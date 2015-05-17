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Роман Кройцигер усилит состав «Газпром-РусВело»

Роман Кройцигер усилит состав «Газпром-РусВело»

 
Российская команда «Газпром-РусВело» и Роман Кройцигер подписали контракт на сезон 2021 года.
 
За плечами 34-летнего чешского гонщика участие в 18 Гранд-турах и огромный опыт в профессиональном велоспорте. Среди основных достижений Романа: победа на этапе «Джиро д’Италия» и победы в генеральных классификациях на «Туре Романдии», «Туре Швейцарии» и «Джиро Сардинии»

Роман прокомментировал подписание контракта: «Новая команда, новый вызов! Во время наших первых онлайн-встреч я получил действительно хорошую энергию и впечатления от руководства команды. Я узнал, что они очень уверены и целеустремленны, и я смогу спокойно начать подготовку к предстоящему сезону. На данный момент на рынке очень много серьезных гонщиков, поэтому я очень ценю, что мне дали место в команде. Кроме того, я знаком со спортивным директором команды Дмитрием Конышевым, я знаю его много лет, он отличный специалист. Более того, Дмитрий живет вблизи моего дома в Италии, так что я смогу регулярно общаться с ним и получать его советы. Меня это тоже очень радует». 

 

Роман Кройцигер усилит состав «Газпром-РусВело»

 Фото: Marketa Navratilova



Цели Кройцигера на следующий сезон: «Я хочу поделиться своим опытом с молодыми гонщиками и, конечно же, буду помогать Ильнуру Закарину бороться за генеральную классификацию. Надеюсь, что в следующем сезоне мы получим приглашение на "Джиро д’Италия", потому что мы определенно будем конкурентоспособны. Я также надеюсь принять участие в однодневных гонках, особенно в моих любимых "Арденнских классиках". Также Олимпийские игры в Токио являются для меня важной целью на следующий год. 
 
Кто-то, вероятно, думает, что я уже довольно старый, потому что я так давно в профессиональном велоспорте, но давайте посмотрим на Вальверде, который в свои 40 лет находится в отличной форме. Мне же всего 34 года, и я чувствую себя хорошо и нацелен достойно провести еще несколько сезонов. Я сделаю все возможное, чтобы вместе с моей новой командой «Газпром-РусВело» одержать еще больше побед» — Роман Кройцигер.
 
Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин: «Уверен, что Роман является одним из тех гонщиков, которые не нуждаются в дополнительных представлениях. Колоссальный опыт, полученный за годы профессиональной карьеры на высшем уровне, фактически и является самой большой ценностью. Это то, что необходимо любой команде, чтобы молодые спортсмены смотрели, как работает настоящий профессионал, а опытные гонщики имели такую поддержку в гонке, которую может обеспечить гонщик только подобного уровня. Кройцигер будет одним из основных гонщиков для поддержки Закарина, но, кроме этого, ему будут предоставлены шансы показать и свой результат. Уверен, что присутствие Романа в составе “Газпром-РусВело” значительно повысит общий уровень каждого отдельного гонщика и всей команды в целом». 

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

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Теги к статье: Роман Кройцигер Ренат Хамидулин Газпром - РусВело Gazprom - RusVelo

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  1. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Сегодня, 12:35 | Регистрация: 13.04.2016

    Вот так и сливаются бюджеты.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:59 | Регистрация: 30.06.2017

    Сбитый летчик приземлился как всегда на нашем аэродроме. Ну а где еще, же? Мы же богатая страна.... и щедрая к тому же.

    Надо тогда еще и Янеца Брайковича взять , у него былых победных регалий не меньше будет. Да и Игорь Антон тоже для коллекции пригодится. Команда чемпионов будет.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 14:07 | Регистрация: 17.05.2015

      А при чем страна ? Это Газпром богатый и щедрый - за счет потребителей газа. Тарифы для населения не маленькие - можно и НАСТОЯЩЕГО профессионала пригласить.

  3. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 13:48 | Регистрация: 23.05.2017

    Ну, судя по всему, приглашение на Джиро 2021 не из области фантастики. Было бы хорошо

  4. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 15:02 | Регистрация: 4.05.2017

    Пора подписывать Давиде Ребелина:)

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Sezar
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (17)
    Sezar-Фото
    Это вообще-то ваша логика))).
  • Бакеша
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (3)
    Бакеша-Фото
    Верните лучше Андрея Зейц
  • дрокер
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    дрокер-Фото
    Пора подписывать Давиде Ребелина:)
  • AAA
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (3)
    AAA-Фото

    У Луценко есть контракт или торгуются?

  • Адриен
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    Адриен-Фото
    А при чем страна ? Это Газпром богатый и щедрый - за счет потребителей газа. Тарифы для населения не маленькие - можно и НАСТОЯЩЕГО профессионала пригласить.
  • levonardo
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    levonardo-Фото

    Ну, судя по всему, приглашение на Джиро 2021 не из области фантастики. Было бы хорошо

  • levonardo
    Евгений Федоров и Глеб Брусенс ... (3)
    levonardo-Фото

    Ну что тут скажешь. удачи молодым! Может увидим в этом сезоне команду с полностью казахским составом)

  • Astanaforever
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Сбитый летчик приземлился как всегда на нашем аэродроме. Ну а где еще, же? Мы же богатая страна.... и щедрая к тому же.

    Надо тогда еще и Янеца Брайковича взять , у него былых победных регалий не меньше будет. Да и Игорь Антон тоже для коллекции пригодится. Команда чемпионов будет.
  • Альоша Шац
    Роман Кройцигер усилит состав ... (5)
    Альоша Шац-Фото
    Вот так и сливаются бюджеты.
  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр мечтает выиграть ... (17)
    Shalam s Urala-Фото

    Ремко парень уникальный, глупо спорить. но у него ни одного даже доезда до финиша гт, никто пока просто не знает - каков он на длинной дистанции. но все гт ему уже отдали )

    нынче Тадей блистательно подтвердил своё генеральство. за Карапаса ещё можно порадоваться - тоже неслучайно-залётным оказался (почему-то казался очередным Перейро/Кобо). у Берналя сезон в говорение красивых разговоров вылетел. вот Нибали на днях же хорошо сказал - не надо никаких целей. ну типа за говорение про которые потом обязательно подтянут за язычок ))

    делай что должен и будь что будет

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