VeloLIVE на "Велодроме Оранж" в Марселе на 20 этапе Тур де Франс-2017

Поездку в Марсель на этап Тур де Франс-2017 редакция «Велолайв» запланировала ещё осенью 2016 года, как только стал известен маршрут Большой Петли. 20-й этап – индивидуальная гонка с раздельным стартом даёт шанс увидеть всех участвующих во французском Гран-туре за один раз, причём не мельком, а с возможностью сделать сотни фотографий – велогонщиков на разогреве, на старте и на финише, а также запечатлеть в разных ракурсах боевые машины – велосипеды, автобусы и технички. Мы с нетерпением стали ждать день открытия регистрации прессы на аккредитацию.



Многолетний опыт посещения таких велогонок как итальянская Джиро д’Италия (Giro d’Italia) и французская Париж-Ницца (Paris-Nice) показал, что если нет возможности проехать всю велогонку от начала и до конца, то для фотоохоты выбирать следует разделку – индивидуальную или командную. В этом году Тур де Франс и АСО (A.S.O.) подарили жителям Лазурного берега Франции ещё одну прекрасную возможность прикоснуться к миру велоспорта настолько близко, насколько это возможно.



До Марселя из Ниццы мы доехали очень быстро, дорога заняла чуть более двух часов. С нами, в наш мини пресс-тур, отправилась невеста Бахтияра Кожатаева – Елена Ситько, в недавнем прошлом шоссейная велосипедистка, выступавшая в составе женской велокоманды Astana-Acca Due O.



Пользуясь случаем, расспросила Елену о женском велоспорте, судьба которого лично меня очень интересует и беспокоит. Являясь супругой велосипедиста, я очень хорошо понимаю, насколько велоспорт - тяжёлый и требующий гигантского приложения сил вид спорта. Поэтому я не понимала, как девушки могут добровольно посвятить себя такому травмоопасному виду спорта?! «Шрамы украшают мужчин», - да, все слышали это частое извинение, оправдывающее изъяны на теле. Но одно дело - мужчины, а другое - девушки – прекрасные, нежные, слабые …. Я хотела понять, как можно добровольно мучить своё тело, рискуя получить травмы, оставляющие ужасные шрамы на нежной женской коже, испытывать тяжелейшие нагрузки во время бесконечных тренировок и многочисленных соревнований.



Я пыталась понять, но приняла лишь то, что существует право на выбор. Об этом подробнее мы можем поговорить позже, если читателями «Велолайв» будет проявлен интерес.



Сама же я знаю одно совершенно точно – не каждый рождён, чтобы стать спортсменом. Моё спортивное прошлое закончилось, не успев начаться – на горном склоне после падения на лыжах при спуске, слалом… Позвоночник болит до сих пор, не давая забыть о той травме ни на мгновенье. Однако, вернёмся к нашему повествованию о Тур де Франс-2017.



Радость от того, что дорога в Марсель оказалась быстрой и лёгкой (не стоит забывать, что была суббота, и многие местные жители и туристы на выходных устраивают такой «движняк», который блокирует автостраду на несколько часов), улетучилась, как только мы подъехали к первому кордону, перекрывающему движение в районе Велодрома Оранж.



Когда мы получали официальное подтверждение от аккредитационного центра АСО, нас несколько раз предупредили о том, что аккредитацию можно будет забрать только при предъявлении специального ваучера (он прилагался к письму) и после телефонного подтверждения, которое необходимо сделать накануне – то есть связаться с одним из сотрудников пресс-центра АСО. Всё было выполнено согласно полученным инструкциям.



Как позже выяснилось, пресс-центр Тур де Франс находился в недрах Велодрома Оранж. Но чтобы его найти, нужно было быть тем, кто этот пресс-центр там разместил. А чтобы попасть в пресс-центр, т.е. пройти через пропускной пункт на территорию, окружающую Велодром Оранж, нужна была та самая аккредитация, которую, в свою очередь, можно было получить лишь в самом пресс-центре. Замкнутый круг.



