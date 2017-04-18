 Успешный день для Gazprom – RusVelo в Хорватии и Италии

Хэ-х, Томас все-таки удеражал генерал (молоток). Но лучшим объективно на Альпийском Туре стал Тибо Пино и точно самым агрессывным, а ещё "голодным" до побед. Жаль, что Скарпони мимо подиума, но хорошо, что Поццовиво там (все-таки италянская гонка).

Кстати, 3-й год подряд парни из СКАЙа берут генерал Джиро дель Трентино...прошу прощения, но для меня эта гонка именно с таким названием; никак не могу привыкнуть, что это уже Альпийский тур. А Джиро (хоть и Трентино) звучит даже по итальянски))

P.S.

Филофоров лучший горняк Ну шо ж, пора наверное поторить такое и на большой Джиро (задатки и "аванс", так сказать уже есть)