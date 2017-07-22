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Ушёл из жизни Владимир Николаевич Ремыга, заслуженный тренер Республики Казахстан

Ушёл из жизни Владимир Николаевич Ремыга, заслуженный тренер Республики Казахстан

 

 

 

 

  Ушёл из жизни Владимир Николаевич Ремыга, заслуженный тренер Республики Казахстан по шоссейному велоспорту. Владимир Николаевич жил велоспортом, отдавая своим воспитанникам не только все силы, но душу и сердце. Профессионал своего дела, чуткий и порядочный, он стал для многих казахстанских велосипедистов родным и близким человеком.

 

  Сегодня ночью сердце тренера остановилось. Тяжёлая болезнь отняла силы и жизнь. Владимир Николаевич Ремыга скончался на 69 году жизни.

 

  Наши мысли и душа сегодня рядом с семьёй Владимира Николаевича. Анна-Мария, Владимир, Оксана и Марина, примите наши искренние соболезнования.

 

  Мы выражаем наши соболезнования близким, друзьям и коллегам Владимира Николаевича. Для казахстанского велоспорта это большая и невосполнимая утрата.

 

  Владимир Николаевич! Мы благодарим вас за любовь, отцовское понимание и искреннюю помощь. Вы всегда являлись примером спортивного упорства, гражданской порядочности, искренне любили и ценили каждого мальчишку, пришедшего к вам заниматься велоспортом.  

 

 

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Теги к статье: велоспорт велоспорт Казахстана Ремыга

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 14:20 | Регистрация: 24.12.2017

    Светлая память, хороший был дядька.

  2. close2you

    Сегодня, 14:48 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Светлая память, хороший был дядька.
    И тренер отличный! Светлая память.

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Комментарии

  • close2you
    Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия ... (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Как в песне: "Всё выше, выше, и выше"!
     
    Это про несравненного М. Киттеля из такой симпатичной команды Katusha-Alpecin.
    Ведь он всё ближе к новым своим блистательным победам.
     
    Вы правы, они у него буквально....за спиной ))
  • close2you
    Ушёл из жизни Владимир Николае ... (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Светлая память, хороший был дядька.
    И тренер отличный! Светлая память.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ушёл из жизни Владимир Николае ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Светлая память, хороший был дядька.
  • motte
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Сагана нет. Куда пропал?

     Всё , север открывается!

    Сагана нет и на КБК в воскресенье , видимо стартует на бьянке 9 марта, в прошлом году он там 8м был

    И,  Фландрия и рубе петины цели, и сегодняшняя рубэ будет...с нетерпением жду. 

  • Yuriy 17
    Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Как в песне: "Всё выше, выше, и выше"!

     

    Это про несравненного М. Киттеля из такой симпатичной команды Katusha-Alpecin.

    Ведь он всё ближе к новым своим блистательным победам.

     

  • старт-шоссе 82
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вторая сотня км просто какой-то частокол из  =зубастых пупков=... Претендентов много ,буду болеть за Луценко, лижбы на последних км кто-то из команды остался с ним.

  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2019. Этап 5 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ни дня без завалов и падений, а под конец классная заруба между ТОПовыми спринтерами.

    Элия тренирует будущий финиш на МСР...надеюсь победный 

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2019. Этап 5 (3)
    Earl57-Фото

    Красиво газпромовцы на втором промежуточном спринте разыграли командную тактику и обманули француза из Ново Нордиска.

    У Курьянова хорошие шансы взять не только черную майку, но и более престижную зеленую. Если на 6-м этапе не оплошает на промежуточных спринтах, то его уже чисто математически не смогут обогнать в очковой классификации.

    Я на арабском сайте смотрю трансляцию, там комментатор просто влюбился в "Куренова" и бурно переживает за него прямо как за родного))

     

  • Astanaforever
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Сагана нет. Куда пропал?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Калеб Юэн - победитель 4 этапа ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Кстати ,вчера не написал, помню его первогодкой на неграр и пикардии ,помню когда на лавенире в том же году он цыкнул два этапа, тогда и Алафилипа и близнецов увидел первый раз. Но неграр оставил меня под впечатлением, там блин подъём 6 км каждый круг 7 раз был ,плюс финал вообще в облаках,австралы всей командой встали и выдавали там такое!!! Хотя ещё Валькенбург должен был навести на мысли что растёт чемпион, там левый поворот такой гадкий внизу был, но я тогда был под впечатлением от Мохорича. Так вот я к чему , я удивлялся почему такой как он лезет на равнинные этапы и все реже ищет разборок на таких горках,как по мне мог бы быть конкурентом Алафилипу , Вальверде, Порте, и тд и тп . Правда разделку не всегда выдаёт,нет середины то мощно то вообще никак ,хотя может и в тактике дело.

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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