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Нико Денц и Яша Зюттерлин переходят в команду Sunweb

  Нико Денц, Яша Зюттерлин, Альберто Дайнезе, Марк Донован и Тимен Аренсман – новые гонщики команды Sunweb

 

 

  Команда Sunweb объявила о подписании контрактов с немецкими гонщиками – 26-летним Яшей Зюттерлином (Jasha Sütterlin) и 25-летним Нико Денцем (Nico Denz).

 

  Яша Зюттерлин переходит в команду Sunweb после шести лет выступления в команде Movistar. Команда Sunweb отмечает, что Зюттерлин является одним из сильнейших и самых надёжных доместиков пелотона. Он способен помогать лидерам команды на разных рельефах, внёс свой вклад в успех команды Movistar на Джиро д’Италия в 20169 году, когда Алехандро Вальверде занял на итальянском Гран-туре 3-е место, а также на Джиро в этом году. Яша Зюттерлин и сам способен показывать высокие результаты и в классиках и в разделках, обладает взрывным финишем, что доказал, взяв победу в классике Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid в 2017 году.

 

 

  Яша Зюттерлин: «После шести хороших лет с Movistar я решил, что пришло время попробовать что-то новое. Я наблюдал за командой Sunweb, очень нравится, как работает эта команда. Моя цель – стать высококлассным гонщиком, финишировать с командой на высоких позициях в таких гонках как Тур Фландрии и Париж-Рубэ, а также помогать лидерам команды в спринтах и на Гран-турах. Я очень рад сделать следующий шаг в карьере».

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Мы рады приветствовать Яшу в нашей команде. Последние несколько лет мы внимательно следили за его выступлением. Яша усилит наш состав, так как он очень хорош на разных рельефах. Он доказал, что силён на фламандских классиках, у него также огромный опыт доместика генеральщиков. Кроме того, он хорошо выступает в разделках., что для нас особенно ценно, так как мы планируем продолжать прогрессировать в гонках на время».

 

  Нико Денц переходит в команду Sunweb после пяти лет выступления в команде AG2R La Mondiale. Команда Sunweb отмечает, что Нико Денц является сильным однодневщиком. Он проявил свои способности на равнинных рельефах, умеет выступать в гонках в самых тяжёлых условиях. На его счету победа в классике Тур Вандеи-2018.

 

 

  Нико Денц: «После пяти лет во Франции я хотел поставить перед собой новые цели. Команда Sunweb кажется для меня лучшим вариантом. Я смогу сделать следующие шаги в своей карьере. Я знаю многих гонщиков команды, мне нравится, как они выступают в гонках. С нетерпением жду, когда войду в новое окружение, внесу вклад в командный успех».

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Нико отлично выступает на разных типах рельефа, справляется с напряжёнными ситуациями в гонке. Второе место, которое он занял на коварном этапе Джиро д’Италия-2018, показывает, насколько он разносторонний гонщик. Он усилит нашу команду на классиках, а также улучшит спринтерский поезд. Мы хотим, чтобы он продолжал развиваться как универсал».

 

  Также команда Sunweb пополнила состав тремя гонщиками, которые переходят в профессиональный велоспорт из андеров – 21-летним итальянским гонщиком Альберто Дайнезе (Alberto Dainese), 20-летним британским гонщиком Марком Донованом (Mark Donovan) и 19-летним голландским гонщиком Тименом Аренсманом (Thymen Arensman). Тимен Аренсман начнёт выступать в команде Sunweb только с июля 2020 года.

 

  Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Альберто мы заметили в прошлом году, с тех пор внимательно за ним следили. Мы считаем его одним из самых быстрых в андеровском пелотоне, в этом направлении хотим развивать его в ближайшие годы в нашей команде».

