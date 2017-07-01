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ДА И НА НЕБЕ ТУЧИ, А ВЕЛОСПОРТ ВСЕХ КРУЧЕ! (часть 4)
В субботу на велодроме «Локосфинкс» гонщики разыгрывали восемь комплектов заветных «кругляшей», разделённых по-братски: одна половина – темповикам, другая – спринтерам. Первым – за омниум, вторым – за кейрин.
Традиционный круговой обход боксов на этот раз начал с туляков, потому что в их рядах был сегодняшний именинник – Михаил Дмитриев. Ну, как отличного парня не поздравить!
Среди девушек 17-18 лет омниум (напомню, что теперь это темповое четырёхборье, проходящее в один день) весь пьедестал заняли гонщицы питерского «Локо». «Золото» российского первенства завоевала чемпионка мира Мария Новолодская, набравшая 138 очков. «Серебряную» сумму – 110 баллов – накопила Дарья Малькова. Юная Настя Печерских со 106 пунктами приехала к «бронзе».
Слово чемпиону: Мария Новолодская.
- Машенька, вижу, что ты жутко устала после стольких гонок, но читатели «Велолайва» нас не поймут, если победитель не скажет хотя бы несколько задушевных слов. Ты ведь профессионал, ты же меня не подведёшь?
- Хорошо, только вот глоток воды сделаю.
- Маша, четыре раза выходить на старт в течение считанных часов в предпоследний соревновательный день, когда сил остаётся всё меньше и меньше, – очень тяжело или предыдущая формула проведения омниума была ещё «страшнее»?
- Любая победа даётся тяжело, но мне кажется, что по сравнению с прошлым годом сейчас стало чуточку легче. Тогда было шесть дисциплин, включая гит с места. Дистанции хоть и маленькие, но трудные.
- Можно сказать, что вас, темповиков, злые дяди из UCI спринтерскими дисциплинами «пытали»…
- Да. Теперь всё-как-то привычней: первая гонка 20 кругов, вторая – 20... Затем гонка с выбыванием, а «выбывание» у меня всегда неплохо шло. А гонка по очкам на 60 кругов – последний вид, поэтому мысли об этом сил прибавляют. Ура! – скоро гонец, даже какой-то азарт, несмотря на усталость, появляется.
- Смотри, на подиуме ты будешь стоять со своими подругами по команде. Как говорится, «чужие здесь не ходят»…
- Да (смеётся).
- Это же здорово!
- Конечно. Я очень рада. И за Дашу, и за Настю. Мы на неё немножко поработали…
- А разве об этом можно вслух говорить?!
- (смеётся) Шёпотом можно. Мы хотели, чтобы весь пьедестал был наш. Когда видишь на подиуме всех синих, душа поёт! Гордость аж зашкаливает.
- Мэдисон с Дарьей поедете завтра?
- Обязательно! А теперь можно я вам вопрос задам? Очень хочу приобрести книгу Влада Богомолова. Как и где это можно сделать?
- Маша, сразу видно, что ты сейчас вся в работе, что тебе сейчас не до чтения. Я в своих репортажах писал, что в середине августа здесь, на треке, будет автограф-сессия. Считай, что ты в очереди первая!
У юниоров картина повторилась – весь подиум остался за питерским «Локомотивом». 156 «золотых» очков набрал Иван Герасимов. Дерзкий лицеист Влас Шичкин стал серебряным призёром (131 пункт). Бронзовая медаль – на груди Дмитрия Мухомедьярова (123 балла).
Слово чемпиону: Иван Герасимов.
- Ну, вы, мужики, даёте! С «Локомотивом» сладу опять нету. И что мне по этому поводу скажет новоиспечённый чемпион?
- С первого вида пошёл на все бабки, как говорится. Реально цель стояла – в омниуме победить.
- Ваня, а как давно ты перед собой эту задачу поставил?
- Наверное, ещё с Нового года. Выиграть омниум, пройти отбор, ведь отдельных видов тут нет. Как видите, потихоньку пришёл к заветной цели. Очень этому рад.
- Да это по твоему счастливому лицу за версту видно! Аж светишься. Ты эгоист, только за себя радуешься или ещё и за тех пацанов, вместе с которыми награды получать будешь?
- Тоже рад. Это же класс, что вся тройка питерская! Тем более, что за медаль зацепился наш младший товарищ Влас Шичкин из лицея. Зарубились мы с ним нормально!
- Похоже, вы у девчонок со школы списывать привыкли – это ведь они первые втроём на подиум дорогу проложили…
- Девчонки молодцы! А у меня ещё мэдисон завтра, ещё один важный вид.
- С кем в паре поедешь?
- С Ваней Смирновым.
- Тогда отдыхай. Удачи вашему дуэту!
- Спасибо!
В категории 19-22 среди девушек первенствовала Диана Климова (125 очков). Она на 16 баллов опередила Наталью Студеникину и на 20 – Полину Степанову.
Слово чемпиону: Диана Климова.
- Диана, как ты помнишь, есть на нашем портале традиционная рубрика «Слово чемпиону»…
- Неужели это слово досталось мне?! (смеётся)
- Да, и по праву.
- И что я должна сказать?
- Сколько удовольствия получила от многоборья, как докатилась до жизни такой…
- Тяжело было. Но ведь мы готовимся к ещё более серьёзным битвам, к первенству Европы. Сегодняшняя победа, конечно, радует, но это только этап на пути к Португалии.
- Что ты ждёшь от стартов в Анадии?
- Хотелось бы показать отличный результат – вернуться домой с медалью. Будем рвать и метать!
- Предлагаю эту фразу немножко скорректировать – «Буду рвать и… медаль».
- (смеётся) Рада буду под этим подписаться.
Туляки правили бал и в состязаниях андеров. Победил Максим Пискунов (138 очков). Серебряную медаль увезёт в город оружейников Сергей Ростовцев (121 пункт). На третью ступень пьедестала поднялся Александр Смирнов из Санкт-Петербурга. В его активе – 120 баллов.
Слово чемпиону: Максим Пискунов.
- Макс, честно признаюсь, что ко всем чемпионам я отношусь ровно, но всё же к победителям в омниуме чуточку ровнее. Очень уж это непростое, многоэтапное состязание (или истязание, как кому нравится). Поэтому люди, на славу отбарабанившие четыре разноплановые гонки в один день, на мой взгляд, достойны какого-то особого уважения. Какая из четырёх дисциплин далась тебе самой большой кровью?
- Гонка «темпо». А «выбывание» – это как бы моя «коронка», я его езжу хорошо.
- Знаю, не раз наблюдал, что эта гонка у тебя здорово получается…
- Скретч – вторая моя «коронка». А в «группе» мне оставалось только закрепить наработанное ранее.
- Другими словами, имея хороший очковый запас, тебе просто нужно было не накосячить.
- Да.
- Ты сейчас на оптимальной ноге или к «Европе» она ещё больше зазвенит?
- К Португалии, думаю, мы выйдем на самый пик.
- Готовиться будете дома?
- Да, в Туле скорее всего.
- Чтобы после бетона по «паркету» просто летать?
- Да, в Анадии будем стараться показывать максимальные результаты.
- А мы будем ждать приятных вестей.
Когда шёл на вечернюю часть программы через «футбольные ворота» (ну, вы помните!), в очередной раз обратил внимание на трясогузку, сидящую на боевом посту прямо над строгой надписью «Зона досмотра пассажиров». Наверное, это специально обученный секретный и очень мобильный агент, в задачу которого входит метить всех подозрительных личностей. Слава Богу, на нас (почти по Бродскому) ничего не каплет!
Уточнил у Дарьи Шмелёвой, проводящей силовую тренировку, где она будет готовиться к августовскому чемпионату России в олимпийских видах (читай: к отбору на «Европу»).
- Сначала в Москве, а затем в Серпухове, – ответила гонщица.
- А с какими весами сейчас работаешь?
- С маленькими совсем – 75 кило.
- А личный рекорд в приседании со штангой? Твой наставник, если не ошибаюсь, назвал мне число 127,5.
- Пока 125 кг.
- А ещё Владимир Кирильцев сказал, что Симона Крупецкайте работала со 190. Мне это даже представить трудно.
- Я тоже слышала, что веса были огромные, но точные цифры не знаю.
В кейрине у девушек победу праздновала представительница «Юности Москвы» Полина Ващенко. Плакала от счастья крымчанка Анастасия Новикова, завоевавшая почётное «серебро». Бронзовую награду получила тулячка Ксения Андреева.
Слово чемпиону: Полина Ващенко.
