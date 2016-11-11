Чем полезна для здоровья езда на велосипеде

У многих людей есть велосипед, но они на нем ездят редко. Или вообще забыли о его существовании. Другие подумывают купить велосипед, но сомневаются, нужен ли он им на самом деле. А между тем это двухколесное транспортное средство помогает укрепить здоровье, получив целый ряд положительных эффектов. Сомнения также могут развеять низкие цены на велосипеды по распродаже 2016 со скидками в Москве, это велосипеды из прошлых сезонов, которые несущественно отличаются от новых коллекций и имеют все необходимые функции.

Становится лучше сон

Ученые медицинской школы Стэндфордского университета установили связь между велопрогулками и сном: первое существенно улучшает второе. Это выяснилось после того, как определенной группе людей, которые мало двигаются и страдают бессонницей, было предписано ездить на велосипеде 25 мин каждые два дня. Следуя этой рекомендации, все наблюдаемые пациенты стали замечать, что засыпают в два раза быстрее и спят на час дольше.

Недостаток сна угнетает работу большинства органов и систем. Но стоит приобрести велосипед и начать ездить на нем, как здоровье становится крепче.

Чем полезна для здоровья езда на велосипеде

Снижается риск возникновения сердечных болезней

Еще одно исследование провели ученые одного из американских университетов. Они зафиксировали интересный факт: регулярное совершение велопробежек на 50 % снижает риск инфаркта и других заболеваний сердца. По данным British Heart Foundation, ежегодно можно было бы избежать 10000 летальных сердечных приступов, если бы люди не пренебрегали двигательной активностью и хотя бы 2-3 раза в неделю катались на велосипеде. Достаточно преодолевать на двухколесном транспорте всего 35 км еженедельно, чтобы в два раза снизить риск развития опасной сердечной патологии. Уже одно это заставляет задуматься многих: не купить ли велосипед.

Чем полезна для здоровья езда на велосипеде

Уходит лишний вес

Похудеть без увеличения двигательной активности невозможно. Многие полагают, что сбросить вес им поможет бег, и они правы. Но при этом пробежки создадут такую нагрузку на суставы и позвоночный столб, которая в 2-3 раза превысит веса бегуна. Если масса тела составляет 100 кг, то суставы могут пострадать от бега в значительной мере. Что делать? Выход прост: купить велосипед и ездить на нем регулярно. В этом случае основная часть массы тела придется на седло. Колени и позвоночник не будут подвергаться тяжелым ударам, а вес уменьшится быстрее.

Повышается выносливость организма

Во время езды на велосипеде легкие работают в 10 раз активнее, чем во время сидения перед телевизором или компьютером. Поэтому регулярные велопробежки укрепляют сосуды, улучшают функцию легких и сердца. В результате ткани получают больше кислорода, в том числе в стрессовых ситуациях, когда особенно важна мобилизация систем организма. Если вы купите велосипед и не дадите ему простаивать, то вскоре заметите, что выполняете привычную физическую работу с меньшими усилиями.

Продлевается биологическая молодость

Исследователи Королевского колледжа Лондона сравнили состояние здоровья более 2000 близнецов, участвовавших в специальном эксперименте, и установили поразительный факт. Биологическое старение тех из них, кто ездил три раза в неделю по 45 минут, замедлилось на 9 лет. Такая закономерность сохранялась даже после исключения таких факторов, как лишний вес и курение.

5 дополнительных причин купить велосипед

Регулярные велопрогулки также:

1. Снижают вероятность развития всех видов рака;

2. Снижают риск возникновения диабета 2-го типа;

3. Помогают бороться с гипертонией;

4. Увеличивают выброс «гормонов счастья» в кровь;

5. Успокаивают нервную систему.

Чем полезна для здоровья езда на велосипеде

Попробуйте сесть на велосипед и проехать пару километров. Вы убедитесь, что монотонная двигательная нагрузка и ритмичное дыхание приводят также в порядок мысли и чувства. Вы ощутите радость, несмотря на усталость. А неприятности покажутся менее значительными.