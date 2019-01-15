Состав команды Marathon-Tula на сезон-2018/2019

как же Томас разочаровал

фраза "А вот если бы этап до Альп д’Юэз выиграл Том Дюмулин, тогда бы день назвали потрясающим" - абсолютно беспросветное обидчивое бабство.

круто, что он так предан своей команде. круто, что команда нашла его достойным быть жёлтым в Париже и оказала поддержку. круто, если вдруг да и на самом деле его команда выигрывает только потому, что просто больше точной науки, больше бычьей сосредоточености, больше монашеского самоотречения и пр пр пр

но, будь Томас на самом деле ТАК во всём этом уверен, - мы б не дождались от него соображений такого мелкого свойства

круто было-б просто продолжать доказывать всё это на шоссе