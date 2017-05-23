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«Газпром-РусВело» и Ак Барс Банк заключили договор о сотрудничестве

«Газпром-РусВело» и Ак Барс Банк заключили договор о сотрудничестве

 

Ак Барс Банк станет партнёром команды «Газпром-РусВело» в 2021 году. Поддержка спорта и здорового образа жизни – одна из основополагающих ценностей банка, которая отражает приверженность принципам устойчивого развития. Сотрудничество предусматривает спонсорскую поддержку российской команды и позиционирование бренда банка на международной арене. 

 

«Ак Барс Банк активно поддерживает спортивные проекты. Нам приятно стать партнером единственной российской профессиональной велокоманды «Газпром-РусВело», которая выступает на многих  международных гонках. Желаем гонщикам больших спортивных успехов», – Председатель Правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев.

 

«Газпром-РусВело» и Ак Барс Банк заключили договор о сотрудничестве

«Газпром-РусВело» и Ак Барс Банк заключили договор о сотрудничестве

 

Генеральный менеджер «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин прокомментировал новое партнерское соглашение: «Ак Барс Банк оказывает значительную поддержку в сфере физической культуры и спорта, традиционно выступая партнером профессиональных команд в игровых видах спорта. Мы рады начать наше партнерство и представить Ак Барс Банк в том числе и на международной арене, используя широчайшие коммуникационные возможности профессионального велосипедного спорта».

 

Первый предсезонный сбор команды «Газпром-РусВело» пройдёт в начале декабря в Италии. Соревновательный сезон 2021 года команда планирует начать на гонках в Испании в конце января.

 

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

 

 

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Теги к статье: Газпром-РусВело Gazprom-RusVelo велокоманда Ренат Хамидулин

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 12:50 | Регистрация: 23.05.2017

    Интересно, пришли всед за Закариным, или вместе?

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Комментарии

  • Адриен
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (3)
    Адриен-Фото
    Что-то я сомневаюсь, что он бы был рад подобной "победе"... Если "достоин как никто другой" - победи в ЧЕСТНОЙ борьбе.
  • levonardo
    «Газпром-РусВело» и Ак Барс Ба ... (1)
    levonardo-Фото

    Интересно, пришли всед за Закариным, или вместе?

  • sixpack
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    sixpack-Фото

    да вполне хорошую команду можно составить по Фрума. Но за что будет бороться Фрум, не знает ни руководство команды, ни он сам

  • EL-Fenomeno
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    К сожалению, травмы в спортсменов никто не отменял, увы(

    С другой стороны да уж, КОВИДниый сезон внёс свои жёсткие коррективы в гоночный и соревновательный процес ведь не только Фил Жил без побед в этом году, но к примеру и другой великий гонец А.Вальверде тоже остался без побед в сезоне.

    Цитата: Astanaforever
    Гонцы в знак уважения и заслуг отдали бы ему Милан-Сан Ремо в след. сезоне. Достоин как никто другой.

    Да достоин, и желает выиграть МСР очень ибо это станет тогда его последней покоренной монументалкой которой ему недостает в коллекцию классических СУПЕР побед. Но уж точно бельгиец хояет выиграть итальянскую однодневку в чесной борьбе без всяких поддавков и "подарков".  

  • Ice
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    Ice-Фото

    Ну, не скажу, что на ГТ Фрум сам будет бороться, помощь просматривается, можно укомплектоваться как минимум на один ГТ. И вы таки недооцениваете евреев))) Они что-нибудь да придумают, да и разрешенная фармакология у Израиля лучшая в мире, поэтому будем посмотреть)

  • sixpack
    Стейн Ванденберг объявил о зав ... (1)
    sixpack-Фото

    Вот и Ванденберг завязал. А был весьма узнаваемой фигурой, за Квиков на булыге всегда выполнял адов объем работы в решающей фазе.

  • levonardo
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    levonardo-Фото
    Перешёл в Бору
  • Astanaforever
    Филипп Жильбер: «Впервые за 16 ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Гонцы в знак уважения и заслуг отдали бы ему Милан-Сан Ремо в след. сезоне. Достоин как никто другой.
  • Ернат
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    Ернат-Фото
    Полностью поддерживаю, Фруми придется на ГТ, выкручиваться самому, как делал это Погачар в этом году, посмотрим в какой он форме подойдет к ТДФ
  • VeloVelo
    Велокоманда Israel Start-Up N ... (8)
    VeloVelo-Фото

    А куда делся призер Рубэ?

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