- Поля, начну с необычного вопроса: ты себя со своим любимым тренером на «Велолайве» видела?
- Да, конечно.
- Надо крепко подумать, как поступать дальше. Какая-то классическая система просматривается: утром – фото, вечером – «золото». Что, прикажешь каждый день тебя фотографировать и на сайт ставить?!
- (смеётся) Может быть, не каждый, но почаще можно.
- Ты победила в самом непредсказуемом спринтерском виде. А соперницы-то, как мы в предыдущие дни видели, – дай Боже!
- Кейрин – это такая вещь, кому как повезёт…
- Если повезёт, то до «золота» довезёт? Не прибедняйся, красавица, госпожа Удача только сильных любит!
- На этот раз повезло мне, я очень рада этому. Утром я уже немножко поднакаталась, но сумела преодолеть тот барьер, через который обязательно нужно было пройти. В принципе все довольны – и я, и мои наставники.
- Я вижу, как светятся твои тренеры…
- Хочу сказать огромное спасибо и Татьяне Витальевне Филимоновой, и Гарри Вазгеновичу Геворкову. В этой победе их заслуга.
- Гитовать завтра собираешься?
- Естественно! Последний вид, можно выложиться по максимуму.
У парней очередную победу одержал москвич Павел Перчук, опередивший питерца Аркадия Сапожникова и своего земляка Павла Ростова.
Слово чемпиону: Павел Перчук.
- Паша, я думал, что ты интеллигентный парень, а ты, оказывается, «серийный убийца»! Ради «золота» никого не жалеешь!
- (с улыбкой) Всё течёт, всё изменяется!
- Второй день кряду нет с тобою сладу. Что, после завтрашнего «километра» я и твои соперники будем ещё больше тебя опасаться?!
- Очень надеюсь на это.
- Что творится на белом свете? И лето какое-то странное. И бывшие темповики опять у чистых спринтеров выигрывают…
- Да вообще ужас! Наверное, скоро и земля начнёт в другую сторону крутиться.
- А что? Еще пару раз ты вот так плечистых хлопцев унизишь, и всякое случиться может. Если серьёзно, выступлением доволен?
- Конечно! Но нельзя останавливаться на достигнутом.
- Это мы вчера не только обсудили, но даже успели опубликовать.
- Знаете, я могу повторять это бесконечно: нет предела совершенству!
- Постараешься в гите это ещё раз доказать?
- Обязательно!
Среди девушек 19-22 на вершину подиума привычно поднялась тулячка Татьяна Киселёва. Серебряная и бронзовая награды первенства России были вручены гонщицам из Сестрорецка Анастасии Сухаревой и Наталии Антоновой.
Слово чемпиону: Татьяна Киселёва.
- Таня, попробую тебя вопросом огорошить: ты в карты, в покер, играешь?
- Нет! Я вообще в азартные игры не играю.
- Я к чему клоню – понятно, что Бог любит троицу. Думаю, с учётом третьей золотой медали прозрачный намёк ясен. А покер – это когда одинаковых карт или забитых голов четыре…
- Я поняла, что вы говорите о 500 метрах с места. Но после разговора с тренером мы решили, что я не поеду эту дистанцию. Вы же сами сказали, что Бог троицу любит…
- Наверное, это правильно. А то читатели сайта могли бы засомневаться в искренности твоих слов: «Ах, девчонки так выросли, такая жёсткая конкуренция!» А потом – бац! – все золотые яйца в одной корзине.
- В последнее время эта дисциплина почему-то у меня не идёт. Подготовка пошла другая. Но причина отказа от «пятисотки» не в этом: у меня обострилась давняя травма – колено, не хочу его лишний раз напрягать после стольких гоночных дней. А что касается той расхожей фразы, что «мне не с кем тут ездить», я с ней категорически не согласна – я каждый раз выкладываюсь по полной. В сложившейся ситуации тренер прислушался к мнению спортсмена и со мной согласился…
- Знаешь, никому в интервью не запрещается назвать имя своего наставника.
- Это Татьяна Николаевна Макарова. А ещё среди моих тренеров есть Марина Анатольевна Трофимова, а иногда даже и Виктор Владимирович Дроздов.
Завершали представление парни 19-22 лет. Красивый получился заезд! К золотой медали вовремя рванул москвич Александр Васюхно, оставив двух сильных туляков Александра Дубченко и Алексея Носова делить между собой медали достоинством пониже. В этом споре больше преуспел Саша.
