Фабио Ару: «За этот год научился фокусироваться на своих ошибках»

Фабио Ару о сходе с Тур де Франс-2020 и планах на будущее

Фабио Ару, контракт которого с велокомандой UAE Team Emirates завершается в этом сезоне, пока не нашёл себе команду. 30-летний итальянский велогонщик закончил этот сезон сходом с 9-го этапа Тур де Франс-2020.

Во время интервью в Instagram с бывшим профессиональным велосипедистом Лелло Феррара (Lello Ferrara) Фабио Ару впервые рассказал о сходе с Тур де Франс, о том, что перед стартом французского Гранд-тура получил сообщение из дома о смерти дедушки.

Фабио Ару: «Мне всегда надо время, чтобы принять решение, я должен оценить все стороны. Сейчас не могу сказать, куда перейду. На данный момент обещания бесполезны. Сейчас мы начинаем заново, Фабио начинает заново.

Тур де Франс-2020 сложился не так, как я ожидал. За день до старта я получил от семьи новость, которая меня сильно потрясла.

В те дни я предпочёл об этом не говорить, но люди в команде обо всём знали. Эта новость меня шокировала, выбила из колеи. Всё случилось во время Тура. Меня атаковали люди, не знающие, что у меня случилось, не понимающие, почему я так поступил. Я ужасно себя чувствовал, вот так покидая команду.

Я всегда хорошо говорю о командах, в которых выступал. Как и в других профессиях, случались проблемы. Хотя бывало, что мне даже не позвонили узнать как я себя чувствую. Критика близких людей очень ранит. Но это жизнь, я не могу плохо говорить о команде, которую представлял.

Я только через полтора года обнаружил, что у меня проблемы. Мне сделали операцию, потому что каждый спортсмен хочет как можно быстрее вернуться к работе, а команды подталкивают возвращаться скорее. Я вернулся, хотя это было совсем не просто.

Не могу винить только одну сторону. У меня тоже есть недостатки. За этот год я научился концентрироваться на своих ошибках, думать только о том, что именно я сделал неправильно. Критика? Мне больно, когда говорят не о моих физических проблемах, когда не обсуждают, насколько Фабио Ару профессионален. Критика об этом часто забывает».

Где будет выступать Фабио Ару в 2021 году, пока неизвестно. Но La Gazzetta dello Sport сообщает, что в подписании итальянского велогонщика заинтересована проконтинентальная велокоманда Vini Zabù-Brado-KTM, из которой в конце этого года уходят Джованни Висконти и Лука Вакерман.