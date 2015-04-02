Дмитрий Фофонов: "Сезон был очень сложным во всех аспектах"

В преддверии презентации состава Astana Pro Team на 2018 год редакция велопортала VeloLIVE.com пообщалась с менеджером казахстанской велокоманды Дмитрием Фофоновым, который в следующем году войдёт в состав Руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI). Дмитрий Фофонов подвёл итоги велосезона 2017 года, рассказал о том, как команда справилась с сезоном, в котором пришлось пережить трагедию, оценил работу гонщиков и персонала команды "Астана", а также прокомментировал уход Фабио Ару.





- В интервью в декабре прошлого года вы рассказали нам о целях и задачах велокоманды Astana Pro Team на 2017 год. Сезон для казахстанской велокоманды выдался тяжёлым и не самым лучшим. Давайте поговорим о результатах, достигнутых командой, о взаимоотношениях со спонсорами, о том, чем жила и как справлялась с трудностями велокоманда Astana Pro Team.

- Не секрет, что год был катастрофическим даже не в смысле количества результатов, а в пережитой трагедии, в невезении, в многочисленных травмах наших пострадавших спортсменов.

Дмитрий Фофонов: Сезон был очень сложным во всех аспектах



- Спонсоры не были разочарованы?

- С начала сезона в команде было много изменений, в том числе новые спонсоры, с которыми мы заключили договора. Спонсоры пришли в команду Astana Pro Team именно из-за имени команды. В наш адрес звучало много критики, что мы зависим только от денег Казахстана. Это, конечно, неправда. Спонсоры участвуют в жизни команды в финансовом плане. Тот же самый Argon 18, Limar помогают финансово содержать команду, их деньги идут на расходы команды. У команды есть своя линия, мы получаем гарантию спонсоров. Команда двигается дальше.



С новыми спонсорами, которые хотят работать и развивать материалы и потенциал вместе, прислушиваясь к мнению команды, сотрудничать очень интересно. С ними проводится большая работа. И мы довольны спонсорами, и спонсоры довольны командой и результатами, которые мы показали.



- Как оцените результаты, показанные гонщиками команды в этом сезоне.

- Похвастаться результатами, конечно, можно только со второй половины сезона. Начиная с Критериума Дофине результаты пошли более стабильно. И до конца сезона мы завоевали 23 победы. Если считать чистую результативность команды при том, что мы начали набирать обороты только со второй половины сезона, то мы приближаемся к статистике за последние два - три года, когда поставили рекорд для “Астаны”, когда набирали 40 с лишним побед.



Старт календаря Мирового тура получился скомканным. UCI уже в этом году внесли хорошие поправки в календарь, который выглядит более сформулированным. У нас с казахстанскими спортсменами первой целью стоял Чемпионат Азии в Бахрейне. И команда, которая должна была ехать велогонку в Малайзии, участвовала в Бахрейне.



В общем, гонщики много времени находились без гонок. Потом был аннулирован Тур Средиземноморья, Тур Катара, где мы должны были участвовать. И нам пришлось балансировать с теми гонщиками, которые концентрировались на Тиррено-Адриатико, Париж-Ниццу. Мы были обязаны выставить гонщиков, которые участвуют в классиках, чтобы они были, как минимум, в форме. Можно сказать, что гонщики с первых соревнований стартовали с нуля.



Первой большой целью для команды была Джиро д’Италия, но, как все знают, перед ней, уже на Тиррено-Адриатико, на второй день у нас заболел и сошёл Фабио Ару. Он отправляется на Сьерра - Неваду, где его преследует какое-то невезение. В первый день его сбивает мотоцикл, мы об этом никому не говорим, оставляем это внутри команда. А несколько дней спустя он падает на спуске, так как у него взорвалась покрышка. Непонятно, из-за чего это случилось, потому что такое произошло у единственного спортсмена за весь год. В итоге он получил серьёзную травму колена.

Команда предоставила Ару в полное распоряжение массажиста, который проводил его реабилитацию дома, ходил с ним в спортивный зал, каждый день делал массаж, чтобы он как можно быстрее поправился. Были также задействованы лучшие медики и остеопаты. Конечно, о Джиро д’Италия уже никакой речи идти не могло. Мы надеялись, но это было невозможно.



