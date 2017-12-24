И рекорд, как вишенка на торте. Часть 2

Да простит меня велеречивый Цицерон, но его крылатую фразу Omnia mea mecum porto («Всё своё ношу с собой» – в переводе с латыни) я слегка подкорректирую. Повод достойный – в третий день российского чемпионата на полотне велодрома «Локосфинкс» хозяйничало олимпийское многоборье – омниум. Следовательно, и выражение знаменитого оратора должно звучать чуточку иначе: Omnium meus mecum porto. А перевести эту римскую «тарабарщину» каждый волен по-своему. Лично мне по душе такой вариант: «Все четыре вида (а с учётом жесточайшей утренней квалификации целых пять!) в одних моих ногах».

Перед началом соревновательного дня я поинтересовался у президента Федерации велосипедного спорта Республики Адыгея Анатолия Лелюка, не расСЫРдился ли он на мою «мельдониевую» шутку во вчерашнем репортаже?

- Нисколько! Даже собираюсь эту публикацию распечатать и руководству республики показать для поднятия настроения, – ответил опытный специалист.

Вскоре к нашей светской беседе на минуточку присоединился Александр Кузнецов, только тема была поднята другая, ещё более злободневная – старый новый год. До него оставались считанные часы…

Кстати, за обедом новогоднее настроение частично всё же присутствовало – на столах лежали аппетитные мандаринки. А вот оливье, красной икры и шампанского не было, врать не буду. Может, через год?

С Женей Шалуновым мы плотно общались без малого месяц на сотой «Джиро». Удалось плотно поговорить с гонщиком и в Питере. Главная новость – Евгений 24 декабря в Берлине поедет шестидневку с Иваном Савицким.

- Женя, я знаю, что в эти же дни в Италии пройдёт презентация команды «Газпром-Русвело». Получается, ты это торжество пропустишь?!

- Ну, не совсем, – улыбнулся гонщик. – Насколько мне известно, организаторы мероприятия собираются показать ролик о берлинском мэдисоне с моим участием.

- А ещё, как сказал мне ваш генеральный менеджер Ренат Хамидулин, на презентации в Дезенцано будет немало сюрпризов…

- Это вы про фильм и книгу? Говорят, внимания заслуживают, глянуть стоит…

Естественно, моим следующим собеседником стал Иван Савицкий.

- Ваня, у тебя ведь уже есть опыт выступления в таких шестидневках?

- Да, одну взрослую гонку я уже ехал – мы с Виктором Манаковым выступали в Генте. Там очень маленький трек – 166 метров. Было не слишком приятно и комфортно. Однако мы там даже несколько видов выиграли! Пятисотки с хода…

- А сколько у вас было крутых соперников?

- Что-то в районе 20 пар. И ещё одну шестидневку мы ехали с Артуром Ершовым по андерам года три назад. Тогда мы эту гонку в Берлине выиграли.

- Сейчас на этом же треке будете гоняться, где всё уже привычно?

- Да-да, на том самом!

- Он 250-метровый, по-моему…

- Вы абсолютно правы.

- Что ж, тогда желаю, чтобы русский Иван покорил Берлин!

- Спасибо, будем биться.

…Отрадный факт: питерский велосипедный конвейер по производству чемпионов никогда не останавливается. Пока участники чемпионата страны боролись за награды, внизу, у боксов, «пескарики» Сергея Балахнина (так тренер любя называет своих подопечных) «станочничали», скакали и тягали штангу. Ох, чувствую, скоро мне снова придётся писать об этих юных гонщиках, потому что при таком серьёзном подходе к делу у них точно лежит трудная, тернистая (зато прямая!) дорога к пьедесталу.

А подопечных Марии Барковой мы с Владом Богомоловым лицезрели из окна гостиничного ресторана: ребята петляли по парку на байках. Трасса была трудная, контрольные старты дались малышне непросто… Per aspera ad astra – «Через тернии к звёздам».

В паузах между темповыми гонками на «паркет» выходили спринтеры. Первая команда «Локо» готовилась к пятому этапу Кубка мира, молодёжь пыталась не отставать.

Лидеры спринтерской группы – Кирилл Самусенко, Алексей Ткачёв и заменивший Павла Якушевского, находящегося на американском сборе, Кирилл Лий, – по словам их наставника Александра Толоманова, «моделировали Минск».

Лучшим многоборцем среди мужчин в напряжённой, а порой и контактной («этапами дружбы» в этой многодневке и не пахнет!) борьбе стал Мамыр Сташ (Санкт-Петербург – Республика Адыгея) – 166 очков. Он на три балла опередил своего друга Александра Евтушенко. Третья сумма – 112 пунктов – у Серафима Алексюка (Москва – Санкт-Петербург).

В женской элите первенствовала москвичка Гульназ Бадыкова – 127 пунктов. Белорусская гонщица Инна Савенко стала второй – 124 очка. Мария Новолодская из Санкт-Петербурга финишировала с третьей суммой – 123 балла.

