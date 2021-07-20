Олимпийские игры-2020. Результаты. Групповая гонка. Женщины

Цитата: Александра
Вы очень эмоциональны. Почему?) Вас никто не заставляет менять свою точку зрения, ваше полное право считать олимпийское золото вершиной спортивной карьеры. Да, думаю, большинство участников этого форума не то, что не подозревает, что это такое - стоять на олимпийском подиуме, но и в больших соревнованиях-то не участвовали. Но зачем копья-то ломать и призывать замолчать всех несогласных? Неужели вы действительно думаете, что прочитав ваш спич, мы тут же опомнимся и перейдем на светлую сторону силы? Это же просто ребячество.)
Мир хорош в разнообразии. Тут, вроде, никто не отнимает и не обесценивает славу Карапаса.
Не. Я спич не дочитал. Аогда увидел что государство и патреотизм капсом выделены :-)
Цитата: Astanaforever
Цитата: RVL
Попса?
Олимпики -всегда гордость страны.
После Джиро в Эквадоре Карапаса не особо даже почитали. Посмотрим что будет сейчас
100000 процентов Карапаса у самолета будет встречать президент Эквадора. Вот вам и ответ значимости Олимпиады. Он теперь НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ.
Еслиб меня наш президент у самолета встречал - то лучьше не надо ?
Сомнительный бонус.
Цитата: RVL
Они вообще ничего не выигрывали.
Народная любовь!
Робингуд выигрывал соревки, которые принц джон устраивал ?
Цитата: shoooster
Цитата: ostap89
Да особенно во времена СССР было очень престижно, сделать на бумаге из профиков любителей и посылать на олимпиаду где те побждали студентов
Ну, это заблуждение. От того, что они только спортом и занимались, а не работали на заводе, они не становились профессионалами. Так же как и ихние студенты, которые не учились ни дня
Они получали зарплату от военных клубов за занятия спортом - это и есть профессиональный спортсмен.
К сожалению эта практика опять началась, тому пример - универсиада
Цитата: salomon
Понимаю некоторых глоров Олимпиады - их коробит,что Погачар стал абсолютным Доминатором велошоссе на ближайшее десятилетие !
Я все еще надеюсь на роглича :-) ?