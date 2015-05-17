Роман Кройцигер усилит состав «Газпром-РусВело»



Российская команда «Газпром-РусВело» и Роман Кройцигер подписали контракт на сезон 2021 года.



За плечами 34-летнего чешского гонщика участие в 18 Гранд-турах и огромный опыт в профессиональном велоспорте. Среди основных достижений Романа: победа на этапе «Джиро д’Италия» и победы в генеральных классификациях на «Туре Романдии», «Туре Швейцарии» и «Джиро Сардинии»





Роман прокомментировал подписание контракта: «Новая команда, новый вызов! Во время наших первых онлайн-встреч я получил действительно хорошую энергию и впечатления от руководства команды. Я узнал, что они очень уверены и целеустремленны, и я смогу спокойно начать подготовку к предстоящему сезону. На данный момент на рынке очень много серьезных гонщиков, поэтому я очень ценю, что мне дали место в команде. Кроме того, я знаком со спортивным директором команды Дмитрием Конышевым, я знаю его много лет, он отличный специалист. Более того, Дмитрий живет вблизи моего дома в Италии, так что я смогу регулярно общаться с ним и получать его советы. Меня это тоже очень радует».

Фото: Marketa Navratilova





Цели Кройцигера на следующий сезон: «Я хочу поделиться своим опытом с молодыми гонщиками и, конечно же, буду помогать Ильнуру Закарину бороться за генеральную классификацию. Надеюсь, что в следующем сезоне мы получим приглашение на "Джиро д’Италия", потому что мы определенно будем конкурентоспособны. Я также надеюсь принять участие в однодневных гонках, особенно в моих любимых "Арденнских классиках". Также Олимпийские игры в Токио являются для меня важной целью на следующий год.



Кто-то, вероятно, думает, что я уже довольно старый, потому что я так давно в профессиональном велоспорте, но давайте посмотрим на Вальверде, который в свои 40 лет находится в отличной форме. Мне же всего 34 года, и я чувствую себя хорошо и нацелен достойно провести еще несколько сезонов. Я сделаю все возможное, чтобы вместе с моей новой командой «Газпром-РусВело» одержать еще больше побед» — Роман Кройцигер.



Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин: «Уверен, что Роман является одним из тех гонщиков, которые не нуждаются в дополнительных представлениях. Колоссальный опыт, полученный за годы профессиональной карьеры на высшем уровне, фактически и является самой большой ценностью. Это то, что необходимо любой команде, чтобы молодые спортсмены смотрели, как работает настоящий профессионал, а опытные гонщики имели такую поддержку в гонке, которую может обеспечить гонщик только подобного уровня. Кройцигер будет одним из основных гонщиков для поддержки Закарина, но, кроме этого, ему будут предоставлены шансы показать и свой результат. Уверен, что присутствие Романа в составе “Газпром-РусВело” значительно повысит общий уровень каждого отдельного гонщика и всей команды в целом».







Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo