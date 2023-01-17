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Велоспорт — хобби или возможность заработать

Велоспорт — хобби или возможность заработать

 

 

 

  Велосипед — удобный и доступный способ передвижения. Большинство детей умеют кататься с дошкольного возраста. На велосипеде можно отправиться на вечернюю прогулку, в поход или быстро добраться до места учебы. 

  Для многих взрослых велосипедный спорт — полезное и любимое хобби, некоторым дает возможность заработать. Например, можно ставить на велоспорт в букмекерской конторе Винлайн, стать гонщиком, курьером или блогером.  

 

Чем полезны велосипедные прогулки?

Велоспорт — хобби или возможность заработать

 

 

Кататься на велосипеде не только весело и интересно. Это хобби полезно для здоровья. Физическая активность повышает выносливость. К плюсам катания на велосипеде нужно отнести улучшение самочувствия, внешнего вида и психологического состояния:

 

1. Снижение веса. Нагрузки при езде помогают сжигать калории. Если нужно похудеть, быстрее всего сбросить вес помогут быстрые поездки на короткие дистанции, которые сжигают максимум жира. 

 

2. Снятие стресса. Велосипедные прогулки — эффективный и простой способ получить дозу гормонов счастья. Человек отвлекается от неприятных мыслей. Размеренное дыхание и монотонные движения приводят в порядок чувства и мысли.

 

3. Укрепление нервной системы. Поездки на велосипеде стабилизируют эмоциональное состояние. Нервная система разгружается, человек получает заряд бодрости и энергии даже после тяжелого рабочего дня. 

 

Велосипед помогает укреплять здоровье. Регулярные прогулки обогащают кислородом клетки, улучшают кровообращение, зрение, работу легких, укрепляют сердце и сосуды, иммунную систему, способствуют развитию вестибулярного аппарата. 

 

 

Как велосипед может стать способом заработка?

 

 

  Детское увлечение может приносить прибыль. Например, можно устроиться на работу курьером. Развозить еду и документы на велосипеде получается быстро, можно взять несколько заказов и подработать. 

  Оригинальный способ — завести канал и стать блоггером. Можно рассказывать о велосипедных маршрутах в городе и области, давать советы, как передвигаться на велосипеде по проезжей части. Дома на велотренажере можно вести трансляции кардиотренировок. 

  Способ заработать и прославиться — стать велоспортсменом. Начинать нужно с детства, чем раньше, тем больше шансов добиться результатов. Велоспорт — олимпийский вид спорта. Ежегодно в мире проходят многодневные гонки, которые привлекают внимание болельщиков, букмекерских контор и рекламодателей. 

 

Знаменитые велогонщики

 

Всемирно известные чемпионы по велоспорту могут стать ориентирами и примером для подражания для начинающих спортсменов. 

 

Велоспорт — хобби или возможность заработать

©A.S.O. / Charly Lopez

 

  Современный кумир поклонников велоспорта — 24-летний словенец Тадей Погачар. После двух лет выступления в континентальной словенской команде он в 2019 году заключил профессиональный контракт с велокомандой UAE Team Emirates. Тадей Погачар стал первым велогонщиком из Словении, выигравшим самую крупную велогонку мира - Тур де Франс и вошёл в историю Большой Петли как самый молодой победитель французского Гранд-тура за последние 116 лет. Он выиграл первую жёлтую майку лидера в возрасте 21 года, 11 месяцев и 29 дней. В 2021 году словенский велогонщик команды UAE Team Emirates повторил успех.

  Тадей родился в словенской деревне Кланец, в детстве увлекался футболом. Велоспортом начал заниматься в 9 лет. В 10-летнем возрасте принял участие в первых соревнованиях. Погачар — обладатель бронзовой олимпийской медали, которую завоевал в Токио в групповой шоссейной гонке. 

 

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Комментарии

  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    nightbuster33-Фото
    Справа на стр."Страницы истории велоспорта".Советую всем вначале ознакомится,затем корректно комментировать.Обычно ссылаются на других,когда сомневаются в своих знаниях.Легче ознакомится прочтением напечатанного и развеять мифы кем-то сказанным и пополнить свой багаж из достоверных источников.
  • Astanaforever
    Яспер Филипсен опередил Йонаса ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ну и рожа у Фрума.)))
  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.
    Как раз в горной разделке он разорвал Нибса, память  вас подводит видимо  , а теории можно развивать сколько угодно, как и миф о якобы особых способностях Нибали на спуске, Вальверде не даст соврать. 

  • SVS
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    SVS-Фото
    А может, Ремко вышел астральным телом из физического, незаметно проколол себе колесо, потом прыгнул к Рогличу, свалил его, и ещё в толпе выпил кровь двух христианских младенцев? :-D
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велокроссу ... (6)
    Earl57-Фото

    Никогда у Изербита не было хорошей гонки в Намюре. В прошлом году он больше двух минут отставания поймал. В 2020 вообще круговым стал, занял 31-е место. Тогда "большая тройка" такую гонку устроила, что только Вантуренхаут меньше чем на 2 минуты от них отстал. Вот у него Намюр всегда хорошо идет. В прошлые годы он заканчивал либо на подиуме, либо на 4-м месте. С Ван дер Пулом и ВВА ему сложно конкурировать, но относительно остальных всегда успешно. Кроме него Намюр хорошо идет у Пидкока и Тоона Артса.

     

  • nightbuster33
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    nightbuster33-Фото
    А может Ремке прокололся вне 3-х км.зоны и протянул время время ,чтобы въехать в нее,а затем сообщить о проколе.И почему бы не дать зависнуть вертолету с камерой над финишной прямой,буквально на 1,5-2,0мин.,чтобы зафиксировать правильность действий всех гонщиков на финише и разрешить все споры о правомерности действий каждого участника.
  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.

  • Sezar
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    Sezar-Фото

    Очень вовремя напомнил. Единственный этап где Ремко мог потерять Вуэльту. Надеюсь, Ремко прочитает это вью и скажет Роану спасибо.

  • MVDP
    Чемпионат Европы по велокроссу ... (6)
    MVDP-Фото

    Вроде не особо он подъемов боится, на Коппенберге сколько лет отжигал. Ну и комплекция к этому располагает.

  • velodoctor
    Чемпионат Европы по велокроссу ... (6)
    velodoctor-Фото
    Очень много подъемов, Эли на техничных трассах хорош больше.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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