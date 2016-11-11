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Чем полезна для здоровья езда на велосипеде

Чем полезна для здоровья езда на велосипеде

 

   У многих людей есть велосипед, но они на нем ездят редко. Или вообще забыли о его существовании. Другие подумывают купить велосипед, но сомневаются, нужен ли он им на самом деле. А между тем это двухколесное транспортное средство помогает укрепить здоровье, получив целый ряд положительных эффектов. Сомнения также могут развеять низкие цены на велосипеды по распродаже 2016 со скидками в Москве, это велосипеды из прошлых сезонов, которые несущественно отличаются от новых коллекций и имеют все необходимые функции.

 

Чем полезна для здоровья езда на велосипеде

 

Становится лучше сон

 

   Ученые медицинской школы Стэндфордского университета установили связь между велопрогулками и сном: первое существенно улучшает второе. Это выяснилось после того, как определенной группе людей, которые мало двигаются и страдают бессонницей, было предписано ездить на велосипеде 25 мин каждые два дня. Следуя этой рекомендации, все наблюдаемые пациенты стали замечать, что засыпают в два раза быстрее и спят на час дольше.

 

   Недостаток сна угнетает работу большинства органов и систем. Но стоит приобрести велосипед и начать ездить на нем, как здоровье становится крепче.

 

Чем полезна для здоровья езда на велосипедеЧем полезна для здоровья езда на велосипеде

 

Снижается риск возникновения сердечных болезней

 

   Еще одно исследование провели ученые одного из американских университетов. Они зафиксировали интересный факт: регулярное совершение велопробежек на 50 % снижает риск инфаркта и других заболеваний сердца. По данным British Heart Foundation, ежегодно можно было бы избежать 10000 летальных сердечных приступов, если бы люди не пренебрегали двигательной активностью и хотя бы 2-3 раза в неделю катались на велосипеде. Достаточно преодолевать на двухколесном транспорте всего 35 км еженедельно, чтобы в два раза снизить риск развития опасной сердечной патологии. Уже одно это заставляет задуматься многих: не купить ли велосипед.

 

Чем полезна для здоровья езда на велосипедеЧем полезна для здоровья езда на велосипеде

 

Уходит лишний вес

 

    Похудеть без увеличения двигательной активности невозможно. Многие полагают, что сбросить вес им поможет бег, и они правы. Но при этом пробежки создадут такую нагрузку на суставы и позвоночный столб, которая в 2-3 раза превысит веса бегуна. Если масса тела составляет 100 кг, то суставы могут пострадать от бега в значительной мере. Что делать? Выход прост: купить велосипед и ездить на нем регулярно. В этом случае основная часть массы тела придется на седло. Колени и позвоночник не будут подвергаться тяжелым ударам, а вес уменьшится быстрее.

 

Чем полезна для здоровья езда на велосипеде

 

Повышается выносливость организма

 

  Во время езды на велосипеде легкие работают в 10 раз активнее, чем во время сидения перед телевизором или компьютером. Поэтому регулярные велопробежки укрепляют сосуды, улучшают функцию легких и сердца. В результате ткани получают больше кислорода, в том числе в стрессовых ситуациях, когда особенно важна мобилизация систем организма. Если вы купите велосипед и не дадите ему простаивать, то вскоре заметите, что выполняете привычную физическую работу с меньшими усилиями.

 

 

Продлевается биологическая молодость

 

   Исследователи Королевского колледжа Лондона сравнили состояние здоровья более 2000 близнецов, участвовавших в специальном эксперименте, и установили поразительный факт. Биологическое старение тех из них, кто ездил три раза в неделю по 45 минут, замедлилось на 9 лет. Такая закономерность сохранялась даже после исключения таких факторов, как лишний вес и курение.

 

Чем полезна для здоровья езда на велосипеде

 

5 дополнительных причин купить велосипед

 

  Регулярные велопрогулки также:

 

1. Снижают вероятность развития всех видов рака;

2. Снижают риск возникновения диабета 2-го типа;

3. Помогают бороться с гипертонией;

4. Увеличивают выброс «гормонов счастья» в кровь;

5. Успокаивают нервную систему.

 

Чем полезна для здоровья езда на велосипедеЧем полезна для здоровья езда на велосипеде

 

  Попробуйте сесть на велосипед и проехать пару километров. Вы убедитесь, что монотонная двигательная нагрузка и ритмичное дыхание приводят также в порядок мысли и чувства. Вы ощутите радость, несмотря на усталость. А неприятности покажутся менее значительными.

