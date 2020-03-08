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Марк Мадьо о неопределённости в велоспорте из-за эпидемии COVID-19

Директор команды Groupama FDJ: «Больше всего беспокоит неопределённость»

 

 

 Париж-Ницца-2020 стала последней велогонкой перед перерывом, который будет длиться неопределённое время. Генеральный менеджер команды Groupama-FDJ Марк Мадьо поделился мыслями по поводу текущей ситуации в интервью на сайте команды.

 

- Марк, первая часть  сезона закончилась с Париж-Ниццей-2020. Можно ли давать оценки всего после двух месяцев гонок?

 

- Это трудно, особенно для нас, потому что мы специально облегчили начало сезона для наших гонщиков. В феврале мы выступали мало, потому что целью было начать сильно выступать в марте. Такой выбор был сделан по спортивным критериям. И в тот момент, когда мы думали, что можем начинать бороться, пришлось остановиться.

 

Помимо некоторых гонщиков, у которых в ногах есть 8 – 10 дней гонок, у других всего 3 – 4 дня или вообще ни одного как у Вильяма Бонне (Willam Bonnet). Несомотря на это, мы начали довольно хорошо. Париж-Ницца прошла по плану, так же, как и Тур ОАЭ-2020, где выступали Годю и Демар. Наши лидеры набирали форму. По крайней мере, это подтверждает, что мы правильно проводили подготовку к сезону. Но больше сказать нечего.

 

- Какова ситуация в календаре гонок на данный момент?

 

- Как и все, последние несколько дней мы постоянно следили за всеми отменами. Всё отменяется, по меньшей мере, на месяц. А когда все гонки рестаруют, об этом начнут объявлять. Прежде всего, нужно, чтобы все получили возможность этого рестарта. Нельзя позволять некоторым выбирать те даты, которые им нравятся только потому, что теоретически они более важные.

 

  Меня, как президента Национальной лиги, это очень беспокоит – нужно уделять внимание «слабейшим», будь это организаторы велогонок, команды или гонщики. Крупные организаторы и крупные команды всегда найдут выход из создавшегося положения, но мы должны гарантировать, чтобы «пирамида» стояла прочно, а это, прежде всего, зависит от небольших велогонок. Этому я буду уделять пристальное внимание.

 

 Конечно, я хочу, чтобы Джиро д'Италия-2020 состоялась, даже если велогонку отложат. Но это не должно ударить по организаторам маленьких гонок. Нельзя проводить любой ценой. Никто не должен быть оставлен без внимания.

 

- Можно ли сейчас предугадать, что принесут ближайшие недели или месяцы?

 

- На данный момент я не собираюсь заглядывать слишком далеко. За прошлые 15 дней у нас уже была возможность разработать все виды планов, программ, изменений гонок, но в итоге через два дня все планы полетели в мусорную корзину. Сначала мы должны уделить внимание здоровью, так как это основа для всего остального. Решения спортивного руководства зависят от того, что скажут правительства стран. Я не хочу сказать, что это второй «зимний перерыв». Сейчас нам просто надо постараться быть практичными. Следующие 15 дней  решающие для будущего.

 

  Внутри команды мы можем обсуждать, что делать дальше, но самое важное сегодня – распространение вируса. Все зависят от этого. В какой-то момент мы увидим свет в конце туннеля, но надо быть очень осторожными. Сейчас планировать бесполезно, потому что, с большой долей вероятности, в тоге планы принесут нам разочарование. Не хочу обманывать себя ложными надеждами. Мы уже обсуждали планы А, B, C, D. Все последние 15 дней, включая Тур ОАЭ, мы даже говорили о плане M! За эти две недели мы получили необычный опыт. Теперь через две недели увидим, как будет развиваться ситуация.  И уже после этого появятся идеи о том, что будет дальше.

 

- Как будет работать команда в этот непростой период?

 

- Мы постараемся дать нашим гонщикам возможность справиться с ситуацией как можно лучше, будем помогать им всеми способами, учитывая, что мы не можем провести тренировочный лагерь. Здесь важнее моральная поддержка, а не что-то ещё, потому что мы теперь мы не можем тренироваться или гоняться вместе. Мы должны удостовериться, что гонщики смогут продолжать тренироваться ежедневно. В Италии или Испании они должны работать на станке, потому что там запрещено выходить на улицы. Это всё, что касается спортивной части.

