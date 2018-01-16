И рекорд, как вишенка на торте. Часть 1

На велодроме «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России в многодневной гонке. С учётом белорусских спортсменов в этих соревнованиях приняли участие около полутора сотен гонщиков. Велосипедная Россия делегировала в Санкт-Петербург своих посланцев из Москвы и Подмосковья, Самары и Тулы, Удмуртии и Татарстана. По традиции последних лет самую внушительную армию выставил питерский «Локо» – 60 боевых штыков!

Честно признаюсь, что в эти сроки нас с Владом Богомоловым приглашали в Милан на презентацию официальных маек «Джиро д’Италия-2018» с последующим гала-фуршетом, но любовь к отечественному велоспорту перевесила, и мы решили невских берегов после гонок на Кубок России не покидать. Тем более, что впереди мне светила потенциальная поездка на пятый этап Кубка мира в Минск, куда «Локосфинкс» посылает мощный боевой кулак. Причём часть наших спортсменов будет выступать в белорусской столице в форме российской сборной, а часть – под родными знамёнами «Локо».

Замечу, что некоторых российских велогонов в ближайшее время ждёт куда более длинная дорога – «великолепная семёрка» во главе с призёром трёх Олимпиад Алексеем Марковым в последний день чемпионата отправится в столицу Колумбии Боготу. Ребятам предстоит трёхнедельный сбор на высоте 2400 метров, а затем шестеро из них примут участие в престижной гонке категории 2.1 Colombia Oro y Paz. Многодневка пройдёт с 6 по 11 февраля и включает шесть этапов. Помимо прочих, на старт выйдут восемь команд Мирового тура. Россиянам будет с кем пободаться!

…В программе первого соревновательного дня значились гонки преследования: у мужчин – на 4000 метров, а у женщин – на 3000. В этой же «железной» дисциплине проверили свои силы и молодые гонцы, только состязались они в рамках Всероссийских соревнований. Юниоры стартовали на дистанции 3000 метров, юниорки – на 2000.

Получила пополнение белорусская делегация – своих девчонок привезла в Санкт-Петербург старший тренер женской национальной сборной, заслуженный тренер Беларуси Любовь Немкова.

- Любовь Семёновна, вы на «Локосфинксе» впервые. Как вам наш питерский трек и олимпийский комплекс в целом?

- Бесподобно! Весь комплекс настолько удобен, настолько здесь всё продумано, что просто нет слов! Смотрите, на выходе есть даже специально оборудованное место для мойки велосипедов. Хочется скорее вернуться в Минск и всем рассказать о «Локосфинксе», чтобы этот прекрасный опыт переняли и в Беларуси. Высокая температура на полотне позволяет показывать высокие результаты, атмосфера великолепная! Гостиница – идеальная, живи и радуйся! Тут можно прекрасно отдыхать, нормально питаться в ресторане, не думая ни о каких бытовых мелочах, а только о тренировочном и соревновательном процессе. Я знаю, что на этом полотне, помимо спортсменов высочайшего класса, тренируются и детки малые. Поэтому я выражаю своё восхищение создателю этого замечательного велоцентра Александру Кузнецову. Хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые проводят такие хорошие соревнования и дают возможность нам в них участвовать.

- А почему я не вижу здесь лидера вашей команды – чемпионку мира и Европы Татьяну Шаракову?

- О-о, у неё самая что ни на есть уважительная причина – Таня готовится стать матерью.

…В мужской «преследке» стартовали 65 гонщиков. Выше всяких похвал отработал 16 кругов представитель «Локосфинкса» Александр Евтушенко (Санкт-Петербург – Республика Адыгея). Он установил новый рекорд России – 4:13, 970, значительно улучшив своё прежнее достижение.

Второй результат у белорусского гонщика Михаила Шеметова – 4:21,895. Третье время показал москвич Алексей Курбатов – 4:22,428.

Отличные секунды продемонстрировала питерская «золотая молодёжь». Иван Смирнов стал четвёртым – 4:22,789. Лев Гонов – шестым (4:23,761). Глеб Сырица – одиннадцатым (4:25,819).

Прокомментировать новый рекорд страны я попросил заслуженного тренера СССР и России Александра Кузнецова:

- Нормальный был заезд, парень чувствует себя прилично. Но показанные Александром Евтушенко секунды – ещё не предел, у гонщика есть потенциал. Да, время показано хорошее, но надо учитывать, что мы находимся у себя дома, на родном треке, где всё привычно, спортсмены к нему адаптированы. А на международных стартах придётся адаптироваться к треку, к погоде, к другим факторам, что может существенно сказаться на результате. Вывод прост: результат хороший, рекордный, но почивать на лаврах ни в коем случае нельзя!

