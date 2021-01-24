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39-летний Питер Веенинг завершил карьеру профессионального велогонщика

Питер Веенинг завершил 17-летнюю карьеру профессионального велогонщика

 

 

    Питер Веенинг (Pieter Weening) объявил о завершении карьеры профессионального велогонщика. 39-летний нидерландский велогонщик пришёл в профессиональный велоспорт 17 лет назад. С июня 2020 года он выступал в велокоманде Trek-Segafredo.

 

  Хотя из-за пандемии и травмы его финальный сезон прошёл не так, как он надеялся, Питер Веенинг был рад вернуться в Мировой тур после того, как последние четыре сезона провёл в проконтинентальной велокоманде Roompot – Charles.  

 

  Большую часть своей карьеры Питер Веенинг выступал в велокомандах Rabobank и Orica-GreenEDGE. На счету Питера Веенинга 13 побед, в том числе победы на этапе Тур де Франс в 2005 году, два этапа Джиро д’Италия (в 2011 и 2014), победы на этапах Тура Швейцарии, Тура Австрии, Тура Польши, победа в общем зачёте Тура Польши-2013 и Тура Норвегии-2016.

 

 Питер Веенинг принял участие в 16 Гранд-турах, и лишь дважды не доехал Гранд-тур до конца – в 2014 и в этом году сошёл с Джиро д’Италия.

 

39-летний Питер Веенинг завершил карьеру профессионального велогонщика

Photo (c) Trek-Segafredo

 

  Питер Веенинг: «Рад объявить теперь, что с уверенностью принял решение завершить карьеру. Почти 20 лет я делал работу, о которой мечтал и которую любил. Я наслаждался каждым сезоном, и благодарен за это. Но в последние недели честно сказал себе, что хватит».

 

Питер Веенинг в интервью сайту Trek-Segafredo подвёл итоги своей карьеры.

 

- Питер, если охарактеризовать тебя одним определением, то мы бы сказали - превосходный профессионал. Ты доказывал , что являешься им, до финального дня гонки.

 

- Спасибо. Да. Могу сказать, что счастлив тем, чего достиг. Всегда выступал в великолепных командах, с потрясающими людьми. Думаю, это и было для меня главной мотивацией. Меня всегда тянуло разделять настрой команды, идти к общей цели, ради которой был готов с каждым годом работать всё лучше и лучше. Конечно, без хороших людей, которые меня окружали, было бы сложно выступать так долго. Поэтому благодарю все команды, которые позволили мне делать то, что я любил, людей, которые поддерживали меня в этот важный период моей жизни, помогли мне вырасти как человеку и как спортсмену.

 

- Если выбирать одну причину, по которой ты стал профессиональным велогонщиком, то какую?

 

- Прежде всего, любовь к велосипеду, с которым пришла страсть к велоспорту. Во-вторых, стиль жизни – неординарный, почти безумный, немного цыганский, когда всё время живёшь с чемоданом в руке. Благодаря духу соревнований жизнь профессионального спортсмена состоит из адреналина и здорового напряжения. В то же время, когда ты дома, то входишь в состояние «дзен», чтобы восстановиться и быть готовым к следующим вызовам. Это очень отличается от жизни большинства людей, именно такая жизнь меня сильно очаровывала на протяжении многих лет.

 

- Думал о том, чтобы продолжать ещё год?

 

- Когда в феврале пришёл в команду Trek-Segafredo и поговорил с Лукой Гуэрчиленой и Стевеном де Йонгом, сказал себе, что посмотрю, как пройдёт Джиро д’Италия, а потом приму решение. Из-ща ковида мой сезон длился всего три месяца, и Корса Роза стала ещё более важной гонкой.

 

  В тренировочном лагере в Доломитах, где мы работали с группой гонщиков на Джиро, я был очень решительно настроен в отношении гонки. Хотел поддержать Винченцо и команду. Но потом пришло огромное разочарование. Глупое падение на 4-м этапе оставило тяжёлый след. Злюсь, когда о нём вспоминаю.  

 

  На следующий день мне пришлось сняться с гонки, я поехал домой из-за последствий сотрясения мозга. Думал, что восстановлюсь к Вэульте Испании, но врачи запретили, мне требовался полный отдых. Вот тогда, когда я успокоился, понял, что пришло время. Скорее не тело, а ум сказал мне остановиться.

 

- О чём-то сожалеешь?

 

- Разочарован, что не смог проехать Джиро  как мне бы хотелось, но сожалений нет. Со мной останется много хороших воспоминаний о велоспорте. Победа на этапе Тур де Франс в  2005, на этапах Джиро в 2014 и 2011, четыре дня в розовой майке лидера – это лучшие моменты. Также с удовольствием вспоминаю командную разделку на Джиро д’Италия-2014 в Белфасте, и ту, в 2015 с Orica, потрясающие выступления с командой. Каждый год у меня было много таких счастливых воспоминаний за время этого долгого приключения. Благодаря этому сейчас я готов и рад двигаться к чему-то новому.

 

- Мы увидим тебя в мире велоспорта?

 

- Надеюсь, да. Я люблю этот спорт. Но это будет не в ближайшем будущем. Сейчас, после почти 20 лет на дороге просто хочу отдохнуть и насладиться жизнью дома, в Неерхарене (Neerharen) с женой и двумя детьми. У меня есть мысли и идеи о будущем, но сейчас не время о них объявлять.