В этот момент я ещё не знала, что поиски аккредитации займут полтора часа и потребуют пробежать несколько километров вокруг стадиона!



Мы попробовали пробиться в три пропускных пункта, которые как будто и были предназначены для того, чтобы проехать аккредитованным и приглашённым лицам. Естественно о ваучере на получение аккредитации никто из охранников не слышал. Некоторые из стражей явно гордились, что являются частью Тур де Франс, ибо выражение их лиц однозначно заявляло: «Я - босс!». Даже с ваучером на получение аккредитации они не желали нас пропускать, потому что слышали только об аккредитациях, болтающихся на ленточках, ни больше ни меньше.



Не стоит рассказывать о наших поисках аккредитации подробно, ибо это потребует нескольких страниц, описывающих весь этот трэш с не очень благоприятной для АСО стороны. Волонтёры, не имеющие понятия о велоспорте, и о том, для чего их наняли, никак не связаны с АСО, вина на посредниках, нанимающих и не объясняющих правила работы.



Однако расскажу о трёх моментах.



Первый стоп в поисках аккредитации. На небольшой площади перед Велодромом Оранж раскинулся рекламный городок супермаркета Carrefour. Народ заполонил всю площадь и выстроился в огромную очередь, сгорая от нетерпения получить халявную «гороховую» атрибутику – сумки, панамки, зонтики… Рядом пристроилась палатка с говорящим названием «Для гостей», в которой я и решила уточнить у сотрудников, где, куда и что. Мы ждали 20 минут, пока сотрудник, поговорив по рации непонятно с кем, выяснил, что помочь нам ничем не может, и, отправил нас вновь туда, откуда нас только что отправили к нему.



В этой палатке совсем за так раздавали входные билеты на стадион. Я поинтересовалась, на каких условиях можно получить такой билет. Оказывается, спонсоры Тур де Франс задолго до начала Гран-тура открывают регистрацию, по которой можно получить специальное приглашение и попасть на Тур де Франс, имея пропуск. В данном случае это был билет на один из самых известных футбольных стадионов Франции. Девушка уточнила, что билетов оказалось больше, чем зарегистрированных людей, и поэтому, их сейчас раздают всем желающим.



Разговоры — это хорошо, но не в этот день, нам необходимо начать делать то, ради чего мы сюда приехали. Чтобы как-то ускорить поиски, и совсем не разочароваться в своей поездке, пришлось по телефону побеспокоить сотрудника пресс-службы АСО – Клемана Дюрье (Clément Duriez). Он направил нас к некоему входу «G», который находится где-то неподалёку от центрального входа на стадион. Но очередной кордон чуть было нас не тормознул. В этот раз попалась понятливая девушка, глядя на ваучер она предположила, что это всё-таки важно и даёт право пройти за ограждение. К слову, позади стоящий мужчина, услышав, о чём мы говорим, тоже стал настаивать, что он идёт за аккредитацией, но, такой же ваучер он предъявить не смог и остался за ограждением.



Второй стоп в поисках аккредитации. Бежим дальше, время-то идёт, автобусы с велогонщиками уже все в зоне парковки. Пора было делать фотографии едущих на роспись велогонщиков… Видим очередной пропускной пункт на стадион, где стояли люди с видеокамерами и микрофонами, и у некоторых даже виднелась парочка ваучеров как у нас… Мы обрадовались, кажется, вот тот самый заветный вход «G».



Но! На этом пропускном пункте стоял охранник из разряда «я-босс» и не пропускал никого, как бы народ не кричал. И ор там стоял оглушительно громкий, да ещё и на разных языках мира. Скромно отмолчался и тихо ретировался лишь японец со своей дамой. Каюсь, я тоже «наехала» на этого охранника. Каждый должен делать свою работу хорошо, а не включать «значимость», даже не понимая, в чём она состоит. Из этого места в редакцию «Велолайв» полетела первая телеграмма: «Это кошмар, что тут творится! Не факт, что мы сможем пройти, аккредитация там, не знаю где, и нужно идти за ней, не знаю куда».



Третий стоп в поисках аккредитации. Пробежав ещё несколько сотен метров, мы оказались около главной лестницы, ведущей к Велодрому Оранж, и вновь – палатки. На одной из них знакомая надпись: «Для гостей». Сотрудник нас отправил в соседнюю палатку, в которой, когда внимательно пригляделись, увидели небольшую табличку на низенькой стойке – «A.S.O / Media». Неужели сейчас закончится этот ад!



Отстояв внушительную очередь и подойдя к сотруднику за стойкой, мы вновь оказались с разбитыми надеждами – молодой человек посмотрел на ваучер как на неопознанный объект и сказал, что не знает для чего он, что он не занимается аккредитацией и понятия не имеет, где находится пресс- и аккредитационный центр.



Пока стояли в этой очереди, успели заснять и протранслировать в прямой эфир Инстаграмм рекламный караван. А также проводили взглядом коллег по цеху – казахстанских журналистов, с гордостью несущих пакеты из сувенирного бутика, где продавали оригинальную футбольную продукцию Марсель Олимпик.



На этом месте терпение сопровождавшего меня в этом поиске сына закончилось, и он сказал, чтобы про аккредитацию я забыла и что можно ехать домой.

Вот ещё!



Новый телефонный звонок месьё Дюрье. На этот раз он оставался на линии вплоть до того, пока мы не подошли к пропускному пункту, который описали чуть выше – это «второй стоп» и «охранник-я-босс».

VeloLIVE на Велодроме Оранж в Марселе на 20 этапе Тур де Франс-2017



Чуда мы не ждали, охранник был непреклонен, он нас не пропустил и в этот раз. Месьё Дюрье пришлось прийти лично. Но и его личное присутствие не помогло. Охранник «отправил» сотрудника АСО – читайте работодателя – точно так же, как и всех, кто к нему обращался.



Я могу понять сложную ситуацию, в которая сейчас находится Франция из-за терактов прошлого года. Уровень безопасности, так называемый «Vigipirate», не снят, и в местах, где собираются люди присутствует огромное количество военных с оружием и полиция. Но предотвращать опасности и перегибать палку, это разные вещи, как оказалось, иногда требования охраны выходит за грань нормального мышления.



Итак, наш «счастливый билет» месьё Дюрье после сверки наших документов отправился за нашими аккредитациями в недра стадиона. Минут через 15 мы, наконец-то, получили на руки наши «драгоценные» во всех смыслах аккредитации.



Паркинг для прессы в этот раз оказался в огромном ангаре – охрана, тенёк. Весной этого года на Париж-Ницце-2017 нашу аккредитованную машину загнали в общественный паркинг, за который нам потом пришлось ещё и заплатить.



Охранник сопроводил нас до свободного места. Хаотичной парковки они не допустили, в этом был смысл – караван машин, паркующихся вслед за нами, был внушителен. Нас запарковали около автомобиля французского телеканала Eurosport. А следом за нами, рядышком, припарковалось аж три автомобиля бельгийского спортивного медиа-магната Sporza.



Испытав гордость, ведь вокруг было столько знакомых названий – автомобили пестрели различными названиями спортивных изданий со всего мира – мы отправились на паркинг, где базировалась вся велотусовка Тур де Франс-2017.



Раньше, приезжая на велогонку, поражалась количеству болельщиков, праздно прогуливающихся вокруг да около или окружавших автобусы велокоманд в надежде получить автограф, сделать селфи или разжиться каскеткой, бачком или карточками велогонщиков. Теперь, после такого «сита» на пропускных пунктах, на паркинге велокоманд было практически безлюдно. Но при этом, «отличились» велокоманды. Ограждения стояли на значительном расстоянии, весьма значительном. Порой, в большинстве случаев, велокоманды ставили свою автотехнику «квадратом» и сделать снимки было практически невозможно по причине того, что к гонщикам было не подступиться. Многие велокоманды оставляли одну сторону свободной, «для обзора», но выставляли ограждение, которое оставляло зрителей также на весьма внушительном расстоянии, а некоторые велокоманды даже эту часть закрывали ширмами.



Более того, многие велокоманды не позволяли зайти за ограждение даже аккредитованным для этой цели фотографам и журналистам. Меня это вовсе не обрадовало, хотя понять их можно - в день решающего этапа персонал велокоманд всеми силами защищал своих велогонщиков от лишней суеты и внимания.



Тем временем момент старта первого велогонщика приближался. Участники Тур де Франс-2017 выезжали на стадион, чтобы, как положено, расписаться в стартовом протоколе и подтвердить своё присутствие. Благодаря этому удалось сфотографировать многих велогонщиков на расстоянии вытянутой руки. А с некоторыми даже поговорить.



Брать интервью накануне старта этапа мы не планировали. В этот раз у нас вообще не было планов на интервью. Ведь это был последний решающий этап, и абсолютно все велогонщики находились в нервозном состоянии, сконцентрированные на предстоящем старте.



Мы были нацелены сделать фоторепортаж с одного из важнейших этапов Тур де Франс-2017, поэтому сфокусировались на фотоохоте, но хорошие кадры сделать было не так-то просто.



Приятно было видеть, как велогонщики, и звёзды, и их не менее звёздные лейтенанты, не отказывали болельщикам в селфи и автографах. Велосипедисты с именем останавливались и радушно позволяли себя сфотографировать, соглашались на селфи и раздавали автографы, оставляя заветные росчерки как в блокнотах, так и на фотокарточках, и даже на одежде немногочисленных болельщиков.



Однако один из представителей первой десятки генеральной классификации не остановился ради своих болельщиков, которые, завидев его, начали ликовать и размахивать флагами. Но, хотя они бежали за ним, все их просьбы остались безответны. Ни селфи, ни автографа болельщики не получили.



Приятно удивил лидер генеральной классификации Крис Фрум. Несмотря на то, что французская публика в целом на протяжении всего Тур де Франс-2017 относилась к нему негативно, доходя до крайней степени, освистывая и крича ему вслед “бууу”, Фрум вёл себя весьма доброжелательно. В Марселе я увидела тому подтверждение.



Крис Фрум ехал с росписи совершенно один, не маскируясь. Когда болельщики побежали за ним, моля о селфи и автографах, он остановился и всем уделил время. Каждый желающий получил и заветное селфи, и роспись четырёхкратного победителя Тур де Франс.



Мы тоже «поохотились», но селфи и автограф не просили. Первым поприветствовали Василия Кириенко (SKY). Белорусский велогонщик остановился, развернулся и подъехал к нам. Со мной в этот момент был мой супруг – казахстанский экс-велосипедист Андрей Мизуров. Старинные знакомые и бывшие соперники порадовались встрече.



Из разговора с Василием мы узнали, что новый комбинезон для разделки, призванный улучшить результат, ему не очень подошёл. Новая технология, используемая велокомандой SKY - специальные пластины, вшитые в комбинезон – улучшают аэродинамику, что даёт 15-20 секунд форы. Но Василию Кириенко в таком комбинезоне оказалось не очень уютно. Наши велогонщики опираются на свою силу, стальной характер и железную дисциплину.



Василий очень скромен и застенчив, надеюсь, однажды, он согласится рассказать о себе нашему порталу. Кстати, пока мы беседовали со звездой белорусского велоспорта, вокруг нас собралась приличная толпа болельщиков и подтянулась бригада тележурналистов, которые вскоре накинулись на Кириенко с вопросами как коршуны.



Затем нашим трофеем стала фотография французского спринтера Насэра Буанни. Он тоже весьма приветливый с болельщиками велогонщик, не отказывал никому в селфи и раздавал автографы всем, кто просил.



