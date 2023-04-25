Зачем нужны занятия спортом и физическая нагрузка?

Физическая активность - новый уровень возможностей в жизни

В век избытка информации простая физическая активность - ходьба пешком, езда на велосипеде, плавание, бег - ещё важнее, чем прежде. Помимо поддержания выносливости, способности справляться с повседневными делами и неожиданными препятствиями без последствий для здоровья, физическая активность в высшей степени положительно влияет на деятельность мозга. Обработка информации, умение выделять главное и концентрироваться на одном виде деятельности влияют на качество жизни, долголетие, не только физическое, но и финансовое благополучие.

Путь к здоровью и регулярной физической активности можно начать с небольших первых шагов, сделать которые поможет https://sport-center.by/, где можно приобрести всё от предметов для занятий фитнесом и йогой до шведских стенок, эллиптических тренажёров до товаров для туризма, включая палатки, гамаки, спальные мешки и туристические коврики.

Все знают, что физические упражнения полезны, но насколько полезны?

- Регулярные упражнения облегчают контроль за весом. Даже минимум времени, хотя бы для небольшой зарядки, уже принесёт пользу, не говоря о регулярных тренировках.

- Упражнения предотвращают болезни. Активный образ жизни повышает уровень холестерина липопротеинов высокой плотности, т.е. "хорошего" холестерина, и снижает уровень вредных триглицеридов. Это поддерживает нормальный кровоток и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также депрессии, артрита, инсульта и других заболеваний.

- Немаловажно, что физическая активность улучшает настроение, снимает стресс, повышает самооценку.

- Физическая активность повышает выносливость и увеличивает силу мышц, в результате дополнительная физическая нагрузка, особенно неожиданная, уже не будет утомлять. Ведь при физических упражнениях кислород и питательные вещества быстрее доставляются в ткани и облегчают работу сердечно-сосудистой системы, а значит, увеличивается энергия, которую можно использовать для новых дел и повседневных обязанностей.

- Занятия спортом улучшают качество сна, а сон необходим для полноценного восстановления организма и здоровья.

- Пешие походы, велопоходы совмещают все плюсы отдыха на природе и свободу передвижений. Новые впечатления благодаря независимости в выборе маршрута не только поднимут настроение и отвлекут от рутины, но и позволяют дозировать физическую нагрузку в соответствии с возможностями.

Начинать можно с любых физических упражнений, подбирая те, которые приносят максимум удовольствия. Езда на велосипеде - один из простых шагов, ведь помимо пользы для здоровья велосипед помогает экономить на транспорте, позволяет забыть о пробках, помогает находить новые маршруты без финансовых затрат.