Планы команды поменялись. И лидером команды на Джиро д’Италия был назначен Микеле Скарпони, в которого мы верили, были в нём уверены. Он всегда давал гарантии, помогал лидерам, все силы отдавал команде и заслуживал стать капитаном команды “Астаны” на Джиро д’Италия. Только мы объявили о том, что он будет капитаном на итальянском Гран-туре, затем он буквально на день вернулся домой, чтобы поцеловать семью и уехать в тренировочный лагерь на Этну, и тут случилась непоправимая трагедия. Мы потеряли лидера, лучшего. Потеряли Микеле, который был душой команды и пелотона, Человека с большой буквы.

Дмитрий Фофонов: Сезон был очень сложным во всех аспектах



Несмотря на то, что команда стартовала на гонке, ехать итальянский Гран-тур без двух лидеров было тяжело. Просто стартовать было тяжело морально. Нам было трудно решиться даже на то, что команда примет участие в Джиро д’Италия-2017. Мы рассматривали и такой вариант, стартовать ли там вообще или нет, потому что Гран-тур — это своего рода праздник, где каждый спортсмен гордится своим участием, где едет элита, 200 лучших профессиональных спортсменов. Гонщикам, персоналу было тяжело. Ребята спрашивали меня, как ехать, какой смысл. Но сошлись во мнении, что, если бы Микеле был с командой, он бы поехал. Команда решила, что обязана выступить достойно. Мы попросили организаторов оставить за Микеле место, чтобы он душой присутствовал с командой, почтить его память. Он был важным для команды человеком, и мы не стали его никем заменять.



Гонщикам и персоналу, стартовавшим на Джиро д’Италия, было очень трудно нести такой груз, но они проехали гонку до самого конца.



И команда показывала результаты. На первых этапах, на финишах, у нас впереди было четверо человек, несмотря на то, что команда боролась без двух капитанов. Гонщики “Астаны” были хорошо подготовлены к гонке, но факторы, которые нам неподвластны, изменили всё.



Танел Кангерт занимал хорошие позиции, поверил, что может переместиться в пятёрку сильнейших. Но нашу надежду на его попадание в тройку лучших перечеркнуло его падение, выбившее его на весь сезон. Только сейчас, буквально на прошлой неделе (в середине ноября) ему провели в Италии операцию - изъяли шурупы из локтя. Теперь он готов к новому сезону.



К тому же я не сказал, что у Мигеля Лопеса, который начинал сезон, возникла проблема с коленом. Эта проблема не новая, появилась у него не вчера, а в детстве, когда он был маленьким, играл в футбол, повредил ахилл. Время от времени эта проблема его беспокоит. Затем, вернувшись в гонки на Туре Швейцарии, Мигель Лопес упал, выбил себе зубы, которые уже повреждал на Вуэльте Испании прошлого года. Его возвращение оказалось тяжёлым.

Так что, в первой части сезона команда осталась без четырёх основных гонщиков.



Поэтому о какой результативности могла идти речь, когда волной несчастливых случайностей были сметены все наши цели. Когда удар приходится на основную часть команды, приходится засучить рукава, переработать планы, нацелиться на вторую половину сезона.



- Для велосезона 2017 года велокоманда Astana Pro Team усилила состав гонщиками под классики, подписав Михаэля Вальгрена, Оскара Гатто. Более того, специально под весенние классики был взят новый спортивный директор - Ларс Михаэльсон. Статистика результатов этих гонщиков на классиках сезона, и прежде всего на Туре Фландрии, Париж-Рубэ, Амстел Голд Рэйс, под которые их собственно и подписали, тоже показывает лишь удовлетворительный результат.

- К гонщикам на классиках больших претензий нет, потому что мы поменяли состав, к нам пришёл Михаэль Вальгрен, Оскар Гатто. Гатто на первой классике заехал пятым (на Omloop Het Nieuwsblad), но упал на Туре Фландрии и серьёзно повредил себе бедро, поэтому все классические гонки прошли у него в смазанном виде. На Вальгрена мы также рассчитывали. Он молодой гонщик, мы знали, что он в первый раз участвует в ранних классических гонках, заехал 6-м на Record Bank E3 Harelbeke. Мы, конечно, ожидали победы или подиума, но для первого сезона нельзя быть слишком критичным. На таких гонках важен опыт.

Также Алексей Луценко себя показывал, заехал на подиум с такими гонщиками как Филипп Жильбер (на Dwars Door Vlaanderen). И сказать, что команда не присутствовала на классиках, невозможно. Мы над этим работаем. В следующем сезоне ребята себя покажут хорошо, так как на этих гонках у них уже есть опыт.



- Во второй половине сезона результатов стало больше. Злой рок оставил команду Astana Pro Team?

- Если брать точкой отсчёта второй части сезона Критериум Дофине, то эта гонка прошла великолепно. На ней гонщики проявили волю к победе, показали, что команда “Астана” существует, что наши лидеры - Якоб и Фабио - готовятся к Тур де Франс. И мы выиграли Дофине. Два наших казахстанских спортсмена - Груздев и Луценко, были в отличной форме.

На Тур де Франс все видели, кто мог составить конкуренцию Sky, — это “Астана”. Единственная команда, у которой получилось забрать жёлтую майку у Фрума — это “Астана”. Sky никогда не теряла майку после того, как забирала её. Нам это удалось (Фабио Ару надел жёлтую майку лидера после 12-го этапа и удерживал её до 14 этапа).



Все сложные этапы - Коль де Ша, где упал Томас Герранс, где Ричи Порт не справился, влетел в кювет, - мы прошли без падений наших лидеров, без приключений, у нас было 3-е, 4-е место в генеральной классификации, хорошие карты, чтобы разыгрывать финальную победу или подиум. Но в обычном глупом падении на пункте питания, когда кто-то из команд, не буду называть имён, поставили своих массажистов за пунктом питания и положили пол пелотона, пострадали наши горняки Дарио Катальдо и Якоб Фульсанг.

Для равнины у нас оставалась поддержка, в средних горах никаких нареканий команде, все хорошо работали, а во всех горах Ару остался один. К тому же Алексей Луценко также падал, получил большие повреждения, но показал себя воином, продолжал гонку весь покалеченный и ободранный. Он проявил себя с боевой стороны, даже пробовал потом в отрыв уезжать. Он проехал Тур де Франс, отработал, это послужило базой для Вуэльты Испании, где он выиграл этап, а на другом этапе в день своего рождения финишировал 2-м.

Но невезение преследовало нас в течение сезона постоянно, как будто команду сглазили.



- Команду делают не только гонщики, но и те, кто им помогает - массажисты, механики, спортивные директора. Настроение у персонала, наверное, тоже было подавленным из-за постоянных неудач команды?

- Учитывая функционал команды, конечно, было обидно всему персоналу, спортивным директорам, потому что все выдают максимум, готовятся, работают с огромной отдачей, мотивацией, и при этом команде не везёт, хотя все отдают себя на двести процентов, чтобы всё стало на рельсы и работало.



В этой ситуации мы изучили, как кто реагировал, как команда справлялась с проблемами. Их было множество, все приходилось решать. Возможно, со стороны всё казалось просто, у кого-то из гонщиков календарь не менялся. Но многим ребятам пришлось изменить расписание гонок на корню, например, в тот момент, когда мы ждали, что завтра-послезавтра покажет скан Ару, приедет или нет Лопес. Приходилось менять весь состав, то же самое было и у персонала, у массажистов.

Но в итоге, ребята, несмотря на невезение, а такого катастрофического года у нас никогда не было, смогли завоевать 23 победы, жёлтую майку. Впервые с “Астаной” мы выиграли Критериум Дофине. Наш казахстанский гонщик Алексей Луценко выиграл этап на Вуэльте Испании. Мигель Лопес, начинающий гонщик, впервые в карьере проехал Гран-тур до конца, а также выиграл два этапа, и в общем зачёте заехал 8-м. На Вуэльте Испании-2017 команда “Астана” выиграла и командный зачёт, это ещё раз показывает, что несмотря на невзгоды, мы смогли сконцентрироваться в процессе гонок, собраться, показать всей командой достойный результат.



- После Тур де Франс-2017 было много разговоров о том, что Фабио Ару намерен уйти из Astana Pro Team. Это ведь не было сюрпризом? На протяжении нескольких месяцев в интервью представителей команды Astana Pro Team об этом говорилось. Однако, ваш “развод” с Ару сопровождается шумихой.

