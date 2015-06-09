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Фабио Ару: «За этот год научился фокусироваться на своих ошибках»

Фабио Ару о сходе с Тур де Франс-2020 и планах на будущее

 

 

  Фабио Ару, контракт которого с велокомандой UAE Team Emirates завершается в этом сезоне, пока не нашёл себе команду. 30-летний итальянский велогонщик закончил этот сезон сходом с 9-го этапа Тур де Франс-2020.

 

  Во время интервью в Instagram с бывшим профессиональным велосипедистом Лелло Феррара (Lello Ferrara) Фабио Ару впервые рассказал о сходе с Тур де Франс, о том, что перед стартом французского Гранд-тура получил сообщение из дома о смерти дедушки.

 

  Фабио Ару: «Мне всегда надо время, чтобы принять решение, я должен оценить все стороны. Сейчас не могу сказать, куда перейду. На данный момент обещания бесполезны. Сейчас мы начинаем заново, Фабио начинает заново.

 

  Тур де Франс-2020 сложился не так, как я ожидал. За день до старта я получил от семьи новость, которая меня сильно потрясла.

 

  В те дни я предпочёл об этом не говорить, но люди в команде обо всём знали. Эта новость меня шокировала, выбила из колеи. Всё случилось во время Тура. Меня атаковали люди, не знающие, что у меня случилось, не понимающие, почему я так поступил. Я ужасно себя чувствовал, вот так покидая команду.

 

  Я всегда хорошо говорю о командах, в которых выступал. Как и в других профессиях, случались проблемы. Хотя бывало, что мне даже не позвонили узнать как я себя чувствую. Критика  близких людей очень ранит. Но это жизнь, я не могу плохо говорить о команде, которую представлял.

 

  Я только через полтора года обнаружил, что у меня проблемы. Мне сделали операцию, потому что каждый спортсмен хочет как можно быстрее вернуться к работе, а команды подталкивают возвращаться скорее. Я вернулся, хотя это было совсем не просто.

 

  Не могу винить только одну сторону. У меня тоже есть недостатки. За этот год я научился концентрироваться на своих ошибках, думать только о том, что именно я сделал неправильно. Критика? Мне больно, когда говорят не о моих физических проблемах, когда не обсуждают, насколько Фабио Ару профессионален. Критика об этом часто забывает».

 

  Где будет выступать Фабио Ару в 2021 году, пока неизвестно. Но La Gazzetta dello Sport сообщает, что в подписании итальянского велогонщика заинтересована проконтинентальная велокоманда Vini Zabù-Brado-KTM, из которой в конце этого года уходят Джованни Висконти и Лука Вакерман.

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Теги к статье: Фабио Ару

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  1. s75

    Вчера, 22:41 | Регистрация: 9.06.2015

    или в ГПРВ?

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • dyneema
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    dyneema-Фото
    Цитата: Shega
    Некорректное сравнение, однако) Вот стукнет Рогличу и Карапасу лет эдак по 35, тогда и посмотрим, что они до 36-летия в свои серванты ставить будут) А сейчас спокойствие за их серванты нехитро иметь)
    :) Согласен. Нынешний год показал, что даже 30ти летние не могут быть уверены в пополнении своего серванта, не говоря уже о 35ти летних. P.s. :)) У каждого из нас есть сервант, который недостаточно полон.
  • s75
    Фабио Ару: «За этот год научил ... (1)
    s75-Фото

    или в ГПРВ?

  • Shega
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    Shega-Фото

    Некорректное сравнение, однако) Вот стукнет Рогличу и Карапасу лет эдак по 35, тогда и посмотрим, что они до 36-летия в свои серванты ставить будут) А сейчас спокойствие за их серванты нехитро иметь)

  • Giant72
    Михаэль Вальгрен переходит в в ... (4)
    Giant72-Фото
    Да ясное дело, в НТТ только если за этапом на ГТ из отрыва посягать, не больше. В ЕФ почему то мне кажется , что вновь заблистает)
  • flugegeheimen
    Михаэль Вальгрен переходит в в ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Потому что провел их в команде-невидимке. А вот ef в этом году удивили, с ними у него больше шансов отличиться
  • dyneema
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    dyneema-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: dyneema
    Итальянец :) Пригласил бы Роглича с Карапасом на сервант посмотреть, пока они тебя приглашать не начали.
    По сравнению с сервантом Нибали, у Роглича с Карапасом вместе, ихние серванты пустые.
    Динамика серванта Нибали не радует. Собственно, со времён появления в медиа пространстве серванта, с подачи Нибали, кстати, там прибавилась только пыль. В отличии от сервантов Роглича и Карапаса. За пополнение которых, в ближайшие пару сезонов, я как-то спокоен. :)
  • Astanaforever
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: dyneema
    Итальянец :) Пригласил бы Роглича с Карапасом на сервант посмотреть, пока они тебя приглашать не начали.
    По сравнению с сервантом Нибали, у Роглича с Карапасом вместе, ихние серванты пустые.

    Ну не намного то и меньше, 4 победы у Нибали, а у двоих три. Да и Льеж есть и словенца)
    Так и у итальянца две победы на Ломбардии. и Милан -Сан Ремо к твоему сведению.
  • Earl57
    Ваут ван Арт – лучший спортсме ... (6)
    Earl57-Фото

    Для поднятия настроения пранк Ван Арта))

    Запись не новая.

    https://www.youtube.com/watch?v=fYVI_xfuj4w

     

  • Александра
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    Александра-Фото
    Мало их, стариков, осталось в пелотоне. Пусть катаются, пока им за это платят, они уже все всем доказали.
  • старт-шоссе 82
    Винченцо Нибали о сезоне 2020 ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Нибали сможет передать свой опыт и знания на тренерской работе, то это и будет самая лучшая =цель на будущее=.

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