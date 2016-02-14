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Робер Маршан, старейший велосипедист планеты, скончался в возрасте 109 лет

Робер Маршан, старейший велосипедист планеты, скончался в возрасте 109 лет

 

 

  Робер Маршан (Robert Marchand), старейший велосипедист планеты, скончался во сне в ночь с пятницы на субботу 22 мая. Об этом сообщила федерация велоспорта Франции и французские издания La Parisien и L’Equipe.

 

  Робер Маршан родился 26 ноября 1911 года в Амьене. Он не был профессиональным велосипедистом, послушав совета тренера, который заявил, чтобы он бросил велоспорт, так как ничего не добьётся из-за маленького роста – 158см и веса 52 кг.

 

Робер Маршан, старейший велосипедист планеты, скончался в возрасте 109 лет

 

  Десятилетия спустя Робер Маршан сказал: «Парень, который управлял моим велоклубом, сказал, что я слишком маленького роста. И я туда больше никогда не ходил. А сегодня, вспоминая о нём, смеюсь, но не могу пошутить над ним, потому что его уже давно нет в живых».

 

  За долгую жизнь Маршан пережил две мировых войны, сменил множество профессий –  был пожарным, шофёром, дровосеком. Занимался боксом и гимнастикой. На велосипед он вернулся лишь в 68 лет. В 1992 году Робер Маршан проехал на велосипеде из Парижа в Москву. Несколько раз  проезжал от Бордо до Парижа и от Парижа до Рубэ.

 

Робер Маршан также был велоболельщиком, он следил за 98 выпусками Тур де Франс. Даже в прошлом году, когда уже плохо себя чувствовал и уставал, не смог пропустить трансляцию 21-го этапа и посмотрел финиш Тур де Франс в Париже 20 сентября.

 

  Маленькую квартиру-студию Робера Маршана на первом этаже в Митри-Мори (Mitry-Mory) департамента Сена и Марна занимал его шоссейный велосипед, поставленный у входа, домашний велотренажёр у узкой односпальной кровати. На стенах и полках фотографии, много книг, графики тренировок, воскресный номер L’Humanite с портретом Фиделя Кастро. Он каждый день тренировался, делал растяжки. Никогда не считал себя феноменом: «Нет, я не феномен, совсем нет. Я совершенно обычный человек».

 

Робер Маршан ставил часовые рекорды в возрастной категории «100+», едва ли в ближайшее время его рекорды будут побиты. 103-й день рождения он отметил прохождением 10-км подъёма и бокалом шампанского на вершине, названной в его честь - Col Robert Marchand.

 

  Друг Робера Маршана Жерар Мистлер (Gerard Mistler) как-то сказал: «Люди не всегда знают имя последнего победителя Тур де Франс, но они знают Робера Маршана».

 

Последний он установил в 2017 году, когда в 105 лет за час проехал 22,547 км.

 

  Мэр Митри-Мори Шарлотта Бландуа-Фарид (Charlotte Blandiot-Faride) сказала, что Робер Маршан был символом их города: «Он был великим чемпионом, дарил людям мечту, никогда не терял головы. Он был символом нашего города!»

 

Свой велосипед, веломайки и другие вещи Робер Маршан отдал в дар городу, и они постоянно выставлены в гимназии города

 

  Le Parisien рассказывает, что последние три года Робер Маршан уже не садился на велосипед, так как боялся упасть. Он был вынужден ходить кругами по своей маленькой квартирке. Последние месяцы он говорил близким, что хочет, чтобы его удивительное сердце, заставляющее удивляться врачей и учёных, наконец, оставило его в покое. Он хотел уйти во сне, никому не мешая. Сердце оказало ему эту последнюю услугу и перестало биться в ночь на 22 мая 2021 года.

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Теги к статье: Робер Маршан Robert Marchand

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 16:31 | Регистрация: 14.02.2016

    Светлая память. Спасибо, Робер, за яркую жизнь.

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    motte-Фото

    Сегодня родился новый бамбино для итальянцев в лице фортунато

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Krakk-Фото

    Дзонколан показал истинную силу генеральщиков. Берналь пока может проиграть только сам себе Йейтс уверенно идет на подиум, но не на победу. Главное разочарование этапа - Бухман, явно не готов. Власов - досадно, но надо было идти экономнее, когда Йейтс с Берналем отъехали, понятно его желание добрать или минимизировать отставание, но также и понятно, что это совсем не его градиенты, надо чувствовать свои возможности.

    Цитата: uran
    Что делала Астана за 50-100 км? Раскатывала инеоскай?
    Цитата: Arciv
    тянула а в нужный момент что капитан,что сама команда не потянула! Странное решение!

    Это как раз понятно, пытались укатать выраженных горняков высоким темпом на равнине, может быть даже и сработало, активность в итоге началась достаточно поздно.

  • RVL
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    RVL-Фото

    эта ставка должна была сыграть до появления сбитого летчика. а выступать с голым королем и на что то расчитывать-ну такое. блеф не прошел

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии. Рута дель С ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Инос такую раздачу устроил, но Лопес выдержал. На финише завал был жуткий.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2021, превью эт ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Да команды генералов будут отдыхать и готовится к понедельнику. Уедет отрыв.

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Arciv-Фото
    Берналь хорош! Йетс показал зубы! Афина удивляет)) Астана напомнила Бахрейн прошлого ТДФ,тянула а в нужный момент что капитан,что сама команда не потянула! Странное решение!
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Николай Н.-Фото

    Я в обсуждение этого этапа сказал, что самый крутяк ему не по зубам, он хорошо едет не крутые горы. А эта вершина его отбросила на 4 место. Гора была под Берналя и он бы её взял, но снова далеко отпустили отрыв.

  • Camel
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    Camel-Фото
    А если допустить, что я хочу слышать комментарий, а не восхищение своими кумирами, я буду прав?
  • BaiGali
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    BaiGali-Фото
    Цитата: kabachok
    а так-то должен был рвать, конечно! с таким то опытом в гранд турах.
    Опыт тут не главное, Кинтано подтвердить :)
  • StVano
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (25)
    StVano-Фото

    Цитата: Camel
    слышать не хочу, не нужно навязывать своих, мне нравятся другие.

    Допустим, я хочу всё это слышать. Курдюкову что, разорваться между нами? Всем не угодишь...

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