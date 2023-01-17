Велоспорт — хобби или возможность заработать

Велосипед — удобный и доступный способ передвижения. Большинство детей умеют кататься с дошкольного возраста. На велосипеде можно отправиться на вечернюю прогулку, в поход или быстро добраться до места учебы.

Для многих взрослых велосипедный спорт — полезное и любимое хобби, некоторым дает возможность заработать. Например, можно ставить на велоспорт в букмекерской конторе Винлайн, стать гонщиком, курьером или блогером.

Чем полезны велосипедные прогулки?

Кататься на велосипеде не только весело и интересно. Это хобби полезно для здоровья. Физическая активность повышает выносливость. К плюсам катания на велосипеде нужно отнести улучшение самочувствия, внешнего вида и психологического состояния:

1. Снижение веса. Нагрузки при езде помогают сжигать калории. Если нужно похудеть, быстрее всего сбросить вес помогут быстрые поездки на короткие дистанции, которые сжигают максимум жира.

2. Снятие стресса. Велосипедные прогулки — эффективный и простой способ получить дозу гормонов счастья. Человек отвлекается от неприятных мыслей. Размеренное дыхание и монотонные движения приводят в порядок чувства и мысли.



3. Укрепление нервной системы. Поездки на велосипеде стабилизируют эмоциональное состояние. Нервная система разгружается, человек получает заряд бодрости и энергии даже после тяжелого рабочего дня.

Велосипед помогает укреплять здоровье. Регулярные прогулки обогащают кислородом клетки, улучшают кровообращение, зрение, работу легких, укрепляют сердце и сосуды, иммунную систему, способствуют развитию вестибулярного аппарата.

Как велосипед может стать способом заработка?

Детское увлечение может приносить прибыль. Например, можно устроиться на работу курьером. Развозить еду и документы на велосипеде получается быстро, можно взять несколько заказов и подработать.

Оригинальный способ — завести канал и стать блоггером. Можно рассказывать о велосипедных маршрутах в городе и области, давать советы, как передвигаться на велосипеде по проезжей части. Дома на велотренажере можно вести трансляции кардиотренировок.

Способ заработать и прославиться — стать велоспортсменом. Начинать нужно с детства, чем раньше, тем больше шансов добиться результатов. Велоспорт — олимпийский вид спорта. Ежегодно в мире проходят многодневные гонки, которые привлекают внимание болельщиков, букмекерских контор и рекламодателей.

Знаменитые велогонщики

Всемирно известные чемпионы по велоспорту могут стать ориентирами и примером для подражания для начинающих спортсменов.

©A.S.O. / Charly Lopez

Современный кумир поклонников велоспорта — 24-летний словенец Тадей Погачар. После двух лет выступления в континентальной словенской команде он в 2019 году заключил профессиональный контракт с велокомандой UAE Team Emirates. Тадей Погачар стал первым велогонщиком из Словении, выигравшим самую крупную велогонку мира - Тур де Франс и вошёл в историю Большой Петли как самый молодой победитель французского Гранд-тура за последние 116 лет. Он выиграл первую жёлтую майку лидера в возрасте 21 года, 11 месяцев и 29 дней. В 2021 году словенский велогонщик команды UAE Team Emirates повторил успех.



Тадей родился в словенской деревне Кланец, в детстве увлекался футболом. Велоспортом начал заниматься в 9 лет. В 10-летнем возрасте принял участие в первых соревнованиях. Погачар — обладатель бронзовой олимпийской медали, которую завоевал в Токио в групповой шоссейной гонке.