 

- Каким видишь велоспорт сегодня с высоты своего опыта?

 

- С тех пор, как я стал профессионалом в 2004, многое изменилось, особенно за последние 10 лет, когда начался более научный подход. Когда я начинал, самое важное касалось гонок, показателей, которых надо добиться на пике формы в гоночные дни. Сейчас больше дней выделяется для тренировок и работе на высоте, приходится  придерживаться  специального графика, чтобы подготовиться к ключевым моментам сезона.

 

  Современный велоспорт более контролируемый, с постоянным мониторингом показателей. Раньше работа в основном базировалась на ощущениях. Оба подхода имеют свои за и против, но нет сомнений, что профессиональный велоспорт стал более продвинуты.

 

- Мы видим, как профессионалами становятся всё более и более молодые велогонщики. Какой совет ты бы им дал?

 

- Не терять желания, радоваться на велосипеде. Профессиональная карьера сейчас – довольно сильный стресс. Во многих сферах нашей жизни приходится иметь дело с огромным количеством информации  -  расписание тренировок, показатели, приложения, диеты, биомеханика, оборудование. И, самое главное, выступление. Со всем этим нелегко справиться.

 

  По опыту могу сказать, что ко всем этим вещам нельзя полностью привыкнуть. Так что, молодые ребята, дайте себе время. Прежде всего, наслаждайтесь красотой гонок, почувствуйте соревнования, и благодаря этому становитесь сильнее и увереннее, особенно с психологической точки зрения. После нескольких лет вы лучше себя узнаете, поймёте, каким типом гонщика являетесь. А тогда настанет время, когда можете сконцентрироваться на деталях.

 

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Теги к статье: Питер Веенинг Pieter Weening

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень хорошо, интересно, сядут на их велики гума?
  • sashaney
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (3)
    sashaney-Фото

    yahoo

  • Astanaforever
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    В свое время вот так же почти ниоткуда взяли Ару или Ланду, того же Лопеса. Сейчас как раз время молодых да ранних - Погачар, Карапас... Не стоит из ухода Луценко делать трагедию. Если успешность команды СТРОИТСЯ на каком-то отдельном спортсмене - грош цена руководству. В конце-концов всегда может произойти форс-мажорное событие, которое выбивает любого гонщика. И что тогда, весь сезон насмарку ?  Вообще , сейчас время перемен, кризисов, "переправ". Выдержит его Астана, переживёт - значит в дальнейшем всё пойдет по восходящей. А сейчас - не до жиру...
    Вы правы наверное. Все приходят ниоткуда. будем надеяться на лучшее, может кто то выстрелит.
  • Адриен
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Адриен-Фото

    В свое время вот так же почти ниоткуда взяли Ару или Ланду, того же Лопеса. Сейчас как раз время молодых да ранних - Погачар, Карапас... Не стоит из ухода Луценко делать трагедию. Если успешность команды СТРОИТСЯ на каком-то отдельном спортсмене - грош цена руководству. В конце-концов всегда может произойти форс-мажорное событие, которое выбивает любого гонщика. И что тогда, весь сезон насмарку ?  Вообще , сейчас время перемен, кризисов, "переправ". Выдержит его Астана, переживёт - значит в дальнейшем всё пойдет по восходящей. А сейчас - не до жиру...

  • Konstantin41
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Konstantin41-Фото

    Да уж. Так себе гонщики конечно. А Власов-то остаётся? Ему лучше остаться. В Инеосе его ничего хорошего не ждёт, кроме денег, естественно

  • Astanaforever
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Лопес походу в Мувистар. Фульс с Луцом остаются. Если еще и они уйдут, то тогда можно закрывать этот проект. В этих условиях и уход Лопеса,.большая невосполнимая потеря в команде. неравнозначный трансфер.

    восемь гонцов пришли. Двое Бижигитов и Фоминых уходят. Лопес неподтвержено тоже. бюджет слабый, поэтому численность останется таким же. 28 гонцов были. Так кто еще пятеро уходят? походу Контрерас пртж земляк Лопеса, Еще один беспонтовый колумб Бохоркес. кто еще? А вот это пугает. неужели Луценко?у которого контракт по 20год?
  • drevgen
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (3)
    drevgen-Фото

    Ну вот наконец, что-то хорошее и оптимистичное.

  • старт-шоссе 82
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Не надо так жестко ,перспективные ребята есть ,будем смотреть. На всех есть статьи в вики зайдите почитайте.

    У меня два вопроса ,остаются ли Фульсанг и Луценко и куда уходит Лопес?

  • uran
    Рамунас Навардаускас завершил ... (7)
    uran-Фото
    Эктопические очаги водителя ритма не всегда есть возможность устранить с помощью РЧА. Тут как повезет. Это профессиональное заболевание атлетов с огромными нагрузками.
  • Student
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Student-Фото

    Цитата: dyneema
    Цитата: Astanaforever
    Я в шоке. Просто один вопрос? Зачем нужен тогда был канадский спонсор, если привели чёрт знает кого? Финиш.
    Какой спонсор, такие и приведёныши. Времена, когда Санчес возил Лопеса, прошли. Слишком много бабла вложили телефонисты, а толку ноль, никакой ГТ и близко не взяли...

    Не кто точно не знает всей поднаготной, может пообещали со-название, чтобы спонсор вообще не уходил... было и так ясно, что бюджет от появления второго спонсора больше не станет, лишь бы не сильно меньше.

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