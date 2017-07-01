ДА И НА НЕБЕ ТУЧИ, А ВЕЛОСПОРТ ВСЕХ КРУЧЕ! (часть 4)

В субботу на велодроме «Локосфинкс» гонщики разыгрывали восемь комплектов заветных «кругляшей», разделённых по-братски: одна половина – темповикам, другая – спринтерам. Первым – за омниум, вторым – за кейрин.

Традиционный круговой обход боксов на этот раз начал с туляков, потому что в их рядах был сегодняшний именинник – Михаил Дмитриев. Ну, как отличного парня не поздравить!

Среди девушек 17-18 лет омниум (напомню, что теперь это темповое четырёхборье, проходящее в один день) весь пьедестал заняли гонщицы питерского «Локо». «Золото» российского первенства завоевала чемпионка мира Мария Новолодская, набравшая 138 очков. «Серебряную» сумму – 110 баллов – накопила Дарья Малькова. Юная Настя Печерских со 106 пунктами приехала к «бронзе».

Слово чемпиону: Мария Новолодская.

- Машенька, вижу, что ты жутко устала после стольких гонок, но читатели «Велолайва» нас не поймут, если победитель не скажет хотя бы несколько задушевных слов. Ты ведь профессионал, ты же меня не подведёшь?

- Хорошо, только вот глоток воды сделаю.

- Маша, четыре раза выходить на старт в течение считанных часов в предпоследний соревновательный день, когда сил остаётся всё меньше и меньше, – очень тяжело или предыдущая формула проведения омниума была ещё «страшнее»?

- Любая победа даётся тяжело, но мне кажется, что по сравнению с прошлым годом сейчас стало чуточку легче. Тогда было шесть дисциплин, включая гит с места. Дистанции хоть и маленькие, но трудные.

- Можно сказать, что вас, темповиков, злые дяди из UCI спринтерскими дисциплинами «пытали»…

- Да. Теперь всё-как-то привычней: первая гонка 20 кругов, вторая – 20... Затем гонка с выбыванием, а «выбывание» у меня всегда неплохо шло. А гонка по очкам на 60 кругов – последний вид, поэтому мысли об этом сил прибавляют. Ура! – скоро гонец, даже какой-то азарт, несмотря на усталость, появляется.

- Смотри, на подиуме ты будешь стоять со своими подругами по команде. Как говорится, «чужие здесь не ходят»…

- Да (смеётся).

- Это же здорово!

- Конечно. Я очень рада. И за Дашу, и за Настю. Мы на неё немножко поработали…

- А разве об этом можно вслух говорить?!

- (смеётся) Шёпотом можно. Мы хотели, чтобы весь пьедестал был наш. Когда видишь на подиуме всех синих, душа поёт! Гордость аж зашкаливает.

- Мэдисон с Дарьей поедете завтра?

- Обязательно! А теперь можно я вам вопрос задам? Очень хочу приобрести книгу Влада Богомолова. Как и где это можно сделать?

- Маша, сразу видно, что ты сейчас вся в работе, что тебе сейчас не до чтения. Я в своих репортажах писал, что в середине августа здесь, на треке, будет автограф-сессия. Считай, что ты в очереди первая!

У юниоров картина повторилась – весь подиум остался за питерским «Локомотивом». 156 «золотых» очков набрал Иван Герасимов. Дерзкий лицеист Влас Шичкин стал серебряным призёром (131 пункт). Бронзовая медаль – на груди Дмитрия Мухомедьярова (123 балла).

Слово чемпиону: Иван Герасимов.

- Ну, вы, мужики, даёте! С «Локомотивом» сладу опять нету. И что мне по этому поводу скажет новоиспечённый чемпион?

- С первого вида пошёл на все бабки, как говорится. Реально цель стояла – в омниуме победить.

- Ваня, а как давно ты перед собой эту задачу поставил?

- Наверное, ещё с Нового года. Выиграть омниум, пройти отбор, ведь отдельных видов тут нет. Как видите, потихоньку пришёл к заветной цели. Очень этому рад.

- Да это по твоему счастливому лицу за версту видно! Аж светишься. Ты эгоист, только за себя радуешься или ещё и за тех пацанов, вместе с которыми награды получать будешь?

- Тоже рад. Это же класс, что вся тройка питерская! Тем более, что за медаль зацепился наш младший товарищ Влас Шичкин из лицея. Зарубились мы с ним нормально!

- Похоже, вы у девчонок со школы списывать привыкли – это ведь они первые втроём на подиум дорогу проложили…

- Девчонки молодцы! А у меня ещё мэдисон завтра, ещё один важный вид.

- С кем в паре поедешь?

- С Ваней Смирновым.

- Тогда отдыхай. Удачи вашему дуэту!

- Спасибо!

В категории 19-22 среди девушек первенствовала Диана Климова (125 очков). Она на 16 баллов опередила Наталью Студеникину и на 20 – Полину Степанову.

Слово чемпиону: Диана Климова.

- Диана, как ты помнишь, есть на нашем портале традиционная рубрика «Слово чемпиону»…

- Неужели это слово досталось мне?! (смеётся)

- Да, и по праву.

- И что я должна сказать?

- Сколько удовольствия получила от многоборья, как докатилась до жизни такой…

- Тяжело было. Но ведь мы готовимся к ещё более серьёзным битвам, к первенству Европы. Сегодняшняя победа, конечно, радует, но это только этап на пути к Португалии.

- Что ты ждёшь от стартов в Анадии?

- Хотелось бы показать отличный результат – вернуться домой с медалью. Будем рвать и метать!

- Предлагаю эту фразу немножко скорректировать – «Буду рвать и… медаль».

- (смеётся) Рада буду под этим подписаться.

Туляки правили бал и в состязаниях андеров. Победил Максим Пискунов (138 очков). Серебряную медаль увезёт в город оружейников Сергей Ростовцев (121 пункт). На третью ступень пьедестала поднялся Александр Смирнов из Санкт-Петербурга. В его активе – 120 баллов.

Слово чемпиону: Максим Пискунов.

- Макс, честно признаюсь, что ко всем чемпионам я отношусь ровно, но всё же к победителям в омниуме чуточку ровнее. Очень уж это непростое, многоэтапное состязание (или истязание, как кому нравится). Поэтому люди, на славу отбарабанившие четыре разноплановые гонки в один день, на мой взгляд, достойны какого-то особого уважения. Какая из четырёх дисциплин далась тебе самой большой кровью?

- Гонка «темпо». А «выбывание» – это как бы моя «коронка», я его езжу хорошо.

- Знаю, не раз наблюдал, что эта гонка у тебя здорово получается…

- Скретч – вторая моя «коронка». А в «группе» мне оставалось только закрепить наработанное ранее.

- Другими словами, имея хороший очковый запас, тебе просто нужно было не накосячить.

- Да.

- Ты сейчас на оптимальной ноге или к «Европе» она ещё больше зазвенит?

- К Португалии, думаю, мы выйдем на самый пик.

- Готовиться будете дома?

- Да, в Туле скорее всего.

- Чтобы после бетона по «паркету» просто летать?

- Да, в Анадии будем стараться показывать максимальные результаты.

- А мы будем ждать приятных вестей.

Когда шёл на вечернюю часть программы через «футбольные ворота» (ну, вы помните!), в очередной раз обратил внимание на трясогузку, сидящую на боевом посту прямо над строгой надписью «Зона досмотра пассажиров». Наверное, это специально обученный секретный и очень мобильный агент, в задачу которого входит метить всех подозрительных личностей. Слава Богу, на нас (почти по Бродскому) ничего не каплет!

Уточнил у Дарьи Шмелёвой, проводящей силовую тренировку, где она будет готовиться к августовскому чемпионату России в олимпийских видах (читай: к отбору на «Европу»).

- Сначала в Москве, а затем в Серпухове, – ответила гонщица.

- А с какими весами сейчас работаешь?

- С маленькими совсем – 75 кило.

- А личный рекорд в приседании со штангой? Твой наставник, если не ошибаюсь, назвал мне число 127,5.

- Пока 125 кг.

- А ещё Владимир Кирильцев сказал, что Симона Крупецкайте работала со 190. Мне это даже представить трудно.

- Я тоже слышала, что веса были огромные, но точные цифры не знаю.

В кейрине у девушек победу праздновала представительница «Юности Москвы» Полина Ващенко. Плакала от счастья крымчанка Анастасия Новикова, завоевавшая почётное «серебро». Бронзовую награду получила тулячка Ксения Андреева.

Слово чемпиону: Полина Ващенко.

