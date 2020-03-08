Команда Movistar пожертвовала госпиталю в Барселоне защитные очки

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:39
Команда Movistar и компания «100%» помогают больнице Барселоны в период эпидемии коронавируса
В период эпидемии коронавируса команда Movistar объединила силы со своим официальным партнёром, американской компанией «100%», пожертвовав 250 пар очков больнице Барселоны «Vall d’Hebron». Каталония, регион Испании, наиболее пострадавший от эпидемии.
50 пар очков – закрытые защитные очки. В пресс-релизе команды Movistar говорится, что это пожертвование – только первый шаг в серии мер, которые предпримет команда Movistar вместе со спонсором, компанией «Telefonica» и другими спонсорами, чтобы помочь тем, кто борется с вирусом, защищая население.
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