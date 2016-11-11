- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Вчера, 13:23
Чем полезна для здоровья езда на велосипеде
У многих людей есть велосипед, но они на нем ездят редко. Или вообще забыли о его существовании. Другие подумывают купить велосипед, но сомневаются, нужен ли он им на самом деле. А между тем это двухколесное транспортное средство помогает укрепить здоровье, получив целый ряд положительных эффектов. Сомнения также могут развеять низкие цены на велосипеды по распродаже 2016 со скидками в Москве, это велосипеды из прошлых сезонов, которые несущественно отличаются от новых коллекций и имеют все необходимые функции.
Становится лучше сон
Ученые медицинской школы Стэндфордского университета установили связь между велопрогулками и сном: первое существенно улучшает второе. Это выяснилось после того, как определенной группе людей, которые мало двигаются и страдают бессонницей, было предписано ездить на велосипеде 25 мин каждые два дня. Следуя этой рекомендации, все наблюдаемые пациенты стали замечать, что засыпают в два раза быстрее и спят на час дольше.
Недостаток сна угнетает работу большинства органов и систем. Но стоит приобрести велосипед и начать ездить на нем, как здоровье становится крепче.
Снижается риск возникновения сердечных болезней
Еще одно исследование провели ученые одного из американских университетов. Они зафиксировали интересный факт: регулярное совершение велопробежек на 50 % снижает риск инфаркта и других заболеваний сердца. По данным British Heart Foundation, ежегодно можно было бы избежать 10000 летальных сердечных приступов, если бы люди не пренебрегали двигательной активностью и хотя бы 2-3 раза в неделю катались на велосипеде. Достаточно преодолевать на двухколесном транспорте всего 35 км еженедельно, чтобы в два раза снизить риск развития опасной сердечной патологии. Уже одно это заставляет задуматься многих: не купить ли велосипед.
Уходит лишний вес
Похудеть без увеличения двигательной активности невозможно. Многие полагают, что сбросить вес им поможет бег, и они правы. Но при этом пробежки создадут такую нагрузку на суставы и позвоночный столб, которая в 2-3 раза превысит веса бегуна. Если масса тела составляет 100 кг, то суставы могут пострадать от бега в значительной мере. Что делать? Выход прост: купить велосипед и ездить на нем регулярно. В этом случае основная часть массы тела придется на седло. Колени и позвоночник не будут подвергаться тяжелым ударам, а вес уменьшится быстрее.
Повышается выносливость организма
Во время езды на велосипеде легкие работают в 10 раз активнее, чем во время сидения перед телевизором или компьютером. Поэтому регулярные велопробежки укрепляют сосуды, улучшают функцию легких и сердца. В результате ткани получают больше кислорода, в том числе в стрессовых ситуациях, когда особенно важна мобилизация систем организма. Если вы купите велосипед и не дадите ему простаивать, то вскоре заметите, что выполняете привычную физическую работу с меньшими усилиями.
Продлевается биологическая молодость
Исследователи Королевского колледжа Лондона сравнили состояние здоровья более 2000 близнецов, участвовавших в специальном эксперименте, и установили поразительный факт. Биологическое старение тех из них, кто ездил три раза в неделю по 45 минут, замедлилось на 9 лет. Такая закономерность сохранялась даже после исключения таких факторов, как лишний вес и курение.
5 дополнительных причин купить велосипед
Регулярные велопрогулки также:
1. Снижают вероятность развития всех видов рака;
2. Снижают риск возникновения диабета 2-го типа;
3. Помогают бороться с гипертонией;
4. Увеличивают выброс «гормонов счастья» в кровь;
5. Успокаивают нервную систему.
Попробуйте сесть на велосипед и проехать пару километров. Вы убедитесь, что монотонная двигательная нагрузка и ритмичное дыхание приводят также в порядок мысли и чувства. Вы ощутите радость, несмотря на усталость. А неприятности покажутся менее значительными.
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