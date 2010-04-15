«Газпром» продолжит поддержку команды «Газпром-РусВело»

«Газпром» и российская профессиональная команда «Газпром-РусВело» подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Команда существует с 2011 года, а с 2016 титульным спонсором команды является «Газпром». Новое соглашение рассчитано на четыре года.

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«Мы дорожим сотрудничеством с надежным партнером команды компанией "Газпром". В этом сезоне мы, как и многие, столкнулись с непредвиденными сложностями, но благодаря поддержке нашего титульного спонсора мы сохранили вектор развития. Гонщики профессиональной шоссейной команды приняли участие в максимально возможном количестве международных стартов.

То же касается и молодежной группы подготовки, мы обеспечили молодых российских гонщиков необходимыми для их развития соревнованиями, в числе которых: молодежная "Джиро д’Италия", чемпионаты Европы и мира.

Трековые представители "Газпром-РусВело", являющиеся лидерами национальной сборной и одними из сильнейших гонщиков в мире, продолжают подготовку к перенесенным Олимпийским играм.

Новое соглашение, рассчитанное на четыре года, позволяет нам уверенно смотреть в будущее и заниматься развитием проекта» — Генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин.

Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo