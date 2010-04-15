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«Газпром» продолжит поддержку команды «Газпром-РусВело»

«Газпром» продолжит поддержку команды «Газпром-РусВело»

 

 

«Газпром» и российская профессиональная команда «Газпром-РусВело» подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Команда существует с 2011 года, а с 2016 титульным спонсором команды является «Газпром». Новое соглашение рассчитано на четыре года.

 

 Фото: Bettiniphoto

 

  «Мы дорожим сотрудничеством с надежным партнером команды компанией "Газпром". В этом сезоне мы, как и многие, столкнулись с непредвиденными сложностями, но благодаря поддержке нашего титульного спонсора мы сохранили вектор развития. Гонщики профессиональной шоссейной команды приняли участие в максимально возможном количестве международных стартов.

 

  То же касается и молодежной группы подготовки, мы обеспечили молодых российских гонщиков необходимыми для их развития соревнованиями, в числе которых: молодежная "Джиро д’Италия", чемпионаты Европы и мира.

 

  Трековые представители "Газпром-РусВело", являющиеся лидерами национальной сборной и одними из сильнейших гонщиков в мире, продолжают подготовку к перенесенным Олимпийским играм.

 

  Новое соглашение, рассчитанное на четыре года, позволяет нам уверенно смотреть в будущее и заниматься развитием проекта» — Генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин.

 

 

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo

 

 

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Теги к статье: Газпром-РусВело Gazprom-RusVelo

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  1. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Вчера, 17:05 | Регистрация: 13.04.2016

    Эх,а могли бы СП-3 на эти деньги замутить

  2. Имя: Юрий

    Moiseenkoyv

    Вчера, 17:17 | Регистрация: 13.09.2020

    Слава Богу.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 17:59 | Регистрация: 15.04.2010

    А теперь бы попадать бы на Гран туры.

  4. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 19:12 | Регистрация: 24.12.2017

    Отличная новость, очень приятно

  5. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 20:15 | Регистрация: 21.06.2011

    На Закарина значит хватит.

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Джиро не доедет до Милана, для многих это будет трагедией.

    А так =названный победитель=, никогда не будет считать себя победителем.

  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    dyneema-Фото
    Нейтрализация есть? Эти повороты за 3-5 км до фишина привлекательно для генеральщиков не выглядят... И ветра, надежда на ветра и эшелоны, иначе тоска ж смертная ждёт...
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    EL-Fenomeno-Фото

    Иль маэстро Саган, ну ты и молодец!

    Прям как в том фильме: "Понимаете, я пронзил выиграл время этап, я добился своего". Ещё и насладился своим триумфом на последних 150м.

    Теперь у Петера есть победы на всех 3-х ГТ: 1 Джиро + 12 Тур + 4 Вуэльта = 17 good Вошёл в трипл-клуб. Ну а сам этап просто безшабашный, но, блин, признаемся, мы соскучились по такому "вело-хаосу" в хорошем смысле этого слова. Фульса откровенно говоря жаль, хорошо хоть Домэнико успел.

    Цитата: dyneema
    В чистом спринте против Демара нет шансов, Петер связ немного здоровья в долг, и проехал классико. А через высокие горы Демар может и не переехать...

    Демар наверное уже мысленно просит снега на последнюю неделю Джиро, чтобы орги отменили высокие горы/перевалы в Альпах, но я верю, что француз перетерпит, а главное что не сойдёт. После ухода с Джиро универсала Блинка на цикламену без вариантов остались двое: тут либо Петер либо Арно

  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    uran-Фото
    Петер молодец, эта победа дорогого стоит. Вот только с отменой гонки есть вопросы, и с цикламеновой майкой.
  • uran
    Директор Джиро д’Италия-2020: ... (2)
    uran-Фото
    Смысл? Победитель определится лишь по результату ПЦР а не в борьбе. Как и с агл победитель Джиро будет нелегитимен.
  • uran
    Команда Jumbo - Visma снялась ... (7)
    uran-Фото
    Походу джиро Все
  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото

    может наконец-то Кофидис что-то похожее на спринт продемонстрирует? спринтеров-то все меньше...или может Гавирия, он как-то совсем затерялся...

  • patar
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (8)
    patar-Фото
    Учитывая сегодняшний отрыв, скорее Демар vs Демар
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (29)
    patar-Фото
    Мне тоже обидно за него. Хоть я и не фанат Астана, но так терять время... очень несправедливо.
  • Sezar
    Йос ван Эмден о недостаточных ... (2)
    Sezar-Фото

    Заметил, что когда брали вью у одного из гонщиков, то микрофон не был ничем прикрыт. Бросилось в глаза по сравнению с Туром. Думаю там много чего такого, бросающегося в глаза.

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