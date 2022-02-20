Мауро Шмид – новый велогонщик команды Deceuninck – Quick-Step

nightbuster33

Андрей Зейц будет выступать в ... (18) Состав команды Астаны по возрасту:До 25 вкл.-13гон.;до 30вкл.-10гон. и старше 30лет-6гон. Из первой группы:21-трое;22-двое;23-двое;24-трое и 25трое.Из второй гуппы:До 28вкл.-6гон.;до 30вкл.-4. Самые молодые-3 казахстаца.Самые старшие-Зейтц,Груздев и Нибали(старш).Информация для размышления:думайте ,гадайте,предпологайте.Замечания по некоторым комментариям.Советую внимательно читать новости в печате.Корт и Вальгрен тогда сами реши ли покинуть Астану.Но иногда получается,что гонщики долго не могут выйдти из застоя и толь ко избрав другую команду они начинают показывать результаты Двое датчан показывали результаты в Астане Покинув команду, они долго были в тени и некотрые из вас тогда отмечали"Вот якобы они покинули Астану и они ничего достойного не покзывают".А они нашли свои потерянные ноги и отметились большими результатами.Их возраст сейчас , наверное,около30. А в Астане гонщиков такого возраста-10 да+13 молодых,а будет ли Астана выступать лучше или хуже без шестерых оставшихся "старичков" решать вам с вашими доводами.

uran

Андрей Зейц будет выступать в ... (18) Цитата: tukau А как же чемпионат мира-2018 (я про выдающееся/невыдающееся)? Оказывается чемпион мира это "ничего выдающегося". Скоро и Сагана делегируют, подумаешь 3 раза ЧМ, просто повезло и ничего особенного Оказывается чемпион мира это "ничего выдающегося". Скоро и Сагана делегируют, подумаешь 3 раза ЧМ, просто повезло и ничего особенного

uran

Джиро д’Италия-2022 финиширует ... (9) Цитата: Earl57 А чего вы ждали? Много километров разделки? Без разделки ГТ не ГТ? Именно: гонщик, не имеющий индивидуального хода, победитель одной из трёх престижнейших велогонок? Для узких специалистов есть недельки или однодневки. Именно: гонщик, не имеющий индивидуального хода, победитель одной из трёх престижнейших велогонок? Для узких специалистов есть недельки или однодневки.

tukau

Андрей Зейц будет выступать в ... (18) А как же чемпионат мира-2018 (я про выдающееся/невыдающееся)?

ASTANA THE BEST

Андрей Зейц будет выступать в ... (18) Цитата: Astanaforever Цитата: Ice Цитата: Astanaforever Не впечатлен. Ему 34.



Пусть Астана опубликует средний возраст гонщиков команды. И сделаем выводы и прогнозы, что ждет команду в следующие два-три года.

Странно, я думал у гонцов нужно смотреть на показатели и форму. А тут, оказывается, паспорт ездит. Хорошо, что Вальверде об этом не знает, а то перестал бы ехать лет 7-8 назад.

Странно, я думал у гонцов нужно смотреть на показатели и форму. А тут, оказывается, паспорт ездит. Хорошо, что Вальверде об этом не знает, а то перестал бы ехать лет 7-8 назад.



Цитата: Адриен Слушайте, давайте по честному. Вальверде - исключение из правила. Сейчас настала пора молодых. Или вы не заметили ?.. Как вы считаете, у кого будет больше побед в следующем сезоне - у Погачара или Вальверде ? То, что Вальверде не закончил 7-8 лет назад, в мировом велоспорте ничего не изменило. Конечно, борозды он не испортил, но ничего великого и выдающегося не совершил. Гонял в свое удовольствие,боролся, не сачковал, плюс - на радость собственных болельщиков. Ничего предосудительного, правильно делал. Но я о том, что нельзя не учитывать и "паспортные данные". От них НАПРЯМУЮ зависят и показатели и форма. Не понимаю тактику и стратегию Астаны. Отпускают как все говорят перспективного и молодого Собрерро, взамен берут старика Зейца. Раньше, отпускают Баллерини, берут Мартинелли. Отпускают Корта, Вальгрена, Набирают Нибали с братом, старика Феллини. Продлевают Боаро, Да если бы эти все вместе давали бы такие результаты как один Вальверде, кто бы был против. Команда старая. Через два года опять начнутся такие же проблемы как в этом году. Поверьте. Однозначно. Кого вы сравниваете? Вальверде с Зейцом? Вы сами себе противоречите. Берут на самом деле не по паспорту а по форме и результатам. Два года в Байкэксчендж проведенные и где результаты? Помог Саймону завоевать грантур? Он сам больше пол сезона не выступал. Всего 60 гоночных дней в этом сезоне. Вот вам результат. Был бы результат, австралийцы продлили бы с ним контракт. Факт. И с ним нельзя не согласиться.Просто опять Вино своих спасает...по старой дружбе. Как человек Вино просто красавец. Как менеджер...ни о чем.Не понимаю тактику и стратегию Астаны. Отпускают как все говорят перспективного и молодого Собрерро, взамен берут старика Зейца. Раньше, отпускают Баллерини, берут Мартинелли. Отпускают Корта, Вальгрена, Набирают Нибали с братом, старика Феллини. Продлевают Боаро, Да если бы эти все вместе давали бы такие результаты как один Вальверде, кто бы был против. Команда старая. Через два года опять начнутся такие же проблемы как в этом году. Поверьте. Однозначно. А по мне, так все очевидно! Карт-бланш у Вино на 2-3 года, потом всё - финита. Ну вот поэтому и хочется человеку сделать приятно себе и всем своим друзьям перед этим. Может со стороны выглядит и эгоистично, но это наша действительность, это не мы тупые, это мир ***сам такой*** (Читай правила сайта!)*** ))

