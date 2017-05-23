«Газпром-РусВело» и Ак Барс Банк заключили договор о сотрудничестве

Ак Барс Банк станет партнёром команды «Газпром-РусВело» в 2021 году. Поддержка спорта и здорового образа жизни – одна из основополагающих ценностей банка, которая отражает приверженность принципам устойчивого развития. Сотрудничество предусматривает спонсорскую поддержку российской команды и позиционирование бренда банка на международной арене.

«Ак Барс Банк активно поддерживает спортивные проекты. Нам приятно стать партнером единственной российской профессиональной велокоманды «Газпром-РусВело», которая выступает на многих международных гонках. Желаем гонщикам больших спортивных успехов», – Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.

Генеральный менеджер «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин прокомментировал новое партнерское соглашение: «Ак Барс Банк оказывает значительную поддержку в сфере физической культуры и спорта, традиционно выступая партнером профессиональных команд в игровых видах спорта. Мы рады начать наше партнерство и представить Ак Барс Банк в том числе и на международной арене, используя широчайшие коммуникационные возможности профессионального велосипедного спорта».

Первый предсезонный сбор команды «Газпром-РусВело» пройдёт в начале декабря в Италии. Соревновательный сезон 2021 года команда планирует начать на гонках в Испании в конце января.

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo