VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

«Газпром-РусВело» и Colnago продлили сотрудничество

«Газпром-РусВело» и Colnago продлили сотрудничество

 



  Российская команда «Газпром-РусВело» продолжит выступать на легендарных велосипедах Colnago. С 2013 года команда сотрудничает с итальянским производителем велосипедов, и это партнерство будет продолжено в следующем сезоне.

 

«Газпром-РусВело» и Colnago продлили сотрудничество

 

Фото: Bettiniphoto


  «Маэстро Эрнесто для нас не только спонсор, но и опытный наставник с богатейшими уникальными знаниями, который является частью нашей велосипедной семьи. Победа на "Тур де Франс" 2020 была достигнута на велосипеде Colnago, и это является безусловным стимулом для гонщиков нашей команды. Мы рады продолжить сотрудничество с Colnago, лучшим производителем велосипедов в мире», — Генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин.

  «Эрнесто Кольнаго основал нашу компанию, чтобы создавать лучшие велосипеды в мире и помогать лучшим гонщикам реализовать свои мечты», — сказала Мелисса Монкада, исполнительный директор Colnago. «С момента основания Colnago мы верили в чемпионов со всего мира, и мы очень гордимся тем, что являемся партнером "Газпром-РусВело". В Colnago мы стремимся создавать лучшие велосипеды для гонщиков, и "Тур де Франс" этого года стал прекрасным примером и вознаграждением за преданность нашему делу».

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Газпром-РусВело Gazprom - RusVelo

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Сегодня, 20:05 | Регистрация: 13.04.2016

    Акто там редискаил? Они или Катя?

    Цитата: Альоша Шац
    Акто там редискаил? Они или Катя?
    А зачем искажать вопрос?

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    patar-Фото
    Я бы вообще обратил внимание на весь Инеос в целом. После того, как Томаса потеряли, каждый день едут в отрыве, и при этом их "некапитан" в тройке...
  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    uran-Фото

    Отрыв скорее всего, между гор будут отдыхать.

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    Серафим-Фото
    Пента-трик. Только неясно, какое состояние будет на финише после сегодняшнего, и завтра почти 260 км.
  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    uran-Фото
    Хиндли поставили "в хвост" с оглядкой на Келдермана, а мог же попробовать уехать от Харта и обезопасить генерал перед разделкой. По моему сглупили они конкретно. Да тот же Бильбао может ещё заехать в 3-ку.
  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    aksbor-Фото

    Алмейда совершенно ожидаемо провалился. По всему ощущалось,что это голый король,даже в такой скромной компании кокурентов.

    Келдерман тоже вряд ли удержится,хотя облегченный субботний этап может ему помочь.

    Нибали просто уже не способен бороться за подиум в силу возраста и усталости от долгой тяжелой карьеры.

    А вот Геогеген впервые пожалуй раскрылся по-настоящему.

    Хиндли вообще как чертик из табакерки...

  • velodoctor
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (9)
    velodoctor-Фото
    Да, редкий шанс для догонятеля всех отрывов на всех гонках.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (40)
    Серафим-Фото
    Вот именно, один этап с интригой случился на Джиро и сразу же - Джиро интересный, а Тур скучный. А до этого этапа сплошное сидение и сушка гонок. Для примера можно вспомнить вчерашний.
  • Ипполит Окутюрье
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (9)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    Сотрясение мозга у Ван дер Пула..

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    BlAr-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: BlAr
    Цитата: Гонщик
    Прозевал конечно , но выкладываться с ужастными гримассами как Мартин , не стал .
    Понял, что скорее всего, не догонит.
    При большом желании , даже шанса этому качающему головой в стиле Ару  Мартину , не оставил , впереди серьёзный этап , где можно выиграть Вуэльту . 
    Турмале отменили, как и следовало ожидать...
  • Ипполит Окутюрье
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    94 место DÉMARE Arnaud 50:58

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

22 октября

Emiel Planckaert (Sport Vlaanderen - Baloise)

Max Kanter (Team Sunweb)

Aksel Nommela (Wallonie Bruxelles)

23 октября

Jesper Hansen (Cofidis)

Luka Pibernik (Bahrain McLaren)

Julius Van den Berg (EF Pro Cycling)

Antonio Pedrero (Movistar Team)

25 октября

Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step)

Davide Formolo (UAE Team Emirates)

Leonardo Basso (Team INEOS)

Joel Suter (Wallonie Bruxelles)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (178)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)