- Сезон был очень сложным и в психологическом плане, в плане давления, а потом Ару принял решение уйти из команды. До Джиро д’Италия Александр Винокуров обговаривал предложения с менеджером Ару, были с ним персональные разговоры. И у Фабио Ару в контракте имелась опция остаться в команде на следующий год. Но далее пошли уже адвокатские решения.





Исходя из тех обещаний, что были сделаны им генеральному менеджеру, мы не смогли подписать свободных гонщиков, того же Ригоберто Урана перед Тур де Франс или Микеле Ланду перед Джиро д’Италия.



От Ару и его агента не поступало конкретной информации. Естественно, команда не может просто так взять и проглотить подобное отношение, не может отнестись к его уходу положительно. Дело было обжаловано. Но в итоге, в ходе обсуждения всё закончилось мирно, и Фабио может выступать за другую команду.



Никто не собирается держать гонщика, который не хочет оставаться. Это не хорошо ни для команды, ни для него. После того, как он благодарил нас, после всего, что команда для него сделала, его уход воспринимался тяжело.

Мы гордимся тем, чего он добился. Должен отметить, что сам Фабио Ару очень высоко ценит то, сколько команда для него сделала, он мне лично несколько раз звонил и говорил об этом и написал в Твиттере, что всё, чего он достиг, достиг благодаря команде, которая помогала ему идти к победам, преодолевать травмы. И мы уважаем его решение, он шесть лет отдал команде "Астана". Мы гордимся тем, чего он добился за это время, добился благодаря команде.

Дмитрий Фофонов: Сезон был очень сложным во всех аспектах



- Тогда в трансферную кампанию велоспорта необходимо вносить новые правила. Обобщить некоторые возникшие ранее конфликтные ситуации, учесть новые тенденции, и, как говорил Олег Тиньков, полностью перевести на коммерческие рельсы систему трансфера в велоспорте?

- В том и дело, сейчас у UCI появился новый президент - Давид Лаппартьен, и будут изменения, новшества. Наверное, трансферную систему надо дорабатывать. Может, дело Фабио Ару станет примером UCI, как нельзя составлять контракты. Деньги велоспорту нужны, нужны крупные спонсоры. Велоспорт развивается технологически, в него надо вкладывать. И одна из программ, которые надо дорабатывать — это трансферы.



- Вы вошли в Руководящий комитет Международного союза велосипедистов (UCI Management Committee). Расскажите о ваших обязанностях в данном комитете.

- Мне недели три назад пришло письмо от президента UCI, где сообщалось, что прошло голосование, и меня выбрали одним из менеджеров комиссии. Моё мнение как менеджера команды тоже будет услышано. Пока я только получил извещение. Давид Лаппартьен постепенно берёт на себя бразды правления, создаёт команду для работы. Я благодарен президенту Давиду Лаппартьену за этот выбор, также хочу поблагодарить президента нашей федерации велоспорта Дархана Амановича Калетаева, вице-президента Александра Винокурова и Раимбека Анваровича Баталова за выдвижение и поддержку моей кандидатуры от Казахстана.



Ожидаем следующего собрания, где будет представлен проект, над которым предстоит работать. При UCI есть группа, которая работает с треком, есть группа работы с шоссе. Есть люди, которые могут поделиться своим мнением, которые знают, как всё работает, потому что видят это изнутри, не по бумаге, например, в отношении вопроса о сокращении гонщиков в команде, что поменялось, как это выглядит в финансовом плане, удобно ли это команде.

Новый календарь Мирового тура, система очков - всё это надо рассматривать, и президент хочет слышать мнение людей, которые управляют командами, хочет знать, как нововведения выглядят с их стороны, какие гонки лучше сделать и когда. Мы видим, что сейчас очень динамично развивается и азиатский календарь, гонки в Австралии, гонки в Америке. Всё это сложно для команд Мирового тура, которые из года в год больше сконцентрированы на гонках в Европе. Поэтому нужны какие-то изменения, как-то надо подстраиваться. Президент UCI захочет узнать, как команды всё это видят, как переносят.

Дмитрий Фофонов: Сезон был очень сложным во всех аспектах



- Вернёмся к трансферному вопросу Astana Pro Team. Очень часто от руководства велокоманды Astana Pro Team мы слышим - “мы зажигаем звёзды в велоспорте”. Подписывается юный талантливый гонщик, растёт, а потом эта звезда покидает команду.