У женщин среди 34 участниц лучшее время показала Инна Савенко (Республика Беларусь) – 3:36,721. Мария Новолодская («Локосфинкс, Санкт-Петербург) остановила секундомер через 3:40,396, немного не дотянув до личного рекорда. Замкнула первую тройку её подруга по команде Дарья Малькова – 3:42,131.

Утренняя программа второго дня чемпионата и первенства России была посвящена «королевскому» виду в темпе – командным гонкам на 4000 м.

Перед тем, как ребята сели на станки, перекинулся парой слов с адыгейской частью «Локосфинкса» – Александром Евтушенко и Мамыром Сташем.

- Мужики, а вы в курсе, что после вчерашнего Сашиного рекорда WADA в срочном порядке внесла в список запрещённых субстанций адыгейский сыр? Он теперь официально приравнен к мельдонию. Президента вашей республиканской велофедерации Анатолия Лелюка я уже об этом предупредил. Он считает, что выход из ситуации есть – надо переходить на «импортный» сулугуни. По мне, замена неравноценная. А вы как считаете?

В общем, свой рабочий день парни начали с широкими улыбками, так сказать, на безграничном позитиве…

И вместе с Дмитрием Соколовым и Сергеем Шиловым показали в квалификации лучшие секунды – 4:01,089. По «международникам» проехала и молодая поросль «Локо» – Глеб Сырица, Иван Смирнов, Лев Гонов и Дмитрий Мухомедьяров показали 4:04,195. По регламенту соревнований только эти два квартета вышли в вечерний «золотой» и единственный финал. Третье время у московской четвёрки (Алексей Курбатов, Владислав Куликов, Андрей Сазанов и Евгений Ковалёв) – 4:05,678. Четвёртыми стали белорусы Михаил Шеметов, Евгений Королёк, Евгений Ахраменко и Роман Тишков – 4:05,922.

Когда парни отдышались, я попросил Сашу Евтушенко рассказать о вчерашнем рекорде страны.

- Рекорд получился довольно неожиданно, хотя готовились к этим стартам серьёзно, работу проделали большую. Честно скажу, что ни о каких рекордных секундах я даже не думал.

- А расклад по дистанции помнишь? Каким был разгон, как штамповал круги?

- Помню, что шёл по нарастающей.

- Значит, всё время добавлял, а в итоге сколько с собственного рекорда «снял»?

- Грубо говоря, около полутора секунд. Зато сегодня тяжко ехалось, буквально помирал.

- Я это заметил. Читал комментарий Александра Анатольевича о твоём достижении?

- Да.

- Ну, раз, как утверждает мэтр, потенциал до конца не раскрыт, ждём от тебя новых свершений!

- Очень на это надеюсь.

- Значит, к подвигам готов?

- Всегда готов!

В женской элите лучший результат продемонстрировали гонщицы «Локо» Анастасия Лукашенко, Каринэ Микасян, Дарья Малькова и Мария Новолодская – 4:35,433. Белорусская дружина в составе Инны Савенко, Полины Пивоваровой, Анны Терех и Таисии Носкович показала второй результат – 4:37,627. Московско-петергофский квартет – Лидия Малахова, Гульназ Бадыкова, Карина Касенова и Анастасия Яковенко – в протоколе расположился на третьей строчке (4:39,486).

Велосипедный вечер начался с финалов командной «преследки». Замечу, что у юниоров, в отличие от элиты, прошли также и «бронзовые» заезды.

В споре настоящих мужчин победу над молодостью одержал опыт. Первая команда «Локосфинкса» Сергей Шилов, Дмитрий Соколов, Александр Евтушенко и Кирилл Свешников разменяла четырёхминутный рубеж – 3:59,455. Герои юниорских стартов-2017 Глеб Сырица, Иван Смирнов, Лев Гонов и Дмитрий Мухомедьяров показали 4:04,366.

Мне особенно отрадно подчеркнуть, что посмотреть на «паровозики» на трибуне собралась целая плеяда суперзвёзд отечественного велоспорта. Надеюсь, прославленные ветераны остались довольны увиденным.

Экспериментальная команда, в которую вошли три представительницы питерского «Локо» – Каринэ Минасян, Дарья Малькова и Мария Новолодская, – а также москвичка Гульназ Бадыкова, выиграла женский финал – 4:32,385. Россиянки взяли верх над белорусским квартетом – Инна Савенко, Полина Пивоварова, Анна Терех и Таисия Носкович, – финишировавшим через 4:36,163.

Венчали соревновательный день гонки по очкам, победителями которых стали: у мужчин – Дмитрий Страхов из питерского «Локосфинкса» (группа «А») и белорус Евгений Королёк (группа «Б»), у женщин – Наталья Студеникина (Воронежская область – Республика Удмуртия).

Продолжение следует...

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