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Штефан Денифль признался в употреблении допинга

Австрийский велогонщик Штефан Денифль признался в употреблении допинга крови

 

 

  31-летний австрийский велогонщик Штефан Денифль (Stefan Denifl) признался в использовании допинга крови. Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что Денифль был вызван в полицию на допрос в связи с расследованием по делу доктора Марка Шмидта (Mark Schmidt).

 

 Photo © Unipublic/Photogomez Sport

 

  Как сообщает Kronen Zeitung и государственная телерадиовещательная компания ORF, Денифлю грозит наказание за спортивное мошенничество в виде лишения свободы до трёх лет. На данный момент Штефан Денифль не делал публичных заявлений.

 

 Шмидт был врачом команды Gerolsteiner, когда у велогонщиков команды Бернхарда Коля и Штефана Шумахера в 2008 году была взята положительная допинг-проба. Затем доктор Шмидт перешёл на работу в команду Milram.

 

  Штефан Денифль пришёл в велоспорт в 2006 году, выступал в командах Vorarlberg, ELK Haus-Simplon, Cervelo, Leopard-Trek, Vacansoleil – DCM, IAM Cycling. В 2017 – 2018 годах Денифль был гонщиком команды Aqua Blue Sport и принёс команде первую победу на этапе Гран-тура, выиграв 17-й этап до Лос-Мачукос на Вуэльте Испании-2017.  

 

  В октябре 2018 года команда CCC Team объявила, что подписала контракт со Штефаном Денифлем, но затем 23 декабря было объявлено, что контракт с Денифлем не был заключён в связи с личными обстоятельствами гонщика. Вместо Денифля контракт был подписан с Риккардо Цойдлем.

 

  После того, как стало известно о признании Денифля, генеральный менеджер команды CCC Джим Очович в интервью Cyclingnews уточнил, что гонщик не принимал участия ни в одном собрании команды, не был ни в одном тренировочном лагере.

 

  Джим Очович: «Он сказал, что не может стать гонщиком команды по личным причинам. На этом всё закончилось. Он сказал, что его решение никак не связано со спортом, а лишь с семейными обстоятельствами: что-то с женой, потом что-то с отцом, сестрой. Я не задавал много вопросов. Он просто сказал, что не сможет присоединиться к команде. Этого было достаточно».

 

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Теги к статье: Штефан Денифль Stefan Denifl допинг

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 4.07.2011

    О как !

    Пару дней назад сборную Эстонии по лыжам в Австрии взяли по допингу , два лидера признались, один из них сын двухкратного олимпика Веэрпалу,  которого самого отмывали в лозанне ,и ведь все от этого Марка..его ставка 5000евро в год с души, а их было 50-60в год..и вот потянулись нити..жуть

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Венский ИХТАМНЕТ.

  3. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 17.07.2014

    Австрийская полиция пришла за автрийскими спорсменами. У поклонников теорий заговора и верящих в незыблимость принципа "свои покрывают своих", должно быть, громко рвутся шаблоны.

  4. Sm1T

    Вчера, 22:50 | Регистрация: 1.01.2012

    Еще когда Юсада пришла за Ленсом, шаблоны должны были разлетется в драбадон. Но нет. Они и ныне там :-)

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:28 | Регистрация: 4.07.2013

    Допинг в спорте - это не удивительно.
    Допингеров много, но, ловят только тех, на кого некто укажет пальцем.
    Остальные живут вполне себе хорошо.


    Австрия посмела быть лояльной к России, 
    чем "заслужила" команды "фас" от "Высшей демократии".

    Немцев тоже поймают на допе. За СП-2. 
    Это не нормально, но, это реальность ;)

    ЗЫ: Эстонию взяли "ради объективности".
    Полторанина взяли понятно почему.



    Нет никакой борьбы с допингом. 
    Есть финансово-политические игры.
    Мир опять сошел с ума. И очень серьезно сошел.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Штефан Денифль признался в упо ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Допинг в спорте - это не удивительно.
    Допингеров много, но, ловят только тех, на кого некто укажет пальцем.
    Остальные живут вполне себе хорошо.


    Австрия посмела быть лояльной к России, 
    чем "заслужила" команды "фас" от "Высшей демократии".

    Немцев тоже поймают на допе. За СП-2. 
    Это не нормально, но, это реальность ;)

    ЗЫ: Эстонию взяли "ради объективности".
    Полторанина взяли понятно почему.



    Нет никакой борьбы с допингом. 
    Есть финансово-политические игры.
    Мир опять сошел с ума. И очень серьезно сошел.

  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (24)
    Alya-Фото
    UCI не волнует ничего кроме денег. Популисткая болтовня - это спонсоры и бабло.

    UCI ср*ть хотело на феминисток, равноправие и женский велоспорт. Единственное, почему они делают подобные заявления - нежелание терять спонсоров. Ситуация с фото квикстеповца это живо продемонстрировала. Спонсоры задумались - нафига нам такой велоспорт. UCI хочет денег. Поэтому оно будет поддерживать тренд на феминизм и равноправие, толерантность и прочие, неприятные посетителям данного паблика, явления.

    А развитие женского велоспорта. Ха ха ха. Там денег не дадут.
  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (24)
    Alya-Фото
    Вы не видите леса за деревьями. Как обычно.
    Юсиай абсолютно все равно на равноправие, феминизм и угнетение женщин сексизм и проч. Единственное что их волнует - деньги. В мире тренд на толерантность и равные права всем. Бренды извиняются, отзывают скандальные коллекции. Сейчас дурной тон - продавать что то при помощи голого женского тела.
    БОясь потерять спонсоров, точнее деньги от них юсиай играем в игру - я хороший, осуждаю сексисткий баннер.
  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (24)
    Alya-Фото
    Сергей, вы тоже тест по логике списали? По вашей логике каждая девушка посчитает за честь раздеться и прорекламировать чего нибудь? Ваша подруга/жена всегда так делает?
  • EL-Fenomeno
    Зденек Штыбар – победитель кла ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    А вот женскую версию Омлупа 2019 выиграла Шантал Блаак из команды Boels-Dolmans 

  • EL-Fenomeno
    Kuurne-Brussel-Kuurne-2019 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    И на Омлупе, и на КБК Квики берут победы финишируя соло. Это показывает не только мастерство и силу велогонщиков этой команды, но и тактическую выучку гонцов Лефевра.

    Осталось дождаться в апреле победы Жильбера на какой то Арденской классике.

  • EL-Fenomeno
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Штыбар каг бэ учуял место и время когда надо с_атаковать так, чтобы ГВА не сумел его накрыть, а с остальными я думаю Зденек и так знал, что справится.

    Цитата: RVL
    Луценко профукал как бы...значит не так Луценко  был хорош

    На послдених км. было заметно как Луценко пару раз локтями показывал чтобы партнёры по отрыву выходили на смену после него, но они по большому счёту мало его слушали, Алексей нервировал; может поэтому даже на подиум в итоге не попал.

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – победитель Тур ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Ну шо ж, Примо, давай как настоящий многодневщик на ГТ. Одел (или надел) лидерскую майку после первого этапа и не отдавать до самого финиша последнего этапа!

    hi спасибо за исполнение; это было КЛАСсно!  drinks

  • Sm1T
    Штефан Денифль признался в упо ... (5)
    Sm1T-Фото
    Еще когда Юсада пришла за Ленсом, шаблоны должны были разлетется в драбадон. Но нет. Они и ныне там :-)
  • Николай Степаныч
    Штефан Денифль признался в упо ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    Австрийская полиция пришла за автрийскими спорсменами. У поклонников теорий заговора и верящих в незыблимость принципа "свои покрывают своих", должно быть, громко рвутся шаблоны.

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