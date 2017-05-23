Итальянская профессиональная велокоманда запретила своим гонщикам использование измерителей мощности в гонках в 2020 году

Велогонщикам команды Vini Zabù – KTM запрещено использовать измерители мощности в гонках в 2020 году

Руководство итальянской профессиональной континентальной велокоманды Vini Zabù – KTM (бывшая Neri Sottoli – Selle Italia – KTM) запретило своим велогонщикам использовать измерители мощности и пульса во время велогонок предстоящего сезона 2020 года.

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В интервью La Gazzetta dello Sport менеджер команды Лука Шинто (Luca Scinto) сказал: «Мы запретили их, потому что многие гонщики зациклены на цифрах, думают лишь о них. Мне это надоело. Хочу, чтобы они могли свободно крутить педали. Измерители хорошо использовать во время тренировок, потому что можно себя улучшить.

Я сыт по горло от разговоров: «Я выдал 400 ватт, но всё равно проиграл. Я не смог выдать больше 300 ватт, значит, у меня был плохой день. У меня пульс не растёт, значит, я устал».

Хочу возглавлять не команду роботов, а велогонщиков, которые слушают своё тело и умеют себя контролировать. Знаю, что поначалу будут недовольные. Они уже есть. Но наш лидер Джованни Висконти сразу со мной согласился. Мы решили твёрдо следовать этой дорогой».