- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 16:07
«Газпром» продолжит поддержку команды «Газпром-РусВело»
«Газпром» и российская профессиональная команда «Газпром-РусВело» подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Команда существует с 2011 года, а с 2016 титульным спонсором команды является «Газпром». Новое соглашение рассчитано на четыре года.
Фото: Bettiniphoto
«Мы дорожим сотрудничеством с надежным партнером команды компанией "Газпром". В этом сезоне мы, как и многие, столкнулись с непредвиденными сложностями, но благодаря поддержке нашего титульного спонсора мы сохранили вектор развития. Гонщики профессиональной шоссейной команды приняли участие в максимально возможном количестве международных стартов.
То же касается и молодежной группы подготовки, мы обеспечили молодых российских гонщиков необходимыми для их развития соревнованиями, в числе которых: молодежная "Джиро д’Италия", чемпионаты Европы и мира.
Трековые представители "Газпром-РусВело", являющиеся лидерами национальной сборной и одними из сильнейших гонщиков в мире, продолжают подготовку к перенесенным Олимпийским играм.
Новое соглашение, рассчитанное на четыре года, позволяет нам уверенно смотреть в будущее и заниматься развитием проекта» — Генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин.
Пресс-служба команды Gazprom — RusVelo
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