Велокоманда INEOS Grenadiers перешла на дисковые тормоза в преддверии Париж-Рубэ

На «Гран-при Денана»-2021 велокоманда Ineos Grenadiers выступала на Pinarello DOGMA F Disc

В преддверии классики – Монумента велоспорта Париж-Рубэ (Paris-Roubaix)-2021, которая пройдёт 3 октября, велокоманда Ineos Grenadiers перешла на велосипеды с дисковыми тормозами. Первой гонкой на Pinarello DOGMA F Disc стала классика «Гран-при Денана»-2021 (Grand Prix de Denain), где 31-летний польский гонщик команды Михал Квятковски уехал в отрыв и был пойман пелотоном лишь за 200 м до финиша, а 33-летний британский гонщик команды Бен Свифт занял 3-е место.

Photo © Joris Knapen / INEOS Grenadiers

Перед стартом «Гран-при Денана» велокоманда Ineos Grenadiers объявила, что начинает выступать на велосипедах Pinarello DOGMA с дисковыми тормозами. В этом сезоне с дисковыми тормозами выступали все команды кроме Ineos Grenadiers, некоторые команды использовали и дисковые и ободные тормоза.

В пресс-релизе команды Ineos Grenadiers говорится: «После тщательных консультаций с гонщиками, ответственными за выступление в команде, представителями Pinarello и Shimapo эта гонка станет первой фазой перехода команды к дисковым тормозам».

Карстен Йеппесен (Carsten Jeppesen), директор по взаимодействиям с техническими партнёрами команды: «Мы всегда искали способ улучшить нашу велоформу, технологии, оборудование велосипедов, чтобы обеспечить гонщикам самые лучшие из доступных вариантов.

Наши отношения с Pinarello всегда основывались на любви к велогонкам и инновациям. Их работа над DOGMA F Disc поможет нашим гонщикам выступать с максимальной отдачей. Тесно сотрудничая с Pinarello и Shimano, мы продолжим разрабатывать комплект с дисковыми тормозами, оптимизировать вес, интегрировать с Dura-Ace».

Род Эллингворт, директор команды Ineos Grenadiers: «Pinarello постоянно работают, чтобы наши велосипеды соответствовали передовым технологиям. Благодаря их ответственному отношению к делу нам предоставляется лучшее оборудование, и приветствуются замечания наших гонщиков».

Фаусто Пинарелло: «Я был уверен в дисковых тормозах с тех пор, как сам начал с ними ездить. Я рад, что команда собирается выступать с дисковыми тормозами в финальной части сезона. Ineos Grenadiers постоянно двигаются к совершенству во всём, и мы рады, что разрабатывали DOGMA F Disc вместе с командой».