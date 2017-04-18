- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:15
Успешный день для Gazprom – RusVelo в Хорватии и Италии
Сегодня гонщики команды Gazprom – RusVelo отметились хорошими результатами сразу на двух многодневках. Спринтер Иван Савицкий финишировал третьим на четвертом этапе «Тура Хорватии», а на завершившимся «Туре Альп» Александр Фолифоров стал сильнейшим в горной классификации.
Фото: Stefano Sirotti
На хорватской гонке участники сегодня преодолели 171 километр из Цриквеницы (Crikvenica) в Умаг (Umag). Единственный подъем второй категории располагался примерно в ста километрах от финиша, и судьба этапа ожидаемо решалась в борьбе спринтеров и участников раннего отрыва, в котором на сей раз оказались четыре гонщика. На последних километрах развернулась драматичная борьба, представители команд сильных спринтеров пытались догнать беглецов, самым упорным из которых оказался Алан Мараньони из команды Nippo – Vini Fantini. Догнали Мараньони буквально на заключительных 10-20 метрах.
На финальном участке дистанции спринтера Gazprom – RusVelo Ивана Савицкого поддерживали Николай Трусов, Антон Воробьев и угодивший вчера в завал Артур Ершов. Партнеры по команде сумели обеспечить Ивану хорошую позицию перед последним километром, а сам Иван в финишной борьбе сумел оставить позади многих сильных спринтеров и закончил гонку на третьем месте. Первым финишную черту пересек Никола Руффони (Bardiani – CSF).
Фото: Tour of Croatia Press Office
На финишировавшем сегодня в Тренто «Туре Альп» Александр Фолифоров захватил лидерство в горном зачете уже в первый день гонки. В следующие дни многодневки представители Gazprom - RusVelo уверенно контролировали ситуацию и не отпускали в отрывы представляющих опасность гонщиков, а также догоняли беглецов перед категорийными подъемами, чтобы Александр имел возможность увеличить свое преимущество. Победа в горном зачете не вызывала никаких сомнений еще до завершения последнего этапа.
«Сегодняшние результаты показывают, что мы находимся на правильном пути и должны подойти к «Джиро» во всеоружии. После прошлогодней победы на горной разделке все ждут от Александра Фолифорова новых высоких результатов и на «Туре Альп» он выглядел лучше, чем на первых гонках сезона. Это придает уверенности, как самому гонщику, так и нам. Я остался доволен слаженными действия гонщиков, которые помогали Александру защищать лидерство в горном зачете. Все продемонстрировали отличный командный дух. На «Туре Хорватии» очень порадовал Иван Савицкий. В составе участников есть спринтеры, которые побеждали на этапах гранд-туров и третье место в такой компании – это серьезный успех для Ивана. Надеюсь это вдохновит не только его самого, но и всю спринтерскую группу. До завершения хорватской многодневки еще два этапа и мы рассчитываем бороться за призовые места и на них» - заявил генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.
Пресс-служба команды Gazprom-RusVelo
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