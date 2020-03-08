Патрик Лефевр скептически настроен по поводу возможности проведения Тур де Франс-2020 в июле

Патрик Лефевр о возможности проведения Тур де Франс-2020 и отложенных классик

Глава команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр не верит в возможность проведения Тур де Франс-2020 в ранее назначенные даты и не понимает, как можно провести все отменённые велогонки во второй части сезона. Во время вынужденной изоляции из-за эпидемии коронавируса пройти через трудное время Патрику Лефевру помогает пересмотр велогонок прошлых лет, о чём он рассказал в интервью Het Nieuwsblad.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Патрик Лефевр: «Каждый кризис даёт возможности. Сейчас видно, что многие люди используют кризис с коронавирусом, чтобы вести себя как идиоты. На этой неделе Тим Деклерк рассказал мне о группе велотуристов, которых проехал во время тренировки. Не понимаю их. Каждый теперь знает, что коронавирус не что-то, что происходит где-то далеко. Можно заниматься спортом на улице, но делать это в одиночестве.

Тим справедливо разозлился, проезжая группу велогонщиков. Они всё разрушают. Потому что потом немедленно появляются такие странные фигуры как Питер де Крем (министр внутренней безопасности Бельгии Питер де Крем (Pieter De Crem) сказал, что в Бельгии может быть введено правило, запрещающее передвижение велосипедистов дальше, чем на 50 км от дома), который считает, что он спасёт отечество, если удержит всех в радиусе 50 км от дома, в то время как вирусологи сразу сказали, что эта мера полностью бесполезна. (Бельгийский вирусолог Марк Ван Рантс (Marc Van Ranst) отметил, что важно не расстояние, а социальная дистанция).

Старые гонки помогают мне пройти через кризис. Я посмотрел Льеж-Бастонь-Льеж 2017 года, к сожалению, Дэн Мартин снова финишировал вторым. Я также пересмотрел победы Филиппа Жильбера и Ники Терпстры на Туре Фландрии.

Жить прошлым – плохая идея, но в нынешних обстоятельствах думаю, это допустимо.

Только что посмотрел, как Том Боонен выиграл E3 Харельбеке на нашем старом велосипеде Time. И снова меня разозлило, что в финале он остался один. Это действует на меня так же сильно, как и в 2005 году.

Мне трудно сейчас найти возможности с профессиональной точки зрения. Сегодня мы провели по телефону конференцию со всеми тренерами и лидерами команды. У всех гонщиков теперь есть план, который их займёт, но всё это без конкретных перспектив.

ASO проталкивает проведение Тура. Кажется, что для Франции политически важно провести его, но я настроен скептически. Даже при «облегчённом Туре» речь всё равно идёт о тысячах людей, которые должны собраться, приехав из всех уголков мира. Сможем ли мы это реализовать в конце июня?

Календарь велогонок продлён до 31 октября. Но что это нам даёт? В прошлом году в Гуанси мы выступали до 22 октября. Я придерживаюсь своей идеи, чтобы валлонские классики прошли в течение трёх недель до чемпионата мира, потом в следующие недели фламандские классики. Думаю, календарь должен выглядеть вот так».

Ранее в интервью Het Laatste Nieuws Патрик Лефевр сказал:

«Хорошо, что сезон продлили, хотя я не понимаю, как можно уместить в несколько месяцев уже отложенную Джиро д’Италия, Тур де Франс, Вуэльту Испании и классики. Остаётся слишком много вопросов. Будут ли все три Гранд-тура длится по три недели? Смогут ли Арденнские классики пройти перед чемпионатом мира теперь, когда Олимпиада отложена? А те, кто не едет чемпионат мира, могут ли они проехать после чемпионата фламандские классики?»

Патрик Лефевр также рассказал, как ситуация влияет на команду Deceuninck-Quick Step в финансовом плане: «Мы решили в любом случае заплатить всем до конца марта. Нам надо понять, как долго не будет велогонок, а потом принимать решение на ближайшие месяцы. Конечно, мы сэкономили деньги в некоторых сферах – на горючем и отелях, но с другой стороны и прибыль едва ли будет. Это уже стоило нам 500 000 евро».