VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Итальянская профессиональная велокоманда запретила своим гонщикам использование измерителей мощности в гонках в 2020 году

Велогонщикам команды Vini Zabù – KTM запрещено использовать измерители мощности в гонках в 2020 году

 

 

  Руководство итальянской профессиональной континентальной велокоманды Vini Zabù – KTM (бывшая Neri Sottoli – Selle Italia – KTM) запретило своим велогонщикам использовать измерители мощности и пульса во время велогонок предстоящего сезона 2020 года.

 

 Photo © Vini Zabù – KTM

 

  В интервью La Gazzetta dello Sport менеджер команды Лука Шинто (Luca Scinto) сказал: «Мы запретили их, потому что многие гонщики зациклены на цифрах, думают лишь о них. Мне это надоело. Хочу, чтобы они могли свободно крутить педали. Измерители хорошо использовать во время тренировок, потому что можно себя улучшить. 

 

  Я сыт по горло от разговоров: «Я выдал 400 ватт, но всё равно проиграл. Я не смог выдать больше 300 ватт, значит, у меня был плохой день. У меня пульс не растёт, значит, я устал».

 

    Хочу возглавлять не команду роботов, а велогонщиков, которые слушают своё тело и умеют себя контролировать. Знаю, что поначалу будут недовольные. Они уже есть. Но наш лидер Джованни Висконти сразу со мной согласился. Мы решили твёрдо следовать этой дорогой».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Лука Шинто Vini Zabu – KTM

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 20:49 | Регистрация: 23.05.2017

    Безумству храбрых поём мы Славу! 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

26 января - 2 февраля 2020

Vuelta a San Juan

30 января - 2 февраля 2020

Playa de Palma Challenge Ciclista Mallorca

2 февраля 2020

Cadel Evans Great Ocean Road Race

5 - 9 февраля 2020

Volta a la Comunitat Valenciana

5 - 9 февраля 2020

Etoile de Besseges

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 января

Jan Tratnik (Bahrain McLaren)

24 января

Lukasz Owsian (Team Arkea - Samsic)

Petr Rikunov (Gazprom - RusVelo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2020 (79)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)