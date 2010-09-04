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Олег Тиньков не собирается становиться спонсором команды Sky

Олег Тиньков: «Не планирую возвращаться в велоспорт ни в каком формате»

 

 

  Российский предприниматель Олег Тиньков опроверг появившуюся в издании AS информацию, что он предлагал спонсорскую поддержку главе команды Sky Дэйву Брэйлсфорду.

 

  Испанское издание AS со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Олег Тиньков, услышав о том, что компания Sky прекратит сотрудничать с командой в конце 2019 года, якобы предложил Дэйву Брэйсфорду около 20 миллионов евро в качестве ежегодного бюджета. Как сообщает AS, Дэйв Брэйлсфорд поблагодарил Тинькова, но отказался от его предложения, объяснив своё решение «противоречиями в отношении управления и соотношения бизнеса и спорта».

 

 

  В ответ на просьбу Cyclingnews прояснить ситуацию Олег Тиньков сказал: «После своего ухода из  велоспорта я общался с Дэйвом посредством сообщений. И когда у него настали «трудные времена», я поддержал его, потому что он - абсолютная звезда!

 

  Я очень его уважаю и всё ещё считаю, что он один из лучших менеджеров в велоспорте. Этот бедный спорт нуждается в том, чтобы таких, как Брэйлсфорд, было больше.

 

  Я ушёл из велоспорта три года назад и до сих пор не изменил своего мнения в отношении велоспорта, Контадора, Риса и так далее, а даже укрепился в своём решении. Желаю успеха Дэйву в поисках нового спонсора. Велоспорт нуждается в таких как он и Лефевр, но не во мне. На этом пока всё».

 

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Теги к статье: Олег Тиньков Sky

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 17:57 | Регистрация: 24.12.2017

    Вчера смотрел его интервью у Дудя, говорит что на рекламу проектов тратит 4 миллиарда рублей , там был такой момент где приводили слова блогера известного ,якобы Тиньков ему давал 2 миллиона За то что он публично порвет карту своего актуального банка и взамен получит карту Тиньковбанк. Так Он начал от своих слов отказываться, может и в этом случае со sky не получилось теперь ,отказывается. Хотя конечно эпатажный дядька )))) интересно его слушать.

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 19:33 | Регистрация: 4.09.2010

    строго говоря, в заявлении Тинькова не содержится прямого отрицания.

    скорее даже наоборот

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Комментарии

  • Sezar
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (5)
    Sezar-Фото

    Какие уж там 5-6 лет? 2-3 года. Причем я бы поставил на Ремко.

  • Shalam s Urala
    Олег Тиньков не собирается ста ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    строго говоря, в заявлении Тинькова не содержится прямого отрицания.

    скорее даже наоборот

  • AzaKonta
    Маттео Трентин – победитель 2 ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Трентин прекрасный гонщик ?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Олег Тиньков не собирается ста ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вчера смотрел его интервью у Дудя, говорит что на рекламу проектов тратит 4 миллиарда рублей , там был такой момент где приводили слова блогера известного ,якобы Тиньков ему давал 2 миллиона За то что он публично порвет карту своего актуального банка и взамен получит карту Тиньковбанк. Так Он начал от своих слов отказываться, может и в этом случае со sky не получилось теперь ,отказывается. Хотя конечно эпатажный дядька )))) интересно его слушать.
  • Дмитрий В.В.
    Трансферные новости пелотона-2 ... (61)
    Дмитрий В.В.-Фото

    может они трансформируются в команду Тинькова? Итальянцы тут накатали, что Олег с Браилсфордом переговоры ведет...

  • Kitsune-taichou
    Герант Томас: «В этом году гла ... (7)
    Kitsune-taichou-Фото
    или боятся, что на этот раз они подерутся :)
  • EL-Fenomeno
    Том Боонен: «Ремко Эвенпул - г ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    ...Ремко ... Он – гонщик на Гран-туры.

    Ну чё, тогда ждём через 5-6 лет супер-батл меэду Берналем и Ремко как минимум на ТдФ

  • Shalam s Urala
    Маттео Трентин – победитель 2 ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Маттео Трентин
    В финале я сидел на колесе Луки Мезгеца. Когда увидел, что кто-то, не знаю кто, начал спринт задолго до финиша, я прыгнул на колесо Буанни, после чего спуртовал на максимально возможной скорости. И всё получилось.

    из этого рассказа ничего не понятно, поэтому вот ещё один вариант! ))

    - впереди Скай вчетвером вывозили Свифта, к ним удачно присели Хаген и Кристоф. Объезжая вдруг чёт приунывших скаевцев, первым на финиш снялся тот самый "не знаю кто" - израильский норвежец Энгер (которого потом утоптали до 8 места), его колесо сторожил Буани, за ним уцепился Трентин. Перед круговой развязкой Трентин ускорился и, обходя Буани, грамотно поставил плечо, не давая тому прохода на выгодный внутренний радиус. А уж после развязки разбираться было просто негде. Буани всё-таки попробовал выйти на линию из-за Трентина, но "нешмог". И он точно не должен жаловаться, что ему не хватило только дистанции, - он проиграл в чистой скорости, ибо "мне сверху видно всё - ты так и знай" )))

  • Shalam s Urala
    Маттео Трентин – победитель 2 ... (4)
    Shalam s Urala-Фото
    действительно.. такие союзы всегда были, но чтоб так вот вещать о них.. ))
  • VeloVelo
    Маттео Трентин – победитель 2 ... (4)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Вместе с командой Astana мы составили план во время гонки – хотели сделать гонку как можно сложнее для чистых спринтеров..."

    Это уже нормально? )

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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