Astanaforever

Андрей Зейц будет выступать в ... (18) Цитата: Ice Цитата: Astanaforever Не впечатлен. Ему 34.



Пусть Астана опубликует средний возраст гонщиков команды. И сделаем выводы и прогнозы, что ждет команду в следующие два-три года.

Странно, я думал у гонцов нужно смотреть на показатели и форму. А тут, оказывается, паспорт ездит. Хорошо, что Вальверде об этом не знает, а то перестал бы ехать лет 7-8 назад.

Странно, я думал у гонцов нужно смотреть на показатели и форму. А тут, оказывается, паспорт ездит. Хорошо, что Вальверде об этом не знает, а то перестал бы ехать лет 7-8 назад.



Цитата: Адриен Слушайте, давайте по честному. Вальверде - исключение из правила. Сейчас настала пора молодых. Или вы не заметили ?.. Как вы считаете, у кого будет больше побед в следующем сезоне - у Погачара или Вальверде ? То, что Вальверде не закончил 7-8 лет назад, в мировом велоспорте ничего не изменило. Конечно, борозды он не испортил, но ничего великого и выдающегося не совершил. Гонял в свое удовольствие,боролся, не сачковал, плюс - на радость собственных болельщиков. Ничего предосудительного, правильно делал. Но я о том, что нельзя не учитывать и "паспортные данные". От них НАПРЯМУЮ зависят и показатели и форма. Не понимаю тактику и стратегию Астаны. Отпускают как все говорят перспективного и молодого Собрерро, взамен берут старика Зейца. Раньше, отпускают Баллерини, берут Мартинелли. Отпускают Корта, Вальгрена, Набирают Нибали с братом, старика Феллини. Продлевают Боаро, Да если бы эти все вместе давали бы такие результаты как один Вальверде, кто бы был против. Команда старая. Через два года опять начнутся такие же проблемы как в этом году. Поверьте. Однозначно. Кого вы сравниваете? Вальверде с Зейцом? Вы сами себе противоречите. Берут на самом деле не по паспорту а по форме и результатам. Два года в Байкэксчендж проведенные и где результаты? Помог Саймону завоевать грантур? Он сам больше пол сезона не выступал. Всего 60 гоночных дней в этом сезоне. Вот вам результат. Был бы результат, австралийцы продлили бы с ним контракт. Факт. И с ним нельзя не согласиться.Просто опять Вино своих спасает...по старой дружбе. Как человек Вино просто красавец. Как менеджер...ни о чем.Не понимаю тактику и стратегию Астаны. Отпускают как все говорят перспективного и молодого Собрерро, взамен берут старика Зейца. Раньше, отпускают Баллерини, берут Мартинелли. Отпускают Корта, Вальгрена, Набирают Нибали с братом, старика Феллини. Продлевают Боаро, Да если бы эти все вместе давали бы такие результаты как один Вальверде, кто бы был против. Команда старая. Через два года опять начнутся такие же проблемы как в этом году. Поверьте. Однозначно.

Адриен

Андрей Зейц будет выступать в ... (18) Слушайте, давайте по честному. Вальверде - исключение из правила. Сейчас настала пора молодых. Или вы не заметили ?.. Как вы считаете, у кого будет больше побед в следующем сезоне - у Погачара или Вальверде ? То, что Вальверде не закончил 7-8 лет назад, в мировом велоспорте ничего не изменило. Конечно, борозды он не испортил, но ничего великого и выдающегося не совершил. Гонял в свое удовольствие,боролся, не сачковал, плюс - на радость собственных болельщиков. Ничего предосудительного, правильно делал. Но я о том, что нельзя не учитывать и "паспортные данные". От них НАПРЯМУЮ зависят и показатели и форма.

Astanaforever

Андрей Зейц будет выступать в ... (18) Цитата: nightbuster33 Хочу напомнить некоторым любителям велоспорта,вместо того, чтобы порадоваться за возвращения Зейтца в команду начинают выискивать различные его недостатки,(якобы) влияющие на его спортивную форму.Опубликовать все данные о гонщиках,а уж" эксперты" сделают прогноз на их выступления в будущем и таким образом решат ;кого принять в команду,а кого нет.Вроде бы не "спящие" знатоки,а иногда такое напишут.Как вы оценивали выступление Скарпони за год до его гибели? Я думаю,что"отлично".В 2016 году ему было 36.Что на это скажете.И таких примеров можно привести множество.А данные о гонщиках приведены на Официальном сайте команды. Пока старого состава с"ПРО",а после окончания контракта,т.е. с нового года появится список нового состава,где будет только "QAZAQSTAN".Так что, с этим составом можно выступать успешно,дело теперь в руках ГШ команды.

