Марк Мадьо о неопределённости в велоспорте из-за эпидемии COVID-19

Директор команды Groupama FDJ: «Больше всего беспокоит неопределённость»

Париж-Ницца-2020 стала последней велогонкой перед перерывом, который будет длиться неопределённое время. Генеральный менеджер команды Groupama-FDJ Марк Мадьо поделился мыслями по поводу текущей ситуации в интервью на сайте команды.

- Марк, первая часть сезона закончилась с Париж-Ниццей-2020. Можно ли давать оценки всего после двух месяцев гонок?

- Это трудно, особенно для нас, потому что мы специально облегчили начало сезона для наших гонщиков. В феврале мы выступали мало, потому что целью было начать сильно выступать в марте. Такой выбор был сделан по спортивным критериям. И в тот момент, когда мы думали, что можем начинать бороться, пришлось остановиться.

Помимо некоторых гонщиков, у которых в ногах есть 8 – 10 дней гонок, у других всего 3 – 4 дня или вообще ни одного как у Вильяма Бонне (Willam Bonnet). Несомотря на это, мы начали довольно хорошо. Париж-Ницца прошла по плану, так же, как и Тур ОАЭ-2020, где выступали Годю и Демар. Наши лидеры набирали форму. По крайней мере, это подтверждает, что мы правильно проводили подготовку к сезону. Но больше сказать нечего.

- Какова ситуация в календаре гонок на данный момент?

- Как и все, последние несколько дней мы постоянно следили за всеми отменами. Всё отменяется, по меньшей мере, на месяц. А когда все гонки рестаруют, об этом начнут объявлять. Прежде всего, нужно, чтобы все получили возможность этого рестарта. Нельзя позволять некоторым выбирать те даты, которые им нравятся только потому, что теоретически они более важные.

Меня, как президента Национальной лиги, это очень беспокоит – нужно уделять внимание «слабейшим», будь это организаторы велогонок, команды или гонщики. Крупные организаторы и крупные команды всегда найдут выход из создавшегося положения, но мы должны гарантировать, чтобы «пирамида» стояла прочно, а это, прежде всего, зависит от небольших велогонок. Этому я буду уделять пристальное внимание.

Конечно, я хочу, чтобы Джиро д'Италия-2020 состоялась, даже если велогонку отложат. Но это не должно ударить по организаторам маленьких гонок. Нельзя проводить любой ценой. Никто не должен быть оставлен без внимания.

- Можно ли сейчас предугадать, что принесут ближайшие недели или месяцы?

- На данный момент я не собираюсь заглядывать слишком далеко. За прошлые 15 дней у нас уже была возможность разработать все виды планов, программ, изменений гонок, но в итоге через два дня все планы полетели в мусорную корзину. Сначала мы должны уделить внимание здоровью, так как это основа для всего остального. Решения спортивного руководства зависят от того, что скажут правительства стран. Я не хочу сказать, что это второй «зимний перерыв». Сейчас нам просто надо постараться быть практичными. Следующие 15 дней решающие для будущего.

Внутри команды мы можем обсуждать, что делать дальше, но самое важное сегодня – распространение вируса. Все зависят от этого. В какой-то момент мы увидим свет в конце туннеля, но надо быть очень осторожными. Сейчас планировать бесполезно, потому что, с большой долей вероятности, в тоге планы принесут нам разочарование. Не хочу обманывать себя ложными надеждами. Мы уже обсуждали планы А, B, C, D. Все последние 15 дней, включая Тур ОАЭ, мы даже говорили о плане M! За эти две недели мы получили необычный опыт. Теперь через две недели увидим, как будет развиваться ситуация. И уже после этого появятся идеи о том, что будет дальше.

- Как будет работать команда в этот непростой период?

- Мы постараемся дать нашим гонщикам возможность справиться с ситуацией как можно лучше, будем помогать им всеми способами, учитывая, что мы не можем провести тренировочный лагерь. Здесь важнее моральная поддержка, а не что-то ещё, потому что мы теперь мы не можем тренироваться или гоняться вместе. Мы должны удостовериться, что гонщики смогут продолжать тренироваться ежедневно. В Италии или Испании они должны работать на станке, потому что там запрещено выходить на улицы. Это всё, что касается спортивной части.

В отношении административной части и жизни команды сейчас всё подвешено в воздухе. Правительство сказало, что позаботится обо всём, но в практическом смысле нам надо понять, как это повлияет на нашу компанию. Здесь не только спортивный аспект. Большая часть айсберга скрыта. В любом случае, поворотным пунктом является приостановка мировой экономической активности. Наша работа не отличается от работы любой другой компании, поэтому мы неминуемо столкнёмся с последствиями. Будем внимательно следить за тем, что скажут обо всём органы государственной власти, министры. На этой неделе у меня назначены встречи с союзом ассоциаций, с Национальной лигой, где мы будем оценивать ситуацию. Но мы остаёмся очень зависимы от того, что происходит в обществе.

- Как вы относитесь к этой непредсказуемой и редкой ситуации?

- С ней всем приходится иметь дело. Больше всего беспокоит связанная со всем этим неопределённость. Когда знаешь, что перерыв будет длиться две-три недели, справиться с этим довольно просто. Но на сегодняшний день неизвестно, как долго будет продолжаться остановка. Если хотим быть оптимистами, то можем сказать, что через три недели у нас получится рестартовать. Но реальность, судя по Китаю, показывает, что перерыв может длиться гораздо дольше.

Конечно, сезон обязательно возобновится. Но когда? Как? На данный момент это неизвестно.

В любом случае велоспорт часто отражает общество. В этой ситуации будет также. Мы возобновим работу, когда общество тоже вернётся к нормальной жизни. И Тур это тоже может затронуть. Сейчас хочу оставаться практичным. Будем поступать правильно, останемся в режиме ожидания, будем делать то, что нас просят, по крайней мере, следующие две недели.