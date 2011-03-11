Стоимость «коронавирусного» протокола для велокоманд

Директор команды Jumbo-Visma: «Соблюдение протоколов стоит огромных денег»

Велокоманды Мирового тура, помимо финансовых потерь, вызванных остановкой сезона из-за коронавируса, вынуждены увеличивать траты на протоколы безопасности в условиях новой реальности. Выбора нет, так как без тестирования на Covid-19 и без строгих ограничений гонщики и персонал команды могут быть не допущены к гонкам.

О том, сколько стоит подготовка к рестарту сезона в условиях пандемии, в интервью VeloNews рассказал генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге (Richard Plugge).

Ричард Плюгге: «На самом деле нужно много денег. Соблюдение протоколов стоит огромных денег, но у нас в этом плане всё в порядке. Если гонок не будет совсем, это обойдётся ещё дороже. Тесты и другие меры очень дорого стоят. Но для нас самое главное – сохранить здоровье гонщиков и персонала».

Как сообщает VeloNews, некоторые команды рассказали, что организация контроля здоровья становится проблемой и требует больших трат, когда гонщики живут в разных частях света. В некоторых странах тестирование бесплатно, потому что является частью мер национального здравоохранения. Но тесты частных лабораторий стоят около 100 $ и больше за один быстрый тест, который требуется по протоколу UCI.

Представители команд сказали VeloNews: «Ужасно дорого. Нам требуется 100 тысяч долларов для проведения контролей на четыре оставшиеся месяца сезона».

Тесты на Covid-19 должны сдавать и персонал, и гонщики команды. Все, от гонщиков до спортивных директоров, массажистов и водителей автобусов, которые принимают участие в гонках Мирового тура, должны сдавать по два теста, чтобы получить допуск к гонке.

Некоторые команды также озабочены тем, что не существует единой информационной базы, доступной для всех команд и гонок. Каждая команда и организаторы каждой гонки используют индивидуальный подход. Команда Jumbo-Visma, например, допускает не более двух человек в автомобиле во время переездов. Также приходится арендовать целый отель для тренировочных сборов, чтобы обезопасить от возможного попадания носителя заболевания в круг команды и персонала. Кроме того, велокоманда заблаговременно перед приездом гонщиков посылает в отель специальную группу, которая проводит дезинфекцию помещений. Многие из мер безопасности применялись и раньше, например, свой шеф-повар команды, свои стиральные машины и подушки. Но теперь эти протоколы расширились.

Некоторые команды настаивают почти на «домашнем аресте» для гонщиков и персонала, просят их избегать большого скопления людей, так как один неверный шаг приведёт к снятию с гонки или, что ещё хуже, к отмене гонки.

Ричард Плюгге: «Когда гонщики приезжают в группу – «пузырь», мы каждый день меряем им температуру. Ещё больше тестов проводится, если появляются симптомы. Обычно, если в группе все тесты на Covid-19 негативны, они продолжат оставаться негативными, если мы не будем общаться с другими людьми. Так мы сможем сохранить «пузырь» и сделать пелотон чистым.

Мы просим всех быть очень осторожными и осознавать это. В противном случае гонщик не поедет на Тур де Франс или другие гонки.

Я оптимист, особенно в отношении Тур де Франс. Они очень хорошо всё организовали. Я больше беспокоюсь о количестве велогонок. Календарь очень плотный и насыщенный. Нам придётся думать, как сохранить «пузыри» чистыми».