Слово чемпиону: Александр Васюхно.
- Нет, не зря мы ждали целый день – не заезд, а прямо красотень! Саша, как удалось таких монстров перехитрить?
- Я, конечно, безумно рад. На самом деле я особо-то и не хитрил, просто улучил момент. Соперники «пасли» меня, ждали моей атаки, а когда они переглядывались между собой, я проатаковал.
- И атака вышла «золотой»!
- Да, всё удачно получилось. Очень-очень доволен.
- А теперь вопрос на засыпку: только что ты маме звонил или она тебе?
- Мама мне постоянно пишет, всем интересуется, а сейчас я решил ей позвонить и сообщить о победе.
- Мои поздравления вам обоим!
- Спасибо.
Не менее урожайным выдалось и воскресенье. Сначала медали нашли своих обладателей в мэдисоне, а затем – в гитах на 500 и 1000 метров.
Парную гонку и девушек 17-18 уверенно выиграли Мария Новолодская и Дарья Малькова, в активе которых 31 очко. На втором и третьем местах также представительницы питерского «Локомотива» Валерия Голяева и Дарья Макасеева (17 баллов), Мария Миляева и Анастасия Печерских (14).
И у парней в этой возрастной категории вне конкуренции были питерские железнодорожники. В копилке обладателей золотых наград Льва Гонова и Глеба Сырицы – 81 очко. На 10 баллов меньше набрали два Ивана – Герасимов и Смирнов. Бронзовые медали у лицеистов Власа Шичкина и Ильи Щеголькова (66 пунктов).
Среди гонщиц 19-22 за явным преимуществом победили тулячки Диана Климова и Мария Петухова. Достаточно сказать, что в сумме они набрали ровно столько же очков, сколько остальные призёры – 59. У серебряных медалисток из Подмосковья Натальи Можаровой и Екатерины Головастовой – 30 баллов. На третью ступень подиума поднялись Дарья Егорова и Ксения Цымбалюк, представляющие Республику Удмуртию и Санкт-Петербург.
Их ровесники продемонстрировали иной накал борьбы. Победителями первенства страны стали туляки Сергей Ростовцев и Максим Пискунов (63 балла). 41 очко набрали серебряные призёры – москвичи Илья Кавун и Евгений Тихонин. Ещё один тульский дуэт Денис Некрасов и Николай Ильичёв с 31 пунктом стали третьими.
В гите на 500 м с места у 17-18-летних спортсменок «золотые» секунды – 35,296 – показала москвичка Яна Тыщенко. Полина Ващенко из Москвы – вторая (36,041). Ксения Андреева (Тульская область) с результатом 36,043 – третья.
У юниорок 19-22 вне конкуренции была Наталия Антонова (Сестрорецк) – 34,544. Серебряную и бронзовую медали заслужили москвички Екатерина Роговая (35,141) и Ксения Богоявленская (35,204).
«Километр» у юниоров 17-18 ожидаемо выиграл питерский москвич Павел Перчук, показавший прекрасные секунды – 1:01,959. Это уровень мастера спорта международного класса. Недаром в последнем экспресс-интервью мне так хотелось назвать парня не «серийным убийцей», а «многосерийным»! По личному рекорду проехал и туляк Михаил Ростовцев – 1:04,085. А замкнул тройку призёров москвич Михаил Смагин – 1:04,546.
У андеров весь пьедестал оккупировали москвичи. Чемпионом стал Александр Васюхно – 1:01,074. «Серебряный» результат – 1:03,802 – у Евгения Бобракова. «Бронзовые» секунды (1:04,036) – у Егора Севостьянова.
…Расставаться со старыми (по стажу, а не по возрасту!) друзьями всегда немного грустно. Вот Данил Комков со своими подопечными собирается в свой Сестрорецк. Вот прощается с нами Дмитрий Соколов – улетаем, мол, вечером.
- Куда?
- Сначала в Италию, затем в Испанию.
Утешает одно – совсем скоро, в середине августа, все мы вновь встретимся на «Локосфинксе» на чемпионате России в олимпийских видах…
Николай ПАРИЛИН
Фото Влад БОГОМОЛОВ
Да и на небе тучи, а велоспорт всех круче!
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Да и на небе тучи, а велоспорт всех круче! Часть 3
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