Мауро Шмид – новый велогонщик команды Deceuninck – Quick-Step

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Победитель этапа Джиро д’Италия-2021 Мауро Шмид о пути к профессиональному шоссейному велоспорту и команде мечты
21-летний швейцарский велогонщик Мауро Шмид (Mauro Schmid) подписал двухлетний контракт с велокомандой Deceninck-Quick Step, куда переходит после первого сезона в профессионалах с командой Qhubeka NextHash. Мауро Шмид показал потенциал, когда на первом в карьере Гранд-туре – Джиро д’Италия, выиграл этап из отрыва.
Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Image - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images
Патрик Лефевр, генеральный менеджер бельгийской команды, отметил качества швейцарского универсала: «Мауро ещё очень молод, но уже вписал своё имя в число победителей этапов Гранд-туров. Факт, что победу он одержал на этапе до Монтальчино, подчёркивает, на что он способен. У него большие перспективы роста, не так давно он сочетал разные дисциплины. Следующие два года он сфокусируется на шоссе, а мы более чем счастливы помогать ему становиться сильнее».
Мауро Шмид: «Я начал с маунтинбайка, занимался в основном ради удовольствия. Через год – два попробовал проехать несколько гонок на шоссе, а до того, как мне исполнилось 17 лет, пришёл в велокросс. Почти четыре года я сочетал все эти дисциплины – большую часть времени по субботам у меня были гонки на маунтинбайке, в воскресенье – шоссе, а всю зиму я занимался велокроссом. Для 14-летнего это довольно большая программа. Когда стал юниором, почти прекратил заниматься маунтинбайком, потому что понял, что у меня больший потенциал на шоссе. В юниорах я сочетал шоссе и зимой велокросс. Потом, во второй год в юниорах пришёл на трек. Затем вошёл в состав элитной национальной команды на треке, решил сочетать трек с шоссе.
Эта комбинация удалась, но у меня почти не было возможности отдохнуть. Приходилось всё очень тщательно планировать. Я понял, что могу попасть на Олимпиаду, но тогда придётся бороться за место в сборной. Поэтому я постарался на какое-то время больше сфокусироваться на треке, но потом из-за ковида всё пришлось отложить. Было трудно, я переключил внимание на шоссе, в шоссейном велоспорте поставил цели на 2020 год. В итоге получил первый профессиональный контракт. В 2021 году всё сошлось, был мой первый год в профессионалах на шоссе и Олимпиада – довольно большой шаг для меня. Теперь планирую немного отойти от трека, не уходить совсем, думаю, зимой на нём продолжу, но главной целью на ближайшие два года становится шоссейный велоспорт.
Кое-чему научился в каждой дисциплине. Научиться управлять велосипедом и знать, как избегать падений, мне точно помогли тренировки и гонки в велокроссе. Переход в профессионалы – важный шаг, потому что прежде я всё время работал. Работа занимала у меня 40 часов в неделю, а потом по вечерам я тренировался. Я работал автомехаником. В Швейцарии это обычное дело – совмещать работу и школу. Когда заканчиваешь школу, можешь выбирать другое занятие, если хочешь. Но у моих родителей своя компания по продаже автомобилей, поэтому для меня это был логичный шаг. Я вник в дело, интересовался автомобилями. Когда мне исполнилось 16, пришлось выбирать, хочу ли продолжать учёбу. Особого желания у меня не было.
Теперь, когда оглядываюсь назад, думаю, этот выбор мне помог, потому что мне было нелегко работать и тренироваться. Но я всё равно был конкурентоспособен, несмотря на недостаток тренировочных часов. В отличие от ребят моего возраста я тренировался вполовину меньше. Я перестал работать в конце 2019 года, потом на четыре месяца ушёл в армию, но там большую часть времени тренировался, а также у нас были другие обязанности.
Мне нравится, что я стал профессионалом. Всё получилось так быстро. Этот стиль жини великолепен. Я уже видел другую сторону – работал с 9 утра до 5 вечера, и это совсем другое, очень тяжело. Некоторые ребята не знают, что это такое. А меня прошлый опыт работы ещё больше мотивировал использовать этот шанс стать профессиональным велосипедистом. Самое прекрасное в этой работе, что ты в какой-то степени сам себе босс. Конечно, вокруг много людей, но всё сводится к личной ответственности – правильно питаться, рано ложиться спать, много тренироваться. Необходимо концентрироваться и помнить о целях. А какой это уникальный опыт – выступать в гонках по всему миру? Я очень счастлив ещё и потому, что меня поддержала вся семья, мой отец тоже гонялся, он знает мир велоспорта.
В этом году я одержал первую крупную победу в профессионалах, на гравийном этапе на Джиро д’Италия-2021. Там я впервые я уехал в отрыв с самого старта, для меня всё было новым. И на Джиро я попал неожиданно, к этой гонке был полностью готов. О том, что меня взяли в состав, услышал за три недели до старта. Я был в хорошей форме, и команда в меня поверила. Несколько дней после этой новости я был в шоке, но потом почувствовал, как все меня поддерживают, понимал, что мне надо быть уверенным в себе. Я стартовал без каких-либо ожиданий, просто должен был помогать товарищам по команде.
Вся Джиро д’Италия для меня сложилась как американские горки – то вверх, то вниз. Были суперхорошие дни, но были и очень плохие. Перед днём отдыха день был ужасным, потом я немного покрутил педали в день отдыха, а на следующий день должен был быть этап со Страде Бьянке. Этот этап я пометил для себя красным, очень хотел уехать в отрыв. Мне казалось, что отрыву дадут шанс, что генеральщики будут следить друг за другом. В тот день чувствовал себя отлично, постарался сэкономить силы. Меня никто не знал, чем я мог воспользоваться. Никогда не знаешь, будет ли этот шанс выиграть этап Гранд-тура последним в карьере. Мне очень хотелось проехать по гравию, так как у меня был опыт в велокроссе, поэтому на таких белых дорогах чувствовал себя как дома. После победы я получил так много сообщений, что вечером мне пришлось выключить телефон.
А сейчас я буду выступать в команде своей мечты. Ребёнком смотрел много классик по телевизору, видел, как выступает на них эта команда. Настрой всегда бороться за победу в этой команде всегда очень силён. Здесь принцип – всё или ничего. И в команде многие гонщики получают шанс бороться за победу. Я очень хочу хорошо интегрироваться в команду, сделать ещё один шаг на пути к более стабильному выступлению. Конечно, было бы потрясающе одержать ещё одну победу. Но хороший результат товарищей по команде тоже принесёт мне большую радость. Приятно побеждать и самому, с нетерпением жду возможности приобрести этот опыт».
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nightbuster33
Андрей Зейц будет выступать в ... (18)
Состав команды Астаны по возрасту:До 25 вкл.-13гон.;до 30вкл.-10гон. и старше 30лет-6гон. Из первой группы:21-трое;22-двое;23-двое;24-трое и 25трое.Из второй гуппы:До 28вкл.-6гон.;до 30вкл.-4. Самые молодые-3 казахстаца.Самые старшие-Зейтц,Груздев и Нибали(старш).Информация для размышления:думайте ,гадайте,предпологайте.Замечания по некоторым комментариям.Советую внимательно читать новости в печате.Корт и Вальгрен тогда сами реши ли покинуть Астану.Но иногда получается,что гонщики долго не могут выйдти из застоя и толь ко избрав другую команду они начинают показывать результаты Двое датчан показывали результаты в Астане Покинув команду, они долго были в тени и некотрые из вас тогда отмечали"Вот якобы они покинули Астану и они ничего достойного не покзывают".А они нашли свои потерянные ноги и отметились большими результатами.Их возраст сейчас , наверное,около30. А в Астане гонщиков такого возраста-10 да+13 молодых,а будет ли Астана выступать лучше или хуже без шестерых оставшихся "старичков" решать вам с вашими доводами.
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uran
Андрей Зейц будет выступать в ... (18)
Цитата: tukau
А как же чемпионат мира-2018 (я про выдающееся/невыдающееся)?
Оказывается чемпион мира это "ничего выдающегося". Скоро и Сагана делегируют, подумаешь 3 раза ЧМ, просто повезло и ничего особенного
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uran
Джиро д’Италия-2022 финиширует ... (9)
Цитата: Earl57
А чего вы ждали? Много километров разделки? Без разделки ГТ не ГТ?
Именно: гонщик, не имеющий индивидуального хода, победитель одной из трёх престижнейших велогонок? Для узких специалистов есть недельки или однодневки.
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ASTANA THE BEST
Андрей Зейц будет выступать в ... (18)
Цитата: Astanaforever
Цитата: Ice
Цитата: Astanaforever
Не впечатлен. Ему 34.
Пусть Астана опубликует средний возраст гонщиков команды. И сделаем выводы и прогнозы, что ждет команду в следующие два-три года.
