Ушёл из жизни Владимир Николаевич Ремыга, заслуженный тренер Республики Казахстан

Ушёл из жизни Владимир Николаевич Ремыга, заслуженный тренер Республики Казахстан по шоссейному велоспорту. Владимир Николаевич жил велоспортом, отдавая своим воспитанникам не только все силы, но душу и сердце. Профессионал своего дела, чуткий и порядочный, он стал для многих казахстанских велосипедистов родным и близким человеком.

Сегодня ночью сердце тренера остановилось. Тяжёлая болезнь отняла силы и жизнь. Владимир Николаевич Ремыга скончался на 69 году жизни.

Наши мысли и душа сегодня рядом с семьёй Владимира Николаевича. Анна-Мария, Владимир, Оксана и Марина, примите наши искренние соболезнования.

Мы выражаем наши соболезнования близким, друзьям и коллегам Владимира Николаевича. Для казахстанского велоспорта это большая и невосполнимая утрата.

Владимир Николаевич! Мы благодарим вас за любовь, отцовское понимание и искреннюю помощь. Вы всегда являлись примером спортивного упорства, гражданской порядочности, искренне любили и ценили каждого мальчишку, пришедшего к вам заниматься велоспортом.