Попались на нашу удочку и казахстанские велогонщики – Дмитрий Груздев и Бахтияр Кожатаев. Дима выглядел очень уставшим, был небрит, возможно, тоже проникся модой на бородатых велосипедистов? А Бахтияр сильно похудел за три недели изнуряющей велогонки, стал похож на скелет в велоформе – очень уж худой. Позже Баха признался, что значительно потерял в весе за время Тур де Франс, но в целом он был впечатлён всем происходящим во время французского Гран-тура и организацией, и болельщиками.



Прогуливаясь по паркингу, делая многочисленные фотографии, я встретила много знакомых лиц – бывшие велогонщики, известные фотографы. Прямо на меня с очень серьёзным выражением лица шёл Пэт МакКуэйд, но как только я обратилась к нему по имени, нет, не для разговора, я просто поприветствовала бывшего президента Международного Союза Велосипедистов, он тут же расплылся в улыбке.



Время шло, велогонщики стартовали один за другим. У меня получилась своя индивидуальная гонка за кадрами - было очень жарко, более 30*С, моя минеральная вода становилась тёплой в одно мгновение, а за плечами тяжёлый рюкзак с компьютером и проводами, в руках не самый лёгкий фотоаппарат. И накручивание бесконечных кругов вокруг автобусов велокоманд по огромной площади паркинга. Хотя мне хотелось бы провести «командную разделку» - не хватало наших ребят из редакции «Велолайв». Работая вместе столько лет на благо болельщиков велоспорта, мы стали одним целым – понимаем друг друга без слов, но, к сожалению, в этот раз разделка получилась индивидуальная.



Да, кстати, болельщики и читатели нашего сайта, часто посещают велогонки, если есть желание стать нашими специальными корреспондентами в таких поездках, свяжитесь с нами заранее, будем рады сотрудничеству.



Решив передать часть отснятого фотоматериала в редакцию «Велолайв», я отправилась на поиск пресс-центра. Теоретически он был, по крайней мере, существовал на плане роудбука. Но вот найти его мне так и не удалось.



После прохождения нескольких пропускных пунктов я оказалась у стадиона. Прежде чем оказаться внутри, пришлось обойти несколько входов – никто из охранников не мог мне сказать, где вход для прессы, они попросту не знали об этом и отправляли «где-то там спросите».



Наконец-то я нашла нужный вход, и оказалась около двух дверей, за которыми скрывались лестничные маршы с закрытыми дверями. Я запаниковала и задалась вопросом – «где я вообще нахожусь, на велогонке Тур де Франс или на закрытой военной базе»?! Никто ничего не знает, никаких указателей, у кого бы узнать то, что, где и как?! Впервые я столкнулась с таким квестом.



Решила зайти в первую дверь, она вела вниз на три этажа. Охрана проверила мою аккредитацию, и улыбнувшись пожелали удачи. Какие милые, подумала я.



Вскоре я поняла, это было сочувствие. Я попала в лабиринт коридоров, после долгих блужданий по которым нашла конференц-зал, который, как позже я выяснила, должны были открыть только после финиша этапа, примерно в 19:00. Нашла выход на «газон», но туда, к моему сожалению, можно было выйти только по специальной аккредитации, которую получали теле- и радиокомпании, ведущие трансляцию по всему миру, а также известные фотографы.



Погрузившись в мысли о том, что «Велолайв» ничуть не хуже – мы тоже транслируем информацию о велоспорте на весь русскоговорящий интернет, и почему мы не можем выйти на «газон», я лоб в лоб столкнулась с директором АСО Кристианом Прюдоммом, который, также, как и я, шёл глубоко задумавшись о чём-то о своём. Улыбнувшись друг другу, мы разошлись в разные стороны.



Вернувшись к охранникам, я начала их пытать – где находится пресс-центр. Ответ – ну вот этот всё тут пресс-центр. В принципе, указатели около лифта говорили о том же – 2 -й этаж аккредитационный центр, 4-й – ложа для радиовещания, 6-й – ложа для телестудий, 7-й – трибуна для прессы. Значит, мне нужно на 7-й этаж. Туда можно было попасть на лифте. Но, как оказалось, и обычная поездка на лифте в день этапа Тур де Франс может таить в себе непредвиденные опасности.



