«Газпром-РусВело» и «ВКонтакте» договорились о сотрудничестве

Фульсанг 100% недельщик, на 3 недели его точно не хватит, я бы его ставил на однодневные монументы, а на ГТ, максимум сокапитаном или первым грегори с прицелом на отдельные этапы! кроме Власова я больше не кого не виже на генерал в этом сезоне в Астане

а насчет Берналья я не согласен, у него огромный потенциал, просто в этом сезоне у него форма была не напике на ТДф + все таки сказался возраст, поймал звездняк, думал на одной ноге всех сделает, и наверное чуть смазал подготовку, не до тренировался, сачковал, а так сейчас ему преподали урок, на след сезон должен вернутся, более сильным, более мотивированым и сконцентрированым