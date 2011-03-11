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Стоимость «коронавирусного» протокола для велокоманд

Директор команды Jumbo-Visma: «Соблюдение протоколов стоит огромных денег»

 

 

 Велокоманды Мирового тура, помимо финансовых потерь, вызванных остановкой сезона из-за коронавируса, вынуждены увеличивать траты на протоколы безопасности в условиях  новой реальности. Выбора нет, так как без тестирования на Covid-19 и без строгих ограничений гонщики и персонал команды могут быть не допущены к гонкам.

 

  О том, сколько стоит подготовка к рестарту сезона в условиях пандемии, в интервью VeloNews рассказал генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge).

 

 

  Ричард Плюгге: «На самом деле нужно много денег. Соблюдение протоколов стоит огромных денег, но у нас в этом плане всё в порядке. Если гонок не будет совсем, это обойдётся ещё дороже. Тесты и другие меры очень дорого стоят. Но для нас самое главное – сохранить здоровье гонщиков и персонала».

 

  Как сообщает VeloNews, некоторые команды рассказали, что организация контроля здоровья становится проблемой и требует больших трат, когда гонщики живут в разных частях света.  В некоторых странах тестирование бесплатно, потому что является частью мер национального здравоохранения. Но тесты частных лабораторий стоят около 100 $ и больше за один быстрый тест, который требуется по протоколу UCI.  

 

  Представители команд сказали VeloNews: «Ужасно дорого. Нам требуется 100 тысяч долларов для проведения контролей на четыре оставшиеся месяца сезона».

 

  Тесты на Covid-19 должны сдавать и персонал, и гонщики команды. Все, от гонщиков до спортивных директоров, массажистов и водителей автобусов, которые принимают участие в гонках Мирового тура, должны сдавать по два теста, чтобы получить допуск к гонке.

 

  Некоторые команды также озабочены тем, что не  существует единой информационной базы, доступной для всех команд и гонок. Каждая команда и организаторы каждой гонки используют индивидуальный подход. Команда Jumbo-Visma, например, допускает не более двух человек в автомобиле во время переездов. Также приходится арендовать целый отель для тренировочных сборов, чтобы обезопасить от возможного попадания носителя заболевания в круг команды и персонала. Кроме того, велокоманда заблаговременно перед приездом гонщиков посылает в отель специальную группу, которая проводит дезинфекцию помещений. Многие из мер безопасности применялись и раньше, например, свой шеф-повар команды, свои стиральные машины и подушки. Но теперь эти протоколы расширились.

 

  Некоторые команды настаивают почти на «домашнем аресте» для гонщиков и персонала, просят их избегать большого скопления людей, так как один неверный шаг приведёт к снятию с гонки или, что ещё хуже, к отмене гонки.

 

  Ричард Плюгге: «Когда гонщики приезжают в группу – «пузырь», мы каждый день меряем им температуру. Ещё больше тестов проводится, если появляются симптомы. Обычно, если в группе все тесты на Covid-19 негативны, они продолжат оставаться негативными, если мы не будем общаться с другими людьми. Так мы сможем сохранить «пузырь» и сделать пелотон чистым.

 

 Мы просим всех быть очень осторожными и осознавать это. В противном случае гонщик не поедет на Тур де Франс или другие гонки.

 

  Я оптимист, особенно в отношении Тур де Франс. Они очень хорошо всё организовали. Я больше беспокоюсь о количестве велогонок. Календарь очень плотный и насыщенный. Нам придётся думать, как сохранить «пузыри» чистыми».

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Теги к статье: Jumbo-Visma

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  1. Имя: валерий

    collega2011

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 11.03.2011

    С болельщиками что они собираются делать ?? Их то не загонишь ни в какой пузырь.В реальности Имхо ..."Пузырь в Пузыре..."-один полож.тест и все...

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Комментарии

  • sashaney
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (10)
    sashaney-Фото

    Для меня эти маркетинговые новости блекнут на фони новости о появлении первой команды Ворд Тура из rofl... Афганистана !!!
    Не верите - прошу сюда.

     

  • collega2011
    Стоимость «коронавирусного» пр ... (1)
    collega2011-Фото

    С болельщиками что они собираются делать ?? Их то не загонишь ни в какой пузырь.В реальности Имхо ..."Пузырь в Пузыре..."-один полож.тест и все...

  • ЧОРНЫЙ
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (10)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Абсолютно всё то же самое - Диф110. Маркетологи похоронили, а Рэтклифф пытается воскресить британскую автолегенду.
  • Astanaforever
    Технический директор команды I ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Все правильно он сказал. Его время ушло. Ничего нет вечного.И даже Фрума.и тем более Томаса. Берналь. .единственный лидер команды на туре. Вот и все. Давайте правде в глаза смотреть. Без лицемерия. Но тур возьмут другие. Однозначно.
  • flugegeheimen
    Томас Де Гендт продлил контрак ... (2)
    flugegeheimen-Фото
    Такие гонщики как Де Гендт украшают пелотон
  • AAA
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (10)
    AAA-Фото
    Дефендер 110, но судя по SUV, Упрощенная без мостовая база.
  • uran
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (10)
    uran-Фото
    Копия land rover defender, переставший выпускаться в 2016 году.
  • Гонщик
    Альберто Контадор о переходе К ... (15)
    Гонщик-Фото

    Если Фрум не наберёт форму к Туру , то его точно не заявят , достаточно вспомнить ситуацию с Вигинсом , старые заслуги не в счёт , тем более что работать на Берналя он точно не будет .



    Цитата: Student
    Цитата: Dmitry55
    Все, кто выигрывал тур более раза, ехали разделку . Эган на разделке минус 2 мин. Будет как Кинтана с Чавесом. Им тоже предрекали большое будущее, но не пошло. Можно раз зацепить, но дальше только великие. Если у Фрума не получится, выиграет Роглич.
    Ну Берналь мягко сказать, не так уж и плох в разделах, особенно на многодневках.
    Скорее не настолько хорош в горах , чтобы проигрывать много в разделках , а таким монстрам как Роглич , Фрум , Дюмолан , на длинных разделках он проиграет очень много .

  • Адриен
    Велокоманда Ineos с 29 августа ... (10)
    Адриен-Фото

    Чем-то напоминает легендарный Geländewagen. Может и неслучайно,  INEOS - один из спонсоров чемпиона Формулы-1 команды Mercedes...

  • Earl57
    Альберто Контадор о переходе К ... (15)
    Earl57-Фото
    В этом списке отсутствует Том Дюмулан, которого не было на ТДФ-2019. А на разделке ТДФ-2018 он привез Берналю 1:58.
    Разделка на Туре в 2019 г. была короче чем будет в 2020. А значит и разрывы будут другими.

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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