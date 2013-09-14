Диета от шеф-повара велокоманды BORA - hansgrohe

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- Дата:
- Сегодня, 11:42
Рацион питания велогонщиков команды BORA - hansgrohe
Питание – основа для полноценной жизни, а для профессионального спортсмена это ещё и важный инструмент в достижении идеальной физической формы. Одна из составляющих успеха спортсмена – правильно подобранное меню. Лучше всех о том, как питаются велогонщики команды Мирового тура, может рассказать только шеф-повар.
Жан-Мари Брейтенбах (Jeaun-Mari Breytenbach), шеф-повар велокоманды Мирового тура BORA-hansgrohe, раскрыла, каким является ежедневный рацион питания велогонщиков, с чем связан выбор того или иного продукта в меню.
Крепкое здоровье начинается с кухни. Мы не являемся приверженцами каких-либо диет, а считаем, что необходимо «заправлять» и поддерживать тело натуральной и здоровой едой. Это означает, что мы предпочитаем продукты питания в их естественном состоянии, как можно меньше подвергать их обработке. Без пищевых добавок, без консервантов, без искусственных ингредиентов.
Зачем перегружать своё тело синтетическими препаратами и токсинами? Мы считаем, что в этом нет смысла.
Для нас здоровое питание – это стиль жизни. Чрезмерные ограничения в питании редко работают в долгосрочной перспективе. Они просто создают дополнительный стресс в психологическом, так и в физическом плане.
Краткая философия еды от шеф-повара BORA-hansgrohe
- Отказ от сахара или глютена;
- Использование круп, в которых не содержится глютен;
- Высококачественный животный протеин, растительные белки бобовых;
- Многочисленные полезные жиры;
- Ограниченное количество молочных продуктов;
- Ограниченное количество фруктов с низким содержанием фруктозы;
- Большое количество зелёных и цветных овощей!
Руководствоваться правилом – делай проще.
- Питаться чистыми необработанными продуктами;
- Пить воду – весь день (если возможно, предпочтительнее фильтрованную);
- Ввести в привычку внимательно относиться к тому, что ешь. Это улучшит отношения еды и тела;
- Принимать пищу в спокойной обстановке;
- Тщательно пережёвывать еду до жидкого состояния;
- Есть до тех пор, когда начнёт ощущаться насыщение, но не переполненность;
- Начинать день с красивого и полезного для здоровья шаблона. Например, вода с лимоном, медитация, благодарность, движение;
- Прекратить думать о диетах, они не работают на долгосрочную перспективу;
- Покупать, где возможно, местные натуральные продукты;
- Слушать своё тело – следить за тем, когда возникает чувство голода, и когда его нет;
- Заботиться о своём эмоциональном состоянии, быть добрым к себе. Помнить, что каждый человек гармоничен;
- Не покупать ингредиенты, если не невозможно произнести их название, избегать «искусственных» добавок, потому что тело не знает, как их классифицировать и переработать;
- Движение каждый день, ваш любимый вид физической активности!
- Наслаждаться уединением и отдыхать. Да, каждый день. Планировать время для отдыха так же, как планируете свои рабочие встречи.
Завтрак для велогонщиков
Смузи и соки
Свежевыжатый сок - сильный стимулятор иммунной системы и легко ложится на желудок перед ежедневной утренней тренировкой. Сочетайте, как вам нравится.
- Листовая зелень (листовая капуста, шпинат, сельдерей, петрушка и т.д. и ананас);
- Свекла, морковь, имбирь имеют противовоспалительный эффект и помогают при проблемах с желудком;
- Дыня, мята и немного кайенского перца (великолепное сочетание для желудка);
- Для более сытных смузи, в зависимости от предстоящей тренировки и гонки мы добавляем молоко и виды растительного молока – рисовое, кокосовое, миндальное или овсяное;
- Различные фрукты и ягоды (черника, малина, тутовник, гранат, ананас, папайя, яблоки и т.д.) богаты антиоксидантами и пищевыми волокнами;
- После тренировки измельчённые плоды асаи (плоды пальмы рода Эвтерпа), аронии, листья моринги, клубни маки перуанской (всё, что сейчас принято относить к «суперпище»/super food);
Ягоды асаи
- Свежие травы, ростки;
- Имбирь, куркума, красный стручковый перец и т.д..
