Спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step о потенциале Сэма Беннетта

Том Стелс: «У Сэма Беннетта есть то ускорение, которое делает спринтера топовым»

Чемпион Ирландии Сэм Беннетт дебютирует в качестве гонщика команды Deceuninck-Quick Step на Туре Даун Андер-2020. За последние пять лет в команде Патрика Лефевра выступали Марк Кэвендиш, Марсель Киттель, Фернандо Гавирия, Элиа Вивиани.

Спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step Том Стелс (Tom Steels), который в своё время одержал 9 побед на этапах Тур де Франс, считает, что у 29-летнего ирландского гонщика большие перспективы, а у команды вместе с ним появится больше шансов бороться за победы. На Туре Даун Андер-2020 вся команда Deceuninck-Quick Step будет работать на Сэма Беннетта.

Photo ©Deceuninck – Quick-Step Cycling Team/ Sigfrid Eggers

Том Стелс: «Считаю, что Сэм менее уязвим на трудных рельефах. Это что-то новое у спринтера нашей команды. Если Кэвендиш был в очень хорошей форме, он мог вполне прилично преодолеть подъём, но у Сэма совсем другой уровень. Он действительно умеет проходить подъёмы, а если необходимо, то и очень трудные. А это значит, что у нас появляется больше возможностей контролировать гонку.

Он умеет побеждать на равнине, умеет выигрывать в лёгкий тягун. Поэтому в начале года нам пришлось поломать голову, чтобы найти соответствие с другими гонщиками. Думаю, для него это тоже в какой-то степени в новинку, чтобы вся команда работала на него. Нам надо обеспечить ему стабильность, чтобы посмотреть, как у него получится работать. Будет ли он побеждать больше, если предоставить ему полный развозящий поезд, который доставит его до 200 – 250 м до финиша или ему лучше начинать, будучи немного позади, чтобы у него было пространство для ускорения?».

Вместе с Сэмом Беннеттом в команду пришёл его помощник Шейн Арчболд. Помогать на Туре Даун Андер ирландскому гонщику будут Ильо Кейссе и Михаэль Мёркёв.

«Обычно команда приспосабливается к спринтеру, потому что он тот, кто побеждает. Но его просьбы логичны. У нас есть много опытных развозящих, работавших со спринтерами несколько лет, так что в начале спринтер просто говорит: «Вы развозите меня, доставляете сюда, а там посмотрим». А потом шаг за шагом начинаем точно настраивать поезд.

Конечно, Сэм должен найти свой способ, справиться с давлением, с необходимостью побеждать. Только первое место идёт в зачёт спринтера, второго места недостаточно. Но он справится.

У него есть то самое ускорение, которое делает спринтера топовым. Это видно в основном, когда он спринтует с задних позиций. Видно, как быстро он добирает, если не был на позиции, так что скорость у него есть и скорость, и мощность, чтобы быть первым.

Сейчас у нас три топовых спринтера, думаю, можно справиться, предоставив им программу, которая позволит проявлять их качества и побеждать. Надо смотреть на маршруты гонок. Считаю, что в этом году Тур де Франс для спринтеров довольно труден, но такой парень как Сэм сможет с ним справиться и получит шанс».