  • RVL
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    RVL-Фото

    Наказал папка ...)))

    Даже на уровне сборной решает...

    Похоже Лефевр сам на ставках против ремко ставит)

  • Sezar
    Ремко Эвенепул не примет участ ... (7)
    Sezar-Фото

    Да, тут нужна кардинальная переоценка ценностей. Очевидно, что после травмы функционал во многом утрачен. Не достигнут даже уровень лета 2019 года. И, что печально низкий уровень Джиро не растет. Как будто есть предел и его не перейти. Будем посмотреть.

    Вот что радует, что он поедет однодневки. Не понимаю, почему он их раньше избегал.

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