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «В январе мы пригласили Марка Донована, он приезжал в наш тренировочный лагерь, произвёл на нас хорошее впечатление. Ещё в прошлом году он проявил свой физический потенциал, особенно на «Бэби-Джиро», где носил розовую майку, финишировал 4-м в общем зачёте. В этом году ему немного не везло, но мы верим, что он гонщик с большим потенциалом. У него атакующий стиль ведения гонок. Вместе с нашими экспертами мы разработаем для него универсальную программу, чтобы он мог постепенно развиваться. Посмотрим, в каком направлении он пойдёт, какую специализацию выберет в будущем.

 

  Тимен Аренсман ещё в юниорах показал свои качества на разных рельефах, и не только на шоссе, но и велокроссе. В первый сезон в андерах он финишировал 3-м на Париж-Рубэ, а затем держался с лучшими горняками на Туре де л’Авенир, финишировал вторым. У нас долгосрочные планы на Тимена, в начале он будет сочетать шоссе и велокросс. Мы ставим целью постепенное, шаг за шагом, развитие его спортивных качеств».

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Теги к статье: Нико Денц Яша Зюттерлин Альберто Дайнезе Марк Донован Sunweb

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  1. Имя: sergejdriver

    sergejdriver

    Вчера, 23:59 | Регистрация: 25.07.2014

    • Только не Тимен а Таймен

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Комментарии

  • Student
    Тур Польши-2019. Этап 7 (18)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Трудно будет ему в Инеос . Конкуренция зашкаливает. И где ему будет выигрывать кроме колхозов с приходом Карапаса.?; А тут еще Берналь..Фрум. Томас. Валить ему надо к арабам. Там хоть семью обеспечит до конца дней своих и побед нашлепает для истории.
    Валить и нашлепает, вот что значит зависть.
  • Student
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (21)
    Student-Фото
    Цитата: Адриен
    А чем он перспективнее Лопеса и Фульсанга ? И, скорее всего, уж Закарин то точно "по карману" - по крайне мере - сейчас ... А вот если "возродится" в ССС - тогда... Но, видать, в Астане посчитали, что карьера Закарина уже не в гору - под гору, деньгу - какая есть - умнее потратить на молодежь.
    Пишет как всегда взаимно исключающие вещи, не думаю, что сам Закарир сильно хотел в Астану, менять шило на мыло.
  • sixpack
    Тур Польши-2019. Этап 7 (18)
    sixpack-Фото
    да не только на Польше. Это я подтрунивать пытаюсь над желающими побольше горных финишей на всех гонках подряд
  • sergejdriver
    Нико Денц и Яша Зюттерлин пере ... (1)
    sergejdriver-Фото
    • Только не Тимен а Таймен
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (25)
    velodoctor-Фото

    Все жду новостей о Дюмолене, может его контракт выкупят или еще как-то договорятся. 

  • velodoctor
    Винченцо Нибали подтвердил пер ... (12)
    velodoctor-Фото

    34  года уже,  следущие два года  будут крайними с точки зрения самых высоких результатов. Трек что-то любит старичков. 

  • velodoctor
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (21)
    velodoctor-Фото

    Удача любит подготовленых, посмотрим. 

  • Starch27
    Тур Польши-2019. Этап 7 (18)
    Starch27-Фото

    Цитата: sixpack
    "этап с горным финишем". Колхоз - победа отрыва - спринт генеральщиков. Примечательно, что никто даже не попробовал отнять у Павла лидерство.  

    На Польше всегда такие горные финиши. Привыкайте!

  • sixpack
    Ильнур Закарин переходит в ком ... (21)
    sixpack-Фото
    неочевидно, что Астане нужен Зак. Да и шампунь - это полный дум и глум, там загиб ажно Киттель :-(
  • sixpack
    Тур Польши-2019. Этап 7 (18)
    sixpack-Фото

    "этап с горным финишем". Колхоз - победа отрыва - спринт генеральщиков. Примечательно, что никто даже не попробовал отнять у Павла лидерство.  

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
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