Как говорил Портос: Дерусь , потому, что дерусь, Да? Так? У вас до чих пор мышление совковое осталось, те же действия...наступать на те же грабли. И удивляюсь от вашей логики. Ну, не вы же заказываете музыку, не вы оплачиваете. Вам лишь бы оркестр играл в полном составе и вы аплодировали. Вы поймите команда может и будет выигрывать только тогда когда все будет отлажено до последнего винтика. Это аксиома. Этот сезон и показал, как Астана запустила этот механизм. Чуть команду не угробили. Еле спасли всем миром. Теперь каждый казахстанец будет несколько тысяч тенге отдавать со своих налогов за этот праздник. Вы со своими панибратскими отношениями и пркладываете мвою руку к развалу команды. Эти ваши дифирамбы ни к чему позитивному не приведут. Посмотрите, все команды обновляются. Берут молодых , перспективных на будущее, освобождаясь от стариков. Идет ротация гонщиков. Через пару лет и принесут плоды своими победами. Тот же Инеос, ОАЭ, Джамбо, Квикстеп... А Астана? Понабрала гонщиков, которых с удовольствием слили, чтобы по разнарядке привычной платить огромные суммы. Плюс сэкономмли бюджет команды. Вот вам пример профессионального подхода к велоспорту. Менеджмент работает на все сто. Теперь посмотрите на средний возраст гонщиков Астаны? Близко к тридцати. Через два года наступит такая же ситуация как в этом сезоне...печальная. Как говорится.Калиф на час. Вы этого хотите? Вы же будете через два года горлопанить об упущенных победах. Не понимаю я вас. Радоваться, говорите? Чему? Старикам Нибали и таким Феллини и Зейцам с Груздевым? Давайте еще Кангерта позовем до полного состава 2016 года PRO TEAM Dreams.. Ладно, бесполезно вам, что то вдалбливать. Мне не трудно написать. Велкам Андрюша в родные пенаты. Будешь сыт и пьян. Мы тебя не бросим никогда. Ты наш родной.. ))( Как говорил Портос: Дерусь , потому, что дерусь, Да? Так? У вас до чих пор мышление совковое осталось, те же действия...наступать на те же грабли. И удивляюсь от вашей логики. Ну, не вы же заказываете музыку, не вы оплачиваете. Вам лишь бы оркестр играл в полном составе и вы аплодировали. Вы поймите команда может и будет выигрывать только тогда когда все будет отлажено до последнего винтика. Это аксиома. Этот сезон и показал, как Астана запустила этот механизм. Чуть команду не угробили. Еле спасли всем миром. Теперь каждый казахстанец будет несколько тысяч тенге отдавать со своих налогов за этот праздник. Вы со своими панибратскими отношениями и пркладываете мвою руку к развалу команды. Эти ваши дифирамбы ни к чему позитивному не приведут. Посмотрите, все команды обновляются. Берут молодых , перспективных на будущее, освобождаясь от стариков. Идет ротация гонщиков. Через пару лет и принесут плоды своими победами. Тот же Инеос, ОАЭ, Джамбо, Квикстеп... А Астана? Понабрала гонщиков, которых с удовольствием слили, чтобы по разнарядке привычной платить огромные суммы. Плюс сэкономмли бюджет команды. Вот вам пример профессионального подхода к велоспорту. Менеджмент работает на все сто. Теперь посмотрите на средний возраст гонщиков Астаны? Близко к тридцати. Через два года наступит такая же ситуация как в этом сезоне...печальная. Как говорится.Калиф на час. Вы этого хотите? Вы же будете через два года горлопанить об упущенных победах. Не понимаю я вас. Радоваться, говорите? Чему? Старикам Нибали и таким Феллини и Зейцам с Груздевым? Давайте еще Кангерта позовем до полного состава 2016 года PRO TEAM Dreams.. Ладно, бесполезно вам, что то вдалбливать. Мне не трудно написать. Велкам Андрюша в родные пенаты. Будешь сыт и пьян. Мы тебя не бросим никогда. Ты наш родной.. ))(

Ice

Андрей Зейц будет выступать в ... (18) Цитата: Astanaforever Не впечатлен. Ему 34.



Пусть Астана опубликует средний возраст гонщиков команды. И сделаем выводы и прогнозы, что ждет команду в следующие два-три года. Странно, я думал у гонцов нужно смотреть на показатели и форму. А тут, оказывается, паспорт ездит. Хорошо, что Вальверде об этом не знает, а то перестал бы ехать лет 7-8 назад.

Sezar

Тадей Погачар о своих слабых м ... (14) Тадей сейчас сильнейший на многодневках, но во второй половине года он не был так силен. Очень может быть, что через год велосипедный Олимп будет выглядеть более многогранно.