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  1. allb46

    Вчера, 16:00 | Регистрация: 11.11.2016

    Велосипед-это путь к здоровью и долголетию, через удовольствие и совершенство (С.А.Шутов)

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Tour de Yorkshire

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Комментарии

  • VeloVelo
    Альпийский Тур-2017. Этап 5 (2)
    VeloVelo-Фото

    Фолифоров 34-й. ГР продолжает жечь.
    Ну горную взяли и то хорошо, видимо. . .

  • EL-Fenomeno
    Альпийский Тур-2017. Этап 5 (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хэ-х, Томас все-таки удеражал генерал (молоток). Но лучшим объективно на Альпийском Туре стал Тибо Пино и точно самым агрессывным, а ещё "голодным" до побед. Жаль, что Скарпони мимо подиума, но хорошо, что Поццовиво там (все-таки италянская гонка).

     

    Кстати, 3-й год подряд парни из СКАЙа берут генерал Джиро дель Трентино...прошу прощения, но для меня эта гонка именно с таким названием; никак не могу привыкнуть, что это уже Альпийский тур. А Джиро (хоть и Трентино) звучит даже по итальянски))

     

    P.S.

    Филофоров лучший горняк dirol Ну шо ж, пора наверное поторить такое и на большой Джиро (задатки и "аванс", так сказать уже есть)

  • allb46
    Чем полезна для здоровья езда ... (1)
    allb46-Фото

    Велосипед-это путь к здоровью и долголетию, через удовольствие и совершенство (С.А.Шутов)

  • Zhanzhak
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Zhanzhak-Фото

    http://www.sports.kz/news/aleksandr-vinokurov-uci-stoilo-rassmotret-sanktsii-ne
    -tolko-k-grivko-no-i-k-kittelyu   Это интервью Винокурова, что он по этому думает.

  • Крайний
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Крайний-Фото

    Не в курсе формальностей, исключительно жизненное наблюдение, по аналогии.

    Долго тянули потому что давали возможность гонщикам по настоящему помириться.

    Но за это время один раздавал плаксивые интервью и выкладывал грозные но смешные картинки в твиттере, другой оправдывался и исключительно формально извинялся. И никакаго настоящего примирения.

    Но поскольку подвижек ноль, ждать дальше смысла не было. Тем более первый ГрандТур на носу. Не хотите мириться, накажем формально. А формально - Киттель пострадаваший, Гривко нападавший.

    Никому не нужна дополнительная наряженность в пачке ни между этими персонажами, ни тем более между двумя командами. Явные стычки вряд ли возможны, но дружбы это не добавит. Но закон есть закон.

    Вот и все дела.

     

     

  • allb46
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    allb46-Фото

    Гриф... Попал.

  • Grinta
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Grinta-Фото

    Цитата: bondar_a_v

    Вспомним главый бой между Зизу и Матерации, финал он капитан и не сдержался.
    А что Матерации что Китель, это провокаторы, которые получив отпор пождимают хвост, как нашкодившая собачка. Поэтому что тот что этот ничего не ответили.
     
    Гриф конечно не прав... но Андрюха мы с тобой)!!!

     

    Какая-то дикая дичь...help

  • bondar_a_v
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    bondar_a_v-Фото

    Андрюха держись! Для нас ты все равно красавчик....

    А спорт (соревнование) это маленькая жизнь и рассуждать топча чипсы на диване и высоком спорте и так далее легко, а там вес в движении, эмоциях, преодолении.

    Вспомним главый бой между Зизу и Матерации, финал он капитан и не сдержался.

    А что Матерации что Китель, это провокаторы, которые получив отпор пождимают хвост, как нашкодившая собачка. Поэтому что тот что этот ничего не ответили.

     

    Гриф конечно не прав... но Андрюха мы с тобой)!!!

  • Marmota Bianchi
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Marmota Bianchi-Фото
    Действительно, такие дисциплинарные наказания должны иметь силу сразу после инцидента, а так решили просто подкосить...и непонятно почему Кителя не упомянули?
  • Adriano
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Adriano-Фото

    Пофиг на бан,зато повел себя как настоящий мужик. Толерантность и.т.д это хорошо но когда тебя толкнули и демонстративно плюнули, не ударить может только последний терпила.

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