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Успешный день для Gazprom – RusVelo в Хорватии и Италии

 Успешный день для Gazprom – RusVelo в Хорватии и Италии

 

 Сегодня гонщики команды Gazprom – RusVelo отметились хорошими результатами сразу на двух многодневках. Спринтер Иван Савицкий финишировал третьим на четвертом этапе «Тура Хорватии», а на завершившимся «Туре Альп» Александр Фолифоров стал сильнейшим в горной классификации.

 

Александр Фолифоров стал сильнейшим в горной классификации Альпийского Тура-2017

Фото: Stefano Sirotti


На хорватской гонке участники сегодня преодолели 171 километр из Цриквеницы (Crikvenica) в Умаг (Umag). Единственный подъем второй категории располагался примерно в ста километрах от финиша, и судьба этапа ожидаемо решалась в борьбе спринтеров и участников раннего отрыва, в котором на сей раз оказались четыре гонщика. На последних километрах развернулась драматичная борьба, представители команд сильных спринтеров пытались догнать беглецов, самым упорным из которых оказался Алан Мараньони из команды Nippo – Vini Fantini. Догнали Мараньони буквально на заключительных 10-20 метрах.

На финальном участке дистанции спринтера Gazprom – RusVelo Ивана Савицкого поддерживали Николай Трусов, Антон Воробьев и угодивший вчера в завал Артур Ершов. Партнеры по команде сумели обеспечить Ивану хорошую позицию перед последним километром, а сам Иван в финишной борьбе сумел оставить позади многих сильных спринтеров и закончил гонку на третьем месте. Первым финишную черту пересек Никола Руффони (Bardiani – CSF).

 


Фото: Tour of Croatia Press Office

 


На финишировавшем сегодня в Тренто «Туре Альп» Александр Фолифоров захватил лидерство в горном зачете уже в первый день гонки. В следующие дни многодневки представители Gazprom - RusVelo уверенно контролировали ситуацию и не отпускали в отрывы представляющих опасность гонщиков, а также догоняли беглецов перед категорийными подъемами, чтобы Александр имел возможность увеличить свое преимущество. Победа в горном зачете не вызывала никаких сомнений еще до завершения последнего этапа.

«Сегодняшние результаты показывают, что мы находимся на правильном пути и должны подойти к «Джиро» во всеоружии. После прошлогодней победы на горной разделке все ждут от Александра Фолифорова новых высоких результатов и на «Туре Альп» он выглядел лучше, чем на первых гонках сезона. Это придает уверенности, как самому гонщику, так и нам. Я остался доволен слаженными действия гонщиков, которые помогали Александру защищать лидерство в горном зачете. Все продемонстрировали отличный командный дух. На «Туре Хорватии» очень порадовал Иван Савицкий. В составе участников есть спринтеры, которые побеждали на этапах гранд-туров и третье место в такой компании – это серьезный успех для Ивана. Надеюсь это вдохновит не только его самого, но и всю спринтерскую группу. До завершения хорватской многодневки еще два этапа и мы рассчитываем бороться за призовые места и на них» - заявил генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.

 

Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo

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Теги к статье: Александр Фолифоров Иван Савицкий Gazprom - RusVelo Ренат Хамидулин Альпийский Тур Тур Хорватии

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Комментарии

  • VeloVelo
    Альпийский Тур-2017. Этап 5 (2)
    VeloVelo-Фото

    Фолифоров 34-й. ГР продолжает жечь.
    Ну горную взяли и то хорошо, видимо. . .

  • EL-Fenomeno
    Альпийский Тур-2017. Этап 5 (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хэ-х, Томас все-таки удеражал генерал (молоток). Но лучшим объективно на Альпийском Туре стал Тибо Пино и точно самым агрессывным, а ещё "голодным" до побед. Жаль, что Скарпони мимо подиума, но хорошо, что Поццовиво там (все-таки италянская гонка).

     

    Кстати, 3-й год подряд парни из СКАЙа берут генерал Джиро дель Трентино...прошу прощения, но для меня эта гонка именно с таким названием; никак не могу привыкнуть, что это уже Альпийский тур. А Джиро (хоть и Трентино) звучит даже по итальянски))

     

    P.S.

    Филофоров лучший горняк dirol Ну шо ж, пора наверное поторить такое и на большой Джиро (задатки и "аванс", так сказать уже есть)

  • allb46
    Чем полезна для здоровья езда ... (1)
    allb46-Фото

    Велосипед-это путь к здоровью и долголетию, через удовольствие и совершенство (С.А.Шутов)

  • Zhanzhak
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Zhanzhak-Фото

    http://www.sports.kz/news/aleksandr-vinokurov-uci-stoilo-rassmotret-sanktsii-ne
    -tolko-k-grivko-no-i-k-kittelyu   Это интервью Винокурова, что он по этому думает.

  • Крайний
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Крайний-Фото

    Не в курсе формальностей, исключительно жизненное наблюдение, по аналогии.

    Долго тянули потому что давали возможность гонщикам по настоящему помириться.

    Но за это время один раздавал плаксивые интервью и выкладывал грозные но смешные картинки в твиттере, другой оправдывался и исключительно формально извинялся. И никакаго настоящего примирения.

    Но поскольку подвижек ноль, ждать дальше смысла не было. Тем более первый ГрандТур на носу. Не хотите мириться, накажем формально. А формально - Киттель пострадаваший, Гривко нападавший.

    Никому не нужна дополнительная наряженность в пачке ни между этими персонажами, ни тем более между двумя командами. Явные стычки вряд ли возможны, но дружбы это не добавит. Но закон есть закон.

    Вот и все дела.

     

     

  • allb46
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    allb46-Фото

    Гриф... Попал.

  • Grinta
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Grinta-Фото

    Цитата: bondar_a_v

    Вспомним главый бой между Зизу и Матерации, финал он капитан и не сдержался.
    А что Матерации что Китель, это провокаторы, которые получив отпор пождимают хвост, как нашкодившая собачка. Поэтому что тот что этот ничего не ответили.
     
    Гриф конечно не прав... но Андрюха мы с тобой)!!!

     

    Какая-то дикая дичь...help

  • bondar_a_v
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    bondar_a_v-Фото

    Андрюха держись! Для нас ты все равно красавчик....

    А спорт (соревнование) это маленькая жизнь и рассуждать топча чипсы на диване и высоком спорте и так далее легко, а там вес в движении, эмоциях, преодолении.

    Вспомним главый бой между Зизу и Матерации, финал он капитан и не сдержался.

    А что Матерации что Китель, это провокаторы, которые получив отпор пождимают хвост, как нашкодившая собачка. Поэтому что тот что этот ничего не ответили.

     

    Гриф конечно не прав... но Андрюха мы с тобой)!!!

  • Marmota Bianchi
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Marmota Bianchi-Фото
    Действительно, такие дисциплинарные наказания должны иметь силу сразу после инцидента, а так решили просто подкосить...и непонятно почему Кителя не упомянули?
  • Adriano
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (18)
    Adriano-Фото

    Пофиг на бан,зато повел себя как настоящий мужик. Толерантность и.т.д это хорошо но когда тебя толкнули и демонстративно плюнули, не ударить может только последний терпила.

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