Овсянка/Мюсли или рис «басмати»
Разные виды круп (спельта (пшеница спельта, полба), овёс, гречка, рис, камут) с поп-корном из амаранта или гречки и т.д. замочить на ночь.
Спельта
Поп-корн из амаранта
Камут
На утро добавить воды или растительного молока, нагреть на умеренном огне и добавить по вкусу и в зависимости от сезона подавать:
- свежие фрукты - манго, киви, ягоды, бананы
- орехи (лучше тоже их замочить на ночь)
- растительное молоко (миндальное, рисовое, овсяное, кокосовое, арахисовое и т.д.)
Миндальное молоко
- сухофркуты, ягоды годжи, ягоды аронии и т.д;
- йогурт на козьем, овечьем молоке или творог;
- льняные семечки, семена чиа;
Семена чиа
- мёд, сироп агавы;
- корицу, кардамон, мускатный орех и т.д.;
- десерт «Креп Сюзетт» (блинчики, обжаренные в соусе) на гречневой муке с ванилью.
Делаю свежее фруктовое пюре с кленовым сиропом, особенно в дни отдыха.
Или жарю блины без яиц на миндальной муке, в которой нет глютена.
- лосось и авокадо, они богаты натуральными омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами и белками.
Авокадо
Хлеб
Цельнозерновой, безглютеновый:
- для пиццы использую разные виды муки, например, нутовую, или поленту;
- гречневую муку для блинчиков и потрясающего зернового хлеба;
- для безглютенового хлеба использую орехи, семена, яйца;
- заменяю любую пшеничную муку мукой из миндаля, кокоса, риса, делаю овощной, банановый, тыквенный хлеб, хлеб с ягодами малины.
Рис/паста
Мы не считаем, что пасты достаточно для ежедневного рациона на Гран-турах. Одна из альтернатив - киноа (псевдозерновая культура, однолетнее растение, вид рода марь (Chenopodium) семейства амарантовые (Amaranthaceae).
Киноа
Салат с киноа
Также цельнозерновой рис, мука спельты, камута, киноа, кус-кус, картофель, сладкий картофель, серый орех (Juglans cinerea), тыква – вот лишь некоторые натуральные продукты, являющиеся источниками энергии, которую отдают постепенно на протяжении долгого времени, заменяя любой вид пасты.
Эти продукты способны поддерживать силы долгое время и при этом позволяют сохранить на низком уровне процент жировой массы тела.
Кус-кус
Яйца
Великолепный продукт для любого времени дня. Мы готовим по утрам омлет из 3 яиц.
Добавляем салат, фаршированные яйца (желток сваренных вкрутую яиц разминается с ингредиентами по выбору: горчицей, майонезом, чесноком, паприкой и т.д.), или же варим яйца вкрутую, чтобы гонщики могли ими подкрепиться в автобусе.
Еду для восстановления обычно готовим заранее вечером. Затем её забирает с собой в автобус соньёр. Это один из самых важных приёмов пищи!
- 1 запечённая целиком курица, очищенная от костей с запечённым сладким картофелем в посуде Tupperware с варёным рисом «басмати».
В автобусе всё это подогревается.
- На самых напряжённых этапах - замоченные в кокосовом молоке семена чиа (чиа белая или шалфей испанский, семена чиа содержат 20 % белков, 34 % жиров, 25 % пищевых волокон, а также значительное количество антиоксидантов. Особенно богаты линоленовой и другими Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами) с добавлением протеинового порошка для увеличения питательной ценности, а также свежие нарезанные фрукты с лимонным соком.
Семена чиа
- Ризотто (рис, сваренный на молоке, с коричневым сахаром, добавлением корицы, ванили, мускатного ореха (как рисовый пудинг);
- Банановый и финиковый смузи на рисовом молоке с добавлением протеина – 25 г на 100 мл (зависит от индекса массы тела спортсмена);
- Яйца, сваренные вкрутую и киноа с томатным соусом;
- Через день красный или зелёный песто с пастой из цельнозерновой муки.
