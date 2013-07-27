Полоса препятствий для Альберто Контадора на Туре Страны Басков-2017 продолжается

Альберто Контадор попал в завал, дважды менял велосипед и получил прокол на последних 400 м 4-го этапа Тура Страны Басков-2017

4-й этап Тура Страны Басков-2017 стал для Альберто Контадора (Alberto Contador) полосой препятствий, где он попал в завал, дважды был вынужден менять велосипед и ждать помощи за 400 м до финиша из-за прокола. Он финишировал, получив одно время с победителем этапа, и перед королевским горным 5-м этапом остаётся одним из фаворитов.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Большой завал произошёл в пелотоне, когда пелотон подъехал к Бильбао, чтобы начать прохождение финального 30-км круга. Многочисленные дорожные столбики могли стать одной из причин завала. Контадор быстро получил из технички запасной велосипед и вернулся в пелотон, но перед началом финального подъёма за 18 км до финиша ему пришлось снова менять велосипед. На этот раз он поменялся велосипедом с товарищем по команде Жульеном Бернаром, у которого такой же, как у Контадора, рост – 174 см. Андре Кардозо помог своему капитану вернуться в пелотон.

Caída y avería de Alberto Contador a 400 metros de la meta de #Bilbao en la #Itzulia ¡Vaya día! pic.twitter.com/W1lBeQckyR — Endika Martínez (@Endika_) 6 апреля 2017 г.

Осмотр после гонки показал, что у Альберто Контадора ушиб плеч, левой руки, локтя и четырёхглавой мышцы бедра.

Альберто Контадор: «Сегодняшний этап был невероятным, если я сумел спастись в такой день, то смогу выдержать любой другой. Сужение дороги обозначали столбики, и один гонщик врезался в них, не знаю, как много людей упало. Но падения было не избежать. Иногда такое случается, неважно, насколько хорошо ты расположен в группе. В таком случае остаётся только принять и продолжать ехать дальше.

В финале я заметил, что в колесе совсем нет давления, раньше мне показалось, что оно теряет воздух, поэтому я остановился, чтобы его заменить.

Падение было сильным, конечно, ночью будет тяжело, а завтра очень важный день.

Сегодня мы ехали быстро, и тем, кто упал, было тяжелее всего. По крайней мере, я сумел финишировать. Я не слишком волнуюсь, потому что только завтра я должен приложить максимум усилий, а потом будет несколько дней каникул.

Да, у меня есть ушибы, болят мышцы левого бедра, так что если завтра буду в порядке, отлично, если нет – сделаю, что смогу».