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Зачем нужны занятия спортом и физическая нагрузка?

Физическая активность  - новый уровень возможностей в жизни

 

 

  В век избытка информации простая физическая активность - ходьба пешком, езда на велосипеде, плавание, бег - ещё важнее, чем прежде. Помимо поддержания выносливости, способности справляться с повседневными делами и  неожиданными препятствиями без последствий для здоровья, физическая активность в высшей степени положительно влияет на деятельность мозга. Обработка информации, умение выделять главное и концентрироваться на одном виде деятельности влияют на качество жизни, долголетие, не только физическое, но и финансовое благополучие.

 

 

 

Путь к здоровью и регулярной физической активности можно начать с небольших первых шагов, сделать которые поможет https://sport-center.by/, где можно приобрести всё от предметов для занятий фитнесом и йогой до шведских стенок, эллиптических тренажёров до товаров для туризма, включая палатки, гамаки, спальные мешки и туристические коврики.

 

 Все знают, что физические упражнения полезны, но насколько полезны?   

 

- Регулярные упражнения облегчают контроль за весом. Даже минимум времени, хотя бы для небольшой зарядки, уже принесёт пользу, не говоря о регулярных тренировках.

 

- Упражнения предотвращают болезни. Активный образ жизни повышает уровень холестерина липопротеинов высокой плотности, т.е. "хорошего" холестерина, и снижает уровень вредных триглицеридов. Это поддерживает нормальный кровоток и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также депрессии, артрита, инсульта и других заболеваний.

 

- Немаловажно, что физическая активность улучшает настроение, снимает стресс, повышает самооценку.

 

- Физическая активность повышает выносливость и увеличивает силу мышц, в результате дополнительная физическая нагрузка, особенно неожиданная, уже не будет утомлять. Ведь при физических упражнениях кислород и питательные вещества быстрее доставляются в ткани и облегчают работу сердечно-сосудистой системы, а значит, увеличивается энергия, которую можно использовать для новых дел и повседневных обязанностей.

 

- Занятия спортом улучшают качество сна, а сон необходим для полноценного восстановления организма и здоровья.

 

- Пешие походы, велопоходы совмещают все плюсы отдыха на природе и свободу передвижений. Новые впечатления благодаря независимости в выборе маршрута не только поднимут настроение и отвлекут от рутины, но и позволяют дозировать физическую нагрузку в соответствии с возможностями.

 

 

  Начинать можно с любых физических упражнений, подбирая те, которые приносят максимум удовольствия. Езда на велосипеде - один из простых шагов, ведь помимо пользы для здоровья велосипед помогает экономить на транспорте, позволяет забыть о пробках, помогает находить новые маршруты без финансовых затрат.

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Комментарии

  • sergejdriver
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    sergejdriver-Фото
    Ага,и Винокурова в отставку. Слышали.
  • shoooster
    Генеральный менеджер UAE Team ... (15)
    shoooster-Фото
    Когда ещё курить,(да и вообще, черт знает чем заниматься) как не в молодости!
  • Astanaforever
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    Astanaforever-Фото

    Когда этих двух беспонтовых итальяшек бассо и мартинелли уберут из астаны? И нибали мл. пусть прихватят с собой. И еще эстонца лааса в придачу. 

  • sashaney
    Велокоманда Trek-Segafredo рас ... (4)
    sashaney-Фото
    В прекрасное время живём - законы, договоры, контракты ничего не стоят. Всё можно отдать на растерзание толпы. Порочит облик советского человека (с). У меня самого два кота. Я не призываю к насилию над котами. Я призываю к НЕ насилию над головами и разумом. з.ы. от лицемерного "по взаимному согласию" пахнет ужасно. Есть позиция, яйца или ещё что - не мелочись.
  • BlAr
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    BlAr-Фото

    Вот и будущий победитель гонки прорезался.

  • Sezar
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    Sezar-Фото

    Ну вот уже и первый. Несмотря на все нездоровье.

  • RVL
    Генеральный менеджер UAE Team ... (15)
    RVL-Фото

    Не. Он тысячи мальцов на велосипед посадит. А в каждой шутке видеть крамолу это паранойя.

    Некоторые и так думают что он на бензине... так что от этой мысли ему не побеждать ?!) 

  • Сережка СЧ
    Генеральный менеджер UAE Team ... (15)
    Сережка СЧ-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Это не папироса-сигарета, Вы что не видите что он в столовой сидит? Просто дурачится.

     

    Каждый живет своим умом, но для кого-то из начинающих велогонщиков он пример и столь профессионально делать вид курильщика, ну это не дело. Не надо было эту фотографию вообще вывешивать.

  • Mike790
    Велокоманда Trek-Segafredo рас ... (4)
    Mike790-Фото
    Вот так, одним необдуманным и идиотским поступком, можно себе загубить, возможно перспективную карьеру.
  • nightbuster33
    Тур Романдии-2023. Этап 3 (5)
    nightbuster33-Фото

    Очень хорошо выступил Тахеда(Аст),за счет разделки переместился с 23 на 14 место.После Луценко,следующий кандидат на ТдФ.Вероятно,вдохновился после своего дня рождения.Без иронии,он заметно вырос по результатам в этом сезоне. На предыдущем этапе даже попытался быть в лидерах,что ранее такого за ним не наблюдалось.

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3092
5 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2687
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8 Паулесс Н. (USA) (EFE) 2404
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