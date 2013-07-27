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Полоса препятствий для Альберто Контадора на Туре Страны Басков-2017 продолжается

Альберто Контадор попал в завал, дважды менял велосипед и получил прокол на последних 400 м 4-го этапа Тура Страны Басков-2017

 

  4-й этап Тура Страны Басков-2017 стал для Альберто Контадора (Alberto Contador) полосой препятствий, где он попал в завал, дважды был вынужден менять велосипед и ждать помощи за 400 м до финиша из-за прокола. Он финишировал, получив одно время с победителем этапа, и перед королевским горным 5-м этапом остаётся одним из фаворитов.

 

 

Полоса препятствий для Альберто Контадора на Туре Страны Басков-2017 продолжается

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Большой завал произошёл в пелотоне, когда пелотон подъехал к Бильбао, чтобы начать прохождение  финального 30-км круга. Многочисленные дорожные столбики могли стать одной из причин завала. Контадор быстро получил из технички запасной велосипед и вернулся в пелотон, но перед началом финального подъёма за 18 км до финиша ему пришлось снова менять велосипед. На этот раз он поменялся велосипедом с товарищем по команде Жульеном Бернаром, у которого такой же, как у Контадора, рост – 174 см. Андре Кардозо помог своему капитану вернуться в пелотон.

 

 

Осмотр после гонки показал, что у Альберто Контадора ушиб плеч, левой руки, локтя и четырёхглавой мышцы бедра.  

 

 

  Альберто Контадор: «Сегодняшний этап был невероятным, если я сумел спастись в такой день, то смогу выдержать любой другой. Сужение дороги обозначали столбики, и один гонщик врезался в них, не знаю, как много людей упало. Но падения было не избежать. Иногда такое случается, неважно, насколько хорошо ты расположен в группе. В таком случае остаётся только принять и продолжать ехать дальше.

 

  В финале я заметил, что в колесе совсем нет давления, раньше мне показалось, что оно теряет воздух, поэтому я остановился, чтобы его заменить.

Падение было сильным, конечно, ночью будет тяжело, а завтра очень важный день.

 

  Сегодня мы ехали быстро, и тем, кто упал, было тяжелее всего. По крайней мере, я сумел финишировать. Я не слишком волнуюсь, потому что только завтра я должен приложить максимум усилий, а потом будет несколько дней каникул.

 

Да, у меня есть ушибы, болят мышцы левого бедра, так что если завтра буду в порядке, отлично, если нет – сделаю, что смогу».  

 

Результаты 4-го этапа Тура Страны Басков-2017

 

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Тур Страны Басков Vuelta al Pais Vasco гонка Мирового тура

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  1. Имя: Сапар

    serdarow

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 25.02.2017

    Браво, Альберто! Он всегда идет до конца! Надеюсь, что в этом году на туре удача ему улыбнется, и он одержит победу.

  2. Имя: SuperB

    Silikaat

    Сегодня, 01:05 | Регистрация: 27.07.2013

    чёт невероятная полоса неудач.... то секунды до победы не хватает, то  ещё чё-нить....

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Комментарии

  • Silikaat
    Полоса препятствий для Альберт ... (2)
    Silikaat-Фото

    чёт невероятная полоса неудач.... то секунды до победы не хватает, то  ещё чё-нить....

  • serdarow
    Полоса препятствий для Альберт ... (2)
    serdarow-Фото
    Браво, Альберто! Он всегда идет до конца! Надеюсь, что в этом году на туре удача ему улыбнется, и он одержит победу.
  • старт-шоссе 82
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Тактика Астаны на эту гонку ,да и на все предыдущие весенние меня удивляет.Ару показался на одной гонке и изчез,Лопеса вообще не видать (как будто продали) зато везде идет Фульсанг... и что дальше?

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    Николай Н.-Фото

    Снова спринторы остались без победы. Смельчак снова на высоте.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    velodoctor-Фото

    Так боялся что это Чернецкий упал, при нынешних делах одно падение и можно без контракта остаться.

    Но не он.  Удивительно, но Серега пока держится среди фаворитов, сегодня на зубах заезжал, не уверен что на 10ку есть шансы. 

  • LLL
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    LLL-Фото

    Однажды я видела кота потрепанного, с выдранными клочьями и рваным ухом. Хозяйка с гордостью сказала: "С собакой дрался". Альберто мне напомнил того кота. Держись Конта и УДАЧИ тебе.

  • Николай Степаныч
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    Николай Степаныч-Фото

    Ай да словенец! Неутомимый парень с потрясающим индивидуальным ходом.

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 4 (6)
    velodoctor-Фото

    Роглич восхитительный гонщик, сильный. То что он не сидит на колесах, а сам атакует ищет возможности ему окупается. Интересно до какого момента он будет прогрессировать. 

  • Rokka
    Сеп Ванмарке не выйдет на стар ... (2)
    Rokka-Фото
    Небольшая опечатка, он уже не в лотто юмбо Ну а Зепа по человечески жаль, столько подиумов и ни одного триумфа
  • ezhachok
    Сеп Ванмарке не выйдет на стар ... (2)
    ezhachok-Фото

    Жалко Сепа, даже печально немного что с каждым годом все хуже.

    Но все еще может быть, много лет карьеры впереди, а судя по прошлогоднему победителю, так даже очень много.

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