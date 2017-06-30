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Даниэле Беннати завершает карьеру велогонщика

Даниэле Беннати объявил о завершении карьеры велогонщика

 

 Даниэле Беннати (Daniele Bennati) объявил о завершении карьеры. 39-летний итальянский велогонщик надеялся, что финальным станет сезон 2020 года, но падение во время велогонки Вуэльта Кастилии-и-Леона в апреле этого года привело к перелому позвоночника, а затем к сильным болям в спине. Такую же травму Беннати получил и в 2016, попав в завал на Милан-Сан-Ремо. Он попытался вернуться в гонки в июле, через три месяца после падения,  но был вынужден сойти с 1-го этапа Adriatica Ionica Race, которая и стала его финальной гонкой.

 

 PHOTO: PHOTO GOMEZ SPORT / MOVISTAR TEAM

 

 

В своём аккаунте в Instagram Даниэле Беннати написал:

 

  «Дорогой Бенна, ты должен слезть с велосипеда», - именно так сказала мне моя спина несколько дней назад.

 

  Я бы никогда вот так не завершил карьеру, но приходится. В надежде на 100% выздоровление я упорно боролся с болью, боролся так, как если бы это был спринт у Триумфальной Арки. Но я не могу жаловаться на спину, ведь она поддерживала меня все 18 лет моей радужной карьеры, как не могу пожаловаться на недостаток аплодисментов от тех, кто долгими часами ждал вдоль дорог, чтобы увидеть всего на секунду, как я проезжаю мимо.

 

  А сейчас я один аплодирую всем тем многим, слишком многим, чтобы всех перечислить, кто помогал мне достигать важных целей, противостоять холоду в горах, жаре в пустыне, бороться с ветром, дождём, снегом, кто помогал одержать 54 победы.

 

 Теперь я не буду ни секунды ждать, буду проводить долгие часы с теми, кто дарил мне тепло своего сердца, с нетерпением ожидая меня.

 

  Сейчас моя очередь благодарить и, почему бы нет, благодарить мою неразделимую со мной спину ,которая ещё раз помогла мне принять самое трудное решение – спуститься с велосипеда.

 

  Я спустился, но завтра отправляюсь в новое путешествие, где, что бы я ни делал, верю, всегда будет присутствовать этот особенный предмет с двумя колёсами и педалями, который для меня и есть жизнь».

 

В интервью La Gazzetta dello Sport Даниэле Беннати сказал:

 

  «Велоспорт – метафора жизни. Когда ты в седле, есть только ты и велосипед. Велоспорт научил меня никогда не сдаваться и уважать других.

 

  Я ещё не фокусировался на будущем. Могу сказать, что хочу остаться в спорте. Было бы потрясающе стать тренером национальной сборной, но, возможно, это цель на более далёкое будущее. Считаю, пока рано об этом говорить.

 

  В сборной Италии у меня были плохие и хорошие моменты. Были годы, когда всё шло хорошо, но когда я был лидером в Копенгагене, испытал огромное разочарование. Я смог продлить карьеру благодаря роли дорожного капитана,  в которой мне помог развиться Бьярне Рис, когда я выступал в команде Tinkoff. И я вернулся в национальную сборную, что было очень приятно».

 

  За 18 лет карьеры в профессиональном велоспорте, которая началась в 2001 году в команде Mapei-Quickstep, Даниэле Беннати одержал 52 победы. Итальянский спринтер является победителем этапов всех трёх Гранд-туров – он выиграл два этапа Тур де Франс, в том числе самый престижный этап на Елисейских Полях в 2007 году,  три этапа Джиро д’Италия и 6 этапов Вуэльты Испании.   

 

 

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Теги к статье: Даниэле Беннати Daniele Bennati

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 22:45 | Регистрация: 5.05.2018

    Удачи дальнейшей жизни! Здоровья и радости в семье и с друзьями.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 30.06.2017

    52 победы, это говорит о его таланте.

    Вся жизнь это гонка.
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Santos Tour Down Under

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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Astanaforever-Фото
    52 победы, это говорит о его таланте.
  • Student
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.
    Нет намекал я, не может команда с бюджетом вторым с конца показывать такие результаты, не знаю не одного примера, когда гонщик отказывался получать больше, чтобы остаться в "родной" команде.
  • Mima
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Mima-Фото
    Удачи дальнейшей жизни! Здоровья и радости в семье и с друзьями.
  • Vadik22
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    Vadik22-Фото

    Странно, что Поллита еще никто не подписал. Это огромное усиление северных классик

     

  • Серафим
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Серафим-Фото
    Ну, без этого правила у нас вообще не выжить. Причем это и автоводителей касается.
  • jerzyk
    Квоты на участие в соревновани ... (17)
    jerzyk-Фото

    Слава Богу, ОИ не завтра! :)

  • Yuriy 17
    Ригоберто Уран вернулся на вел ... (1)
    Yuriy 17-Фото

     

     

  • Cyrill
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Cyrill-Фото

    Ситуация у Алессандро конечно не простая, но в России всё немного жестче ... А как насчёт пятитонного грузовика на скорости 60 км/ч на расстоянии чуть более локтя ??? А как насчёт просто счастливой случайности и силы рук, что не "втянуло" под прицеп длинющей фуры на скорости 60+ на мокрой дороге ... Но, если кроме шуток, да, проблема есть и она более чем серьёзна ...

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    levonardo-Фото
    Наварро и Бирманс на год в ICA.
  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.

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