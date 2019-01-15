Состав команды Marathon-Tula на сезон-2018/2019

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Состав Marathon-Tula на сезон-2018/2019: новые имена и новые герои
Трековый сезон-2018/2019 российская команда начинает в обновленном составе, в который вошли четырнадцать гонщиков.
Спринтерскую группу команды пополнили обладатели юниорского рекорда мира в командном спринте Даниил Комков и Павел Ростов, темповую усилили Николай Журкин, Евгений Ковалев и Владимир Ильченко.
Полностью состав команды на сезон выглядит следующим образом: Александр Дубченко, Алексей Носов, Дмитрий Нестеров, Даниил Комков, Павел Ростов, Максим Пискунов, Артур Ершов, Максим Сухов, Андрей Простокишин, Евгений Ковалев, Владимир Ильченко, Николай Журкин, Диана Климова, Мария Аверина.
Победители этапов Кубка мира Журкин и Ковалев планируют дебютировать за Marathon-Tula уже на следующем этапе Кубка мира в Берлине (30 ноября - 2 декабря) в командной гонке.
Команда MARATHON-TULA Cycling Team была создана в начале 2017 года по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и президента инвестиционной компании Марафон Групп Александра Винокурова. Цель сотрудничества администрации Тульской области и «Марафон Групп» - поддержка и развитие российского велоспорта. Основными задачами проекта являются достижение стабильно высоких результатов на международных соревнованиях и подготовка спортсменов, входящих в сборную команду России, к Олимпийским Играм 2020 года в Токио.
Пресс-релиз команды MARATHON-TULA
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Shalam s Urala
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (14)
как же Томас разочаровал
фраза "А вот если бы этап до Альп д’Юэз выиграл Том Дюмулин, тогда бы день назвали потрясающим" - абсолютно беспросветное обидчивое бабство.
круто, что он так предан своей команде. круто, что команда нашла его достойным быть жёлтым в Париже и оказала поддержку. круто, если вдруг да и на самом деле его команда выигрывает только потому, что просто больше точной науки, больше бычьей сосредоточености, больше монашеского самоотречения и пр пр пр
но, будь Томас на самом деле ТАК во всём этом уверен, - мы б не дождались от него соображений такого мелкого свойства
круто было-б просто продолжать доказывать всё это на шоссе
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Cha
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (14)
Замечательно сказал! Ни каких стандартизированных сюсюканий типа: ...благодарю команду...выдали максимум...наш коллектив...в следующем сезоне мы готовы на большее...
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velostrong
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (14)
не СТОИТ путать РЕГЛАМЕНТ и ТЕХНОЛОГИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ (лимитирование) ну НИКАК не ОТНОСЯТСЯ к ОТМЕНЕ передовых ТЕХНОЛОГИЙ, ОНИ лишь УСТАНАВЛИВАЮТ границы и СТАНДАРТЫ внутри КОТОРЫХ ведутся ФАНТАСТИЧЕСКИЕ изыскания и ПРОРЫВЫ. НЕ будь ТЕХНОЛОГИЙ - все КОНЮШНИ имели бы ОДИНАКОВЫЕ боллиды, КОТОРЫЕ ездили бы ОДИНАКОВО быстро. 4-х тактный ТУРБО V-6 ВЕДЬ к ВСЕХ, а ЕДЕТ так по-разному. тактика, ВЫБОР резины, КРЫЛА, передаточных СООТНОШЕНИЙ, количества ДОЗАПРАВОК, мастерство ПИЛОТА никто не отменял, но ТОГДА получается ЧТО вы НЕ видите подавляющее ПРЕВОСХОДСТВО одних КОНЮШЕН над ДРУГИМИ. а Я вижу. это и НАЗЫВАЕТСЯ техническим ПРЕВОСХОДСТВОМ, достигнутым ПЕРЕДОВЫМИ разработками ВНУТРИ регламента.
Ну НЕНАВИДИТЕ Sky - так и ПИШИТЕ, что готовы ВСЕ их действия и ЗАЯВЛЕНИЯ воспринимать В ШТЫКИ. ЧЕГО уж ТАМ...
А Герант говорил: "Тур де Франс для нас главная цель всего года, ради которой работает команда. Не думаю, что другие команды настроены в такой же степени."
ПАОНИМАЙТЕ дословно...
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Pcyclopath
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (14)
Цитата: Адриен
Ну-ка ну-ка, про какие "6 нововведений" в Ф1 вы пишите ? Зачем НАМЕРЕННО путать?! Изменения - это НЕ нововведения. Уже в течении ДЕСЯТКА лет Ф1 идет по пути КАРДИНАЛЬНЫХ сокращений расходов. Ограничения для безопасности, ограничения по телеметрии, ограничения по числу цилиндров в двигателях, ограничения по оборотам, ограничения по количеству двигателей и комплектующих... Классный прогресс !.. Ну БОЛЕЕТЕ за Sky - так и пишите, что готовы ВСЕ их выверты оправдывать. Только ПО ДЕЛУ. А просто писать о том, что все остальные имеют МЕНЬШЕ желания выиграть ТДФ - это, извините, просто ТРЕП на пустом месте... Что, это НЫТЬЕ о неоцененной победе - тоже "по делу"? Еще раз пишу - комплекс ИЗГОЯ, по простому - НЕПОЛНОЦЕННОСТИ !
Как мне кажется, если отменять измерители мощности, то тогда они начнут ездить по пульсу. Если и отменять, тогда абсолютно все показатели. Если отменят пульс, то они будут проводить разведку ключевых участков и будут ориентироваться на время и скорость прохождения)) На самом деле.
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Cyrill
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (14)
При всём уважении к Sky - что говорить самая передовая команда, не думаю, что Кинтаныч, Барде и Нибали в последние 2-3 года хотели выиграть ТДФ меньше, чем Фрум и компания.
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Адриен
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (14)
Ну конечно, а тот же Контадор НЕ был заточен под ТДФ, поэтому - по вашему - и проигрывал Фруму. А может все потому, что то, что НЕЛЬЗЯ другим , позволено Sky? Может быть Контадор проигрывал потому, что не АСТМАТИК с больными почками ? Как то сплоховал с лекарствами - и тут же поплатился чуть не половиной титулов - не то, что те, которые полностью "заточены под ТДФ", им то можно даже ПЕРЕБАРЩИВАТЬ с препаратами. Правда , на ОГЛАСКУ эти "честные" астматические ребята почему-то очень обижаются - когда в широкие массы утекают методы лечения поразивших их многочисленных недугов. А потом еще и сопли размазывают - как же так, наши победы ценятся ниже , чем того же Дюмулена.Да просто все на ПОВЕРХНОСТИ - народ то знает - что по чем. Кроме, конечно, ИСТИННЫХ поклонников Sky и Фрума...
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Крайний
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (14)
Если это не скажется на гонке по мнению победителя, так давайте отменим и забудем. По крайней мере на один Тур. Почему нет? Посмотрим что получится.
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Kreo69
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (14)
Томас рассуждает с точки зрения спортсмена, участника гонки. А логика запрета измерителей мощности связана с повышением зрелищности. Если уберут измерители мощности пелотон не встанет на месте, но гонка станет более непредсказуемой, что бы Томас не говорил ))))
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Адриен
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (14)
Ну-ка ну-ка, про какие "6 нововведений" в Ф1 вы пишите ? Зачем НАМЕРЕННО путать?! Изменения - это НЕ нововведения. Уже в течении ДЕСЯТКА лет Ф1 идет по пути КАРДИНАЛЬНЫХ сокращений расходов. Ограничения для безопасности, ограничения по телеметрии, ограничения по числу цилиндров в двигателях, ограничения по оборотам, ограничения по количеству двигателей и комплектующих... Классный прогресс !.. Ну БОЛЕЕТЕ за Sky - так и пишите, что готовы ВСЕ их выверты оправдывать. Только ПО ДЕЛУ. А просто писать о том, что все остальные имеют МЕНЬШЕ желания выиграть ТДФ - это, извините, просто ТРЕП на пустом месте... Что, это НЫТЬЕ о неоцененной победе - тоже "по делу"? Еще раз пишу - комплекс ИЗГОЯ, по простому - НЕПОЛНОЦЕННОСТИ !
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