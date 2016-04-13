«Газпром-РусВело» и Colnago продлили сотрудничество





Российская команда «Газпром-РусВело» продолжит выступать на легендарных велосипедах Colnago. С 2013 года команда сотрудничает с итальянским производителем велосипедов, и это партнерство будет продолжено в следующем сезоне.





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«Маэстро Эрнесто для нас не только спонсор, но и опытный наставник с богатейшими уникальными знаниями, который является частью нашей велосипедной семьи. Победа на "Тур де Франс" 2020 была достигнута на велосипеде Colnago, и это является безусловным стимулом для гонщиков нашей команды. Мы рады продолжить сотрудничество с Colnago, лучшим производителем велосипедов в мире», — Генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин.



«Эрнесто Кольнаго основал нашу компанию, чтобы создавать лучшие велосипеды в мире и помогать лучшим гонщикам реализовать свои мечты», — сказала Мелисса Монкада, исполнительный директор Colnago. «С момента основания Colnago мы верили в чемпионов со всего мира, и мы очень гордимся тем, что являемся партнером "Газпром-РусВело". В Colnago мы стремимся создавать лучшие велосипеды для гонщиков, и "Тур де Франс" этого года стал прекрасным примером и вознаграждением за преданность нашему делу».







Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo