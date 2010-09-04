Олег Тиньков не собирается становиться спонсором команды Sky

Олег Тиньков: «Не планирую возвращаться в велоспорт ни в каком формате»

Российский предприниматель Олег Тиньков опроверг появившуюся в издании AS информацию, что он предлагал спонсорскую поддержку главе команды Sky Дэйву Брэйлсфорду.

Испанское издание AS со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Олег Тиньков, услышав о том, что компания Sky прекратит сотрудничать с командой в конце 2019 года, якобы предложил Дэйву Брэйсфорду около 20 миллионов евро в качестве ежегодного бюджета. Как сообщает AS, Дэйв Брэйлсфорд поблагодарил Тинькова, но отказался от его предложения, объяснив своё решение «противоречиями в отношении управления и соотношения бизнеса и спорта».

В ответ на просьбу Cyclingnews прояснить ситуацию Олег Тиньков сказал: «После своего ухода из велоспорта я общался с Дэйвом посредством сообщений. И когда у него настали «трудные времена», я поддержал его, потому что он - абсолютная звезда!

Я очень его уважаю и всё ещё считаю, что он один из лучших менеджеров в велоспорте. Этот бедный спорт нуждается в том, чтобы таких, как Брэйлсфорд, было больше.

Я ушёл из велоспорта три года назад и до сих пор не изменил своего мнения в отношении велоспорта, Контадора, Риса и так далее, а даже укрепился в своём решении. Желаю успеха Дэйву в поисках нового спонсора. Велоспорт нуждается в таких как он и Лефевр, но не во мне. На этом пока всё».