Напитки
- чай - зелёный, ройбос (напиток (фиточай), получаемый путём заваривания высушенных измельчённых листьев и побегов аспалатуса линейного), чай на травах;
Чай ройбос
- свежевыжатые соки, смузи (из сезонных фруктов);
- вода;
- смузи или сок;
- вода с добавлением ягод, мяты, лимона, имбиря, лайма, базилика.
Ланч/обед
Первое блюдо
- Разного вида свежие салаты и супы. Мы делаем азиатские салаты и заворачиваем их в рисовую бумагу. Мы делаем потрясающие свекольные супы или суп из аспарагуса, сушёного лосося, тартар из тунца с авокадо;
Тартар с тунцом и авокадо
- авокадо (или просто авокадо + лимон, или как гуакамоле – закуска из пюрированной мякоти авокадо);
- салат из чечевицы/киноа/проса/нута/кус-куса;
- свежие овощи – томаты, перец, молодые кабачки, баклажаны и т.д. запечённые/зажаренные с разного вида специями и травами;
- козий, овечий сыр, пармезан, «Манчего» (испанский твёрдый сыр из овечьего молока);
- орехи, семечки, коренья, свежие травы.
Салаты и соусы
Салаты и соусы с добавлением лимонного сока, свежих трав (петрушки, базилика, кресс-салата), высококачественное растительное масло (оливковое холодного отжима), смесь масла из тыквенных семечек и мандаринового масла. В зависимости от сезона – гималайская розовая соль и перец.
Гималайская розовая соль
Основное блюдо
Каждый вечер подаём блюда из рыбы (лосося) и птицы, чтобы гонщики могли выбирать белки разного типа.
- Лосось или любая белая рыба;
- Куриные грудки, зажаренный целиком цыплёнок;
- Грудка индейки с соусом из горчицы и мёда;
- Говядина жирностью менее 15%, никакой свинины;
- Филе говядины;
- Углеводы: паста (из цельнозерновой муки, камута, спельты), амарант;
- Безглютеновые: полента, картофель, рис, пшено, киноа, гречка;
- Овощи: много зелёных овощей типа зелени шпината, зелёные стручки бобовых и т.д., а также кабачки, баклажаны, морковь, грибы и т.д. в зависимости от сезона и вкусов гонщиков;
- Бобовые (горошек, нут, чечевица, фасоль);
- Свежие травы и специи, высококачественное растительное масло, коренья, семена.
Закуски/десерты
- Свежие фрукты;
- Запеканка из чиа со свежеприготовленным ягодным пюре;
Каждый вечер мы готовим разные виды десертов. Мне нравится смешивать различные типы белков, готовить безглютеновую альтернативу шоколадному тирамису – взбитые белки и творог с высоким содержанием белка.
Десерты обычно готовим из яиц, миндальной муки, семян чиа, кокосового крема или молока, кленового сиропа или мёда, карамелизированных орехов с корицей или семечками. Мы используем только шоколад высшего качества с содержанием какао 70-85%.
Наши десерты не содержат глютена, пшеничной муки, сахара и молока. Большинство из них подходят строгим вегетарианцам.
Лёгкие закуски
- фрукты по сезону;
- вафли на рисовой или кукурузной муке с орехами или фруктовым пюре;
- растительное молоко (миндальное, рисовое, овсяное, кокосове, арахисовое) с хлопьями;
- орехи, семечки, сухофрукты.
Виды растительного масла
Используем высококачественные растительные масла. Так, льняное, масло грецкого ореха, конопляное содержат идеальное соотношение полиненасыщенных жирных кислот омега–6 и омега–3.
Масло из семян тыквы, винограда, оливковое масло холодного отжима великолепны для салатов и подачи с овощами.
Для выпечки мы используем кокосовое масло, для жарки – кунжутное. Которое особенно хорошо сочетается с рыбой.
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