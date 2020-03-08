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Патрик Лефевр скептически настроен по поводу возможности проведения Тур де Франс-2020 в июле

Патрик Лефевр о возможности проведения Тур де Франс-2020 и отложенных классик

 

 

  Глава команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр не верит в возможность проведения Тур де Франс-2020 в ранее назначенные даты и не понимает, как можно провести все отменённые велогонки во второй части сезона. Во время вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса пройти через трудное время Патрику Лефевру помогает пересмотр велогонок прошлых лет, о чём он рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

 

  Патрик Лефевр: «Каждый кризис даёт возможности. Сейчас видно, что многие люди используют кризис с коронавирусом, чтобы вести себя как идиоты. На этой неделе Тим Деклерк рассказал мне о группе велотуристов, которых проехал во время тренировки. Не понимаю их. Каждый теперь знает, что коронавирус не что-то, что происходит где-то далеко. Можно заниматься спортом на улице, но делать это в одиночестве.

 

Тим справедливо разозлился, проезжая группу велогонщиков. Они всё разрушают. Потому что потом немедленно появляются такие странные фигуры как Питер де Крем (министр внутренней безопасности Бельгии Питер де Крем (Pieter De Crem) сказал, что в Бельгии может быть введено правило, запрещающее передвижение велосипедистов дальше, чем на 50 км от дома), который считает, что он спасёт отечество, если удержит всех в радиусе 50 км от дома, в то время как вирусологи сразу сказали, что эта мера полностью бесполезна. (Бельгийский вирусолог Марк Ван Рантс (Marc Van Ranst) отметил, что важно не расстояние, а социальная дистанция).

 

  Старые гонки помогают мне пройти через кризис. Я посмотрел Льеж-Бастонь-Льеж 2017 года, к сожалению, Дэн Мартин снова финишировал вторым. Я также пересмотрел победы Филиппа Жильбера и Ники Терпстры на Туре Фландрии.

 

Жить прошлым – плохая идея, но в нынешних обстоятельствах думаю, это допустимо.

 

  Только что посмотрел, как Том Боонен выиграл E3 Харельбеке на нашем старом велосипеде Time. И снова меня разозлило, что в финале он остался один. Это действует на меня так же сильно, как и в 2005 году.

 

  Мне трудно сейчас найти возможности с профессиональной точки зрения. Сегодня мы провели по телефону конференцию со всеми тренерами и лидерами команды. У всех гонщиков теперь есть план, который их займёт, но всё это без конкретных перспектив.

 

  ASO проталкивает проведение Тура. Кажется, что для Франции политически важно провести его, но я настроен скептически. Даже при «облегчённом Туре» речь всё равно идёт о тысячах людей, которые должны собраться, приехав из всех уголков мира. Сможем ли мы это реализовать в конце июня?

 

Календарь велогонок продлён до 31 октября. Но что это нам даёт? В прошлом году в Гуанси мы выступали до 22 октября. Я придерживаюсь своей идеи, чтобы валлонские классики прошли в течение трёх недель до чемпионата мира, потом в следующие недели фламандские классики. Думаю, календарь должен выглядеть вот так».

 

Ранее в интервью Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр сказал:

 

  «Хорошо, что сезон продлили, хотя я не понимаю, как можно уместить в несколько месяцев уже отложенную Джиро д’Италия, Тур де Франс, Вуэльту Испании  и классики. Остаётся слишком много вопросов. Будут ли все три Гранд-тура длится по три недели? Смогут ли Арденнские классики пройти перед чемпионатом мира теперь, когда Олимпиада отложена? А те, кто не едет чемпионат мира, могут ли они проехать после чемпионата фламандские классики?»

 

  Патрик Лефевр также рассказал, как ситуация влияет на команду Deceuninck-Quick Step в финансовом плане: «Мы решили в любом случае заплатить всем до конца марта. Нам надо понять, как долго не будет велогонок, а потом принимать решение на ближайшие месяцы. Конечно, мы сэкономили деньги в некоторых сферах – на горючем и отелях, но с другой стороны и прибыль едва ли будет. Это уже стоило нам 500 000 евро».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Patrick Lefevere Deceuninck-Quick Step

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    sashaney-Фото
    Дмитрий, что Вы выберете между экономическими реальными и серьёзными проблемами (никто этого не отрицает) и человеческой жизнью?
    Ответьте себе на этот вопрос. Мне не надо.
  • Dmitry5588
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    Dmitry5588-Фото
    Хотя бы как... посмотрим по телевизору.
  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    Sezar-Фото

    Цитата: sashaney
    Вы о чём вообще? Кто нибудь из пишущих был в больнице принимающей этих пациентов?
    "типа пандемии". Сил не хватает. Не знаю как и где Вы живёте, но пребывание рядом отбивает охоту говорить такие глупости.
    Есть вещи важнее вело в жизни.

    Вещи типа существования (возможно очень длительного) на пособие после того как разорится масса предприятий и фирм, а работников сократят?

  • s75
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    s75-Фото
    да их тут полно таких, стараешься уже не только их вумные мысли не читать, но и на сайт заходить как можно реже
  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    sashaney-Фото

    Хочется увидеть первую смерть в пелотоне? До Кивилёва никто в серьёз не принимал шлемы.
    Открытые или закрытые соревнования возможны только в нормальное время.
    Спорт - шоу бизнесс. Нужно понимать и отдавать отчёт на каком месте развлечения и на каком жизнь.

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    sashaney-Фото
    Вы о чём вообще? Кто нибудь из пишущих был в больнице принимающей этих пациентов?
    "типа пандемии". Сил не хватает. Не знаю как и где Вы живёте, но пребывание рядом отбивает охоту говорить такие глупости.
    Есть вещи важнее вело в жизни.
  • Капитан Нэмо
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (8)
    Капитан Нэмо-Фото
    Именно так и происходит в случаях с обычным гриппом, от осложнений от которого умирает гораздо больше людей чем от этой "типа пандемии"... Только почему что именно с короноаирусом подняли такую истерию. Вот и подумайте кому это выгодно и почему вдруг именно сейчас...
  • el kun
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    el kun-Фото
    Цитата: RWB
    Всетаки на сколько менталитет спортсменов отличается от менталитета футболистов.
    Лучше бы молчали
  • Адриен
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    Адриен-Фото

    Зря вы так... Португальская "Бенфика" пожертвовала миллион евро на покупку медицинских средств. Футболисты берлинского «Униона» отказались от зарплаты на время приостановки Бундеслиги из-за пандемии.Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос и другие игроки команды начали сотрудничать с детским фондом от ООН "ЮНИСЕФ". Члены клуба болельщиков команды «Шальке-04» собирают боксы, в которых находятся продукты первой необходимости. С понедельника по субботу они развозят эти продукты нуждающимся и людям пожилого возраста.Бывший защитник сборной Италии и главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро отправил тридцать тысяч респираторов и масок из Китая в больницы Неаполя... И таких примеров - МНОГО. Кстати, команды Формулы 1 , базирующиеся в Великобритании ( а таких - большинство) решили помочь властям в борьбе с пандемией. Гоночные коллективы займутся аппаратами искусственной вентиляции легких. Речь идет не только о  изготовлении медицинского оборудования, но и об инженерных разработках, которые позволят усовершенствовать  такие устройства... Так что помогают многие. Все же хороших людей больше того дерьма, которое старается нажиться на людской беде...

  • el kun
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    el kun-Фото
    Лучше бы молчали

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