 

  В отношении административной части и жизни команды сейчас всё подвешено в воздухе. Правительство сказало, что позаботится обо всём, но в практическом смысле нам надо понять, как это повлияет на нашу компанию. Здесь не только спортивный аспект. Большая часть айсберга скрыта. В любом случае, поворотным пунктом является приостановка мировой экономической активности. Наша работа не отличается от работы любой другой компании, поэтому мы неминуемо столкнёмся с последствиями. Будем внимательно следить за тем, что скажут обо всём органы государственной власти, министры. На этой неделе у меня назначены встречи с союзом ассоциаций, с Национальной лигой, где мы будем оценивать ситуацию. Но мы остаёмся очень зависимы от того, что происходит в обществе.

 

- Как вы относитесь к этой непредсказуемой и редкой ситуации?

 

- С ней всем приходится иметь дело. Больше всего беспокоит связанная со всем этим неопределённость. Когда знаешь, что перерыв будет длиться две-три недели, справиться с этим довольно просто. Но на сегодняшний день  неизвестно, как долго будет продолжаться остановка. Если хотим быть оптимистами, то можем сказать, что через три недели у нас получится рестартовать. Но реальность, судя по Китаю, показывает, что перерыв может длиться гораздо дольше.

 

Конечно, сезон обязательно возобновится. Но когда? Как? На данный момент это неизвестно.

 

В любом случае  велоспорт часто отражает общество. В этой ситуации будет также. Мы возобновим работу, когда общество тоже вернётся к нормальной жизни. И Тур это тоже может затронуть. Сейчас хочу оставаться практичным. Будем поступать правильно, останемся в режиме ожидания, будем делать то, что  нас просят, по крайней мере, следующие две недели.

 

 

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Теги к статье: Марк Мадьо Marc Madiot Groupama-FDJ

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Тиш Беноот и Серхио Игита - пр ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Бенот удивил и порадовал гонкой!

     

    И, кстати, Sunweb, без Тома гораздо живей, чем Том без Sunweba) 

  • uran
    Винченцо Нибали подвёл итоги г ... (2)
    uran-Фото
    Наверняка сервант с наградами увидели и не отпустили))
  • дрокер
    Винченцо Нибали подвёл итоги г ... (2)
    дрокер-Фото

    При всем уважении, не видел серьезных атак в субботу от Нибали, таких как у Барде, Кинтаны, Бенота.

  • SportSpirit
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    SportSpirit-Фото

    А я бы пофантазировала за 2-хнедельный TDF без скучных спинтерских этапов. 

     

    Если общая обстановка в мире будет позволять, то отменять все и совсем... как тогда быть спонсорам команд-середнячков? 

     

     

  • Серафим
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    Серафим-Фото

    Проводить гранд-тур без подводящих гонок, без достаточного количества гоночных километров - мучение для участников. Даже лучшие тренировки не заменят нужных гоночных объемов. 

      Поэтому проведение трехнедельной гонки вне графика со сбитой подготовкой даже просто опасно для здоровья.

      По моему скромному мнению.

  • SportSpirit
    Максимилиан Шахманн – победите ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Очень рада и за Бору, и за Шахманна. Когда смотрела разделку, отметила, что он стал менее мышечный в ногах и спине, чем прошлой весной, а значит теоретически может лучше держаться в горах. Практика подтвердила)  

  • EL-Fenomeno
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так сложилось, что в этом году есть два больших события с мире спорта: Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. И если их отменят, что скорее ДА, чем НЕТ, то уж и в велоспорте нужно гранд-туры отменять, имеется в виду Джиро (за ТдФ пока скромно молчат, Вуэльта...да ладно). Ну не "повезло" оргам что Корса Роза проводится уже много лет весной, а тут как раз разбушевался в мире этот самый корона_вирус.

    Цитата: s75
    а как вам такой вариант - перенос в принципе возможен на осень и осенние классики будут включены в качестве этапов? #гаданиенакофейнойгуще

    Лучше объденить Тур + Джиро (если конечно ОИ в Японии 100% отменят) и провести один ГТ (2 in 1 в июле-августе) по дорогам Италии + Франции на 20 этапов, и чтобы равномерно, т.е 10 этапов на/в fra и 10 на/в  ita Старт в Милане, финиш в Париже, а Венгрии в качестве компенсации железно оставить право принять Гранде партенцу Джиро-2021

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    velodoctor-Фото

    Кинтана почти на 2 мин быстрее Йетса 18 года забрался. 

  • velodoctor
    Дата старта Джиро д’Италия-202 ... (11)
    velodoctor-Фото

    Все отменять. Ослабленные спортсмены на 3х недельной гонке, вирус сразу имунодефицит дает, может закончится все очень плохо. 

  • HastaManana
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (7)
    HastaManana-Фото

    Кинтана красавчег. Ай, молодец! Очень рад за него.

    Баргиль пока не в жилу.

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