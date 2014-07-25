Нико Денц и Яша Зюттерлин переходят в команду Sunweb

Нико Денц, Яша Зюттерлин, Альберто Дайнезе, Марк Донован и Тимен Аренсман – новые гонщики команды Sunweb

Команда Sunweb объявила о подписании контрактов с немецкими гонщиками – 26-летним Яшей Зюттерлином (Jasha Sütterlin) и 25-летним Нико Денцем (Nico Denz).

Яша Зюттерлин переходит в команду Sunweb после шести лет выступления в команде Movistar. Команда Sunweb отмечает, что Зюттерлин является одним из сильнейших и самых надёжных доместиков пелотона. Он способен помогать лидерам команды на разных рельефах, внёс свой вклад в успех команды Movistar на Джиро д’Италия в 20169 году, когда Алехандро Вальверде занял на итальянском Гран-туре 3-е место, а также на Джиро в этом году. Яша Зюттерлин и сам способен показывать высокие результаты и в классиках и в разделках, обладает взрывным финишем, что доказал, взяв победу в классике Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid в 2017 году.

Яша Зюттерлин: «После шести хороших лет с Movistar я решил, что пришло время попробовать что-то новое. Я наблюдал за командой Sunweb, очень нравится, как работает эта команда. Моя цель – стать высококлассным гонщиком, финишировать с командой на высоких позициях в таких гонках как Тур Фландрии и Париж-Рубэ, а также помогать лидерам команды в спринтах и на Гран-турах. Я очень рад сделать следующий шаг в карьере».

Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Мы рады приветствовать Яшу в нашей команде. Последние несколько лет мы внимательно следили за его выступлением. Яша усилит наш состав, так как он очень хорош на разных рельефах. Он доказал, что силён на фламандских классиках, у него также огромный опыт доместика генеральщиков. Кроме того, он хорошо выступает в разделках., что для нас особенно ценно, так как мы планируем продолжать прогрессировать в гонках на время».

Нико Денц переходит в команду Sunweb после пяти лет выступления в команде AG2R La Mondiale. Команда Sunweb отмечает, что Нико Денц является сильным однодневщиком. Он проявил свои способности на равнинных рельефах, умеет выступать в гонках в самых тяжёлых условиях. На его счету победа в классике Тур Вандеи-2018.

Нико Денц: «После пяти лет во Франции я хотел поставить перед собой новые цели. Команда Sunweb кажется для меня лучшим вариантом. Я смогу сделать следующие шаги в своей карьере. Я знаю многих гонщиков команды, мне нравится, как они выступают в гонках. С нетерпением жду, когда войду в новое окружение, внесу вклад в командный успех».

Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Нико отлично выступает на разных типах рельефа, справляется с напряжёнными ситуациями в гонке. Второе место, которое он занял на коварном этапе Джиро д’Италия-2018, показывает, насколько он разносторонний гонщик. Он усилит нашу команду на классиках, а также улучшит спринтерский поезд. Мы хотим, чтобы он продолжал развиваться как универсал».

Также команда Sunweb пополнила состав тремя гонщиками, которые переходят в профессиональный велоспорт из андеров – 21-летним итальянским гонщиком Альберто Дайнезе (Alberto Dainese), 20-летним британским гонщиком Марком Донованом (Mark Donovan) и 19-летним голландским гонщиком Тименом Аренсманом (Thymen Arensman). Тимен Аренсман начнёт выступать в команде Sunweb только с июля 2020 года.

Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Альберто мы заметили в прошлом году, с тех пор внимательно за ним следили. Мы считаем его одним из самых быстрых в андеровском пелотоне, в этом направлении хотим развивать его в ближайшие годы в нашей команде».

Марк Реф, тренер команды Sunweb: «В январе мы пригласили Марка Донована, он приезжал в наш тренировочный лагерь, произвёл на нас хорошее впечатление. Ещё в прошлом году он проявил свой физический потенциал, особенно на «Бэби-Джиро», где носил розовую майку, финишировал 4-м в общем зачёте. В этом году ему немного не везло, но мы верим, что он гонщик с большим потенциалом. У него атакующий стиль ведения гонок. Вместе с нашими экспертами мы разработаем для него универсальную программу, чтобы он мог постепенно развиваться. Посмотрим, в каком направлении он пойдёт, какую специализацию выберет в будущем.

Тимен Аренсман ещё в юниорах показал свои качества на разных рельефах, и не только на шоссе, но и велокроссе. В первый сезон в андерах он финишировал 3-м на Париж-Рубэ, а затем держался с лучшими горняками на Туре де л’Авенир, финишировал вторым. У нас долгосрочные планы на Тимена, в начале он будет сочетать шоссе и велокросс. Мы ставим целью постепенное, шаг за шагом, развитие его спортивных качеств».