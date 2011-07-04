Австрийский велогонщик Штефан Денифль признался в употреблении допинга крови

31-летний австрийский велогонщик Штефан Денифль (Stefan Denifl) признался в использовании допинга крови. Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что Денифль был вызван в полицию на допрос в связи с расследованием по делу доктора Марка Шмидта (Mark Schmidt).

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Как сообщает Kronen Zeitung и государственная телерадиовещательная компания ORF, Денифлю грозит наказание за спортивное мошенничество в виде лишения свободы до трёх лет. На данный момент Штефан Денифль не делал публичных заявлений.

Шмидт был врачом команды Gerolsteiner, когда у велогонщиков команды Бернхарда Коля и Штефана Шумахера в 2008 году была взята положительная допинг-проба. Затем доктор Шмидт перешёл на работу в команду Milram.

Штефан Денифль пришёл в велоспорт в 2006 году, выступал в командах Vorarlberg, ELK Haus-Simplon, Cervelo, Leopard-Trek, Vacansoleil – DCM, IAM Cycling. В 2017 – 2018 годах Денифль был гонщиком команды Aqua Blue Sport и принёс команде первую победу на этапе Гран-тура, выиграв 17-й этап до Лос-Мачукос на Вуэльте Испании-2017.

В октябре 2018 года команда CCC Team объявила, что подписала контракт со Штефаном Денифлем, но затем 23 декабря было объявлено, что контракт с Денифлем не был заключён в связи с личными обстоятельствами гонщика. Вместо Денифля контракт был подписан с Риккардо Цойдлем.

После того, как стало известно о признании Денифля, генеральный менеджер команды CCC Джим Очович в интервью Cyclingnews уточнил, что гонщик не принимал участия ни в одном собрании команды, не был ни в одном тренировочном лагере.

Джим Очович: «Он сказал, что не может стать гонщиком команды по личным причинам. На этом всё закончилось. Он сказал, что его решение никак не связано со спортом, а лишь с семейными обстоятельствами: что-то с женой, потом что-то с отцом, сестрой. Я не задавал много вопросов. Он просто сказал, что не сможет присоединиться к команде. Этого было достаточно».