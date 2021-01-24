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Диего Камарго – новый велогонщик команды EF Pro Cycling

Велокоманда EF Pro Cycling подписала контракт с 22-летним колумбийцем Диего Камарго

 

 

  Велокоманда EF Pro Cycling подписала двухлетний контракт с 22-летним колумбийским гонщиком Диего Камарго (Diego Andres Camargo), который в этом году стал победителем Вуэльты Колумбии - и андеровской (Vuelta a la Juventud) и взрослой версий (Vuelta a Colombia Mindeporte) велогонки.

 

 

  В пресс-релизе велокоманды EF Pro Cycling говорится: «Для миллионов людей по всему миру опыт езды на велосипеде имеет своё личное значение. Для Диего Камарго, молодого и восходящего таланта из Колумбии, велоспорт не только его страсть, но также способ помочь родителям Сегундо и Бланке улучшить жизнь. Когда тренеры местного велоклуба заметили талант маленького Диего, они убедили его, что велоспорт может стать его профессией.

 

  Его любовь к езде на велосипеде быстро переросла в страстное увлечение велогонками. Появившись впервые на местной гонке Вуэльта Туты (Vuelta de Tuta) в 2015 году, Камарго на стальном велосипеде превзошёл пелотон отлично тренированных ребят, которые выступали на гораздо более современных моделях велосипедов. Но Диего Камарго опередил их на минуту. Через пять лет он одержал свои самые крупные победы – в генеральной классификации андеровской и взрослой Вуэльты Колумбии.

 

  Диего Камарго пришёл в велоспорт довольно поздно, в отличие от многих профессионалов, и ему пришлось учиться преодолевать трудности велогонок, пройти через серьёзные падения, постигать искусство спусков. Его решимость продолжать работать и талант привлекли внимание генерального менеджера команды EF Pro Cycling Джонатана Воутерса (Jonathan Vaughters)».

 

  Джонатан Воутерс: «Он один из немногих велогонщиков, выигравших анедровскую и взрослую Вуэльту Колумбии в один год. Мало кто из велогонщиков побеждал на Вуэльте Колумбии в возрасте до 23 лет. Среди них Карапас и Энао. Это говорит о таланте Диего. Считаю, что его относительно поздний приход в велоспорт и очень скромное начало будет работать в его пользу и в конечном счёте откроет чемпиона высшего уровня».

 

Диего Камарго ответил на вопросы пресс-службы велокоманды EF Pro Cycling:

 

- Почему тебе нравится велоспорт?

 

- Я молод, люблю выступать в гонках, очень счастлив прийти в мир велоспорта, где могу достичь своих целей и совершенствоваться с каждым днём. Для меня это способ помочь семье, и, надеюсь, стать хорошим примером для детей, которые приходят в этот спорт.

 

- Где больше всего любишь ездить на велосипеде?

 

- Моё любимое место – где я живу, окрестности города Тута (Tuta), в Бояке. Люди у нас всегда дружелюбны. Мне нравится рельеф нашей местности. Но я мечтаю о Европе. Хотя о тех местах я не знаю, но слышал много интересного, думаю, будет здорово туда попасть.

 

- Почему ты захотел присоединиться к команде EF Pro Cycling? Почему выбрал эту велокоманду?

 

- Потому что мне кажется, что это великолепная команда. Я понимаю, как такая команда сможет помочь мне вырасти как человеку и как велогонщику, достичь моей мечты в велоспорте.

 

- Каким типом велогонщика себя считаешь?

 

- Я универсал. Могу хорошо выступать на всех рельефах, но в первую очередь я горняк.

 

- На что надеешься в 2021 году?

 

- В 2021 году хочу внести свой вклад в работу команды, отдать 100% своих сил, а также приобрести опыт, адаптироваться к велогонкам, постепенно подготавливаться физически, как я надеюсь, к борьбе за победу на некоторых гонках.

 

 

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Теги к статье: Диего Камарго Diego Camargo EF Pro Cycling

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Комментарии

  • AlGalgalim
    Тео Бос предложил ввести новые ... (2)
    AlGalgalim-Фото
    Коридоры нарисовать, как в лыжных гонках, можно даже ёлочками украсить.
  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Кэв пришел в квики бесплатно.респект ему.
  • RVL
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    RVL-Фото

    Ну да, что то слышал о личных спонсорах

  • flugegeheimen
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Он вроде даже бесплатно был готов за квиков катать. Собственно, почему бы и нет.
  • RVL
    Марк Кэвендиш переходит в вело ... (4)
    RVL-Фото

    В трек ему надо...а то нестыковка какая-то

    Тут все что угодно от Лефевра, кроме результата.

    Ну видимо и деньги соответствующие

  • AzaKonta
    Тео Бос предложил ввести новые ... (2)
    AzaKonta-Фото
    На финише может трек сделать?
  • flugegeheimen
    Велокоманда Sunweb в 2021 году ... (5)
    flugegeheimen-Фото

    Эх, черно-белая форма красивая была. А это прям скай времен доминирования)

  • flugegeheimen
    Фабио Ару подписал контракт с ... (12)
    flugegeheimen-Фото

    сборная сбитых летчиков

  • Ice
    Велокоманда Sunweb в 2021 году ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    А когда в последний раз переименовывали футбольные команды, к примеру, Реал, Ювентус или Ливерпуль ? То то и оно... Пока велоспорт не перестанет быть СОДЕРЖАНКОЙ, пока не перестанет "христарадничать", пока не станет приносящим прибыль ВЫГОДНЫМ объектом инвестиций - чехарда с переименованиями, с появлением и исчезновением команд, с подвешенной профессиональной судьбой специалистов и велогонщиков будет продолжаться.

    В России и футбол содержанка. Велоспорт - не массовый спорт, футбольные механизмы тут не сработают никогда. Прибыль определяется интересом зрителей, за трансляцию АПЛ телекомпании платят сотни миллионов долларов. У меня тьма знакомых, почти все хорошо разбираются в футболе или хоккее, есть любители баскетбола и гандбола. Велоспортом интересуюсь я один - вот вам и ответ про выгоду инвестиций. С чего вкладываьь деньги в спорт, который интересен единицам?

  • StVano
    Велокоманда Sunweb в 2021 году ... (5)
    StVano-Фото

    Скай вернулся!biggrin

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