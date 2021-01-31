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Майкл Мэттьюс: «Продолжу бороться за победу на Милан-Сан-Ремо»

Майкл Мэттьюс о переходе в велокоманду BikeExchange, своём стиле работы и целях

 

 

  Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) вернулся в австралийскую команду BikeExchange, откуда ушёл в конце 2016 года. За это время в его списке достижений прибавилось 12 побед, в том числе зелёная майка и победы на двух этапах Тур де Франс, на канадских классиках в Квебеке и Монреале.

 

  30-летний австралийский велогонщик уверен, что теперь лучше знает себя и умеет максимально использовать свои возможности. Он смог перейти в австралийскую команду благодаря тому, что команда Sunweb согласилась на год раньше расторгнуть с ним контракт.

 

  В интервью Cyclingnews Майкл Мэттьюс рассказал о причинах ухода из Sunweb и о том, какие цели ставит перед собой в новой «старой» команде.

 

Майкл Мэттьюс: «Продолжу бороться за победу на Милан-Сан-Ремо»

Photo (c) BikeExchange Team

 

  Майкл Мэттьюс: «Давайте вернёмся в 2017 год. Тогда я в основном повторил то, что показывал в GreenEDGE. Со мной была моя личная команда помощников – мой тренер и  мой диетолог. В конце того года мы перешли на план, который дала команда, и всё поменяли, что для меня не сработало. Многим ребятам такая работа подходила, но я в 2020 снова начал работать с командой своих собственных помощников,  которые занимались только мной. Мне подходит именно такой подход. Предпочитаю такой подход, когда работают только со мной, а не с группой.

 

  В 2018 и 2019 годах я немного утратил мотивацию. В 2020 не было конфликта, мы просто пришли к соглашению. Я хотел работать не так, как принято в команде, а они это не принимали. Когда присоединялся к ним, знал, что они используют множество протоколов, что это работает для многих гонщиков. Нескольких ребят, которые не были известными. Они превратили в суперзвёзд. У меня нет по отношению к ним ничего негативного, они превосходно работают. Но лично мне этот стиль работы не подошёл.

 

  Я думал, что прошлый год станет моим годом на Милан-Сан-Ремо. Если посмотреть на ребят, которые выигрывали эту гонку, они все просто блистали, как Ваут ван Арт в прошлом году. Обязательно продолжу бороться за эту победу. Надеюсь, у меня получится. Но даже если нет, я продолжу бороться, продолжу радоваться и улыбаться, как делал всегда.

 

  Сказал бы, что я стал более зрелым, чем тот парень, что выступал в 2016 году. Многое узнал о себе, что для меня работает, что нет. Я знаю, как максимально плодотворно сотрудничать с окружающими меня людьми. Когда выступал в команде прежде, наверное, не осознавал, как работать с людьми, как я могу их мотивировать, просто оставаясь собой, не притворяясь кем-то другим.

 

  Я увидел, что с годами изменился в лучшую сторону мой тип мышления. Физически есть куда совершенствоваться, хотя мне 30 лет и я работаю на 95% своих возможностей. Но велоспорт больше, чем просто ноги. Это и подготовка к гонкам, и то, как помочь товарищам по команде выступить на максимуме. Из того, что я узнал, если свести вместе все эти факторы, можно обеспечить огромное преимущество.

 

  В команде BikeExchange мы все знаем, что надо делать. Соперничества нет. Мы не собираемся в гонках раскалывать команду пополам из-за двух разных лидеров. Да, раньше было соперничество между мной и Геррансом, но тогда у нас обоих были одни из лучших лет в карьере. Мы всё время поднимались на подиумы классик, подталкивали друг друга к границам своих возможностей. И благодаря нам те годы для команды были потрясающими. Если честно, я многому научился у Герранса и в психологическом, и в физическом плане. Могу только поблагодарить его за то, чему у него научился в те годы.

 

  Конечно, сейчас в команде новые лица, но считаю, что команда сохранила ту же культуру. У них та же австралийская атмосфера – полностью рабочая, но без напряжения. Мне это подходит. Мне не нравится лишний стресс от дополнительных собраний, всех этих вещей, в которых нет необходимости. Здесь мы просто садимся на велосипеды и работаем изо всех сил, потом восстанавливаемся, просто фокусируемся на велосипеде».

 

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews BikeExchange

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Комментарии

  • Earl57
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (10)
    Earl57-Фото
    Ну, во-первых, у Нибали нет проблем с симпатиями итальянских болельщиков. Они его обожают и боготворят, он отвечает им взаимностью. С фанатами Винченцо напрямую общается в инстаграме и фейсбуке. И это общение весьма и весьма живое. В ФБ два-три раза в год делает стримы, где в режиме реального времени отвечает на вопросы в чате. Без какой-либо подготовки.
    А вот с журналистами за очень редким исключением предпочитает не общаться. Только официальные пресс-конференции перед гонками, от которых он не вправе отказаться, и два-три журналиста, которых он хорошо знает и уверен, что они не напишут того, чего он не говорил. С прессой за него общаются Слонго и Гварчилена.
    Во-вторых, вы так и не ответили, что думаете относительно отказа борьбы за генерал на грантурах.
  • Earl57
    Велокоманда EF Education-Nippo ... (6)
    Earl57-Фото
    Их же наказали не за то что было нарисовано, а за то что не прошли техрегламент. В котором требования совсем не к расцветке формы, а прежде всего к материалу и покрою. В частности, ткань должна быть гладкой, без бугорков и узелков, не должно быть инородных вставок.
  • close2you
    Grand Prix Cycliste la Marseil ... (2)
    close2you-Фото

    посмотрел видео финиша, опять фотографы чудят на пол дороги ))

  • Shalam s Urala
    Брэндон Макналти ставит целью ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    ну правд, разные ж бывали лица то )

    конечно, лицо имеет значение.  ЛА, например, точно помогало. для 7-ми раз -  важно

    но вспомним Лорана Финьона. с любым лицом прокатит, если внутри железяка

  • close2you
    Grand Prix Cycliste la Marseil ... (2)
    close2you-Фото
    Гонку не видел, смотрел дуэль на cx) что за финиш кокара кривой?
  • Shalam s Urala
    Сеп Кусс: «Трудно сказать, смо ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    с уважением к Гонщику Нибали у меня всё норм

    к человеческим качествам - увы.

    всё, что вы нацитировали, ровно о том же - велогонки - изначально игра наперегонки. и нужен и разум и великодушие, чтоб выйти из этой игры человеком до подиума, пожать руку и не держать никакого зла на соперников

    злые люди не сильно симпатичны, неужель не замечали?

  • Серафим
    Брэндон Макналти ставит целью ... (12)
    Серафим-Фото

    Был очень даже неплох на своем первом гранд-туре.  Может, получится отличный генеральщик.

      А что касается лица - за более чем сто лет многодневок какими только обличьями не обладали их победители. Лицо не более выдающееся, чем у многих.

      Гораздо хуже иметь непримечательную типовую внешность. Пытаешься вспомнить, как же выглядел вот тот чемпион, а глазу зацепиться не за что. и вместо лица - строчка в протоколе.

  • AlGalgalim
    Велокоманда EF Education-Nippo ... (6)
    AlGalgalim-Фото
    Может кто знает, какие ограничения на раскраску формы существуют. Понятно что насилие/пошлости не приветствуются, но в остальном какая разница UCI каких уточек нарисовал спонсор?
  • Ернат
    Эусебио Унсуэ о целях велокома ... (8)
    Ернат-Фото

    удачи Лопесу, надеюсь презагрузится

  • AvA
    Велокоманда EF Education-Nippo ... (6)
    AvA-Фото

    в твиттере EF выложили забавное видео

    https://twitter.com/EFprocycling/status/1355489734903148550?s=20

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