Перед лифтом скопилось значительное количество народа - журналисты со всего мира! Были слышны недовольные реплики в адрес организаторов. Многие считали, что такой этап как в Марселе должен был стоять первым по счёту, но никак не предпоследним. Для того чтобы установить и наладить всю технику, необходимо несколько дней. А в этот раз речь шла о нескольких часах.



В подтрибунных помещениях стадиона либо отсутствовала, либо было отключена система кондиционеров – в коридорах было очень душно. Долгожданный лифт оказался совсем небольшим, нас поместилось человек шесть. Дверь закрылась, все направлялись на 7-й этаж.



Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что мы стоим на месте и никуда не двигаемся. Соседи начали нажимать на кнопки панели управления лифтом – открыть/закрыть двери, цифры этажей, в конце концов, осознав, что нас просто заблокировало, я решила нажать на кнопку вызова помощи. Там что-то хрюкнуло и замолчало. Кто-то начал кричать о помощи, мол, нас тут заблокировало, есть там кто снаружи… Между тем, дружно истекая всей толпой потом, нам было уже не до смеха. Я почувствовала, что нахожусь на грани – неожиданно начала подступать паника и кружиться голова. Рядом стоял весьма крепкий мужчина. Мне пришлось сказать соседям по несчастью, что я на грани, кажется я сейчас потеряю сознание, чувствую себя нехорошо, если что, то ловите меня. Этот мужчина ринулся нас спасать и попробовал открыть двери, какое счастье, они легко поддались и раскрылись. В лифт хлынул поток свежего воздуха, мы были свободны. Но как-то добраться наверх всё равно надо.



Подниматься семь этажей вверх пешком после пройдённых за день километров очень не хотелось. И я пошла на риск, вернулась к лифту. В этот раз в лифте нас было четверо, мы, хоть и медленно, но смогли добраться до седьмого этажа.



Стадион Велодром Оранж не показался мне огромным, наоборот, маленьким и очень уютным. Народ на трибунах был, хотя и не заполнил их полностью. Лёгкий ветерок помог мне остыть.



Меня поразил звук стадиона. Болельщики кричали и гудели, ведущие заливались речами, и всё это создавало неимоверный поток энергии, который пронизывал каждую клеточку моего тела, до дрожи, до мурашек. И самое главное, меня преследовала иллюзия футбольного матча – гул, стоящий во время гола в ворота, песни болельщиков. Все трудности первой половины дня компенсировала эта потрясающая атмосфера этапа Тур де Франс.



Место, действительно, было удивительным, мне даже не хотелось оттуда уходить, но нужно было продолжать фотоохоту. И с идеей отправить в редакцию «Велолайв» фотоотчет пришлось расстаться, я так и не нашла этот пресловутый пресс-центр, именно с залом для работы прессы - со столами, розетками, телевизорами, транслирующими велогонку и с доступом в интернет.



На паркинге велокоманд приступила к фотоохоте с новыми силами. Очень приятно было увидеть воочию работу пресс-службы велокоманды SKY. Сразу два человека делали фотографии, пока велогонщики разогревались – снимали и механиков, и болельщиков, и дающих интервью велогонщиков. В какой-то момент около ограждения перед болельщиками установили табуретку. Не придав этому значения, я пошла фотографировать дислокацию велокоманды Katusha-Alpecin. В ожидании выхода на разогрев Криса Фрума решила поснимать вокруг. Вернувшись, обнаружила на том табурете Михала Квятковски, дающего интервью. Я спокойно, без толкотни сделала несколько снимков и наблюдала за происходящим.



Квятковски по очереди давал интервью различным журналистам, будь они с видеокамерами или диктофонами. Он давал развёрнутые ответы, не обделяя никого вниманием. Находящийся рядом пресс-атташе команды руководил очерёдностью.



После журналистов к Михалу Квятковски подошла девушка и вручила свою картинку, которую она специально нарисовала и посвятила своему земляку.



Чуть позже табуретка перекочевала в другой угол, и Михал Квятковски продолжил общаться с прессой, а я отправилась на поиски казахстанских велогонщиков.



