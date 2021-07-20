Олимпийские игры-2020. Результаты. Групповая гонка. Женщины

Coffe

Тадей Погачар - бронзовый приз ... (2) Поздравления Тадею!Молодец! До золота время есть.

red

Олимпийские игры-2020. Результ ... (67) Герант Томас (Ineos Grenadiers): «... Билли – АКА Карапас (потому что есть только один Ричи!)

:)

VadimS

Ричард Карапас: «Не мог повери ... (9) Tadej Poga?ar-Richard Antonio Carapaz

VadimS

Ричард Карапас: «Не мог повери ... (9) Тур Погачар-Карапас 1-3 ОИ Пагачар-Капарас 3-1 Бог есть.

motte

Тадей Погачар - бронзовый приз ... (2) Просто катаюсь на велике, зацепив ко 2му тдф бронзу Токио.. Радуйтесь и любите велосипед и катайтесь на здоровье.. 22 годика 3 недели тура, дикое давление со всех сторон и тут ещё в таких условиях.. Уму не постижимо.

motte

Ваут ван Арт – серебряный приз ... (4) Что с пидкоком вырезал миллиметр, что здесь... Профи!

rude_rider

Ваут ван Арт – серебряный приз ... (4) Равносильно проиграл. Все против него Но он сам виноват слишком силен и универсален. Жаль канечно.

Sm1T

Ричард Карапас – олимпийский ч ... (137) Цитата: Александра Вы очень эмоциональны. Почему?) Вас никто не заставляет менять свою точку зрения, ваше полное право считать олимпийское золото вершиной спортивной карьеры. Да, думаю, большинство участников этого форума не то, что не подозревает, что это такое - стоять на олимпийском подиуме, но и в больших соревнованиях-то не участвовали. Но зачем копья-то ломать и призывать замолчать всех несогласных? Неужели вы действительно думаете, что прочитав ваш спич, мы тут же опомнимся и перейдем на светлую сторону силы? Это же просто ребячество.)

Мир хорош в разнообразии. Тут, вроде, никто не отнимает и не обесценивает славу Карапаса.

Не. Я спич не дочитал. Аогда увидел что государство и патреотизм капсом выделены :-)



Цитата: Astanaforever Цитата: RVL Попса?

Олимпики -всегда гордость страны.

После Джиро в Эквадоре Карапаса не особо даже почитали. Посмотрим что будет сейчас 100000 процентов Карапаса у самолета будет встречать президент Эквадора. Вот вам и ответ значимости Олимпиады. Он теперь НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ. 100000 процентов Карапаса у самолета будет встречать президент Эквадора. Вот вам и ответ значимости Олимпиады. Он теперь НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ.



Цитата: RVL Они вообще ничего не выигрывали.

Народная любовь! Робингуд выигрывал соревки, которые принц джон устраивал ?



Цитата: shoooster Цитата: ostap89 Да особенно во времена СССР было очень престижно, сделать на бумаге из профиков любителей и посылать на олимпиаду где те побждали студентов Ну, это заблуждение. От того, что они только спортом и занимались, а не работали на заводе, они не становились профессионалами. Так же как и ихние студенты, которые не учились ни дня Ну, это заблуждение. От того, что они только спортом и занимались, а не работали на заводе, они не становились профессионалами. Так же как и ихние студенты, которые не учились ни дня



Цитата: salomon Понимаю некоторых глоров Олимпиады - их коробит,что Погачар стал абсолютным Доминатором велошоссе на ближайшее десятилетие ! Я все еще надеюсь на роглича :-) ? Не. Я спич не дочитал. Аогда увидел что государство и патреотизм капсом выделены :-)Еслиб меня наш президент у самолета встречал - то лучьше не надо ? Сомнительный бонус.Робингуд выигрывал соревки, которые принц джон устраивал ?Они получали зарплату от военных клубов за занятия спортом - это и есть профессиональный спортсмен. К сожалению эта практика опять началась, тому пример - универсиадаЯ все еще надеюсь на роглича :-) ?

M-07

Ричард Карапас – олимпийский ч ... (137) Цитата: Astanaforever Эй, господа фаны? Да ваш велоспорт в мире никто не знает и не интересует вместе с вашим французским тур де франсом и всякими джиро и вуэльтами с Париж-рублевками с булыгами. Им до лампочки ваши Погачары и Армстронги с Контадорами. Меньше 1 процента населения земли только, что то слышали о Фруми и Нибали. Велоспорт крайне непопулярный вид спорта. Зато все в мире хотели бы стать олимпийскими чемпионами в любом виде спорта. И не надо возвышать обладателя победителя ТФ до космического достижения. Если в теме вело, то жто не значит, что весь мир должен молиться на четырехкратного Фрумма. Да Фрума с тем же Месси ваще нельзя рядом поставить, хотя Месси не олимпийский чемпион, не говоря в сравнении с трехратными олимпийским чемпионами Карелиным и с Бувайсаром Сайтиевым. Что за бред? Многие знают, кто такие даже ван Авермат, Винокуров и Санчес? Нет, гораздо больше людей знают про Фрума, Контадора, Армстронга, Нибали, Бассо, Меньшова, да даже Шлека младшего, который ГТ не выигрывал. А уж Карелина и Сайтиева вообще никто не знает за пределами России, можно сказать, да и в России-то не особо. У нас любят то и дело вспоминать про художественныю гимнастику и синхронное плавание, доминируют постоянно много лет, всё золото гребут на ОИ, только вот многие знают по именам их? Ну-ка, давайте, вспомните хоть кого-нибудь. Даже Шлека младшего в России больше людей вспомнят, а в мире даже условного Цатевича или Фолифорова.

M-07

Ричард Карапас – олимпийский ч ... (137) Патриотизм - это лишь высокопарные слова, особенно в проф. спорте, спортсмены так надрываются, губят своё здоровье прежде всего для себя, а уж фанаты, страна там на втором плане. Как бы кто не хотел верить в обратное, но это так.