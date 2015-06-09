- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 15:30
«Газпром-РусВело» и «ВКонтакте» договорились о сотрудничестве
Российская социальная сеть «ВКонтакте» станет официальным информационным партнером команды «Газпром-РусВело».
Генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин рассказал о новом сотрудничестве: «Партнерство с самой главной социальной сетью России для нас, как единственной российской профессиональной велосипедной команды, является особо важным. В социальной сети "ВКонтакте" зарегистрированы сотни миллионов пользователей, что позволяет эффективно взаимодействовать с широчайшей аудиторией любителей велосипедного спорта. Отмечу, что популяризация велоспорта в нашей стране является одной из задач команды. Информационное партнерство с "ВКонтакте" позволит нам реализовывать наши идеи быстрее».
Андрей Мельник, руководитель спортивных и медиа-проектов «ВКонтакте»: «Для "ВКонтакте" партнёрский опыт с велокомандой – уникальный, такое происходит впервые в истории соцсети. Для нас это одновременно радость и ответственность, и мы надеемся, что эти чувства взаимны. Рассчитываем на долгое и продуктивное сотрудничество, а ещё желаем команде новых вызовов и достижений — и обещаем оказать всяческую поддержку».
Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo
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