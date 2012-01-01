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Бен Свифт в 2019 году возвращается в команду Sky

Бен Свифт подписал контракт с командой Sky

 

 

  30-летний британский гонщик Бен Свифт возвращается в команду Sky после двух лет, проведённых в команде UAE Team Emirates. Свифт большую часть карьеры был гонщиком команды Sky, куда пришёл с момента её основания в 2010 году и проработал 7 лет. В команде Sky Бен Свифт одержал большую часть своих побед – этапы Тура Даун Андер, Тура Польши, Тура Страны Басков и Тура Романдии. Свифт дважды занимал призовые места на классике Милан-Сан-Ремо в 2014 и 2016. Британский гонщик вернётся в юбилейный для команды Sky, десятый сезон.

 

 

 

Бен Свифт в 2019 году возвращается в команду Sky

 

  Род Эллингворт, спортивный директор команды Sky: «В следующем сезоне у Бена будет очень важен для команды. Он и сам прекрасный гонщик, но также он будет превосходным образцом для подражания для наших молодых гонщиков, следующего поколения команды Sky.

 

  Бен – великолепный командный игрок. Его профессионализм идеально подходит нашей команде. С ним легко работать, у него высокие стандарты, именно то, что является основополагающим для нашей команды. Поэтому он является хорошим примером для молодых.

 

  Бен в том возрасте, когда может начать передавать свой опыт молодым гонщикам, в которых мы сейчас много инвестируем. Нам нужно несколько более зрелых гонщиков, которые могли бы делиться с молодыми ребятами знаниями, объясняли бы стиль ведения гонок команды Sky. И мы знаем, что Бен сможет это сделать.

 

  Великолепно, что Свифти вернётся к нам в 2019 году, который будет юбилейным десятым сезоном нашей команды».

 

 

 

  Бен Свифт: «Очень приятно вернуться в команду Sky. Конечно, я знаю все тонкости работы команды от и до. Мне комфортно здесь,  где я вырос как гонщик. У меня не будет проблем с привыканием. Надеюсь, что буду ощущать себя так, будто никогда не уходил из команды. В плане выступления я могу быть полезен команде как универсал. Мне хочется выполнять свою работу и пользоваться шансом, когда он представится.

 

  У меня есть свои амбиции и цели, но я также с нетерпением жду возможности поработать с группой невероятно талантливых гонщиков команды, которым смогу передать свой накопившийся опыт».

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Теги к статье: Бен Свифт Ben Swift Sky

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  1. Sm1T

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 1.01.2012

    Оп же вроде говорил что завязывать собрался, не?

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Комментарии

  • Sm1T
    Бен Свифт в 2019 году возвращ ... (1)
    Sm1T-Фото
    Оп же вроде говорил что завязывать собрался, не?
  • 3NSN
    Тони Мартин переходит в команд ... (16)
    3NSN-Фото

    Хороший мотор для поезда в лотто и командную разделку должен усилить, Дюмолану бы кого то схожего, а то что-то у Санвеб не одного подписания, для поддержки Тома 

  • velodoctor
    Тони Мартин переходит в команд ... (16)
    velodoctor-Фото
    Можно красиво побеждать, а можно красиво работать на команду, Мартин это отлично умеет, а в лотто есть ребята кому нужна его помощь.
  • hodorik
    Команда Quick-Step Floors - п ... (7)
    hodorik-Фото

    Так оно и понятно как перестала команда быть нашей сразу пропал интерес к ней  и нормальные гонщики от туда свалили . Да и санкции само собой скандалы интриги ,расследования))) Толи дело раньше Катя была в фаворе...

  • Крайний
    Тони Мартин переходит в команд ... (16)
    Крайний-Фото

    Хотел высказаться про Азеведо, но вовремя вспомнил что речь то о Мартине и Лотто.

    Соглашусь с теми кто считает что время Мартино ушло. Он по прежнему сильнее большей части пелотона. Когда он решит завершить карьеру он по прежнему будет ездить сильнее большей части пелотона. Но этого мало уже сейчас.

    Остается только пожелать чтобы он ушел не менее красиво чем Канчеллара.

     

  • Anna P.
    Тони Мартин переходит в команд ... (16)
    Anna P.-Фото

    Надеюсь, Тони еще воскреснет. Панцерваген, вперед! 

  • Shalam s Urala
    Тони Мартин переходит в команд ... (16)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Зак, что с тобой происходит? Ты когда-нибудь хоть что-нибудь скажешь про своё настоящее и будущее? Доколе можно молчать?! Сколько можно игнорить своих болельщиков?!

    Надо признать простой факт, что говорить - это вообще не по части Зака. И речь даже не в собссно способности ясно формулировать на камеру свои мысли. Тут более ширше - формулировать должным образом свои амбиции, планы, способы их реализации и ещё мильон подобных "мелочей". Увы, это всё вне области чисто физических способностей.

    Ему б рядом кого-то, кто полностью взял бы эту сторону процесса на себя и был предельно сфокусирован "за того парня". Если сейчас кто-то подобный и есть - он просто не тот человек.

  • старт-шоссе 82
    Тони Мартин переходит в команд ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото

    Почему то все говорят о Катюше ,а не о Лотто Джамбо, команде которая в ближайшие годы может взять один из гранд-туров. Я считаю что Мартин для Джамбо - удачное приобретение.

  • rude_rider
    Тони Мартин переходит в команд ... (16)
    rude_rider-Фото

    надо было от Апельсинов брать только имя и бабки

    значит от Кати там намного меньше бабла теперь стало вот и бардак

     

  • ironharley
    Команда Quick-Step Floors - п ... (7)
    ironharley-Фото
    Намного ниже, это где? В проконти? )))) Скоро будет, не переживайте

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