Народная велосипедная мудрость гласит: прервать зимой медведя сон способен только мэдисон!

Ведущие зоологи подтверждают: медведи любят мёд и сон, но всё же больше – мэдисон.

В общем, последнее утро российского чемпионата, когда усталость уже изрядно накопилась, естественно, для поддержания боевого духа лучше всего было начинать с весёлой, задорной и всем известной песенки:

И медведю я, друзья,

И медведю я, друзья,

Привезу три круга,

Если с другом еду я,

Если с другом еду я,

А медведь – без друга!

И никак иначе, ведь «на закуску» организаторы припасли именно четыре красочные и зажигательные парные гонки. Мужчинам предстояло сделать по «паркету» 160 кругов, женщинам – «соточку». На долю юниоров тоже выпало 100 «витков», а юниорки «кружили» 60 раз.

Суровые мужские «покатушки» (средняя скорость – 54,24 км/ч!) выиграло трио Смирновых из питерского «Локо». Скажете, так не бывает? И ошибётесь! Дуэт Иван Смирнов – Александр Смирнов в день рождения Вани обслуживал механик Михаил Смирнов.

Победа в такой сумасшедшей (в самом хорошем смысле слова) компании – самый лучший подарок «новорожденному». Орлы-однофамильцы «настреляли» 38 очков. Следом расположились две белорусские пары: Евгений Королёк – Михаил Шеметов с 34 баллами и Роман Тишков – Евгений Ахраменко, в активе которых 32 пункта. Сташ Мамыр и Александр Евтушенко, «нарисовав» круг, расположились на четвёртой позиции – 26 очков.

И вот торжественная встреча главных героев этой боевитой гонки.

- Саша, есть такой бородатый футбольный анекдот: «Президент клуба приходит перед матчем в раздевалку и говорит игрокам, что лучшим подарком их тренеру, у которого день рождения, будет победа. А футболисты хором: «Да ну на фиг, мы ему уже галстук купили!» Надеюсь, у вас сегодня не тот случай?

- Конечно, нет! Один подарок я заранее приготовил, а теперь, получается, их уже два. Ваня где-то за месяц до гонки сказал мне, что мэдисон мы должны выиграть, потому что у него на этот день выпадают именины. И ведь выиграли! Хотя вместе ехали первый раз, и при такой конкуренции было реально тяжело.

- Теперь твоя очередь отдуваться, «новорожденный» Ванечка! Рассказывай, как, не умея ходить и говорить, ты выигрываешь гонки и раздаёшь интервью?

- (смеётся). Я не виноват! Так получилось, чистая случайность. А если серьёзно, то гонка шла под нашим контролем, как изначально и планировалось. Именно так мы и хотели.

- Про «Смирновскую» даже не спрашиваю, а хотя бы глотком «шипучки» свою «днюху» можно обозначить или перед Минском абсолютно сухой закон, а не полусухой или полусладкий?

- Не-не-не! Только чаёк и пироженка, и всё!

- На дому или на базе?

- Сначала на базе, но вечером обязательно ненадолго приеду домой, по-другому никак!

…Женская гонка, как водится, таила массу интриг. Кроме одной – главной – о победителях. Почему? Всё предельно просто: с первого до последнего финиша «дуэт двух столиц» – Гульназ Бадыкова и Анастасия Яковенко – ниже второго места не опускался и, само собой, набрал солидную победную сумму – 65 очков (с учётом круга дистанционного преимущества). Такой же «кружок» записали себе в протокол и три следующие пары. На второй строчке – Наталья Студеникина и Карина Касенова с 49 баллами, на третьей – гостьи из Белоруссии Анна Терех и Таисия Носкович (46), на четвёртой – Дарья Малькова и Мария Новолодская (34).

«Золото» чемпионата страны в многодневной гонке завоевал Александр Евтушенко из «Локо» – 29,4 очка. Серебряная медаль вручена Мамыру Сташу – 24,4 балла. Дмитрий Страхов поднялся на «бронзовую» ступень пьедестала – 19,5 очка. Высоко расположились в итоговом протоколе и более молодые гонщики «Локосфинкса»: Ваня Смирнов стал четвёртым (16,5), Лёва Гонов – пятым (16,0).

Чемпионское интервью Александр Евтушенко дал, едва спустившись с полотна.

- Саша, с красивой победой тебя! Вижу, что далась она тебе не так-то просто, хотя отрыв в очках от преследователей вроде бы говорит об обратном…

- С одной стороны, далась действительно тяжеловато. С другой стороны, состояние было хорошим, чувствовал себя способным на высокий результат. После сборов на недавнем Кубке России мы немножко подвыкатались, и на чемпионате мне ехалось просто здорово!

- Да уж, особенно в погоне за рекордом…

- (смеётся) Это да. Хочу сказать большое спасибо и нашей команде. Мы – единый коллектив, я благодарен ребятам за помощь.

