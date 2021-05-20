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Состав «Газпром-РусВело» на сезон 2022
Фото: Getty Sport
Российская профессиональная команда «Газпром-РусВело» объявляет состав на сезон 2022 года. Первый спортивный директор «Газпром-РусВело» Дмитрий Седун рассказал об изменениях в составе:
«Для поднятия уровня команды мы укрепили состав рядом атлетов из других стран с различными специализациями. Мы подписали несколько универсальных гонщиков: Джованни Карбони, Николу Кончи и национального чемпиона Чехии в групповой гонке Михаэля Кукрле. Также состав пополнят несколько горовосходителей: Кевин Ривера, Хосе Диас и молодой Андреа Пиколло, имеющий большой потенциал вырасти в отличного многодневщика. В направление спринта были добавлены: Маттео Маллучелли, Алессандро Федели и стажер команды, который хорошо проявил себя в концовке этого сезона Эйрик Ландер.
«Благодаря здоровой конкуренции внутри коллектива и обмена опытом и навыками, мы уверены, что уровень отечественных спортсменов будет расти. На данный момент мы можем сказать, что состав на сезон 2022 укомплектован» — Дмитрий Седун.
Состав на сезон 2022 года: Ильнур Закарин (Россия), Сергей Чернецкий (Россия), Николай Черкасов (Россия), Матиас Вачек (Чехия), Артем Ныч (Россия), Иван Ровный (Россия), Павел Кочетков (Россия), Марко Канола (Италия), Петр Рикунов (Россия), Кристиан Скарони (Италия), Денис Некрасов (Россия), Дмитрий Страхов (Россия), Маттео Малучелли (Италия), Джованни Карбони (Италия), Хосе Мануэль Диас (Испания), Кевин Ривера (Коста-Рика), Андреа Пиколло (Италия), Михаэль Кукрле (Чехия), Алессандро Федели (Италия), Никола Кончи (Италия), Эйрик Ландер (Норвегия).
Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo
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Astanaforever
Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
Тогда какая разница на какую команду работать..на Астану или Инеос? В Астане ему хоть давали побеждать, свободу действий. Посмотим как он в Инеосе он будет побеждать. Диего Роза тому свидетель. Да и Ланда не соврет. Бред. Здесь просто банально просто. Инеос платит за эту командную работу намного больше чем Астана. Вот весь мотив перехода. По любому, Омару успехов. Он капитальный работяга и отличный , веселый парень, в отличии от этих оставшихся астанинских статистов, получающих дармовые деньги от казахских налогоплательщиков. И сами не побеждающие и толку команде от них как от козла молока. Жаль конечно, что он ушел. Как и жаль Фульсанг, ЛуЛу. Вот пусть теперь их места займут чемпионы по недоезжанию гонок груздевы и захаровы с мартинелями. Далеко пойдет Астана с ними.
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nightbuster33
Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
А вот и "ягодка" с торта Астаны к праздничному новогоднему столу Инеос.Финансы Астаны почти изчерпаны,надеюсь ,что остатков будет достаточно для полной комплектации команды.Жаль конечно,но такова жизнь"Рыбка ищет,где глубже,лишь бы вода не была мутной".Успехов Омару и спасибо! И как отмечал ранее, Омар более командный гощик,чем Ион,которого(Омара)так не будет хватать в решающих актах велогонки.
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старт-шоссе 82
Омар Фраиле переходит в велоко ... (3)
Да елки-палки, очень жаль .Хороший гонщик ,в команде мог бы пригодитсья.
Но раз отпустили значит есть более лучший вариант и справидливости ради надо сказать что в горах он с трудом тянул.
Удачи и здоровья, какое-то время понаблюдаем за ним в Инеосе.
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nightbuster33
Состав «Газпром-РусВело» на се ... (1)
Со своими прогнозами относительно некоторых гонщиков Астены и взаимоотношений с РусВело я влип, забыв про" загнанных коней...".Но Седууун-это ГОЛОВА,которого,в определенное время,не будет хватать Астане.Но он будет у побратимов.Успехов РусВело в следующем сезоне!Итальянский котел подготовки велогонщиков неизчерпаем.
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Ice
Матье ван дер Пул избавился от ... (4)
Цитата: Earl57
Цитата: SportSpirit
На антитезе Кольбрелли этого сезона. Его победы можно оценить умом, но через какое-то время они сотрутся из памяти.
Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ. Всё, чего Сонни достиг, он достиг только благодаря тяжелому труду и упорству. Кольбрелли знает, что о нем никто не будет заботиться, поэтому надо самому использовать любую возможность.
В интервью на Рубэ он сказал слова, на которые не обратили внимание: "Это был первый раз, когда меня себя пустили..." Сонни в отличие от Матье надо бороться не только не гонке, но и за то, что сначала просто попасть на гонку... Они с Ван дер Пулом изначально в неравных условиях. При всем уважении к талантам Матье.
Относительно того, кого и как запомнят. По научному это сейчас называется "социальной инженерией". Если по простому - манипуляции с сознанием людей.
Самый свежий пример. Как в интернет-СМИ расписывали поездку Ремко Эвенпула на гравийную гонку в Канзас! Сначала везде протрубили про сам факт заявки Ремко на эту гонку. Потом красивые фотографии с тренировок. Большая статья на СН, где до мельчайших подробностей рассказывается про велосипед Ремко. Естественно с фотографиями. Упомянули, что Ремко мог заявиться на полную версию гонки протяженностью 178 км, где безусловно был был бы главным фаворитом, но предпочел короткий вариант 124 км.
Гонка прошла 31 октября, дальше тишина. И что запомнят болельщики - то, что прочитали и увидели, или же то, чего они не знают? А не знают они результата. Поэтому в памяти у них он и не отложится. Логично предположить, что Ремко нет в числе призеров, иначе об этом сразу бы рассказали. Если же не рассказывают, значит повода для гордости нет. И кто меньше знает, лучше спит))
П.С. На СН написали, что Ремко занял 7-е место, отстав от победителя чуть более чем на час. Каттанео занял 8-е место. Гонка любительская, с некоторым количеством действующих и бывших профессионалов.
Вы все интерпретируете как удобно в конкретной ситуации) Кольбрелии ваыставили ущемленным героем, которого не пускали нигде. Как бы ни в одной команде не откажутся от потенциальной победы, если видят потенциал. Правда в том, что Кольбрелли только в этом сезоне выстрелил, до этого был середняком много лет. И пусть у него все будет складываться и дальше, а не как у Демара - блестящий сезон, а потом откат в обычно состояние - выиграю и второго эшелона, с топами всегда рядом, но не первый. Чтобы пиарили, нужно быть неординарной личностью, интересной аудитории. Работяги не в почете, что неудивительно - что с них интересного взять?
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Earl57
Матье ван дер Пул избавился от ... (4)
Цитата: SportSpirit
На антитезе Кольбрелли этого сезона. Его победы можно оценить умом, но через какое-то время они сотрутся из памяти.
Некорректное сравнение. У Кольбрелли нет прославленного дедушки и знаменитого отца, его не продвигают в СМИ. Всё, чего Сонни достиг, он достиг только благодаря тяжелому труду и упорству. Кольбрелли знает, что о нем никто не будет заботиться, поэтому надо самому использовать любую возможность.
В интервью на Рубэ он сказал слова, на которые не обратили внимание: "Это был первый раз, когда меня себя пустили..." Сонни в отличие от Матье надо бороться не только не гонке, но и за то, что сначала просто попасть на гонку... Они с Ван дер Пулом изначально в неравных условиях. При всем уважении к талантам Матье.
Относительно того, кого и как запомнят. По научному это сейчас называется "социальной инженерией". Если по простому - манипуляции с сознанием людей.
Самый свежий пример. Как в интернет-СМИ расписывали поездку Ремко Эвенпула на гравийную гонку в Канзас! Сначала везде протрубили про сам факт заявки Ремко на эту гонку. Потом красивые фотографии с тренировок. Большая статья на СН, где до мельчайших подробностей рассказывается про велосипед Ремко. Естественно с фотографиями. Упомянули, что Ремко мог заявиться на полную версию гонки протяженностью 178 км, где безусловно был был бы главным фаворитом, но предпочел короткий вариант 124 км.
Гонка прошла 31 октября, дальше тишина. И что запомнят болельщики - то, что прочитали и увидели, или же то, чего они не знают? А не знают они результата. Поэтому в памяти у них он и не отложится. Логично предположить, что Ремко нет в числе призеров, иначе об этом сразу бы рассказали. Если же не рассказывают, значит повода для гордости нет. И кто меньше знает, лучше спит))
П.С. На СН написали, что Ремко занял 7-е место, отстав от победителя чуть более чем на час. Каттанео занял 8-е место. Гонка любительская, с некоторым количеством действующих и бывших профессионалов.
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