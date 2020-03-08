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Команда Movistar пожертвовала госпиталю в Барселоне защитные очки

Команда Movistar и компания «100%» помогают больнице Барселоны в период эпидемии коронавируса

 

 

  В период эпидемии коронавируса команда Movistar объединила силы со своим официальным партнёром, американской компанией «100%», пожертвовав 250 пар очков   больнице Барселоны «Vall d’Hebron». Каталония, регион Испании, наиболее пострадавший от эпидемии.

 

 

 

 

 

   50 пар очков – закрытые защитные очки. В пресс-релизе команды Movistar говорится, что это пожертвование – только первый шаг в серии мер, которые предпримет команда Movistar вместе со спонсором, компанией «Telefonica» и другими спонсорами, чтобы помочь тем, кто борется с вирусом, защищая население.

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Теги к статье: Movistar

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Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Томас Де Гендт готовится к уча ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото

    Сами по себе 500 ватт конечно не запредельные. Корректнее было бы написать сколько времени он их держал. К Де Гендту это конечно вряд ли относится, но умников там хватает, валят как на мотоциклах.

  • Адриен
    Виртуальный Тур Фландрии-2020 ... (4)
    Адриен-Фото

    Я пару недель назад в комментариях предсказал (хвалюсь!) , что все к этому придет. Вон уже проводятся виртуальные гонки Ф1, MotoGP ... Войти то в режим изоляции люди вошли ... А КАК ВЫЙТИ !?

  • velodoctor
    Велокоманда CCC сократила боль ... (1)
    velodoctor-Фото

    После кризиза может получиться так что 30% сильнейших гонщиков окажутся в одной-двух командах. 

  • litxaa
    Виртуальный Тур Фландрии-2020 ... (4)
    litxaa-Фото
    На днях уже показывали на "матч тв" поединок каких то наших футбольных команд (я не большой знаток футбола), который играли два игрока из этих команд на приставках. Дальше больше(((
  • patar
    Виртуальный Тур Фландрии-2020 ... (4)
    patar-Фото

    Для меня вообще никакого интереса нет. Тоже самое - смотреть как Тайсон бьет рожу Кличко в Мортал комбате или как Криштиану Роналду выигрывает чемпионат мира в FIFA

  • uran
    Виртуальный Тур Фландрии-2020 ... (4)
    uran-Фото
    Групповые, конечно, очень посредственны в плане реальности, ІТТ ещё куда ни шло.
  • Серафим
    Давиде Мартинелли: «Если есть ... (1)
    Серафим-Фото

     Молодец, если есть возможность помогать - надо помогать. Хороший пример для других.

  • rude_rider
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (21)
    rude_rider-Фото

    Цитата: Sezar
    Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ)  ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые  достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании  и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.

     

    чувствую что нас всех развели с этим вирусом ..

    и по идеи это закончится тогда когда кое кто посчитает что свое дело уже он сделал или они

  • paindoc
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    paindoc-Фото

    Тур Фландрии в августе, Париж-Рубэ в сентябре. А что, давно уже мокрых брусчаточных гонок не было!

  • Адриен
    Вице-президент UCI назвал три ... (3)
    Адриен-Фото

    Мечты, мечты...

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