- Поля, начну с необычного вопроса: ты себя со своим любимым тренером на «Велолайве» видела?

- Да, конечно.

- Надо крепко подумать, как поступать дальше. Какая-то классическая система просматривается: утром – фото, вечером – «золото». Что, прикажешь каждый день тебя фотографировать и на сайт ставить?!

- (смеётся) Может быть, не каждый, но почаще можно.

- Ты победила в самом непредсказуемом спринтерском виде. А соперницы-то, как мы в предыдущие дни видели, – дай Боже!

- Кейрин – это такая вещь, кому как повезёт…

- Если повезёт, то до «золота» довезёт? Не прибедняйся, красавица, госпожа Удача только сильных любит!

- На этот раз повезло мне, я очень рада этому. Утром я уже немножко поднакаталась, но сумела преодолеть тот барьер, через который обязательно нужно было пройти. В принципе все довольны – и я, и мои наставники.

- Я вижу, как светятся твои тренеры…

- Хочу сказать огромное спасибо и Татьяне Витальевне Филимоновой, и Гарри Вазгеновичу Геворкову. В этой победе их заслуга.

- Гитовать завтра собираешься?

- Естественно! Последний вид, можно выложиться по максимуму.

У парней очередную победу одержал москвич Павел Перчук, опередивший питерца Аркадия Сапожникова и своего земляка Павла Ростова.

Слово чемпиону: Павел Перчук.

- Паша, я думал, что ты интеллигентный парень, а ты, оказывается, «серийный убийца»! Ради «золота» никого не жалеешь!

- (с улыбкой) Всё течёт, всё изменяется!

- Второй день кряду нет с тобою сладу. Что, после завтрашнего «километра» я и твои соперники будем ещё больше тебя опасаться?!

- Очень надеюсь на это.

- Что творится на белом свете? И лето какое-то странное. И бывшие темповики опять у чистых спринтеров выигрывают…

- Да вообще ужас! Наверное, скоро и земля начнёт в другую сторону крутиться.

- А что? Еще пару раз ты вот так плечистых хлопцев унизишь, и всякое случиться может. Если серьёзно, выступлением доволен?

- Конечно! Но нельзя останавливаться на достигнутом.

- Это мы вчера не только обсудили, но даже успели опубликовать.

- Знаете, я могу повторять это бесконечно: нет предела совершенству!

- Постараешься в гите это ещё раз доказать?

- Обязательно!

Среди девушек 19-22 на вершину подиума привычно поднялась тулячка Татьяна Киселёва. Серебряная и бронзовая награды первенства России были вручены гонщицам из Сестрорецка Анастасии Сухаревой и Наталии Антоновой.

Слово чемпиону: Татьяна Киселёва.

- Таня, попробую тебя вопросом огорошить: ты в карты, в покер, играешь?

- Нет! Я вообще в азартные игры не играю.

- Я к чему клоню – понятно, что Бог любит троицу. Думаю, с учётом третьей золотой медали прозрачный намёк ясен. А покер – это когда одинаковых карт или забитых голов четыре…

- Я поняла, что вы говорите о 500 метрах с места. Но после разговора с тренером мы решили, что я не поеду эту дистанцию. Вы же сами сказали, что Бог троицу любит…

- Наверное, это правильно. А то читатели сайта могли бы засомневаться в искренности твоих слов: «Ах, девчонки так выросли, такая жёсткая конкуренция!» А потом – бац! – все золотые яйца в одной корзине.

- В последнее время эта дисциплина почему-то у меня не идёт. Подготовка пошла другая. Но причина отказа от «пятисотки» не в этом: у меня обострилась давняя травма – колено, не хочу его лишний раз напрягать после стольких гоночных дней. А что касается той расхожей фразы, что «мне не с кем тут ездить», я с ней категорически не согласна – я каждый раз выкладываюсь по полной. В сложившейся ситуации тренер прислушался к мнению спортсмена и со мной согласился…

- Знаешь, никому в интервью не запрещается назвать имя своего наставника.

- Это Татьяна Николаевна Макарова. А ещё среди моих тренеров есть Марина Анатольевна Трофимова, а иногда даже и Виктор Владимирович Дроздов.

Завершали представление парни 19-22 лет. Красивый получился заезд! К золотой медали вовремя рванул москвич Александр Васюхно, оставив двух сильных туляков Александра Дубченко и Алексея Носова делить между собой медали достоинством пониже. В этом споре больше преуспел Саша.

