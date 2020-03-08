Команда Movistar пожертвовала госпиталю в Барселоне защитные очки

Цитата: Sezar

Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ) ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.



чувствую что нас всех развели с этим вирусом ..

и по идеи это закончится тогда когда кое кто посчитает что свое дело уже он сделал или они