Странно, я думал у гонцов нужно смотреть на показатели и форму. А тут, оказывается, паспорт ездит. Хорошо, что Вальверде об этом не знает, а то перестал бы ехать лет 7-8 назад.
Кого вы сравниваете? Вальверде с Зейцом? Вы сами себе противоречите. Берут на самом деле не по паспорту а по форме и результатам. Два года в Байкэксчендж проведенные и где результаты? Помог Саймону завоевать грантур? Он сам больше пол сезона не выступал. Всего 60 гоночных дней в этом сезоне. Вот вам результат. Был бы результат, австралийцы продлили бы с ним контракт. Факт. И с ним нельзя не согласиться.Просто опять Вино своих спасает...по старой дружбе. Как человек Вино просто красавец. Как менеджер...ни о чем.
Цитата: Адриен
Слушайте, давайте по честному. Вальверде - исключение из правила. Сейчас настала пора молодых. Или вы не заметили ?.. Как вы считаете, у кого будет больше побед в следующем сезоне - у Погачара или Вальверде ? То, что Вальверде не закончил 7-8 лет назад, в мировом велоспорте ничего не изменило. Конечно, борозды он не испортил, но ничего великого и выдающегося не совершил. Гонял в свое удовольствие,боролся, не сачковал, плюс - на радость собственных болельщиков. Ничего предосудительного, правильно делал. Но я о том, что нельзя не учитывать и "паспортные данные". От них НАПРЯМУЮ зависят и показатели и форма.
Не понимаю тактику и стратегию Астаны. Отпускают как все говорят перспективного и молодого Собрерро, взамен берут старика Зейца. Раньше, отпускают Баллерини, берут Мартинелли. Отпускают Корта, Вальгрена, Набирают Нибали с братом, старика Феллини. Продлевают Боаро, Да если бы эти все вместе давали бы такие результаты как один Вальверде, кто бы был против. Команда старая. Через два года опять начнутся такие же проблемы как в этом году. Поверьте. Однозначно.
А по мне, так все очевидно! Карт-бланш у Вино на 2-3 года, потом всё - финита. Ну вот поэтому и хочется человеку сделать приятно себе и всем своим друзьям перед этим. Может со стороны выглядит и эгоистично, но это наша действительность, это не мы тупые, это мир ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***))
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Astanaforever
Андрей Зейц будет выступать в ... (18)
Цитата: Ice
Цитата: Astanaforever
Не впечатлен. Ему 34.
Пусть Астана опубликует средний возраст гонщиков команды. И сделаем выводы и прогнозы, что ждет команду в следующие два-три года.
Странно, я думал у гонцов нужно смотреть на показатели и форму. А тут, оказывается, паспорт ездит. Хорошо, что Вальверде об этом не знает, а то перестал бы ехать лет 7-8 назад.
Кого вы сравниваете? Вальверде с Зейцом? Вы сами себе противоречите. Берут на самом деле не по паспорту а по форме и результатам. Два года в Байкэксчендж проведенные и где результаты? Помог Саймону завоевать грантур? Он сам больше пол сезона не выступал. Всего 60 гоночных дней в этом сезоне. Вот вам результат. Был бы результат, австралийцы продлили бы с ним контракт. Факт. И с ним нельзя не согласиться.Просто опять Вино своих спасает...по старой дружбе. Как человек Вино просто красавец. Как менеджер...ни о чем.
Цитата: Адриен
Слушайте, давайте по честному. Вальверде - исключение из правила. Сейчас настала пора молодых. Или вы не заметили ?.. Как вы считаете, у кого будет больше побед в следующем сезоне - у Погачара или Вальверде ? То, что Вальверде не закончил 7-8 лет назад, в мировом велоспорте ничего не изменило. Конечно, борозды он не испортил, но ничего великого и выдающегося не совершил. Гонял в свое удовольствие,боролся, не сачковал, плюс - на радость собственных болельщиков. Ничего предосудительного, правильно делал. Но я о том, что нельзя не учитывать и "паспортные данные". От них НАПРЯМУЮ зависят и показатели и форма.
Не понимаю тактику и стратегию Астаны. Отпускают как все говорят перспективного и молодого Собрерро, взамен берут старика Зейца. Раньше, отпускают Баллерини, берут Мартинелли. Отпускают Корта, Вальгрена, Набирают Нибали с братом, старика Феллини. Продлевают Боаро, Да если бы эти все вместе давали бы такие результаты как один Вальверде, кто бы был против. Команда старая. Через два года опять начнутся такие же проблемы как в этом году. Поверьте. Однозначно.
-
Адриен
Андрей Зейц будет выступать в ... (18)
Слушайте, давайте по честному. Вальверде - исключение из правила. Сейчас настала пора молодых. Или вы не заметили ?.. Как вы считаете, у кого будет больше побед в следующем сезоне - у Погачара или Вальверде ? То, что Вальверде не закончил 7-8 лет назад, в мировом велоспорте ничего не изменило. Конечно, борозды он не испортил, но ничего великого и выдающегося не совершил. Гонял в свое удовольствие,боролся, не сачковал, плюс - на радость собственных болельщиков. Ничего предосудительного, правильно делал. Но я о том, что нельзя не учитывать и "паспортные данные". От них НАПРЯМУЮ зависят и показатели и форма.
-
Astanaforever
Андрей Зейц будет выступать в ... (18)
Цитата: nightbuster33
Хочу напомнить некоторым любителям велоспорта,вместо того, чтобы порадоваться за возвращения Зейтца в команду начинают выискивать различные его недостатки,(якобы) влияющие на его спортивную форму.Опубликовать все данные о гонщиках,а уж" эксперты" сделают прогноз на их выступления в будущем и таким образом решат ;кого принять в команду,а кого нет.Вроде бы не "спящие" знатоки,а иногда такое напишут.Как вы оценивали выступление Скарпони за год до его гибели? Я думаю,что"отлично".В 2016 году ему было 36.Что на это скажете.И таких примеров можно привести множество.А данные о гонщиках приведены на Официальном сайте команды. Пока старого состава с"ПРО",а после окончания контракта,т.е. с нового года появится список нового состава,где будет только "QAZAQSTAN".Так что, с этим составом можно выступать успешно,дело теперь в руках ГШ команды.
Как говорил Портос: Дерусь , потому, что дерусь, Да? Так? У вас до чих пор мышление совковое осталось, те же действия...наступать на те же грабли. И удивляюсь от вашей логики. Ну, не вы же заказываете музыку, не вы оплачиваете. Вам лишь бы оркестр играл в полном составе и вы аплодировали. Вы поймите команда может и будет выигрывать только тогда когда все будет отлажено до последнего винтика. Это аксиома. Этот сезон и показал, как Астана запустила этот механизм. Чуть команду не угробили. Еле спасли всем миром. Теперь каждый казахстанец будет несколько тысяч тенге отдавать со своих налогов за этот праздник. Вы со своими панибратскими отношениями и пркладываете мвою руку к развалу команды. Эти ваши дифирамбы ни к чему позитивному не приведут. Посмотрите, все команды обновляются. Берут молодых , перспективных на будущее, освобождаясь от стариков. Идет ротация гонщиков. Через пару лет и принесут плоды своими победами. Тот же Инеос, ОАЭ, Джамбо, Квикстеп... А Астана? Понабрала гонщиков, которых с удовольствием слили, чтобы по разнарядке привычной платить огромные суммы. Плюс сэкономмли бюджет команды. Вот вам пример профессионального подхода к велоспорту. Менеджмент работает на все сто. Теперь посмотрите на средний возраст гонщиков Астаны? Близко к тридцати. Через два года наступит такая же ситуация как в этом сезоне...печальная. Как говорится.Калиф на час. Вы этого хотите? Вы же будете через два года горлопанить об упущенных победах. Не понимаю я вас. Радоваться, говорите? Чему? Старикам Нибали и таким Феллини и Зейцам с Груздевым? Давайте еще Кангерта позовем до полного состава 2016 года PRO TEAM Dreams.. Ладно, бесполезно вам, что то вдалбливать. Мне не трудно написать. Велкам Андрюша в родные пенаты. Будешь сыт и пьян. Мы тебя не бросим никогда. Ты наш родной.. ))(
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Ice
Андрей Зейц будет выступать в ... (18)
Цитата: Astanaforever
Не впечатлен. Ему 34.
Пусть Астана опубликует средний возраст гонщиков команды. И сделаем выводы и прогнозы, что ждет команду в следующие два-три года.
Странно, я думал у гонцов нужно смотреть на показатели и форму. А тут, оказывается, паспорт ездит. Хорошо, что Вальверде об этом не знает, а то перестал бы ехать лет 7-8 назад.
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Sezar
Тадей Погачар о своих слабых м ... (14)
Тадей сейчас сильнейший на многодневках, но во второй половине года он не был так силен. Очень может быть, что через год велосипедный Олимп будет выглядеть более многогранно.
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