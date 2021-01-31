Майкл Мэттьюс: «Продолжу бороться за победу на Милан-Сан-Ремо»

Майкл Мэттьюс о переходе в велокоманду BikeExchange, своём стиле работы и целях

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) вернулся в австралийскую команду BikeExchange, откуда ушёл в конце 2016 года. За это время в его списке достижений прибавилось 12 побед, в том числе зелёная майка и победы на двух этапах Тур де Франс, на канадских классиках в Квебеке и Монреале.

30-летний австралийский велогонщик уверен, что теперь лучше знает себя и умеет максимально использовать свои возможности. Он смог перейти в австралийскую команду благодаря тому, что команда Sunweb согласилась на год раньше расторгнуть с ним контракт.

В интервью Cyclingnews Майкл Мэттьюс рассказал о причинах ухода из Sunweb и о том, какие цели ставит перед собой в новой «старой» команде.

Photo (c) BikeExchange Team

Майкл Мэттьюс: «Давайте вернёмся в 2017 год. Тогда я в основном повторил то, что показывал в GreenEDGE. Со мной была моя личная команда помощников – мой тренер и мой диетолог. В конце того года мы перешли на план, который дала команда, и всё поменяли, что для меня не сработало. Многим ребятам такая работа подходила, но я в 2020 снова начал работать с командой своих собственных помощников, которые занимались только мной. Мне подходит именно такой подход. Предпочитаю такой подход, когда работают только со мной, а не с группой.

В 2018 и 2019 годах я немного утратил мотивацию. В 2020 не было конфликта, мы просто пришли к соглашению. Я хотел работать не так, как принято в команде, а они это не принимали. Когда присоединялся к ним, знал, что они используют множество протоколов, что это работает для многих гонщиков. Нескольких ребят, которые не были известными. Они превратили в суперзвёзд. У меня нет по отношению к ним ничего негативного, они превосходно работают. Но лично мне этот стиль работы не подошёл.

Я думал, что прошлый год станет моим годом на Милан-Сан-Ремо. Если посмотреть на ребят, которые выигрывали эту гонку, они все просто блистали, как Ваут ван Арт в прошлом году. Обязательно продолжу бороться за эту победу. Надеюсь, у меня получится. Но даже если нет, я продолжу бороться, продолжу радоваться и улыбаться, как делал всегда.

Сказал бы, что я стал более зрелым, чем тот парень, что выступал в 2016 году. Многое узнал о себе, что для меня работает, что нет. Я знаю, как максимально плодотворно сотрудничать с окружающими меня людьми. Когда выступал в команде прежде, наверное, не осознавал, как работать с людьми, как я могу их мотивировать, просто оставаясь собой, не притворяясь кем-то другим.

Я увидел, что с годами изменился в лучшую сторону мой тип мышления. Физически есть куда совершенствоваться, хотя мне 30 лет и я работаю на 95% своих возможностей. Но велоспорт больше, чем просто ноги. Это и подготовка к гонкам, и то, как помочь товарищам по команде выступить на максимуме. Из того, что я узнал, если свести вместе все эти факторы, можно обеспечить огромное преимущество.

В команде BikeExchange мы все знаем, что надо делать. Соперничества нет. Мы не собираемся в гонках раскалывать команду пополам из-за двух разных лидеров. Да, раньше было соперничество между мной и Геррансом, но тогда у нас обоих были одни из лучших лет в карьере. Мы всё время поднимались на подиумы классик, подталкивали друг друга к границам своих возможностей. И благодаря нам те годы для команды были потрясающими. Если честно, я многому научился у Герранса и в психологическом, и в физическом плане. Могу только поблагодарить его за то, чему у него научился в те годы.

Конечно, сейчас в команде новые лица, но считаю, что команда сохранила ту же культуру. У них та же австралийская атмосфера – полностью рабочая, но без напряжения. Мне это подходит. Мне не нравится лишний стресс от дополнительных собраний, всех этих вещей, в которых нет необходимости. Здесь мы просто садимся на велосипеды и работаем изо всех сил, потом восстанавливаемся, просто фокусируемся на велосипеде».