Было очень приятно утонуть в «холодных» объятиях казахстанского велосипедиста Андрея Зейц. Велогонщик уже закончил этап, принял душ и вышел ко мне навстречу из автобуса, где явно хорошо работал кондиционер. Андрей был как ледышка, что не могло меня не обрадовать. Вдоволь наобнимавшись с «айсбергом» и любимцем всех казахстанцев, мы перекинулись парой слов и разошлись. Андрея уже звали в автомобиль, который увозил закончивших этап велогонщиков в отель.



Алексей Луценко тоже был встречен нами несколько раз. Серьёзный и сосредоточенный перед стартом. Уставший, но с улыбкой перед отправлением в отель.

VeloLIVE на Велодроме Оранж в Марселе на 20 этапе Тур де Франс-2017



Для болельщиков казахстанской велокоманды «Астана» ребята из команды передали трофей – роудбук с автографами гонщиков велокоманды, участвовавших в Тур де Франс-2017. Роудбук один, а болельщиков много, что же нам придумать, есть идеи? Мы обязательно разыграем роудбук среди читателей велопортала «Велолайв» и отправим его счастливчику.



На тот момент большинство велогонщиков уже, в сущности, завершило свой Тур де Франс, а в ожидании старта оставались велогонщики первой десятки генеральной классификации.



Крис Фрум вышел на разогрев, улыбаясь и не показывая никаких признаков тревоги. Альберто Контадор также был невозмутим и приветлив, посылая болельщикам свою белозубую улыбку. Фабио Ару был серьёзен и сконцентрирован на тренировке.



Оставалось совсем немного времени до старта последних пяти велогонщиков, и мы вернулись на стадион. Народу уже заметно прибавилось, даже на трибуне прессы почти все места были заполнены. И там вновь нахлынула невероятная энергетика, незабываемые и ни с чем несравнимые эмоции.



20-й этап Тур де Франс-2017 завершился, позволив нам ещё раз прикоснуться к миру велоспорта высшего уровня, подарив впечатления и эмоции, а также информацию, которыми не всегда делятся пресс-службы велокоманд. Почему, для нас это всё ещё остаётся загадкой.



Уже покидая стадион, мы у лифта столкнулись с Тони Мартином (Katusha-Alpecin), возвращавшимся в стан велокоманды. Перекинулись парой слов. Несмотря на то, что он не смог взять победу, подавленным не выглядел.

VeloLIVE на Велодроме Оранж в Марселе на 20 этапе Тур де Франс-2017



Тот самый охранник, которого я пытала, узнавая местонахождение пресс-центра, в завершении этого напряжённого дня на велодроме стал почти другом. И когда мы выходили из лифта, он предложил нам пройти на выход коротким путём и пропустил нас через самое мрачное место стадиона - подвал. И ведь не зря! Проходя по этим тёмным коридорам, мы увидели группу журналистов, буквально затаптывающих друг друга. Когда подошли ближе, стало понятно, что здесь разыгралась драма. Французский велосипедист Роман Бардэ (AG2R La Mondiale) с совершенно убитым видом был буквально распластан по стене и полу. Журналисты осыпали его вопросами, но ему было явно не до них. Роману Барде было очень плохо, на тот момент он считал себя проигравшим, думал, что упустил подиум и завершил гонку на 4-м месте в генеральной классификации. Новость о том, что он остался призёром благодаря одной секунде в его пользу сразу придала ему сил, и лишь тогда он начал отвечать на вопросы журналистов, хотя и без радости в глазах.



Наш мини пресс-тур подошёл к концу, пришла пора возвращаться домой и обрабатывать отснятый материал. Отдельно хочу поблагодарить персонал команд «Катюша» и «Астана» за такую необходимую в жаркий день помощь - прохладительные напитки. А также благодарю своего супруга Андрея Мизурова за сопровождение и поддержку.

Результаты 20 этапа Тур де Франс-2017

Велоспорт интересен даже бабочкам!