Слово чемпиону: Александр Васюхно.

- Нет, не зря мы ждали целый день – не заезд, а прямо красотень! Саша, как удалось таких монстров перехитрить?

- Я, конечно, безумно рад. На самом деле я особо-то и не хитрил, просто улучил момент. Соперники «пасли» меня, ждали моей атаки, а когда они переглядывались между собой, я проатаковал.

- И атака вышла «золотой»!

- Да, всё удачно получилось. Очень-очень доволен.

- А теперь вопрос на засыпку: только что ты маме звонил или она тебе?

- Мама мне постоянно пишет, всем интересуется, а сейчас я решил ей позвонить и сообщить о победе.

- Мои поздравления вам обоим!

- Спасибо.

Не менее урожайным выдалось и воскресенье. Сначала медали нашли своих обладателей в мэдисоне, а затем – в гитах на 500 и 1000 метров.

Парную гонку и девушек 17-18 уверенно выиграли Мария Новолодская и Дарья Малькова, в активе которых 31 очко. На втором и третьем местах также представительницы питерского «Локомотива» Валерия Голяева и Дарья Макасеева (17 баллов), Мария Миляева и Анастасия Печерских (14).

И у парней в этой возрастной категории вне конкуренции были питерские железнодорожники. В копилке обладателей золотых наград Льва Гонова и Глеба Сырицы – 81 очко. На 10 баллов меньше набрали два Ивана – Герасимов и Смирнов. Бронзовые медали у лицеистов Власа Шичкина и Ильи Щеголькова (66 пунктов).

Среди гонщиц 19-22 за явным преимуществом победили тулячки Диана Климова и Мария Петухова. Достаточно сказать, что в сумме они набрали ровно столько же очков, сколько остальные призёры – 59. У серебряных медалисток из Подмосковья Натальи Можаровой и Екатерины Головастовой – 30 баллов. На третью ступень подиума поднялись Дарья Егорова и Ксения Цымбалюк, представляющие Республику Удмуртию и Санкт-Петербург.

Их ровесники продемонстрировали иной накал борьбы. Победителями первенства страны стали туляки Сергей Ростовцев и Максим Пискунов (63 балла). 41 очко набрали серебряные призёры – москвичи Илья Кавун и Евгений Тихонин. Ещё один тульский дуэт Денис Некрасов и Николай Ильичёв с 31 пунктом стали третьими.

В гите на 500 м с места у 17-18-летних спортсменок «золотые» секунды – 35,296 – показала москвичка Яна Тыщенко. Полина Ващенко из Москвы – вторая (36,041). Ксения Андреева (Тульская область) с результатом 36,043 – третья.

У юниорок 19-22 вне конкуренции была Наталия Антонова (Сестрорецк) – 34,544. Серебряную и бронзовую медали заслужили москвички Екатерина Роговая (35,141) и Ксения Богоявленская (35,204).

«Километр» у юниоров 17-18 ожидаемо выиграл питерский москвич Павел Перчук, показавший прекрасные секунды – 1:01,959. Это уровень мастера спорта международного класса. Недаром в последнем экспресс-интервью мне так хотелось назвать парня не «серийным убийцей», а «многосерийным»! По личному рекорду проехал и туляк Михаил Ростовцев – 1:04,085. А замкнул тройку призёров москвич Михаил Смагин – 1:04,546.

У андеров весь пьедестал оккупировали москвичи. Чемпионом стал Александр Васюхно – 1:01,074. «Серебряный» результат – 1:03,802 – у Евгения Бобракова. «Бронзовые» секунды (1:04,036) – у Егора Севостьянова.

…Расставаться со старыми (по стажу, а не по возрасту!) друзьями всегда немного грустно. Вот Данил Комков со своими подопечными собирается в свой Сестрорецк. Вот прощается с нами Дмитрий Соколов – улетаем, мол, вечером.

- Куда?

- Сначала в Италию, затем в Испанию.

Утешает одно – совсем скоро, в середине августа, все мы вновь встретимся на «Локосфинксе» на чемпионате России в олимпийских видах…

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ

Да и на небе тучи, а велоспорт всех круче!

Да и на небе тучи, а велоспорт всех круче! Часть 2

Да и на небе тучи, а велоспорт всех круче! Часть 3