- Молодые быстро растут. Если взять пример Фабио Ару, мы подписали его, когда он был нео-про. Впервые он проехал с нашей командой как стажёр гонку в Америке. Он сам сказал, что всё, что он сейчас имеет, то, как он вырос — это “Астана”.

Я как бывший спортсмен и как человек его понимаю. За шесть лет в команде он много пережил, многого достиг, но пришёл момент, когда гонщик хочет поменять что-то, возможно, в финансовом плане. Может быть, где-то на весах финансы - будущее, склоняется больше не к финансам, а к будущему. Возможно, кто-то что-то ему посоветовал. Например, долгосрочный контракт на три года.

С одной стороны, я его понимаю, с другой, нам бы хотелось, чтобы он остался в команде, потому что сложилась ситуация, когда мы остаёмся без большого лидера, устоявшегося лидера. Под устоявшимся лидером я имею в виду таких гонщиков как Альберто Контадор, Алехандро Вальверде, Крис Фрум, Винченцо Нибали. Фабио Ару сейчас 26 лет. Многие говорят, что он достиг лимита, но немногие спортсмены к этому возрасту могут похвастаться победами на Гран-туре и подиумами.

То же самое касается Винченцо Нибали, который проработал четыре года в нашей команде, в полной мере отработал свой контракт. Но эти гонщики достигли всего не сами по себе. Мы видели, как по Винченцо Нибали дважды выиграл Джиро д’Италия благодаря команде.



Фабио Ару также была нужна поддержка, когда он выиграл на предпоследнем этапе на Вуэльте Испании, когда команда благодаря Луису Леону Санчесу и Андрею Зейц смогла разобрать группу. Когда с десяти секунд преимущества от Тома Дюмулина увеличили до 40 секунд, до минуты, чтобы Ару выиграл. Это всё было сделано руками команды, менеджеров, ногами гонщиков, это была совместная работа, а не работа в индивидуальном плане.



Микеле Ланда стал звездой, пошёл искать другие пути, но стал ли он лидером в Sky, уйдя из “Астаны”, при всём уважении к нему. Он позитивный в хорошем смысле слова пацан, мы и сейчас, когда с ним встречаемся, всегда смеёмся, шутим. Но поднялся ли он на подиум, уйдя из “Астаны”, выиграл ли Гран-тур?



- Матти Брешель, новичок команды 2017 года, но он покидает команду по окончанию сезона. Это было его решение?

- Да, он был нашим новобранцем, его брали работать на классиках, под Вальгрена, под Луценко, чтобы молодые учились, так как он опытный гонщик. Но мы видим, что он находится в конце своей карьеры, имея, конечно, свои амбиции. Он провёл свою работу хорошо, мы его отпустили, так скажем. Он хотел бы остаться в команде, но, посовещавшись, мы его отпустили, а не так, что он взял и ушёл сам.

Нам необходимо было усиливать команду перспективными гонщиками. Были контакты с Александром Кристоффом, но в итоге мы подписали Магнуса Корта Нильсена, который в будущем может составить конкуренцию Кристоффу в финальном спринте.



- Казахстанского велогонщика Армана Камышева в 2018 году не будет в Astana Pro Team, прокомментируйте пожалуйста.

- В прошлом году мы с ним разговаривали, ему давался последний шанс, потому что растёт молодое поколение. А Арман уже много лет пробыл в команде, и в прошлом году мы сказали, что этот год для него будет решающим - или он показывает какие-то результаты, или пришёл момент, когда он достиг своего потолка, и надо что-то менять.

Я рад, что его знания можно использовать в команде Vino 4ever и “Астана-сити”. У него достаточно хороший уровень для гонщика континентального уровня, он знает профессиональные гонки и может научить ребят, дать им рекомендации, как слаженно работать в гонке, как выступать более профессионально. Будем надеяться, что он принесёт победы команде, даст толчок молодым. А в профессионалах он показал свой предел. Шанс ему давали, но всему своё время. Он понял, что в больших профессионалах его возможности ограничены, поэтому может найти свою дорогу, помогать молодым в качестве наставника.



Продолжение следует...

Марина МИЗУРОВА