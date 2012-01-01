Бен Свифт в 2019 году возвращается в команду Sky

Бен Свифт подписал контракт с командой Sky

30-летний британский гонщик Бен Свифт возвращается в команду Sky после двух лет, проведённых в команде UAE Team Emirates. Свифт большую часть карьеры был гонщиком команды Sky, куда пришёл с момента её основания в 2010 году и проработал 7 лет. В команде Sky Бен Свифт одержал большую часть своих побед – этапы Тура Даун Андер, Тура Польши, Тура Страны Басков и Тура Романдии. Свифт дважды занимал призовые места на классике Милан-Сан-Ремо в 2014 и 2016. Британский гонщик вернётся в юбилейный для команды Sky, десятый сезон.

Род Эллингворт, спортивный директор команды Sky: «В следующем сезоне у Бена будет очень важен для команды. Он и сам прекрасный гонщик, но также он будет превосходным образцом для подражания для наших молодых гонщиков, следующего поколения команды Sky.

Бен – великолепный командный игрок. Его профессионализм идеально подходит нашей команде. С ним легко работать, у него высокие стандарты, именно то, что является основополагающим для нашей команды. Поэтому он является хорошим примером для молодых.

Бен в том возрасте, когда может начать передавать свой опыт молодым гонщикам, в которых мы сейчас много инвестируем. Нам нужно несколько более зрелых гонщиков, которые могли бы делиться с молодыми ребятами знаниями, объясняли бы стиль ведения гонок команды Sky. И мы знаем, что Бен сможет это сделать.

Великолепно, что Свифти вернётся к нам в 2019 году, который будет юбилейным десятым сезоном нашей команды».

Бен Свифт: «Очень приятно вернуться в команду Sky. Конечно, я знаю все тонкости работы команды от и до. Мне комфортно здесь, где я вырос как гонщик. У меня не будет проблем с привыканием. Надеюсь, что буду ощущать себя так, будто никогда не уходил из команды. В плане выступления я могу быть полезен команде как универсал. Мне хочется выполнять свою работу и пользоваться шансом, когда он представится.

У меня есть свои амбиции и цели, но я также с нетерпением жду возможности поработать с группой невероятно талантливых гонщиков команды, которым смогу передать свой накопившийся опыт».