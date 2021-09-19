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Велокоманда INEOS Grenadiers перешла на дисковые тормоза в преддверии Париж-Рубэ

На «Гран-при Денана»-2021 велокоманда Ineos Grenadiers выступала на Pinarello DOGMA F Disc

 

 

  В преддверии классики – Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2021, которая пройдёт 3 октября, велокоманда Ineos Grenadiers перешла на велосипеды с дисковыми тормозами. Первой гонкой на Pinarello DOGMA F Disc стала классика «Гран-при Денана»-2021 (Grand Prix de Denain), где 31-летний польский гонщик команды Михал Квятковски уехал в отрыв и был пойман пелотоном лишь за 200 м до финиша, а 33-летний британский гонщик команды Бен Свифт занял 3-е место.

 

Велокоманда INEOS Grenadiers перешла на дисковые тормоза в преддверии Париж-Рубэ

 

Велокоманда INEOS Grenadiers перешла на дисковые тормоза в преддверии Париж-Рубэ

 

Велокоманда INEOS Grenadiers перешла на дисковые тормоза в преддверии Париж-Рубэ

 

Photo © Joris Knapen / INEOS Grenadiers

 

  Перед стартом «Гран-при Денана» велокоманда Ineos Grenadiers объявила, что начинает выступать на велосипедах Pinarello DOGMA с дисковыми тормозами. В этом сезоне с дисковыми тормозами выступали все команды кроме Ineos Grenadiers, некоторые команды использовали и дисковые и ободные тормоза.

 

  В пресс-релизе команды Ineos Grenadiers говорится: «После тщательных консультаций с гонщиками, ответственными за выступление в команде, представителями Pinarello и Shimapo эта гонка станет первой фазой перехода команды к дисковым тормозам».

 

  Карстен Йеппесен (Carsten Jeppesen), директор по взаимодействиям с техническими партнёрами команды: «Мы всегда искали способ улучшить нашу велоформу, технологии, оборудование велосипедов, чтобы обеспечить гонщикам самые лучшие из доступных вариантов.

 

 Наши отношения с Pinarello всегда основывались на любви к велогонкам и инновациям. Их работа над DOGMA F Disc поможет нашим гонщикам выступать с максимальной отдачей. Тесно сотрудничая с Pinarello и Shimano, мы продолжим разрабатывать комплект с дисковыми тормозами, оптимизировать вес, интегрировать с Dura-Ace».

 

  Род Эллингворт, директор команды Ineos Grenadiers: «Pinarello постоянно работают, чтобы наши велосипеды соответствовали передовым технологиям. Благодаря их ответственному отношению к делу нам предоставляется лучшее оборудование, и приветствуются замечания наших гонщиков».

 

  Фаусто Пинарелло: «Я был уверен в дисковых тормозах с тех пор, как сам начал с ними ездить. Я рад, что команда собирается выступать с дисковыми тормозами в финальной части сезона. Ineos Grenadiers постоянно двигаются к совершенству во всём, и мы рады, что разрабатывали DOGMA F Disc вместе с командой».

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Теги к статье: INEOS Grenadiers Pinarello DOGMA F Disc Париж-Рубэ

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Комментарии

  • Starch27
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    Starch27-Фото
    Не совсем уместное сравнение. Ремко по андерам всем гору времени привёз на ЧМ.
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Что с Забелинской? Почему DNS?

  • shoooster
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (14)
    shoooster-Фото
    Воспитанница питерского Локосфинкса.
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (14)
    старт-шоссе 82-Фото
    Всего один плюс, подозреваю что его поставила сама Алена.
  • SportSpirit
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Когда Филипсен сошел с Вуэльты, мотивируя это недомоганием и желанием сохранить силы на конец сезона, - это казалось поражением под благовидным предлогом. 

     

    Возрожденный Alpecin Fenix считался командой MvdP с непонятными перспективами в высшей лиге. Однако Филипсен и Мерлир - среди самых побеждающих гонщиков этого сезона. У них даже Модоло выиграл этап впервые за много лет. А еще они открыли большие дороги Джею Вайну, а широкой велоаудитории этого волевого парня. 

     

    Лично меня очень радует ротация реальной силы команд)

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    uran-Фото

    Ремко подаёт грандиозные надежды в плане возможного будущего роста. И ожидать в 21 год тотального доминирования не реально. Ван Арт сколько рос и вот сейчас во всей красе бьёт почти всех почти везде.

  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (14)
    uran-Фото
    У вас неправильное толкование слова "озабоченность".
  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    Earl57-Фото

    Отар про молодого Уийтдебрукса: ...его называют новым Эвенпулом. Однако старый Эвенпул пока еще ничего значимого не показал, так что сравнение так себе...

    Судя по тому, что пишут бельгийцы в соцсетях, ожиданий крупных побед от Ремко у них становится все меньше и меньше. Тем более что появляются очень талантливые юниоры. Не Ремко единым.

  • coolT
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (14)
    coolT-Фото

     Да еще и Ремко в пример,конечно можно сказать Уникум везде,но выигрывал с юных лет привозя на критериуме ,круг группе,и сейчас задает фору мужикам.все мне кажется индивидуально у каждого\

     

  • coolT
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (14)
    coolT-Фото
    В основном иногда гонятся на результат с самых юных лет,победа нужна от местной водокачки до ЧМ,и когда ни даи бог приехал не в троике,убиваешь самого себя морально.И обычно до проффесионального вело уже не доживают(выжимают все и вся)..но... есть и обратная сторона медали если взять за пример молодого Погачара который голодный до побед и крушит всех опытных.все зависит от спортсмена и впервую очередь от личного тренера который ведет с юных лет

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
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