- Какая гонка зашла труднее других?

- Вчера под вечер мне было не сладко. После омниума буквально «плыл». По волнам… Только бы до кровати добраться!

- А сегодня отпустило?

- Самочувствие было нормальным, но я прогадал с передачей – слишком лёгкую поставил. А соперники как понеслись! Я сначала даже вперёд не мог пробраться. У Мамыра это получалось, а у меня нет, отставал. Хотя, наверное, давал 300 оборотов в секунду (смеётся).

- Говорят, на родине тебе эта красивая медаль может приятный сюрприз преподнести в денежном, так сказать, выражении…

- Надеюсь. Это положение только-только утвердили. В плане развития спорта сейчас в Адыгее вообще много делается. Глава нашей республики Мурат Кумпилов после чемпионата Европы наградил нас премиями за хорошо проведённый сезон. И наших первых тренеров премировал, что особенно приятно.

…Чемпионкой России среди женщин стала гонщица «Локосфинкса» Мария Новолодская, набравшая за четыре соревновательных дня 29 баллов. «Серебряную» сумму – 27 очков – накопила москвичка Гульназ Бадыкова. «Бронзу» с 26 пунктами увезёт в Петергоф Анастасия Яковенко.

Экспресс-интервью у победительницы пришлось брать на ходу в буквальном смысле слова, Марии предстояла часовая закатка на «верхнем этаже велодрома» – на тартане. А время в спортивной журналистике – штука дефицитная.

- Маша, принимай поздравления! Что-то я несказанной радости на твоём лице не вижу, неужели так в гонке «наелась»?!

- Знаете, а я ещё не осознала, что победила. После того, как мы с Дашей проиграли мэдисон, думала, что буду третьей. Сижу, жду объявления: «Бронзовый призёр – Новолодская Мария». А объявляют не меня. Первая мысль: «Что – полный пролёт?!» Потом подумала: «Нет, такого быть не может! Значит, вторая…»

- А получилось, как у классика: «Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех!» И вместо «серебряного» мексиканского тушкана в награду за трудолюбие и старания ты получила «золотого» шанхайского барса.

- Ну, это уж слишком литературно! Я просто стала первой.

- Какая из гонок особенно запомнилась?

- Если говорить о физическом состоянии, то вчерашняя последняя гонка и сегодняшний омниум дались очень тяжело. И Даша тоже «наелась», она ведь всё-таки ещё юниорка, а тут, в элите, такая конкуренция…

Наше традиционное гостеприимство было бы не полным, не попроси я сказать несколько слов наших дорогих гостей.

Юрий Юрченко, старший тренер мужской национальной команды Республики Беларусь:

- Сегодняшний мэдисон завершает второй соревновательный блок. В целом готовностью своей команды я доволен, ребята неплохо себя чувствуют. И хотя на этот раз мы соревнуемся в группе «Б», а, конечно же, хотелось погоняться в группе «А», тем не менее замечу, что конкуренция и в ней далеко не слабая, скорости хорошие. За оставшиеся до Кубка мира пять дней важно ничего не растерять и грамотно подвести гонщиков к минским ответственным стартам. Ребята улетают домой уже сегодня, а мы попрощаемся с гостеприимным Санкт-Петербургом завтра утром.

Любовь Немкова, старший тренер женской национальной команды Республики Беларусь.

- Любовь Семёновна, время летит стремительно, особенно в велоспорте. Казалось бы, ещё вчера вы делились своими впечатлениями о новом для вас питерском треке, а уже пришла пора подвести первые итоги соревнований.

- Как тренер я довольна выступлением своих воспитанниц. Они одержали здесь ряд побед. А в общем зачёте омниума, к примеру, Инна Савенко стала второй, Анна Терех – четвёртой, Полина Пивоварова – пятой, Таисия Носкович – десятой, а Анастасия Дедикова – тринадцатой. Борьба в омниуме была острая, атака за атакой, и до последнего финиша не был известен победитель! Считаю, что мои девчонки выступили достойно.

- Получается, это россиянки приглашены на Открытый чемпионат Беларуси, а не наоборот?!

- (смеется). Конечно, это не так! Старты в Санкт-Петербурге являются для нас очередным этапом подготовки к Кубку мира и дальнейшим выступлениям в сезоне. Результатами, повторяю, я довольна. Нам в Санкт-Петербурге очень понравилось, скорости были довольно высокие, несмотря на начало января. Гонщицы ехали и 45 км/ч, и даже 47. Мои девушки впервые выступали на питерском треке, за исключением Инны Савенко, которая успела опробовать здешнее полотно раньше. Ещё раз хочется сказать огромное спасибо организаторам за исключительное внимание к нашей делегации. Хотелось бы, чтобы мы почаще встречались как на этом треке, так и на минском. С удовольствием приглашаем вас в Беларусь!

…Очень жаль, но кончился гонок «хоровод». Весело мы встретили старый новый год!

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