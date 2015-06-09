VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

«Газпром-РусВело» и «ВКонтакте» договорились о сотрудничестве

«Газпром-РусВело» и «ВКонтакте» договорились о сотрудничестве

 

Российская социальная сеть «ВКонтакте» станет официальным информационным партнером команды «Газпром-РусВело».

 

Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин рассказал о новом сотрудничестве: «Партнерство с самой главной социальной сетью России для нас, как единственной российской профессиональной велосипедной команды, является особо важным. В социальной сети "ВКонтакте" зарегистрированы сотни миллионов пользователей, что позволяет эффективно взаимодействовать с широчайшей аудиторией любителей велосипедного спорта. Отмечу, что популяризация велоспорта в нашей стране является одной из задач команды. Информационное партнерство с "ВКонтакте" позволит нам реализовывать наши идеи быстрее».

 

«Газпром-РусВело» и «ВКонтакте» договорились о сотрудничестве

 

 

Андрей Мельник, руководитель спортивных и медиа-проектов «ВКонтакте»: «Для "ВКонтакте" партнёрский опыт с велокомандой – уникальный, такое происходит впервые в истории соцсети. Для нас это одновременно радость и ответственность, и мы надеемся, что эти чувства взаимны. Рассчитываем на долгое и продуктивное сотрудничество, а ещё желаем команде новых вызовов и достижений — и обещаем оказать всяческую поддержку».

 

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Газпром-РусВело Gazprom-RusVelo велокоманда Ренат Хамидулин

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 15:58 | Регистрация: 20.06.2019

    Если толково наладят взаимодействие, то для популяризации велоспорта в русскоязычном пространстве могут сделать очень много.

  2. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 18:06 | Регистрация: 26.04.2017

    Из двух кривых не получится одной прямой, ИМХО. 

  3. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 18:26 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: SVS
    Из двух кривых не получится одной прямой, ИМХО. 

    Ну, если в плане велокоманды не все ровно, то у ВК все в полном порядке, безоговорочный лидер в сегменте соцсетей с возможностями, которые подавляющее большинство аудитории сильно недооценивает)

  4. s75

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 9.06.2015

    Короче, завалят лайками и комментами. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

24 января 2021

Classica Comunitat Valenciana 1969

28 - 31 января 2021

Challenge Ciclista Mallorca

31 января 2021

Grand Prix Cycliste la Marseillaise

3 - 7 февраля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

3 - 7 февраля 2021

Etoile de Besseges

9 - 14 февраля 2021

Tour Colombia

11 - 14 февраля 2021

Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • s75
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    s75-Фото

    Короче, завалят лайками и комментами. 

  • Ice
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: SVS
    Из двух кривых не получится одной прямой, ИМХО. 

    Ну, если в плане велокоманды не все ровно, то у ВК все в полном порядке, безоговорочный лидер в сегменте соцсетей с возможностями, которые подавляющее большинство аудитории сильно недооценивает)

  • SVS
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    SVS-Фото

    Из двух кривых не получится одной прямой, ИМХО. 

  • Ice
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (4)
    Ice-Фото

    Если толково наладят взаимодействие, то для популяризации велоспорта в русскоязычном пространстве могут сделать очень много.

  • Shalam s Urala
    Якоб Фульсанг: «Не стал бы в б ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Ернат
    ему преподали урок, на след сезон должен вернутся, более сильным, более мотивированым и сконцентрированым
    так собссно все этого от него и хотят. но главное чтоб он сам этого как следует хотел. с сильным Берналем всем будет интереснее )

  • Shalam s Urala
    Трансферные новости пелотона-2 ... (142)
    Shalam s Urala-Фото
    спасибо, конечно, но вашу подсказку с многоточием было трудно не заметить )
  • Shalam s Urala
    Велокоманда Bora-hansgrohe пре ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    красивая форма - к светло-серому ярко-чёрный + ярко-белые акценты - просто супер!

  • motte
    Трансферные новости пелотона-2 ... (142)
    motte-Фото
    +1
    Всегда, на протяжении долгого времени, мне нравились глубокоемкие ответы от вас.
    Класс!
  • Shalam s Urala
    Трансферные новости пелотона-2 ... (142)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: motte
    И, сдается мне, что он окажется в скае... когда-нибудь-:)

    в том смысле, что все мы, без исключения, когда-то окажемся в "скае"? )

  • Ернат
    Якоб Фульсанг: «Не стал бы в б ... (8)
    Ернат-Фото

    Фульсанг 100% недельщик, на 3 недели его точно не хватит, я бы его ставил на однодневные монументы, а на ГТ, максимум сокапитаном или первым грегори с прицелом на отдельные этапы! кроме Власова я больше не кого не виже на генерал в этом сезоне в Астане 



    а насчет Берналья я не согласен, у него огромный потенциал, просто в этом сезоне у него форма была не напике на ТДф + все таки сказался возраст, поймал звездняк, думал на одной ноге всех сделает, и наверное чуть смазал подготовку, не до тренировался, сачковал, а так сейчас ему преподали урок, на след сезон должен вернутся, более сильным, более мотивированым и сконцентрированым

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 декабря

David Lozano (Team Novo Nordisk)

Iljo Keisse (Deceuninck - Quick Step)

22 декабря

Alexander Edmondson (Mitchelton-Scott)

23 декабря

Juraj Sagan (Bora-hansgrohe)

Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe)

Oscar Riesebeek (Alpecin Fenix)

Kaden Groves (Mitchelton-Scott)

Joel Nicolau Beltran (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2020 (70)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)